Administrația Trump solicită un miliard de dolari de la Universitatea din California

Premierul Bolojan a fost cel care, în ședința de guvern, a spus că se amână hotărârea prin care Traian Băsescu urma să primească drept locuință de protocol, în calitate de fost șef de stat, vila situată în str. Emile Zola nr. 2A, sector 1, București, imobil situat chiar lângă Muzeul Zambaccian și la doi pași de casa fostului premier Adrian Năstase.