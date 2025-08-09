„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii
Financial Intelligence, 9 august 2025 09:30
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce […] The post „Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 15 minute
09:30
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # Financial Intelligence
O „îngheţare” a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce […] The post „Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
09:20
Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei, Indiei și a trei state ex-sovietice într-o serie […] The post Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
08:30
Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 # Financial Intelligence
Echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 au obținut opt medalii, potrivit Ministerului Educației. Echipa […] The post Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol # Financial Intelligence
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, […] The post Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol appeared first on Financial Intelligence.
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi […] The post Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk: ”Nu mă gândesc prea mult la el” appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
07:40
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că “mult aşteptata întâlnire” cu omologul […] The post Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska; appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil “schimb de teritorii” între Ucraina şi Rusia în cadrul […] The post Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
07:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Financial Intelligence
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse […] The post Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
22:00
Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi […] The post Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității # Financial Intelligence
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de […] The post Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters # Financial Intelligence
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că intenționează să angajeze un nou director general în acest an, afirmând […] The post Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters appeared first on Financial Intelligence.
21:40
Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale # Financial Intelligence
Gazprom „va continua să își apere drepturile și interesele legale prin toate mijloacele disponibile”, a declarat gigantul gazier […] The post Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
20:10
Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vehement vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, […] The post Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Financial Intelligence
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel […] The post Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară […] The post Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) appeared first on Financial Intelligence.
19:20
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că […] The post Premierul indian Modi a avut o discuţie cu “prietenul” său Vladimir Putin appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat […] The post Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte appeared first on Financial Intelligence.
19:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a semnat vineri Hotărârea de Guvern prin care România primeşte […] The post Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un […] The post Bulgaria: Exporturile către SUA ar urma să scadă cu o treime appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, […] The post Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian appeared first on Financial Intelligence.
17:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat # Financial Intelligence
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe […] The post Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat appeared first on Financial Intelligence.
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […] The post Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) appeared first on Financial Intelligence.
16:20
Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă # Financial Intelligence
Recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat nu a dus la contaminarea produselor […] The post Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă appeared first on Financial Intelligence.
16:10
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private # Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private, […] The post APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea […] The post Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” # Financial Intelligence
Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), cere Guvernului să respecte promisiunile făcute cetățenilor privind […] The post Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” appeared first on Financial Intelligence.
16:00
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al […] The post Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) appeared first on Financial Intelligence.
15:50
Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii # Financial Intelligence
Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, cele care gestionează banii în prezent, iar participanţii vor […] The post Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii appeared first on Financial Intelligence.
15:40
Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! # Financial Intelligence
Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România, consideră deputata USR Cristina Prună, […] The post Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! appeared first on Financial Intelligence.
15:30
Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale # Financial Intelligence
Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă […] The post Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale appeared first on Financial Intelligence.
15:20
AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă # Financial Intelligence
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a […] The post AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă appeared first on Financial Intelligence.
15:20
Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură […] The post Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară […] The post BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an appeared first on Financial Intelligence.
15:00
Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici […] The post Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii appeared first on Financial Intelligence.
14:30
CC Tax Advisory avertizează: Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat # Financial Intelligence
CC Tax Advisory atrage atenția asupra unui val de decizii de declarare de inactivitate fiscală pentru sute, potențial […] The post CC Tax Advisory avertizează: Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape # Financial Intelligence
O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după […] The post Premierul polonez Donald Tusk afirmă că o pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape appeared first on Financial Intelligence.
14:20
Petrescu, ASF: Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar; consultare extinsă pe proiect # Financial Intelligence
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, […] The post Petrescu, ASF: Adoptarea legii privind plata pensiilor private reprezintă un demers necesar şi prioritar; consultare extinsă pe proiect appeared first on Financial Intelligence.
14:20
FAO: Preţurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani # Financial Intelligence
Indicele global al preţurilor produselor alimentare a crescut în iulie, ajungând la cel mai înalt nivel din ultimii […] The post FAO: Preţurile mondiale la alimente, la cel mai înalt nivel din ultimii doi ani appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Iancu Guda: Legea privind plata pensiilor private este foarte bună, reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaționale; nu are legatură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată nu se folosesc la echilibrarea deficitului # Financial Intelligence
Analistul Iancu Guda consideră că propunerea de lege privind plata pensiilor private este foarte bună și reprezintă o […] The post Iancu Guda: Legea privind plata pensiilor private este foarte bună, reprezintă o aliniere la toate bunele practici internaționale; nu are legatură cu situația bugetară actuală și banii de pensie privată nu se folosesc la echilibrarea deficitului appeared first on Financial Intelligence.
13:10
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private, amânat pentru o ședință de Guvern viitoare # Financial Intelligence
Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private din Pilonul II și III a fost prezentat, în primă lectură, în […] The post Proiectul privind reglementarea plății pensiilor private, amânat pentru o ședință de Guvern viitoare appeared first on Financial Intelligence.
12:20
Grupul MOL a afişat un profit înainte de impozitare mai mic cu 56%, în trimestrul doi # Financial Intelligence
Grupul MOL a obţinut un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari în trimestrul doi al acestui […] The post Grupul MOL a afişat un profit înainte de impozitare mai mic cu 56%, în trimestrul doi appeared first on Financial Intelligence.
11:50
Deputata Cristina Prună cere ca RA-APPS să comunice câte vile, apartamente şi birouri plătim din bani publici fără să ştim cine le foloseşte şi în ce scop # Financial Intelligence
Deputata USR Cristina Prună, vicepreşedintă a Comisiei pentru industrii şi servicii, a trimis o solicitare oficială către Secretariatul […] The post Deputata Cristina Prună cere ca RA-APPS să comunice câte vile, apartamente şi birouri plătim din bani publici fără să ştim cine le foloseşte şi în ce scop appeared first on Financial Intelligence.
11:30
Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II – necesitatea unei dezbateri publice și a unui echilibru între drepturile participanților și stabilitatea fondurilor; proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată (Gabriela Horga) # Financial Intelligence
Autor: Gabriela Horga, președinta Comisiei de Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital Senat Actuala propunere legislativă […] The post Legea privind plata pensiilor private din Pilonul II – necesitatea unei dezbateri publice și a unui echilibru între drepturile participanților și stabilitatea fondurilor; proiectul astăzi este lacunar, prevede un mecanism greoi de plată (Gabriela Horga) appeared first on Financial Intelligence.
11:20
Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu # Financial Intelligence
Preşedintele Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu. Acesta a semnat […] The post Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu appeared first on Financial Intelligence.
11:00
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu, la aproape două săptămâni de la anunţarea […] The post Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul privind demisia vicepremierului Dragoş Anastasiu appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Raportare semestrul I 2025: Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar-contabile (EY) # Financial Intelligence
Autor: Diana Lupu, Partener, Global Compliance and Reporting, EY România, Ana-Maria Nițu, Senior Manager, Global Compliance and Reporting, […] The post Raportare semestrul I 2025: Companiile au la dispoziție doar 7 zile să transmită cu mare acuratețe datele financiar-contabile (EY) appeared first on Financial Intelligence.
10:50
Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD Sorin Grindeanu anunţă convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Naţional , luni, pentru a […] The post Grindeanu anunţă şedinţă PSD pentru a analiza ”situaţia creată în coaliţie ca urmare a ”poziţionării unor parteneri” faţă de ceremoniile dedicate lui Ion Iliescu appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Plata pe 10 ani a pensiilor private frizează absurdul: beneficiarul real nu mai este contribuabilul, ci moștenitorii săi (Gabriel Grădinescu) # Financial Intelligence
Autor: Gabriel Grădinescu, fost vicepreședinte ASF Proiectul recent privind reglementarea fazei de plată a pensiilor private din Pilonul […] The post Plata pe 10 ani a pensiilor private frizează absurdul: beneficiarul real nu mai este contribuabilul, ci moștenitorii săi (Gabriel Grădinescu) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Petrişor Peiu, despre proiectul privind plata pensiilor private: Contribuţiile a 8,3 milioane de români vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme care vor realiza profituri uriaşe; Invenție la guvernul Bolojan – firme de plată a pensiilor” # Financial Intelligence
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă intenţia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi […] The post Petrişor Peiu, despre proiectul privind plata pensiilor private: Contribuţiile a 8,3 milioane de români vor fi confiscate de guvern și date pe mâna unor firme care vor realiza profituri uriaşe; Invenție la guvernul Bolojan – firme de plată a pensiilor” appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington # Financial Intelligence
Liderii Armeniei şi Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace “istoric”, mediat de Statele Unite, […] The post Trump anunţă că Armenia şi Azerbaidjanul vor semna vineri un acord de pace la Washington appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.