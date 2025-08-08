Avertisment de la BNR: Inflația va consemna un „amplu salt”

13:20

China, SUA şi Arabia Saudită au produs două treimi (66%) din cele mai comune tipuri de plastic din lume în 2024, potrivit companiei britanice de consultanţă pentru mediu Eunomia şi grupului de cercetare Zero Carbon Analytics. Studiul, publicat în timpul negocierilor de la Geneva între 184 de ţări în încercarea de a redacta primul