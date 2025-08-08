Replica AMEPIP pentru ministra Mediului, după ce s-a declarat nemulțumită de numirile în CA Romsilva

12:50

Două femei care se prezentau ca ”vrăjitoarea Claudia” şi „vrăjitoarea Maria” au fost reţinute de poliţiştii din Bucureşti după ce au înşelat o persoană pretinzând că vor face un ”ritual de împreunare cu persoana iubită” şi că rezolvă probleme de sănătate cauzate de ”farmece şi blesteme” din trecut. În acest fel, cele două au obţinut […] Articolul Poliția Capitalei a arestat două „vrăjitoare”. Câți bani luau pentru a dezlega fraierii de farmece și blesteme apare prima dată în PS News.