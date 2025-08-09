Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma

16:10

Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei. Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix […] The post Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen appeared first on Antena Sport.