Avertisment de la BNR: Inflația va consemna un „amplu salt”
PSNews.ro, 8 august 2025 17:00
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR. Rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66 la sută, de la 5,45
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 5 minute
17:10
Reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. Cine riscă o amendă de 3.000 lei # PSNews.ro
Sunt reguli stricte pentru românii care își țin câinele liber în curte. O nouă lege reglementează deci modul în care pot fi ținuți câinii pe proprietăți private. Astfel, stăpânii patrupedelor au restricții chiar în propria locuință, iar în unele cazuri pot fi verificați la domiciliu de către autorități. Iată detaliul pentru care proprietarii pot primi
17:10
Ciucu: ASF trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern # PSNews.ro
Prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu, a precizat, vineri, într-o postare pe Facebook, că proiectul privind Pilonul II de pensii a fost inițiat de ASF, care trebuia să realizeze dezbateri publice, nu să trimită așa, tam-nisam, legea la Guvern. Ciucu mai spus că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) trebuia să explice pe ce se bazează procentul maxim
17:00
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025 pe fondul expirării schemei de plafonare a prețului la energie și al majorării cotelor TVA și a accizelor, arată vineri BNR. Rata anuală a inflației a înregistrat o creștere și în luna iunie 2025, urcând la 5,66 la sută, de la 5,45
Acum 30 minute
16:50
Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva # PSNews.ro
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a fost organizat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), conform prevederilor Ordonanței de urgență privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, fiind evaluați candidații înscriși pe trei posturi din totalul de cinci, precizează Agenția pentru Monitorizarea și
16:50
Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu # PSNews.ro
Pe 5 august 2025, România a pierdut o figură emblematică a istoriei sale recente — Ion Iliescu. Fostul președinte al țării a murit la 95 de ani, după o lungă suferință. Pe lângă ecourile dispariției sale, mulți s-au întrebat cui îi va reveni averea impresionantă pe care o lăsa în urmă, în special vila somptuoasă
16:40
PNL, desființat din interior! Acuzații dure de trădare: „Au confiscat un partid istoric și îl sufocă în tăcere” # PSNews.ro
Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj și membru PNL, a lansat un atac dur la adresa conducerii partidului, într-o postare pe pagina sa de Facebook, acuzând că formațiunea a devenit „prizoniera cooperativei politice", iar performanțele organizațiilor locale sunt anulate de deciziile luate la centru. El avertizează că „România s-a schimbat, iar alegătorii au ieșit din
16:40
"Îi apreciez foarte mult pe oamenii din combinat care sunt solidari", este declaraţia directorului adjunct al combinatului siderurgic Liberty Galaţi, Cornel Moisescu, care a stat astăzi de vorbă cu siderurgiştii adunaţi în faţa turnului administrativ pentru a îşi exprima din nou nemulţumirile faţă de întârzierile tot mai mari la plata salariilor.Moisescu le-a transmis oamenilor că se
16:40
Județul în care numărul de concedii medicale a scăzut cu 70% în primele 6 luni ale anului. Care este explicația # PSNews.ro
Statisticile Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Timiș arată o scădere puternică a numărului de concedii medicale eliberate în primele șase luni din 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2024. Ministrul sănătății susține că aceasta este o dovadă a faptului că „nu se mai dau concedii fictive". Problema concediilor medicale din România, care
Acum o oră
16:30
Incendiu de amploare în California: Românii din zonă, sfătuiți să respecte ordinele de evacuare # PSNews.ro
Un incendiu puternic, numit Canyon Fire, a izbucnit lângă lacul Piru și s-a extins rapid spre Los Angeles, afectând 2.000 de hectare. Un incendiu masiv a izbucnit joi în zona lacului Piru din Ventura County, la vest de Santa Clarita, și s-a extins rapid în Los Angeles County. Focul, cunoscut sub numele de Canyon Fire,
16:30
A fost descoperit „Orașul Hobbiților”. Are circa 8.000 de ani și se află la 400 km de București # PSNews.ro
Arheologii au descoperit în cel mai mare complex megalitic din Balcani, aflat la 400 km de București, o așezare medievală cu case extrem de mici pe care au botezat-o „Orașul Hobbiților". O echipă de arheologi bulgari care lucrează la Perperikon, cel mai mare complex megalitic cunoscut din Balcani, a făcut noi descoperiri, care aduc noi
16:20
Adrian Veștea pleacă de la conducerea PNL Brașov. Pe cine vrea să impună gruparea Râșnov – Predeal # PSNews.ro
Marți, 12 august, liberalii din județul Brașov se vor întruni într-o ședință extraordinară a Colegiului Director Județean pentru a-și lua adio, cel puțin temporar, de la președintele organizației județene, Adrian Veștea, care își va da demisia, după ce a intrat în vigoare noul statul al PNL, care nu îi permite să ocupe simultan funcția de
16:10
Cine se află în Top 10 firme cu cele mai mari datorii la stat, cu miliarde de lei neplătite # PSNews.ro
În timp ce Guvernul Bolojan se află în plin proces de implementare a primului pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare şi "corectarea unor dezechilibre", precum deficitul, în România există firme cu datorii de miliarde de lei la stat. Potrivit unor datelor analizate de RisCo.ro pentru ȘtirileProTV.ro, pe primul loc loc în topul firmelor cu datorii totale la
16:10
Educația a devenit un lux în România, iar măsurile de austeritate impuse de premierul Ilie Bolojan afectează și mai mult dreptul la educație al tinerilor. În țara cu cel mai mare abandon universitar, Guvernul lovește fix în categoriile cu venituri mici, afectându-le accesul la educație. Fără burse sociale pentru studenții la taxă Guvernul a luat
Acum 2 ore
16:00
O întâlnire între președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin ar putea avea loc săptămâna viitoare, scrie Fox News, citând două surse informate despre subiect. Două surse familiare cu negocierile au declarat pentru Fox News că summitul ar fi în lucru chiar de lunea viitoare, Roma fiind una dintre destinațiile discutate. În cazul
15:50
Ciucu: Aş vrea ca bucureştenii să mă aleagă pentru viziunea mea, nu pentru că mă ascund după pantalonii preşedintelui # PSNews.ro
Decizia privind candidatul partidelor de dreapta la Primăria Municipiului Bucureşti ar trebui să se ia în urma unei pre-campanii şi a unor dezbateri finalizate cu un sondaj comun PNL-USR, care să decidă cine rămâne în cursă, propune Ciprian Ciucu, prim-vicepreşedintele liberalilor şi primarul Sectorului 6. Într-un interviu acordat News.ro, Ciucu nu-şi ascunde intenţia de a
15:50
Concursul și numirea recentă a noilor membri ai Consiliului de Administrație al Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au readus în atenția publică probleme grave ale cadrului legal actual, care permit accesul în funcții de conducere al unor persoane cu trecut controversat sau fără o competiție reală pentru posturile respective. „Avem o lege care, practic,
15:40
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României (BNR) a decis vineri menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an şi menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. "Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa
15:30
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Germania nu va autoriza exporturile de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza „până la noi ordine". Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că țara sa nu va autoriza niciun export de echipament militar care ar putea fi utilizat în Gaza „până la noi ordine". Măsura
15:20
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că managerii de spitale publice vor fi obligaţi să ofere pe site-ul unităţii medicale "date clare despre activitatea medicală, economică şi administrativă, inclusiv indicatori de performanţă atât pentru ei, cât şi pentru şefii de secţie". Astfel, vor fi făcute publice numărul de transferuri către alte unităţi, serviciile acordate pe fiecare
15:20
Piperea, despre Pilonul II: Dulăii austerității apocaliptice se vor simți încurajați să continue să muște # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea atrage atenția că noile modificări la Pilonul II de pensii pregătite de guvern sunt, de fapt, o expropriere mascată. Lipsa unei reacții ferme a românilor păgubiți va fi considerată o acceptare tacită, iar „dulăii austerității apocaliptice se vor simți încurajați să continue să muște și să distrugă plasa de siguranță socială".
15:20
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege. Există și o excepție: dacă
15:20
În această perioadă a anului, românii, în special cei interesaţi cu adevărat, se pot bucura de un nou fenomen al naturii extrem de spectaculos, Perseidele. În principiu, Perseidele pot fi admirate în fiecare din următoarele câteva nopţi. Totuşi, specialiştii susţin că punctul maxim al fenomenului astronomic ar urma să fie atins în noaptea de 11
15:10
Vacanțe date peste cap! Vânturile puternice blochează feriboturile spre insulele Greciei # PSNews.ro
Vânturile violente care s-au abătut vineri asupra Greciei au perturbat călătoriile a zeci de mii de turişti ale căror feriboturi nu au putut părăsi porturile din Atena, sporind, de asemenea, riscurile de incendii. Ministerul pentru protecţie civilă a precizat, după o reuniune de urgenţă, că rafalele de vânt au atins viteze de 88 de kilometri
Acum 4 ore
15:00
Guvernul nu a aprobat vila de protocol pentru Traian Băsescu. Ce vrea să facă Ilie Bolojan? # PSNews.ro
Surse guvernamentale susțin că acordarea unei vile de protocol pentru Traian Băsescu a fost amânată. Fostul președinte și-a recâștigat în instanță drepturile. Guvernul nu a aprobat vineri acordarea vilei de protocol lui Traian Băsescu. Fostul președinte și-a recâștigat în instanță drepturile după ce fusese dovedit definitiv și irevocabil colaborator al fostei Securități. Se pare că
15:00
Pilonul II. Economistul Cristian Păun explică de ce „e normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată” # PSNews.ro
Este normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată, a declarat economisul și profesorul Cristian Păun la Digi24, cu privire la modificările la Pilonul 2 de pensii pregătite de Guvern. „Aceste fonduri de pensii ar trebui să-și păstreze caracteristica lor fundamentală, aceea de fond de pensie," a precizat economistul. Economistul Cristian Păun a explicat
14:50
Schimbari importante în transportul din București: Ce tramvaie se suspendă din 11 august și ce linii se reînființează # PSNews.ro
Circulația tramvaielor pe liniile 4 și 40 va fi suspendată din 11 august, având în vedere executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chișinău, și se reînființează linia de tramvai 14 și linia navetă de autobuz 640, au anunțat STB și TPBI. Astfel, linia 14 de tramvaie va funcționa între terminalul
14:50
Crin Antonescu, atac la Nicușor Dan după funeraliile lui Iliescu: Stă ascuns în birou, în aceeași clădire cu defunctul # PSNews.ro
Fostul președinte PNL,
14:50
Scandal în Guvern – UDMR respinge măsurile din proiectul privind Pilonul II de pensii, a anunțat, vineri, liderul Uniunii, Kelemen Hunor. Acesta susține că în coaliție nu au avut loc consultări privind o nouă reglementare, iar UDMR respinge orice propunere care ar limita drepturile cetățenilor care contribuie la fondurile private de pensii. „Statul nu poate […] Articolul Scandal în Guvern – UDMR respinge proiectul privind Pilonul II de pensii apare prima dată în PS News.
14:50
Se majorează durata pentru plata despăgubirilor la imobilele confiscate de regimul comunist. Nou mod de evaluare # PSNews.ro
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) va emite, pe parcursul a 7 ani consecutivi, față de 5 ani în prezent, titluri de plată, în tranșe anuale egale, pentru compensarea imobilelor confiscate de regimul comunist, conform unei ordonanțe de urgență adoptate de Guvern și anunțate anterior de Profit.ro. Decizia este justificată de Guvern prin impactul financiar major […] Articolul Se majorează durata pentru plata despăgubirilor la imobilele confiscate de regimul comunist. Nou mod de evaluare apare prima dată în PS News.
14:30
Tanczos: Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor # PSNews.ro
Proiectul privind reforma administraţiei publice formulează propuneri care vizează creşterea eficienţei în administraţia publică locală, una dintre acestea fiind reducerea cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri în funcţionarea primăriilor. Aceeaşi ”regulă” de reducere a cheltuielilor cu 20 de procente va fi aplicată şi în cazul prefecturilor şi la cabinetele miniştrilor şi la […] Articolul Tanczos: Propunem o reducere cu 20% a limitelor maxime şi minime de costuri la nivelul primăriilor apare prima dată în PS News.
14:30
Banca Naţională a României a anunțat cursul valutar de referință pentru vineri, 8 august 2025. Leul românesc s-a apreciat din nou în fața monedei europene. Aurul, dolarul, lira sterlină și francul elvețian au fost mai scumpe. Moneda europeană își încheie săptămâna în scădere, fiind cotată de BNR la 5,0711 lei. Dolarul american a urcat […] Articolul Curs valutar 8 august 2025. Euro continuă să scadă, aurul crește apare prima dată în PS News.
14:20
Critici din PNL pe tema pensiilor private. Florin Roman îl acuză pe Bolojan că lovește în Pilonul II # PSNews.ro
Guvernul Bolojan urmează să aprobe, în ședința de vineri, un proiect important legat de plata pensiilor private, ca răspuns la recomandarea OCDE privind necesitatea unui cadru legislativ pentru plata pensiilor private. Deputatul liberal Florin Roman îl atacă direct pe președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, pentru intenția de a face schimbări în Pilonul 2 de pensii private. […] Articolul Critici din PNL pe tema pensiilor private. Florin Roman îl acuză pe Bolojan că lovește în Pilonul II apare prima dată în PS News.
14:20
Petrișor Peiu îl face praf pe Bolojan din cauza schimbărilor la Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor # PSNews.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi de a le încredinţa unor firme străine care vor face profituri uriaşe pe seama lor. „171 de miliarde de lei, contribuţiile a 8,3 milioane de români, vor fi confiscate de guvern şi date pe mâna unor firme, […] Articolul Petrișor Peiu îl face praf pe Bolojan din cauza schimbărilor la Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor apare prima dată în PS News.
14:10
Reforma administrației locale – Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de legislație: Principalele modificări # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. ”Ministerul Dezvoltării îmbunătățește procesul de descentralizare pentru comunitățile locale, consolidează autorități publice locale și centrale eficiente și vine în sprijinul sustenabilității financiare al acestora”, a anunțat […] Articolul Reforma administrației locale – Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de legislație: Principalele modificări apare prima dată în PS News.
14:10
În 2006, Ion Iliescu a surprins România acordând un interviu revistei „Playboy”. Apărut chiar în ediția de Crăciun, materialul a fost ilustrat cu o fotografie memorabilă: fostul președinte, în papuci, lângă un portret al lui Marilyn Monroe. Într-un dialog cu Ionuț Vulpescu, înainte de moartea sa la 95 de ani, publicat integral de „Adevărul”, fostul preşedinte […] Articolul Povestea celei mai neașteptate imagini cu Ion Iliescu: Cum a ajuns să pozeze în Playboy apare prima dată în PS News.
14:10
Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale, a reafirmat vicepremierul Tnáczos Barna într-o conferinţă de presă. El a precizat că sunt prevăzute reforme profunde în ceea ce priveşte structura şi funcţionarea statului la nivel central sau la nivelul autorităţilor locale. Pachetul doi fiscal cuprinde între altele reforma […] Articolul Guvernul îşi va asuma răspunderea în Parlament şi pe al doilea pachet de măsuri fiscale apare prima dată în PS News.
14:00
Anamaria Gavrilă îl torpilează pe Bolojan: E o prostie să iei permisul unui om care nu și-a plătit amenda # PSNews.ro
Anamaria Gavrilă, șefa POT, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că inițiativa prin care românii care nu își plătesc amenzile auto se vor alege cu permisul suspendat e o prostie. Anamaria Gavrilă: „Este o prostie să iei permisul unui om pentru neplata unei amenzi! Îi loveşti veniturile, îi diminuezi consumul şi tai încasările statului!” Preşedinta […] Articolul Anamaria Gavrilă îl torpilează pe Bolojan: E o prostie să iei permisul unui om care nu și-a plătit amenda apare prima dată în PS News.
14:00
LIVE VIDEO Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare. Explicații de la Guvern # PSNews.ro
Cei peste 8,3 milioane de români care au pensii private obligatorii (Pilonul II de pensii) nu vor mai putea să-și retragă toți banii odată, după obținerea deciziei de pensionare, ca în prezent, ci maxim 25% din sumă, iar restul, lunar, pe întreaga durată de viață, potrivit unui proiect de lege aflat vineri pe agenda Guvernului. […] Articolul LIVE VIDEO Românii nu-și vor mai putea retrage toți banii deodată după pensionare. Explicații de la Guvern apare prima dată în PS News.
14:00
Tanczos: Pachetul de servicii și ajutoare sociale trec de la primării la instituții din subordinea Ministerului Muncii # PSNews.ro
Serviciile sociale precum asistenţa socială sau ajutoarele sociale care funcţionează în prezent la nivelul primăriilor ar urma să treacă în subordinea instituţiilor deconcentrate care funcţionează la nivelul Ministerului Muncii, conform unei propuneri din proiectul de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că aceste sarcini ”nu ar trebui să […] Articolul Tanczos: Pachetul de servicii și ajutoare sociale trec de la primării la instituții din subordinea Ministerului Muncii apare prima dată în PS News.
13:50
Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu pot avea polițiști locali decât dacă îi plătesc din veniturile lor # PSNews.ro
Ministerul Dezvoltării a publicat, în transparență decizională, propunerile privind eficientizarea administrației publice locale și centrale, care vor fi incluse în noul pachet de măsuri pe care îl va adopta Guvernul. Printre altele, proiectul de lege stabilește numărul de polițiști pe care-i pot angaja primăriile, în funcție tot de populație: un post pentru fiecare 1.200 de […] Articolul Localitățile cu sub 4.500 de locuitori nu pot avea polițiști locali decât dacă îi plătesc din veniturile lor apare prima dată în PS News.
13:50
Guvernul pasează autorităților locale atribuții referitoare la jocurile de noroc. Anunțul lui Tanczos Barna # PSNews.ro
Primăriile vor putea avea ”un control mai riguros” în ceea ce priveşte activităţile firmelor care se ocupă cu jocurile de noroc, conform proiectului de reformă administrativă pus în transparenţă decizională de Ministerul Dezvoltării. Vicepremierul Tanczos Barna a explicat, vineri, într-o conferinţă de presă, că, potrivit propunerilor formulate în proiectul de act normativ, primăriile vor avea […] Articolul Guvernul pasează autorităților locale atribuții referitoare la jocurile de noroc. Anunțul lui Tanczos Barna apare prima dată în PS News.
13:40
O primărie din România va vinde prin licitație unui centru de colectare a fierului vechi 28 de mașini care au fost ridicate de pe străzi pentru că au fost abandonate de proprietari, cantitatea de fier estimată fiind de peste 20 de tone, la un preț de pornire de 90 de bani pentru fiecare kilogram. Este […] Articolul Primăria din România care trimite la fier vechi zeci de mașini abandonate pe străzi apare prima dată în PS News.
13:40
Meteorologii au emis vineri două avertizări cod galben și o alertă cod portocaliu de caniculă pentru mai multe zone din țară, valabile în weekend. Temperaturile vor ajunge până la 39 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat, cu nopți tropicale în unele regiuni. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă valabil sâmbătă […] Articolul METEO. Noi alerte de caniculă. Județele în care temperaturile urcă până la 39 de grade apare prima dată în PS News.
13:30
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Ion Iliescu și unele derapaje la adresa fostului șef de stat. Cioroianu atenționează că respectul care i se acordă unui om e despre cel care îl acordă, nu despre cel care îl primește, aluzie la toți cei care l-au jignit pe Iliescu după moarte. „Ce m-a frapat cel mai […] Articolul Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Ion Iliescu apare prima dată în PS News.
13:20
Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa # PSNews.ro
China, SUA şi Arabia Saudită au produs două treimi (66%) din cele mai comune tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul […] Articolul Care sunt cele 7 ţări care produc cel mai mult plastic din lume. Una dintre ele se află în Europa apare prima dată în PS News.
13:10
Președintele Nicușor Dan a semnat reîncadrarea în funcție a șapte judecători, în contextul în care spunea că va vorbi cu magistrații pentru a-i convinge să rămână în sistem. Valul de pensionări continuă, pentru că în paralel a semnat și patru pensionări, după ce săptămâna trecută a pensionat alți 73 de procurori și judecători. Potrivit Administrației […] Articolul Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă apare prima dată în PS News.
13:10
Proiectul de reformă administrativă: În ce condiții autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social # PSNews.ro
Autorităţile locale vor putea pune popriri asupra unei părţi din ajutorul social, în situaţia în care beneficiarul acumulează datorii la bugetul local. Prevederea în acest sens apare în proiectul de reformă administrativă propus de Ministerul Dezvoltării şi pus în dezbatere publică. Vicepremierul Tanczos Barna afirmă că măsura este propusă în condiţiile în care ”sunt foarte, […] Articolul Proiectul de reformă administrativă: În ce condiții autorităţile locale vor putea reţine o parte din ajutorul social apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
13:00
Ce pensii speciale încasează Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu. Sunt printre cele mai mari din România # PSNews.ro
Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu se numără printre politicienii care încasează unele dintre cele mai mari pensii speciale din România. Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu încasează indemnizații uriașe de la stat în fiecare lună. În România, pensiile speciale pentru limită de vârstă ale foștilor parlamentari pornesc de la aproximativ 2.200 de lei pentru […] Articolul Ce pensii speciale încasează Adrian Năstase și Călin Popescu Tăriceanu. Sunt printre cele mai mari din România apare prima dată în PS News.
12:50
Poliția Capitalei a arestat două „vrăjitoare”. Câți bani luau pentru a dezlega fraierii de farmece și blesteme # PSNews.ro
Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi „vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut […] Articolul Poliția Capitalei a arestat două „vrăjitoare”. Câți bani luau pentru a dezlega fraierii de farmece și blesteme apare prima dată în PS News.
12:50
Tanczos Barna afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări de 1,7 miliarde de euro prin PNRR # PSNews.ro
Vicepremierul Tanczos Barna, fost ministru al Mediului, afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). El arată că, în condiţiile în care instituţii precum Apele Române au ratat deja toate proiectele propuse spre finanţare prin PNRR, entităţile care au proiecte […] Articolul Tanczos Barna afirmă că Ministerul Mediului a pierdut finanţări de 1,7 miliarde de euro prin PNRR apare prima dată în PS News.
