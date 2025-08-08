FOTO Britanicii prezintă un supercar cu motor V12 aspirat natural și cutie manuală
Profit.ro, 8 august 2025 20:00
Compania britanică Garagisti & Co a dezvăluit prima sa mașină cu ocazia evenimentului Monterey Car Week. Primul model al noii companii este un model exotic propulsat de un motor V12 aspirat natural și cuplat la o cutie manuală.
Acum 15 minute
20:00
Acum o oră
19:30
Fidelis – Subscrieri cu puțin peste 300 milioane euro în oferta de titluri de stat pentru populație. Peste o treime din plasamente au mers către emisiunea inedită cu scadența la 10 ani # Profit.ro
Oferta de august din programul Fidelis a fost în parametrii de participare apropiați de cei de la ediția precedentă.
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că a semnat o hotărâre de guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din județul Gorj.
Acum 2 ore
19:10
FOTO Elvețienii de la Elma Electronic ridică în România cel mai mare hub industrial al Elma din Europa pentru producția de componente electronice și comutatoare rotative # Profit.ro
Compania elvețiană Elma Electronic, furnizor de soluții de calcul embedded și componente hardware pentru configurații standard și personalizate, a lansatconstrucția unei noi fabrici, în Timișoara.
19:00
BBC: De ce discuțiile dintre Trump și Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # Profit.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul său sângeros și istovitor.
18:50
Sony a anunțat că a livrat până acum 80,3 milioane de exemplare din cea mai nouă consolă de jocuri a companiei, PlayStation 5.
18:20
Cum faci backup automat la WhatsApp pe Google Drive și restaurezi conversațiile pe Android # Profit.ro
WhatsApp îți permite copii zilnice, săptămânale sau lunare în Drive, incluzând mesajele, mediile și setările. Configurarea durează două minute, dar te scapă de stres la schimbarea telefonului .
Acum 4 ore
18:00
Amenzi de până la 1.000 de euro pentru părinții care „uită” să-și ducă la școală copiii înainte sau după vacanță. Controale chiar și în aeroport, în Germania # Profit.ro
Tot mai mulți părinți din Hamburg aleg să înceapă vacanțele cu câteva zile mai devreme sau să le prelungească, profitând de prețurile mai mici la biletele de avion, notează Der Spiegel. Autoritățile au observat fenomenul și au reacționat cu amenzi usturătoare pentru încălcarea obligației de școlarizare.
17:30
Majorarea contribuției pentru Pilonul II de pensii de stat administrate privat la 6% ar fi utilă, atât ca rentabilitate, cât și ca masă investițională, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, care a subliniat însă că este vorba de o decizie politică.
17:00
O nouă schimbare la categoriile exceptate de la plata asigurării de sănătate: Guvernul s-a răzgândit la o lună de la luarea deciziei # Profit.ro
Pacienții neasigurați care suferă de boli cronice incluse în programele naționale de sănătate vor avea acces în continuare la toate serviciile medicale decontate de CNAS, inclusiv din afara programului de sănătate respectiv, fără plata contribuției la sănătate.
17:00
Shaorma "cu de toate" este deja pe lista preferințelor bucureștenilor de 15 ani.
16:50
Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava a preluat sute de kilograme de brânză de la stânele din zona Broșteni, izolate de inundațiile din ultimele zile.
16:40
Ford schimbă strategia pe mașini electrice: pickup-urile mai așteaptă, dar vin noi modele accesibile # Profit.ro
Schimbările majore în comportamentul cumpărătorilor din SUA și Europa pe segmentul electric au determinat conducerea Ford Motor să-și modifice strategia de modele, pentru a se adapta noilor cerințe. "Putem câștiga bani din vehicule electrice", spune CEO-ul Jim Farley.
16:30
Roweb, parte a Sirma Group Holding și unul dintre jucătorii importanți pe piața românească de software development, anunță finalizarea integrării propriei divizii de media, după preluarea pachetului majoritar al agenției HOLD Marketing, fondată de Sorin Trifu.
16:20
Transformarea iPad-ului într-un dispozitiv “liber” de cont Apple a devenit mai simplă în Uniunea Europeană de când Digital Markets Act obligă Apple să permită magazine alternative și distribuția directă de pe site-urile dezvoltatorilor. Totuși, fiecare metodă are limitările și pericolele ei, iar tu trebuie să alegi în cunoștință de cauză.
Acum 6 ore
16:00
Dominic Fritz taie zeci de posturi din primărie. Urmează reorganizarea instituțiilor subordonate # Profit.ro
Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, desființează 43 de posturi de instituție.
15:50
Vrei să afli dacă mașina ta va fi rechemată în service? Registrul Auto Român lansează o secțiune specială # Profit.ro
Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site o nouă secțiune, prin care șoferii pot afla dacă mașinile lor sunt vizate de campanii de rechemare ale producătorilor.
15:30
Industria cărnii de pasăre din România dă o nouă lovitură pe piața britanică.
15:20
Bolojan îl amână pe Băsescu cu vila de protocol, aflată la 2 pași de Adrian Năstase FOTO DOCUMENT # Profit.ro
Premierul Bolojan a fost cel care, în ședința de guvern, a spus că se amână hotărârea prin care Traian Băsescu urma să primească drept locuință de protocol, în calitate de fost șef de stat, vila situată în str. Emile Zola nr. 2A, sector 1, București, imobil situat chiar lângă Muzeul Zambaccian și la doi pași de casa fostului premier Adrian Năstase.
15:10
Banca Națională a României a păstrat neschimbate dobânzile, în condițiile în care se așteaptă la accelerarea inflației în perioada următoare.
14:50
ULTIMA ORĂ Data întâlnirii - Când vor fi față în față Trump - Putin pentru a opri războiul din Ucraina # Profit.ro
Întâlnirea dintre președintele rus, Vladimir Putin, și președintele american, Donald Trump, este programată la acest moment pentru 11 august.
14:50
VIDEO ASF explică proiectul pensiilor private, prezentat în premieră de Profit.ro: Vine un vârf de sarcină. Nu există nicăieri în Europa sistem de pensii în care să poți retrage toți banii # Profit.ro
Președintele ASF, Alexandru Petrescu, a explicat cum au fost făcute modificările la Pilonul II de pensii. El a spus că au fost luate în calcul mediile europene, atât în ceea ce privește suma forfetară care poate fi retrasă, limitată la 20%, cât și perioada maximă de 10 ani pentru care pot fi stabilite tranșe lunare.
14:40
DECIZIE În lipsă de bani, Bolojan majorează durata pentru plata despăgubirilor la imobilele confiscate de regimul comunist. Nouă modalitate de evaluare CONFIRMARE # Profit.ro
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) va emite, pe parcursul a 7 ani consecutivi, față de 5 ani în prezent, titluri de plată, în tranșe anuale egale, pentru compensarea imobilelor confiscate de regimul comunist, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern și anunțate anterior de Profit.ro.
14:40
INTERVIU: Adrian Gociu: Despre avocatura în EAU și dificultățile litigiilor care implică AI # Profit.ro
Ce înseamnă practicarea avocaturii în Emiratele Arabe Unite (EAU) și cum se deosebește de cea din România? Cât de dificile sunt litigiile care implică inteligența artificială și drepturile de autor, o categorie de cauze tot mai prezentă în viața publică? Aflăm răspunsurile la aceste întrebări de la Adrian Gociu, Managing Partner la societatea de avocatură Gociu & Asociații, una dintre cele mai active firme din Timișoara.
14:40
14:30
Bolojan a cerut amânarea proiectului privind plata banilor din pensii private, anunțat în premieră de Profit.ro # Profit.ro
Proiectul de lege privind modalitatea de plată a pensiilor administrate privat, anunțat de Profit.ro din luna iunie, a fost discutat doar în primă lectură în ședința de Guvern, premierul Bolojan solicitând extinderea perioadei de consultare, cât și lărgirea sferei celor consultați cu privire la proiect.
14:30
O parte din țițeiul azer contaminat importat de OMV Petrom a ajuns în sistemul național de transport prin conducte. Criza de aprovizionare de la Petrobrazi - depășită # Profit.ro
O parte din țițeiul azer contaminat cu cloruri organice în terminalul turc Ceyhan, destinat OMV Petrom și descărcat în Portul Constanța, care a dus la declararea oficială a unei crize locale în aprovizionare, situație relatată în premieră și cu explicații în exclusivitate de Profit.o, a apucat să ajungă în sistemul național românesc de transport prin conducte al petrolului operat de compania de stat Conpet.
14:20
Federația Română pe Fotbal a anunțat că pune în vânzare un echipament tricolor destinat animalelor de companie ale suporterilor echipei naționale.
Acum 8 ore
14:00
Pregătește-te pentru o seară de folk metal, hard rock și multă energie românească! Pe 23 august, scena Rock Revolution Fest Bobâlna se aprinde alături de CiviC RebelS! Nu rata!
14:00
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro # Profit.ro
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informații care să ducă la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl acuză că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, relatează BBC.
14:00
Prețurile mondiale ale produselor alimentare au crescut în iulie la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, determinate de creșterea prețurilor internaționale la carne și uleiuri vegetale, a anunțat vineri Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.
14:00
Alte două linii de tramvai din București vor fi suspendate pentru lucrări de reabilitare a căii de rulare # Profit.ro
Circulația tramvaielor pe liniile 4 și 40 va fi suspendată din 11 august, având în vedere executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău, și se reînființează linia de tramvai 14 și linia navetă de autobuz 640, au anunțat STB și TPBI.
14:00
Luna aceasta, Teodorescu Partners aniversează doi ani de activitate în mediul de business românesc, marcând o etapă importantă în evoluția sa.
13:40
Bolojan a cerut amânarea proiectului privind plata banilor din pensii private, pentru noi consultări # Profit.ro
13:30
Donald Trump îl numește pe Stephen Miran, consilierul său economic, în Consiliul Guvernatorilor Fed # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că dorește să-l numească pe consilierul său economic Stephen Miran în funcția de guvernator al Rezervei Federale (Fed), pe locul rămas vacant în urma unei demisii, având astfel ocazia de a-și spori influența în cadrul consiliului care stabilește ratele dobânzilor, relatează AFP.
13:30
România a obținut o medalie de aur, patru de argint și trei de bronz la a doua ediție a Olimpiadei Internaționale de Inteligență Artificială, desfășurată la Beijing, între 2 și 9 august 2025. Cei opt elevi români participanți au făcut parte din două echipe și s-au clasat printre cei mai buni din competiția la care au luat parte 310 elevi din 63 de țări, anunță Ministerul Educației, într-o postare pe Facebook.
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat vineri de BNR, a ajuns la 5,0711 lei, față de 5,0736 lei înregistrat joi.
12:40
Grupul maghiar MOL, prezent și pe piața din România, unde este cel de-al treilea distribuitor de carburanți de pe piața autohtonă, cu o cotă de aproximativ 17%, a înregistrat în al doilea trimestru al acestui a un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, în scădere cu 56% față de anul precedent, conform datelor analizate de Profit.ro.
12:20
Vânzările de carburanți din benzinării ale liderului pieței, OMV Petrom, au urcat cu 1%. Compania nu crede că cererea va fi afectată în acest an, în pofida majorării accizelor și TVA # Profit.ro
Vânzările din benzinării ale liderului pieței distribuitoare de carburanți, OMV Petrom, s-au majorat cu 1% în prima jumătate a anului, iar compania se așteaptă ca acestea să fie în acest an similare cu cele de anul trecut, în pofida majorării accizelor și TVA. Efectele creșterii poverii fiscale asupra cererii vor fi resimțite de-abia la începutul anului viitor.
Acum 12 ore
12:10
Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva, cât și în euro.
12:10
Startup-ul american Lyten vrea să resusciteze fostul gigant european al bateriilor Northvolt # Profit.ro
Startup-ul californian Lyten a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra activele rămase ale companiei falimentare Northvolt din Suedia și Germania, într-o mișcare ce ar putea reaprinde speranțele Europei de a-și construi o industrie proprie de baterii pentru vehicule electrice, reducând astfel dependența de China, transmite Reuters.
12:10
Grupul maghiar MOL, cel de-al treilea distribuitor de carburanți de pe piața autohtonă, cu o cotă de 17%, a înregistrat în prima jumătate a anului vânzări în România de 367 mii tone carburanți, cu 5 mii tone - sau aproape 1,35% - sub volumul din aceași perioadă a anului trecut, de 372 mii tone, potrivit datelor analizate de Profit.ro.
12:00
Undă verde - Fostul premier Andrej Babis, miliardar ceh și liderul opoziției, semnează o nouă achiziție în România # Profit.ro
Grupul ceh agroalimentar Agrofert, controlat de fostul premier Andrej Babis, a preluat, prin compania East Grain din Cluj, ferma MarAgro, din Timiș, tranzacția fiind avizată de Consiliul Concurenței.
12:00
Toți retailerii din Bulgaria sunt obligați, începând din 8 august, să afișeze prețurile mărfurilor atât în leva cât și în euro, cerința aplicându-se deopotrivă magazinelor fizice și unităților comerciale, informează Novinite.
12:00
Șapte țări, în frunte cu China, Statele Unite și Arabia Saudită, au produs două treimi (66%) din cele mai comune patru tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanță pentru mediu Eunomia și grupului de cercetare Zero Carbon Analytics, informează AFP.
11:50
Noul model GPT-5 a fost lansat joi, iar partenerii OpenAI, Apple și Microsoft, nu au precupețit niciun efort pentru a-l integra în propriile produse.
11:50
Compania brașoveană CarmOlimp, pe piață din 1993, având în portofoliu o fabrică integrată de mâncare gătită, redeschide Berăria Poftă sau Foame din Brașov, cel mai mare restaurant din oraș, după 7 luni de renovări și investiții majore în sisteme de siguranță la incendiu.
11:30
Cel mai mare producător de ulei de măsline din lume anunță perspective pozitive, după o criză istorică a industriei de profil # Profit.ro
Directorul general al companiei spaniole Deoleo, cel mai mare producător de ulei de măsline din lume, afirmă că o recoltă abundentă și îmbunătățirea încrederii în piață arată că industria începe să-și revină după una dintre cele mai dificile perioade din istorie.
11:30
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR) desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la Metrorex SA, pentru a vedea, printre altele, și dacă sunt respectate normele privind siguranța și exploatarea trenurilor de metrou, a anunțat ministrul de resort, Ciprian Șerban.
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
