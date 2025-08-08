Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert”
Antena Sport, 8 august 2025 17:00
Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League. Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei" din turul 3 preliminar al
• • •
Acum 10 minute
17:00
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: "Un lucru e cert"
Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League. Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei" din turul 3 preliminar al
Acum 30 minute
16:50
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a venit cu o serie de declarații, după ce a semnat cu Al-Hilal din Sudan. Românul a făcut dezvăluiri și despre salariul pe care îl încasează la gruparea africană. „Reghe" a ales o nouă „aventură exotică" și a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman, alături de care și-a propus să câștige Liga
Acum o oră
16:30
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! # Antena Sport
Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor. Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia
16:10
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen # Antena Sport
Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei. Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix
Acum 2 ore
15:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1. Valentin Creţu, jucător de bază al roş-albaştrilor sezonul trecut, a ajuns rezervă în campionat, pentru a-i face loc lui Ionuţ Cercel, cel care îndeplinea regula jucătorului U21. Creţu s-a plâns că şi-a pierdut ritmul din cauza
15:40
“De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen # Antena Sport
Max Verstappen este cu siguranță unul dintre cei mai buni piloți din actuala generație din Formula 1 și va fi probabil un pretendent pentru titlul de cel mai mare din acest deceniu, însă anumiți specialiști nu se opresc aici. Gino Rosato, o personalitate care și-a petrecut mulți ani din viață la Ferrari, e de părere
Acum 4 ore
15:00
Casa Pia – Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon # Antena Sport
Noul sezon din Portugalia începe astăzi, 8 august, iar meciul care inagurează stagiunea 2025/26 este cel dintre Casa Pia și Sporting Lisabona, campioana en-titre. "Alb-verzii" au deja un meci oficial la activ, eșecul cu Benfica din Supercupă, astfel că vor vrea cu siguranță să înceapă cu dreptul în Liga Portugal. Partida dintre Casa Pia și
14:50
Noi probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat # Antena Sport
Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga. Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada
14:20
Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30). “Câinii” vor să continue forma bună după derby # Antena Sport
Meciul dintre Metaloglobus şi Dinamo, partida care deschide etapa cu numărul 5 din Liga 1, se joacă vineri, de la ora 21:30, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. "Câinii" vin după succesul din derby-ul cu FCSB, în timp ce Metaloglobus este în continuare în căutarea primului succes în prima ligă. Metaloglobus
14:20
Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: “N-am venit aici pentru asta” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf și-a ales recent o nouă destinație exotică pentru a antrena, și anume în Sudan, o țară măcinată de diverse probleme socio-economice. Fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din țara aflată în nord-estul Africii, și anume Al-Hilal Omdurman, alături de care a semnat un contract pe un
14:00
Arne Slot nu a scăpat de întrebările despre Alexander Isak! Reacţia antrenorului de la Liverpool # Antena Sport
Antrenorul Arne Slot a refuzat să fie implicat în speculaţiile privind transferul la Liverpool, pentru o sumă record, a atacantului lui Newcastle, Alexander Isak, declarându-se mulţumit de actualul său lot, transmite Reuters. Campioana Angliei a investit sume uriaşe în mercato de vară, cu un contract record pentru mijlocaşul Florian Wirtz în fruntea unui grup de
13:50
Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic # Antena Sport
Seara de joi a fost una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, în primul rând prin prisma echipelor din Liga 1 care au reprezentat țara în cupele europene. Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România a fost "prezentă" și pe banca tehnică, grație lui Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu. În ceea ce îl
13:20
Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al "roș-albaștrilor" a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
Acum 6 ore
13:00
Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0. FCSb a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris
12:50
Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB # Antena Sport
FCSB urmează să îl cedeze pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce Gigi Becali a decis că mijlocașul stânga nu mai intră în planurile echipei. Fotbalistul de 23 de ani va fi împrumutat un an la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, iar ardelenii vor avea ocazia inclusiv să îl transfere definitiv, însă în schimbul
12:20
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de deranjat de reacţia presei din Portugalia după ce s-a scris că Al Nassr, echipa la care este legitimat, l-a "furat" pe Joao Felix. Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În
12:20
The post Bernadette Szocs şi Ying Han, punctul turneului la WTT Champions Yokohama 2025 appeared first on Antena Sport.
11:30
Presa din Kosovo l-a “înțepat” pe Gigi Becali după FCSB – Drita: “Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al "roș-albaștrilor" a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
11:10
După sesiunea de calificări din Ungaria, când a ieșit din Q2, Lewis Hamilton s-a prezentat la interviuri ca o lămâie stoarsă. "Poate că Ferrari ar trebui să schimbe pilotul" și "Sunt inutil, absolut inutil" au fost cuvintele sale. După cursă, a dat de înțeles chiar că s-ar putea ca după vacanța de vară s-ar putea
Acum 8 ore
11:00
Bernadette Szocs – Ying Han LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Românca debutează la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Bernadette Szocs intră și ea în concurs la turneul de tenis de masă de la Yokohama, la o zi după ce Elizabeta Samara a fost eliminată în primul tur. Cel mai bine clasată româncă va concura în fața lui Ying Han, o sportivă pe care nu a reușit să o învingă până acum în cariera
10:40
“Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL # Antena Sport
Edi Iordănescu a suferit primul eșec în meciurile oficiale pe banca Legiei Varșovia, după ce polonezii au fost învinși în manșa tur a "dublei" cu AEK Larnaca, scor 1-4. În Cipru, formația fostului selecționer a încasat trei goluri în partea a doua, iar românul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. În plus, Iordănescu
10:40
Gigi Becali a anunţat primul 11 pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta FCSB în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în primul meci, de pe Arena Naţională, după ce a revenit de la 0-2. Calificarea este însă departe, Drita reuşind să pună mari probleme campioanei din Liga 1. Bîrligea a marcat
10:00
Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de AL-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv
10:00
Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei # Antena Sport
Tenismanul american Ben Shelton a câştigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-şi cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000. Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore şi 48 de minute de joc în
09:20
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii # Antena Sport
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, ținând cont că trei echipe au reprezentat țara în cupele europene. FCSB și CFR Cluj au evoluat în turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a jucat în aceeași fază, dar în Conference League. După victoria FCSB-ului și a Universității Craiova, respectiv
09:10
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Victorie în finala cu Naomi Osaka # Antena Sport
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial. Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a
Acum 12 ore
08:50
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului # Antena Sport
Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu. Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe
08:50
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al "roș-albaștrilor" a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64.
08:30
Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal FC Drita,
08:20
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. […] The post “Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita appeared first on Antena Sport.
08:20
Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui” # Antena Sport
Elias Charalmbous, antrenorul celor de la FCSB, a vorbit după victoria echipei sale de pe teren propriu în fața kosovarilor de la Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzație. FCSB a fost condusă cu 2-0, dar a reușit să revină și să obțină victoria. […] The post Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
00:50
Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: “Am face cea mai mare greşeală”. Ce conflict a existat pe stadion # Antena Sport
Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League. Antrenorul oltenilor rămâne cu picioarele pe pământ şi a transmis că echipa sa încă nu e calificată în play-off. Mirel Rădoi a dezvăluit şi ce […] The post Mirel Rădoi, discurs ferm după Univ. Craiova – Trnava 3-0: “Am face cea mai mare greşeală”. Ce conflict a existat pe stadion appeared first on Antena Sport.
00:40
Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: “Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!” # Antena Sport
Jucătorul Ştefan Baiaram a afirmat, joi seara, după victoria categorică a Universităţii Craiova cu Spartak Trnava, cu scorul de 3-0 (0-0), în prima manşă a turului al treilea preliminar al Conference League, că speră ca formaţia sa să continue în acelaşi mod pentru a se putea califica în grupele competiţiei europene. “Noi am făcut un […] The post Ștefan Baiaram, mesaj de luptă după 3-0 cu Spartak Trnava: “Ne dorim să intrăm într-o cupă europeană!” appeared first on Antena Sport.
00:30
Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 # Antena Sport
Gigi Becali a reacţionat, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea, de la finalul partidei FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a avut doar cuvinte de laudă la adresa atacantului său, care a marcat o “dublă” în partida cu kosovarii. FCSB a fost condusă cu 2-0 de Drita, însă a revenit spectaculos, golul victoriei fiind […] The post Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 appeared first on Antena Sport.
00:20
“E bucurie în Bănie”. Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava # Antena Sport
Mihai Rotaru a oferit prima reacţie, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu 3-0 pe Spartak Trnava, în prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Conference League. Patronul oltenilor a transmis că e o adevărată sărbătoare în Bănie, după succesul clar al echipei lui Mirel Rădoi. Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea […] The post “E bucurie în Bănie”. Mihai Rotaru, euforic după ce Universitatea Craiova a dat recital cu Spartak Trnava appeared first on Antena Sport.
00:20
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB – Drita 3-2: “Sunt obișnuit să fiu criticat!” # Antena Sport
Adrian Șut a reacționat după FCSB – Drita 3-2. Jucătorul campioanei a venit și cu un mesaj pentru contestatari, după victoria de pe Arena Națională. FCSB s-a impus în meciul cu Drita după ce a revenit de la scorul de 0-2. Daniel Bîrligea (dublă) și Daniel Graovac au marcat pentru campioana României, în manșa tur […] The post Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după FCSB – Drita 3-2: “Sunt obișnuit să fiu criticat!” appeared first on Antena Sport.
00:10
Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea” # Antena Sport
Daniel Bîrligea a fost extrem de emoţionat la finalul meciului dintre FCSB şi Drita, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2, după o revenire de senzaţie, de la 0-2. Bîrligea a marcat primul gol al FCSB-ului, dar şi golul victoriei, din minutul 90+4. La finalul meciului de […] The post Daniel Bîrligea a început să plângă după FCSB – Drita 3-2: “A fost o perioadă puţin mai grea” appeared first on Antena Sport.
00:00
“A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a declarat că nu a avut emoţii în meciul cu Drita, chiar dacă echipa sa a obţinut victoria în minutul 90+4. Campioana României s-a impus cu 3-2, după ce a revenit de la o-2. Toate golurile campioanei României au fost marcate în repriza a doua. Daniel Bîrligea a […] The post “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” appeared first on Antena Sport.
00:00
Gigi Becali a vorbit după meciul FCSB – Drita 3-2. Patronul campioanei a criticat un singur jucător, după victoria echipei sale de pe Arena Națională. FCSB a reușit să revină de la scorul de 0-2, în manșa tur a „dublei” pentru play-off-ul Europa League. Pentru echipa antrenată de Elias Charalambous au marcat Daniel Bîrligea (dublă) […] The post Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2 appeared first on Antena Sport.
7 august 2025
23:10
PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub “privirile” lui Mircea Lucescu # Antena Sport
PAOK Salonic, condusă de tehnicianul român Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu gruparea austriacă Wolfsberger, în meciul tur din runda a treia preliminară din Europa League. Gazdele nu au reuşit să înscrie în partida de pe Toumba Stadium, la debutul oficial în actualul sezon. Echipa lui Răzvan […] The post PAOK, remiză cu Wolfsberger în turul trei de Europa League, sub “privirile” lui Mircea Lucescu appeared first on Antena Sport.
23:00
Controversă uriaşă în FCSB – Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ # Antena Sport
FCSB primeşte vizita kosovarilor de la Drita în prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Campioana României, care nu traversează deloc o perioadă bună, are parte de o nouă partidă complicată. Drita a deschis scorul pe Arena Naţională în minutul 7, prin Tusha, în timp ce Manaj a majorat diferenţa în minutul 50. Golul […] The post Controversă uriaşă în FCSB – Drita! Gol validat de VAR, după ce campioana a cerut henţ appeared first on Antena Sport.
22:30
Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu” # Antena Sport
Neluţu Varga s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj o va elimina pe Braga. În manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, lusitanii s-au impus cu 2-1. Partida retur se va disputa joia viitoare, în Portugalia. Până atunci, Braga va debuta în noul sezon de Liga Portugal. Partida din prima […] The post Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu” appeared first on Antena Sport.
22:30
Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții # Antena Sport
Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni! Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în […] The post Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții appeared first on Antena Sport.
22:30
Verdictul specialistului, după faza controversată care l-a scos din sărite pe Dan Petrescu, în CFR Cluj – Braga # Antena Sport
CFR Cluj a pierdut meciul de pe teren propriu cu Braga, în prima manşă aturului 3 preliminar Europa League, scor 1-2. Finalul meciului a fost unul incins, cu cei de la CFR Cluj cerând o lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în careu în urma unui duel cu Zalazar, dar arbitrul Elchin Masiyev […] The post Verdictul specialistului, după faza controversată care l-a scos din sărite pe Dan Petrescu, în CFR Cluj – Braga appeared first on Antena Sport.
22:30
“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva” # Antena Sport
Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige. Dan Petrescu s-a legat de faza din minutul 69, atunci când Bosec a fost împins în careu de Salazar. Arbitrul nu a dictat […] The post “Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva” appeared first on Antena Sport.
22:10
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău dubla cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a primit golul încă din minutul 7, la capătul unei faze în care apărarea roş-albaştrilor nu a avut reacţie. FCSB are probleme de efectiv pentru această partidă, iar Elias Charalambous a fost nevoit să îi […] The post Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute appeared first on Antena Sport.
22:00
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru # Antena Sport
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa. Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat […] The post AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru appeared first on Antena Sport.
21:30
Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben # Antena Sport
Dan Petrescu a ieşit în evidenţă şi la meciul dintre CFR Cluj şi Braga, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost deranjat de o fază din minutul 69, atunci când jucătorii echipei din Gruia au cerut lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în […] The post Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul appeared first on Antena Sport.
21:10
The post Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo appeared first on Antena Sport.
