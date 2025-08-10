Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat)
Financial Intelligence, 10 august 2025 06:40
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev […]
Acum 5 minute
07:00
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară # Financial Intelligence
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a […]
Acum 15 minute
06:50
Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia # Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul […]
06:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor # Financial Intelligence
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în […]
06:50
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de […]
06:50
Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România # Financial Intelligence
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor […]
Acum 30 minute
06:40
06:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) # Financial Intelligence
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului […]
06:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie # Financial Intelligence
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care […]
Acum 12 ore
20:10
Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN # Financial Intelligence
Locația contează, a declarat fostul magnat imobiliar și actual președinte al SUA, Donald Trump. Câteva momente mai târziu, […]
19:40
Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters # Financial Intelligence
Talibanii neagă reținerea lui Habibi, în ciuda dovezilor, complicând eforturile SUA pentru eliberarea acestuia Operațiunea CIA care viza […]
Acum 24 ore
18:00
Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană # Financial Intelligence
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea […]
16:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit # Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au […]
16:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, […]
16:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", […]
14:20
Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump # Financial Intelligence
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită […]
10:50
Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) # Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii # Financial Intelligence
O „îngheţare" a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce […]
09:20
Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei, Indiei și a trei state ex-sovietice într-o serie […]
08:30
Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 # Financial Intelligence
Echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 au obținut opt medalii, potrivit Ministerului Educației. Echipa […]
08:20
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol # Financial Intelligence
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, […]
08:10
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi […]
07:40
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul […]
07:40
Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina # Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil "schimb de teritorii" între Ucraina şi Rusia în cadrul […]
07:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase # Financial Intelligence
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse […]
Ieri
22:00
Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) # Financial Intelligence
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi […]
21:50
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității # Financial Intelligence
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de […]
21:40
Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters # Financial Intelligence
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că intenționează să angajeze un nou director general în acest an, afirmând […]
21:40
Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale # Financial Intelligence
Gazprom „va continua să își apere drepturile și interesele legale prin toate mijloacele disponibile", a declarat gigantul gazier […]
20:10
Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE # Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vehement vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, […]
20:00
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron # Financial Intelligence
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel […]
20:00
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară […]
19:20
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că […]
19:10
Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte # Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat […]
19:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier # Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a semnat vineri Hotărârea de Guvern prin care România primeşte […]
18:50
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un […]
18:50
Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian # Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, […]
17:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat # Financial Intelligence
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe […]
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) # Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […]
16:20
Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă # Financial Intelligence
Recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat nu a dus la contaminarea produselor […]
16:10
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private # Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private, […]
16:10
Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului # Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea […]
16:00
Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” # Financial Intelligence
Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), cere Guvernului să respecte promisiunile făcute cetățenilor privind […]
16:00
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) # Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al […]
15:50
Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii # Financial Intelligence
Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, cele care gestionează banii în prezent, iar participanţii vor […]
15:40
Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! # Financial Intelligence
Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România, consideră deputata USR Cristina Prună, […]
15:30
Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale # Financial Intelligence
Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă […]
15:20
AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă # Financial Intelligence
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a […]
15:20
Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă # Financial Intelligence
Executivul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură […]
15:10
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară […]
15:00
Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici […]
