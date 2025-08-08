Tranzacție-surpriză: Gigant mexican din industria auto intră în România FOTO

12:40

Grupul maghiar MOL, prezent și pe piața din România, unde este cel de-al treilea distribuitor de carburanți de pe piața autohtonă, cu o cotă de aproximativ 17%, a înregistrat în al doilea trimestru al acestui a un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari, în scădere cu 56% față de anul precedent, conform datelor analizate de Profit.ro.