Perseide 2025. Când atinge punctul maxim ploaia de stele

11:30

Primarul comunei Troianul din judeţul Teleorman, Ionel Neagu, este cercetat, sub control judiciar, de procurorii DNA pentru şase fapte de luare de mită, el fiind suspectat că a primit, în total, 145.000 de lei pentru atribuirea preferenţială a unor contracte privind reabilitarea unei şcoli, a unor străzi sau achiziţionare de bunuri de la o anumită […] Articolul Primarul unei comune din Teleorman, cercetat de DNA după ce ar fi primit mită 145.000 de lei de la mai multe persoane apare prima dată în PS News.