Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare)
Financial Intelligence, 8 august 2025 16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […]
Acum 10 minute
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […]
Acum o oră
16:20
Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă # Financial Intelligence
Recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat nu a dus la contaminarea produselor […]
16:10
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private # Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private, […]
16:10
Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea […]
16:00
Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” # Financial Intelligence
Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), cere Guvernului să respecte promisiunile făcute cetățenilor privind […]
16:00
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al […]
Acum 2 ore
15:50
Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii # Financial Intelligence
Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, cele care gestionează banii în prezent, iar participanţii vor […]
15:40
Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! # Financial Intelligence
Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România, consideră deputata USR Cristina Prună, […]
15:30
Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale # Financial Intelligence
Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă […]
15:20
AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă # Financial Intelligence
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a […]
15:20
Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură […]
15:10
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară […]
15:00
Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici […]
Acum 4 ore
14:30
CC Tax Advisory avertizează: Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat # Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage atenția asupra unui val de decizii de declarare de inactivitate fiscală pentru sute, potențial […]
14:20
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape # Financial Intelligence
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după […]
14:20
Petrescu, ASF: Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar; consultare extinsă pe proiect # Financial Intelligence
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, […]
14:20
FAO: Preţurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani # Financial Intelligence
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii […]
14:00
Iancu Guda: Legea privind plata pensiilor private este foarte bună, reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaționale; nu are legatură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată nu se folosesc la echilibrarea deficitului # Financial Intelligence
Analistul Iancu Guda consideră că propunerea de lege privind plata pensiilor private este foarte bună și reprezintă o […]
13:10
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private, amânat pentru o ședință de Guvern viitoare # Financial Intelligence
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private din Pilonul II și III a fost prezentat, în primă lectură, în […]
Acum 6 ore
12:20
Grupul MOL a afişat un profit înainte de impozitare mai mic cu 56%, în trimestrul doi # Financial Intelligence
Grupul MOL a obţinut un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari în trimestrul doi al acestui […]
11:50
Deputata Cristina Prună cere ca RA-APPS să comunice câte vile, apartamente şi birouri plătim din bani publici fără să ştim cine le foloseşte şi în ce scop # Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, a trimis o solicitare oficială către Secretariatul […]
11:30
Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II – necesitatea unei dezbateri publice și a unui echilibru între drepturile participanților și stabilitatea fondurilor; proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată (Gabriela Horga) # Financial Intelligence
Autor: Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital Senat Actuala propunere legislativă […]
11:20
Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu # Financial Intelligence
Preşedintele Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu. Acesta a semnat […]
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea […]
Acum 8 ore
10:50
Raportare semestrul I 2025: Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar-contabile (EY) # Financial Intelligence
Autor: Diana Lupu, Partener, Global Compliance and Reporting, EY România, Ana-Maria Nițu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting, […]
10:50
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a […]
10:40
Plata pe 10 ani a pensiilor private frizează absurdul: beneficiarul real nu mai este contribuabilul, ci moștenitorii săi (Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Proiectul recent privind reglementarea fazei de plată a pensiilor private din Pilonul […]
10:40
Petrişor Peiu, despre proiectul privind plata pensiilor private: Contribuţiile a 8,3 milioane de români vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme care vor realiza profituri uriaşe; Invenție la guvernul Bolojan – firme de plată a pensiilor” # Financial Intelligence
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă intenţia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi […]
10:30
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Financial Intelligence
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace "istoric", mediat de Statele Unite, […]
10:20
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea hotelului Mercure Alba Iulia, primul hotel din oraș afiliat unei rețele internaționale, […]
09:50
Un proiect eolian de 96 MW dezvoltat de OX2 în România – vândut către HELLENiQ ENERGY și intră în faza de construcție # Financial Intelligence
OX2 a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build", către HELLENiQ Renewables – o […]
09:30
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, va face o ofertă de preluare pentru Bursa de Valori din Zagreb # Financial Intelligence
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, care deține o participație de 9,99% la Bursa de […]
09:00
Florin Roman, despre proiectul privind plata pensiilor private: E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate # Financial Intelligence
Deputatul PNL Florin Roman critică dur proiectul privind plata pensiilor private care va intra astăzi în şedinţă de […]
Acum 12 ore
08:30
Alin Iacob, AURSF: Proiectul privind plata pensiilor private foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei # Financial Intelligence
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private, […]
08:20
Trump îl nominalizează pe președintele Consiliului Consultanților Economici, Stephen Miran, în consiliul Rezervei Federale # Financial Intelligence
Președintele Trump a declarat joi că îl va nominaliza pe Stephen Miran, actualul președinte al Consiliului Consultanților Economici […]
08:10
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării a două poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. # Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță declanșarea procedurii […]
08:10
Binance colaborează cu banca BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei (FT) # Financial Intelligence
Binance colaborează cu banca spaniolă BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei de […]
07:40
Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei # Financial Intelligence
Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la […]
07:40
Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin # Financial Intelligence
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să […]
06:40
Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat/ Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială # Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda […]
06:30
Hamas îl acuză pe Netanyahu că-i “sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru propriile “interese” # Financial Intelligence
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-i "sacrifică" pe ostaticii israelieni din […]
06:30
Şedinţă de guvern – Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private # Financial Intelligence
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a […]
Acum 24 ore
21:00
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene – G4Media # Financial Intelligence
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, […]
21:00
Cristina Prună: Guvernul a ales să mențină AMEPIP și să-i selecteze conducerea printr-o procedură de selecție „competitivă” – o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond # Financial Intelligence
Guvernul a ales să mențină Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și să-i selecteze conducerea […]
20:30
Firmele aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al doilea (RisCo) # Financial Intelligence
Firmele din România aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al […]
20:20
SUA se aşteaptă la 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane # Financial Intelligence
Secretarul american al comerţului Howard Lutnick a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin […]
20:20
Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina # Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis […]
20:10
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia. […]
18:00
Prima zi de UNTOLD – Primăria Municipiului Cluj-Napoca lasă peste 120.000 de turiști străini la mâinile taximetriștilor tradiționali # Financial Intelligence
Notă: Cititorii Financial Intelligence ne-au sesizat o situaţie cel puţin ciudată la Cluj Napoca, mai ales că zilele […]
17:40
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorizează piaţa şi declaraţiile lui Trump privind petrolul rusesc # Financial Intelligence
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu […]
