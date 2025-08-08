Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare)

Financial Intelligence, 8 august 2025 16:50

Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul

Acum 10 minute
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul
Acum o oră
16:20
Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă Financial Intelligence
Recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat nu a dus la contaminarea produselor
16:10
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private,
16:10
Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea
16:00
Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” Financial Intelligence
Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), cere Guvernului să respecte promisiunile făcute cetățenilor privind
16:00
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al
Acum 2 ore
15:50
Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii Financial Intelligence
Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, cele care gestionează banii în prezent, iar participanţii vor
15:40
Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! Financial Intelligence
Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România, consideră deputata USR Cristina Prună,
15:30
Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale Financial Intelligence
Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă
15:20
AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă Financial Intelligence
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a
15:20
Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă Financial Intelligence
Executivul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură
15:10
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară
15:00
Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii Financial Intelligence
Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici
Acum 4 ore
14:30
CC Tax Advisory avertizează: Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage atenția asupra unui val de decizii de declarare de inactivitate fiscală pentru sute, potențial
14:20
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape Financial Intelligence
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după
14:20
Petrescu, ASF: Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar; consultare extinsă pe proiect Financial Intelligence
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern,
14:20
FAO: Preţurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani Financial Intelligence
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii
14:00
Iancu Guda: Legea privind plata pensiilor private este foarte bună,  reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaționale; nu are legatură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată nu se folosesc la echilibrarea deficitului  Financial Intelligence
Analistul Iancu Guda consideră că propunerea de lege privind plata pensiilor private este foarte bună și reprezintă o
13:10
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private, amânat pentru o ședință de Guvern viitoare Financial Intelligence
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private din Pilonul II și III a fost prezentat, în primă lectură, în
Acum 6 ore
12:20
Grupul MOL a afişat un profit înainte de impozitare mai mic cu 56%, în trimestrul doi Financial Intelligence
Grupul MOL a obţinut un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari în trimestrul doi al acestui
11:50
Deputata Cristina Prună cere ca RA-APPS să comunice câte vile, apartamente şi birouri plătim din bani publici fără să ştim cine le foloseşte şi în ce scop Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, a trimis o solicitare oficială către Secretariatul
11:30
Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II – necesitatea unei dezbateri publice și a unui echilibru între drepturile participanților și stabilitatea fondurilor; proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată (Gabriela Horga) Financial Intelligence
Autor: Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital Senat Actuala propunere legislativă
11:20
Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu Financial Intelligence
Preşedintele Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu. Acesta a semnat
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea
Acum 8 ore
10:50
Raportare semestrul I 2025: Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar-contabile (EY) Financial Intelligence
Autor: Diana Lupu, Partener, Global Compliance and Reporting, EY România, Ana-Maria Nițu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting,
10:50
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a
10:40
Plata pe 10 ani a pensiilor private frizează absurdul: beneficiarul real nu mai este contribuabilul, ci moștenitorii săi (Gabriel Grădinescu) Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Proiectul recent privind reglementarea fazei de plată a pensiilor private din Pilonul
10:40
Petrişor Peiu, despre proiectul privind plata pensiilor private: Contribuţiile a 8,3 milioane de români vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme care vor realiza profituri uriaşe; Invenție la guvernul Bolojan – firme de plată a pensiilor” Financial Intelligence
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă intenţia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi
10:30
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington Financial Intelligence
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace "istoric", mediat de Statele Unite,
10:20
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea hotelului Mercure Alba Iulia Financial Intelligence
Mercure Hotels & Resorts anunță deschiderea hotelului Mercure Alba Iulia, primul hotel din oraș afiliat unei rețele internaționale,
09:50
Un proiect eolian de 96 MW dezvoltat de OX2 în România – vândut către HELLENiQ ENERGY și intră în faza de construcție Financial Intelligence
OX2 a vândut un parc eolian de 96 MW, aflat în stadiul „ready-to-build", către HELLENiQ Renewables – o
09:30
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, va face o ofertă de preluare pentru Bursa de Valori din Zagreb Financial Intelligence
Furnizorul de servicii financiare de stat din Croația, Fina, care deține o participație de 9,99% la Bursa de
09:00
Florin Roman, despre proiectul privind plata pensiilor private: E ca și cum depui bani la o bancă pentru economii și când vrei să îți retragi banii, toți o singură dată, banca îți dă banii înapoi în rate Financial Intelligence
Deputatul PNL Florin Roman critică dur proiectul  privind plata pensiilor private care va intra astăzi în şedinţă de
Acum 12 ore
08:30
Alin Iacob, AURSF: Proiectul privind plata pensiilor private foarte mult de dorit și nu ține cont de interesele participanților, ci de cele ale industriei Financial Intelligence
Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de astăzi adoptarea proiectului de lege privind plata pensiilor private,
08:20
Trump îl nominalizează pe președintele Consiliului Consultanților Economici, Stephen Miran, în consiliul Rezervei Federale Financial Intelligence
Președintele Trump a declarat joi că îl va nominaliza pe Stephen Miran, actualul președinte al Consiliului Consultanților Economici
08:10
ANUNŢ privind selecția candidaților în vederea ocupării a două poziții de membru în consiliul de administrație al Societății Prahova Industrial Parc S.A. Financial Intelligence
Consiliul local al orașului Vălenii de Munte, județul Prahova, în calitate de autoritate publică tutelară, anunță declanșarea procedurii
08:10
Binance colaborează cu banca BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei (FT) Financial Intelligence
Binance colaborează cu banca spaniolă BBVA pentru a permite clienților să își păstreze activele în afara bursei de
07:40
Mecanica Ceahlău a încheiat primul semestru din 2024 cu o pierdere netă de 2,77 milioane lei Financial Intelligence
Mecanica Ceahlău şi-a redus pierderea netă la 2,77 milioane lei în primul semestru al acestui an, de la
07:40
Bursele europene au crescut joi, pe fondul posibilităţii unei întâlniri Trump-Putin Financial Intelligence
Pieţele europene au înregistrat creşteri joi, după ce Kremlinul a anunţat că preşedintele american Donald Trump urmează să
06:40
Traian Băsescu a solicitat RAAPPS atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat/ Guvernul are pe agenda şedinţei de vineri un proiect de hotărâre care prevede schimbarea destinaţiei unui imobil din locuinţă de protocol în reşedinţă oficială Financial Intelligence
Fostul preşedinte Traian Băsescu a solicitat atribuirea unei locuinţe în calitate de fost şef de stat. Pe agenda
06:30
Hamas îl acuză pe Netanyahu că-i “sacrifică” pe ostaticii israelieni din Fâşia Gaza pentru propriile “interese” Financial Intelligence
Mişcarea palestiniană islamistă Hamas l-a acuzat joi pe premierul israelian Benjamin Netanyahu că-i "sacrifică" pe ostaticii israelieni din
06:30
Şedinţă de guvern – Urmează să fie aprobat un proiect de lege privind plata pensiilor private Financial Intelligence
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private. Proiectul a
Acum 24 ore
21:00
Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene – G4Media Financial Intelligence
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid,
21:00
Cristina Prună: Guvernul a ales să mențină AMEPIP și să-i selecteze conducerea printr-o procedură de selecție „competitivă” – o cosmetizare a unei probleme mai profunde: o formă fără fond Financial Intelligence
Guvernul a ales să mențină Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) și să-i selecteze conducerea
20:30
Firmele aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al doilea (RisCo) Financial Intelligence
Firmele din România aveau datorii restante la bugetul de stat de peste 76 miliarde lei în trimestrul al
20:20
SUA se aşteaptă la 50 de miliarde de dolari pe lună din noile taxe asupra importurilor americane Financial Intelligence
Secretarul american al comerţului Howard Lutnick a afirmat joi că se aşteaptă ca SUA să strângă cel puţin
20:20
Oana Ţoiu, întâlnire cu Zelenski: Construim un parteneriat strategic între România şi Ucraina Financial Intelligence
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit, joi, la Kiev, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis
20:10
Incendiu în Mamaia – Arde fostul club Bellagio Financial Intelligence
Pompierii intervin, joi seară, pentru a stinge un puternic incendiu care a cuprins fostul Club Bellagio din Mamaia.
18:00
Prima zi de UNTOLD – Primăria Municipiului Cluj-Napoca lasă peste 120.000 de turiști străini la mâinile taximetriștilor tradiționali Financial Intelligence
Notă: Cititorii Financial Intelligence ne-au sesizat o situaţie cel puţin ciudată la Cluj Napoca, mai ales că zilele
17:40
Ministrul Petrolului din Kuweit: OPEC monitorizează piaţa şi declaraţiile lui Trump privind petrolul rusesc Financial Intelligence
Ministrul Petrolului din Kuweit, Tariq Al-Roumi, a declarat joi că OPEC (Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol) monitorizează cu
