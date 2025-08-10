Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP)

Financial Intelligence, 10 august 2025 06:40

Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului […]

Acum 5 minute
07:00
Tánczos Barna: Avem obligaţia ca printr-un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene să găsim o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară Financial Intelligence
Vicepremierul Tánczos Barna afirmă că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a […]
Acum 15 minute
06:50
Lula şi Putin au discutat despre pacea în Ucraina înaintea summitului SUA-Rusia Financial Intelligence
Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a discutat sâmbătă timp de aproximativ 40 de minute cu omologul […]
06:50
Canada a pierdut zeci de mii de locuri de muncă în iulie, pe fondul impactului tarifelor americane asupra angajărilor Financial Intelligence
Economia canadiană a pierdut 40.800 de locuri de muncă în iulie, după un câştig net de 83.000 în […]
06:50
Rusia “condamnă şi respinge” planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza Financial Intelligence
Rusia a condamnat sâmbătă planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, afirmând că o astfel de […]
06:50
Ministra Mediului: Deșeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România Financial Intelligence
Ministerul Mediului pregătește, împreună cu Ministerul Economiei, o inițiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor […]
Acum 30 minute
06:40
Liderii europeni afirmă că negocierile de pace pentru Ucraina nu pot fi decise fără Kiev (comunicat) Financial Intelligence
Importanţi lideri europeni au declarat sâmbătă că "drumul către pace" în Ucraina nu poate fi decis fără Kiev […]
06:40
Mii de persoane au protestat la Tel Aviv împotriva planului Israelului de a prelua controlul asupra Gazei (AFP) Financial Intelligence
Mii de persoane au protestat sâmbătă pe străzile din Tel Aviv, în Israel, pentru a cere încetarea războiului […]
06:40
Preţurile de producţie din China au scăzut peste aşteptări în iulie, alimentând temerile de deflaţie Financial Intelligence
Preţurile de producţie din China au înregistrat în iulie o scădere anuală de 3,6%, peste estimările analiştilor care […]
Acum 12 ore
20:10
Summitul Trump-Putin din Alaska seamănă cu o înfrângere lentă pentru Ucraina – CNN Financial Intelligence
Locația contează, a declarat fostul magnat imobiliar și actual președinte al SUA, Donald Trump. Câteva momente mai târziu, […]
19:40
Cum o operațiune CIA împotriva Al-Qaeda a prins în capcană un cetățean american în Afganistan – Reuters Financial Intelligence
Talibanii neagă reținerea lui Habibi, în ciuda dovezilor, complicând eforturile SUA pentru eliberarea acestuia Operațiunea CIA care viza […]
Acum 24 ore
18:00
Planul Israelului de a ocupa oraşul Gaza este o nouă “escaladare”, acuză Autoritatea Palestiniană Financial Intelligence
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea […]
16:10
Avion de mici dimensiuni prăbuşit în curtea Astra Vagoane Arad / Două persoane au murit Financial Intelligence
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea Astra Vagoane din Arad, iar două persoane au […]
16:00
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 170,8 miliarde lei, în iunie Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, […]
16:00
Preşedintele Zelenski insistă că Ucraina nu va ceda teritorii Rusiei Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", […]
14:20
Preşedintele polonez Nawrocki va face o vizită în SUA la invitaţia lui Trump Financial Intelligence
Noul preşedinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită […]
10:50
Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) Financial Intelligence
The post Citatul săptămânii: „Rămân un clovn, nimic mai mult. Asta mă face să fiu mult superior unui politician.” – Charlie Chaplin (foto Britannica) appeared first on Financial Intelligence.
09:30
„Îngheţarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, spune Donald Tusk, în timp ce SUA şi Rusia planifică discuţii Financial Intelligence
O „îngheţare" a războiului din Ucraina ar putea fi aproape, a declarat vineri premierul polonez, în timp ce […]
09:20
Putin îi sună pe Xi, Modi și alți lideri străini înaintea întâlnirii planificate cu Trump Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit vineri cu liderii Chinei, Indiei și a trei state ex-sovietice într-o serie […]
08:30
Opt medalii pentru echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 Financial Intelligence
Echipele României prezente la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială 2025 au obținut opt medalii, potrivit Ministerului Educației. Echipa […]
08:20
Trump cere demisia CEO-ului Intel, Lip-Bu Tan, din cauza legăturilor cu China – redresarea companiei, în pericol Financial Intelligence
Redresarea Intel ar putea fi periclitată după ce preşedintele american Donald Trump a cerut demisia CEO-ului Lip-Bu Tan, […]
08:10
Sam Altman îl ironizează pe Elon Musk: ”Nu mă gândesc prea mult la el” Financial Intelligence
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi […]
07:40
Trump a anunţat că se va întâlni cu Putin pe 15 august în Alaska; Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul […]
07:40
Trump a menţionat un posibil “schimb de teritorii” în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina Financial Intelligence
Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil "schimb de teritorii" între Ucraina şi Rusia în cadrul […]
07:40
Preţul aurului a atins vineri un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piaţa metalelor preţioase Financial Intelligence
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse […]
Ieri
22:00
Autorităţile fiscale ar putea publica lista debitorilor persoane juridice şi fizice, dar şi a contribuabililor care nu au restanţe (proiect) Financial Intelligence
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi […]
21:50
Premierul solicită miniștrilor publicarea declarațiilor de avere și de interese, în spiritul principiilor transparenței și integrității Financial Intelligence
Prim-ministrul României Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de […]
21:40
Noul director executiv al OMV ar putea fi numit în acest an, a declarat președintele consiliului de administrație pentru Reuters Financial Intelligence
Președintele OMV a declarat pentru Reuters că intenționează să angajeze un nou director general în acest an, afirmând […]
21:40
Gazprom anunță revocarea licenței Moldovagaz drept lovitura finală pentru afacerile și investițiile sale Financial Intelligence
Gazprom „va continua să își apere drepturile și interesele legale prin toate mijloacele disponibile", a declarat gigantul gazier […]
20:10
Preşedintele Consiliului European consideră că planul Israelul în Gaza trebuie să aibă consecinţe în relaţia cu UE Financial Intelligence
Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, a criticat vehement vineri planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza, […]
20:00
Franţa: A fost deschisă o anchetă după ameninţările unui rabin israelian la adresa lui Emmanuel Macron Financial Intelligence
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel […]
20:00
Pentagonul pregăteşte atacuri asupra cartelurilor drogurilor, după un ordin dat de Trump (New York Times) Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară […]
19:20
Premierul indian Modi a avut o discuţie cu “prietenul” său Vladimir Putin Financial Intelligence
Premierul indian Narendra Modi a avut vineri o discuţie cu preşedintele rus Vladimir Putin, pe care spune că […]
19:10
Belarus: Aleksandr Lukaşenko anunţă că acesta ar putea fi ultimul său mandat de preşedinte Financial Intelligence
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenţionează să obţină un nou mandat […]
19:10
Radu Miruţă, ministrul Economiei: Am semnat astăzi hotărârea de Guvern pentru licenţa de exploatare a grafitului de la Baia de Fier Financial Intelligence
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a semnat vineri Hotărârea de Guvern prin care România primeşte […]
18:50
Bulgaria: Exporturile către SUA ar urma să scadă cu o treime Financial Intelligence
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei şi exporturilor Bulgariei, cu un […]
18:50
Vicepreşedintele american JD Vance afirmă că SUA nu intenţionează să recunoască un stat palestinian Financial Intelligence
Vicepreşedintele american JD Vance a afirmat că Statele Unite nu au intenţia de a recunoaşte un stat palestinian, […]
17:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat Financial Intelligence
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe […]
16:50
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă (Nazare) Financial Intelligence
Guvernul a adoptat ordonanța care reia procedurile de despăgubire privind imobilele confiscate în perioada comunistă, a transmis ministrul […]
16:20
Oil Terminal, după recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat: Situația nu a dus la contaminarea produselor existente în depozitele Oil Terminal, și nu a impactat negativ activitatea curentă Financial Intelligence
Recepționarea de către OMV Petrom a unui vas de țiței Azer contaminat nu a dus la contaminarea produselor […]
16:10
APAPR: Legea de plată, un pas necesar către maturizarea sistemului de pensii private Financial Intelligence
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private, […]
16:10
Abrudean: Banii din Pilonul II sunt şi rămân în proprietatea contribuabilului Financial Intelligence
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat vineri că banii din Pilonul II rămân în proprietatea contribuabilului, iar opţiunea […]
16:00
Lucian Croitoru, reacție la proiectul privind reglementarea plății pensiilor private: „Ține-te de cuvânt, dragă statule!” Financial Intelligence
Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Băncii Naționale a României (BNR), cere Guvernului să respecte promisiunile făcute cetățenilor privind […]
16:00
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III 2025;în următoarele 3 trimestre se va reduce lent (BNR) Financial Intelligence
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al […]
15:50
Horvath (ASF): Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare; fondurile de plată vor reinvesti banii Financial Intelligence
Fondurile de plată sunt distincte de fondurile de acumulare, cele care gestionează banii în prezent, iar participanţii vor […]
15:40
Cristina Prună: Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România. Am un mesaj către administratorii Pilonului 2 și 3: Nu susțineți calea ușoară! Financial Intelligence
Pilonul 2 este una dintre puținele reforme reale care au funcționat în România, consideră deputata USR Cristina Prună, […]
15:30
Japonia / Un important cotidian dă în judecată o companie de inteligență artificială pentru folosirea neautorizată a conținuturilor sale Financial Intelligence
Cotidianul japonez Yomiuri Shimbun, unul dintre cele mai mari din lume din punctul de vedere al difuzării, dă […]
15:20
AMEPIP: Selecția membrilor CA al Romsilva a fost organizată de Ministerul Mediului, pe baza OUG privind guvernanța corporativă Financial Intelligence
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) – Romsilva a […]
15:20
Guvern: Noi reguli privind evaluarea şi plata despăgubirilor pentru imobilele şi terenurile confiscate în perioada comunistă Financial Intelligence
Executivul a aprobat, vineri, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură […]
15:10
BNR a menţinut dobânda cheie la 6,50% pe an Financial Intelligence
Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, vineri, să menţină rata dobânzii de politică monetară […]
15:00
Kelemen Hunor: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii Financial Intelligence
Pensia privată este economisirea cetățeanului – de aceea doar el poate decide cum dispune de suma depusă. Nici […]
