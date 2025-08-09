Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma
Antena Sport, 9 august 2025 12:40
Dennis Man e aproape de a schimba campionatul după ce şi-a pierdut locul de titular la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini e dispusă să lase şi din preţ doar pentru aa-l vinde pe internaţionalul român în Olanda, la PSV Eindhoven. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma Dennis Man va
• • •
Acum 10 minute
12:40
Cât va achita, de fapt, PSV Eindhoven pentru Dennis Man. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma # Antena Sport
Dennis Man e aproape de a schimba campionatul după ce şi-a pierdut locul de titular la Parma. Echipa de pe Ennio Tardini e dispusă să lase şi din preţ doar pentru aa-l vinde pe internaţionalul român în Olanda, la PSV Eindhoven. Fabrizio Romano a anunţat suma pe care o va primi Parma Dennis Man va
Acum o oră
12:10
Tragedie uriaşă în sport! S-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic # Antena Sport
Tragedie uriaşă în lumea sportului! Un tânăr s-a stins din viaţă la doar 28 de ani. Medicii nu au mai putut să facă nimic şi au fost nevoiţi să declare decesul în urma loviturilor pe care le-a primit. Pugilistul a fost transportat, de urgenţă, la spital, imediat după luptă. Loviturile au fost însă fatale. Lumea
12:10
Dosar penal după accidentul grav în care a fost implicat Marco Leu, în care copilotul lui a fost rănit! # Antena Sport
Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă după accidentul în care a fost implicat Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, la raliul organizat în memoria tatălui său. Copilotul lui Marco Leu a fost rănit în accident. "În data de 09 august a.c., în timpul unei competiţii de
11:50
Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public # Antena Sport
Gigi Becali a reuşit să scape de Alex Băluţă, dar costurile au fost piperate pentru şeful campioanei. Chiar latifundiarul din Pipera a dezvăluit câţi bani a fost nevoit să îi achite jucătorului pe care nu l-a mai vrut la echipa campioană. Fotbalistul ar urma să îşi continue cariera în străinătate. Gigi Becali nu l-a mai
11:50
Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident la raliul organizat în memoria tatălui său! # Antena Sport
Marco Leu, fiul regretatului Mihai Leu, a fost implicat într-un accident cu maşina tatălui său, un Audi R8 GT3, la Super Rally Timişoara care se desfăşoară sâmbătă în centrul oraşului Tmişoara. Copilotul a fost rănit. Din primele informaţii, Marco Leu, care se afla la volanul maşinii de concurs în momentul accidentului, nu a fost rănit
Acum 2 ore
11:20
FCSB va avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita! Amintiri dureroase cu centralul # Antena Sport
Cei de la FCSB vor avea parte de un arbitru de Champions League la returul cu Drita, din turul trei preliminar al Europa League! Campioana are însă mintiri dureroase cu centralul. I-a mai fluierat pe roş-albaştri în cupele europene şi nu a ieşit bine pentru echipa lui Gigi Becali. Cei de la FCSB tocmai au
11:00
Gigi Becali, ridiculizat de rivalul din Liga 1! Cuvinte dure la adresa şefului de la FCSB: “Trebuie să fii năuc” # Antena Sport
Gigi Becali este atacat dur de către unul dintre rivalii din Liga 1. Ultima decizie a latifundiarului din Pipera nu este deloc pe placul şefului de la Botoşani, Valeriu Iftime. Patronul moldovenilor râde de şeful de la FCSB care l-a trecut pe linie moartă pe Malcom Edjouma, apoi l-a reprimit la echipă. Decizia lui Gigi Becali
11:00
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren. Avram Iancu ar putea fi distins cu The World's First "Triple Crown
10:50
Decizia luată de Barcelona după ce clubul catalan a intrat în conflict cu portarul ter Stegen! # Antena Sport
După câteva zile de tensiuni crescânde, conflictul dintre Marc-Andre ter Stegen şi FC Barcelona pare să se fi calmat. Vineri seară, clubul catalan a publicat un scurt comunicat în care anunţa că portarul german îşi recuperează banderola de căpitan. „Dosarul disciplinar este închis, iar jucătorul îşi recuperează funcţia de căpitan al echipei principale cu efect
Acum 4 ore
10:20
FCSB, CFR Cluj şi Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF # Antena Sport
FCSB, CFR Cluj şi Universitatea Craiova vor juca în aceeaşi zi! Programul etapei a şaptea din Liga 1 a fost anunţat de LPF. Datorită implicării celor trei echipe în preliminariile cupelor europene, cei de la Liga Profesionistă de fotbal au decis ca formaţiile lui Elias Charalambous şi Mirel Rădoi să joace în aceeaşi zi, una
10:10
Ion Ţiriac le-a dăruit maşini tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris. Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la haltere, în proba de 49 de kg, a primit şi ea un autoturism IONIQ 5, în valoare de 50.000 de euro. Având în vedere că nu şi-a luat încă permisul de conducere, Mihaela Cambei nu s-a
10:00
Remarca antrenorului de la Aberdeen după FCSB-Drita 3-2! Ce l-a impresionat pe tehnicianul scoţienilor # Antena Sport
FCSB a reuşit să evite un nou rezultat ruşinos în cupele europene. Băieţii lui Elias Charalambous au câştigat cu scorul de 3-2 prima manşă a turului 3 preliminar din Europa League. Campioana din Liga 1 a fost condusă cu 0-2, dar a revenit după dubla lui Daniel Bîrligea şi golul lui Daniel Graovac. Învingătoarea din
09:30
Făcut praf în trecut de Gigi Becali, Mihai Costea a dat o declaraţie surprinzătoare despre patronul FCSB-ului # Antena Sport
Mihai Costea (37 de ani) a vorbit despre Gigi Becali. În trecut, patronul FCSB-ului a pus detectivii să îl urmărească pe fostul atacant. Totodată, l-a criticat dur. Mihai Costea consideră normală presiunea pe care Gigi Becali o pune pe jucători. El l-a lăudat pe patronul FCSB-ului pentru investiţiile pe care le-a făcut şi le face
09:20
Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat # Antena Sport
Sudanezii au dat verdictul despre Laurențiu Reghecampf! Anunţul despre antrenorul român după ce a semnat contractul cu "Real Madrid din Sudan". Fostul antrenor de la FCSB sau FCU Craiova îşi continuă cariera la cei de la Al-Hilal Omdurman, din Sudan, prima ligă, actualul lider al clasamentului. Laurenţiu Reghecampf era liber de contract de câteva luni, după
09:00
Victorie importantă pentru Interul lui Cristi Chivu! Italienii, revenire de senzaţie în meciul cu AS Monaco # Antena Sport
Inter Milano, echipa pregătită de către Cristi Chivu, a obţinut o victorie mare înaintea primului meci al sezonului din Serie A. Italienii s-au impus în partida de pregătire contra celor de la AS Monaco. A fosst o victorie obţinută cu greu, după ce formaţia de pe Giuseppe Meazza a întors scorul. Cristi Chivu a reuşit
Acum 6 ore
08:40
Ilie Dumitrescu a remarcat unul dintre jucătorii lui Dinamo, după partida câştigată la limită, cu 1-0, în deplasare, de echipa lui Kopic, cu Metaloglobus. Este vorba de fundaşul central Nikita Stoinov (19 ani), jucător adus de Dinamo de la Maccabi Netanya. "Câinii" au plătit 450.000 de euro pentru a-l aduce pe fundaşul care e cotat
08:30
Ce salariu va avea Dennis Man la PSV Eindhoven. Tricolorul, direct în topul celor mai bine plătiţi jucători # Antena Sport
Transferul lui Dennis Man de la Parma la PSV Eindhoven e aproape finalizat. Tricolorul în vârstă de 26 de ani urmează să schimbe campionatul după ce nu a mai intrat în vederile echipei din Serie A. Cele două formaţii au bătut palma şi internaţionalul român va evolua în Champions League. Dennis Man este ca şi
08:10
Kosovarii de la Drita “i-au pus gând rău” FCSB-ului! Mesaj războinic înaintea returului: “Va fi decisiv” # Antena Sport
FCSB s-a impus cu scorul de 3-2 în faţa celor de la Drita, în prima manşă a turului 3 preliminar de Europa League. Campioana din Liga 1 a revenit de la scorul de 0-2, după dubla lui Daniel Bârligea şi golul lui Graovac. Cei de la Drita au condus pe Arena Naţională şi vor să
08:10
Mihai Teja, după Metaloglobus – Dinamo 0-1: “Nu i-am văzut. I-am dominat la toate capitolele” # Antena Sport
Antrenorul lui Metaloglobus, Mihai Teja, a recunoscut că e multă frustrare în rândul echipei sale, după ce formaţia lui a controlat repriza secundă, în care şi-a creat mai multe ocazii de gol, dar nu a luat niciun punct cu Dinamo. Metaloglobus e pe penultimul loc în Liga 1, cu un singur punct după 5 etape.
Acum 12 ore
00:10
Alertă la FCSB, înaintea returului cu Drita! Titularul care poate rata duelul: “Are piciorul foarte umflat!” # Antena Sport
FCSB este în alertă, înaintea returului cu Drita! Mihai Stoica a dezvăluit că un titular este incert pentru partida care va decide cine se va califica în play-off-ul Europa League. Este vorba despre Juri Cisotti, care a suferit o entorsă la gleznă în partida tur cu Drita. Italianul a fost înlocuit în minutul 68 al
00:10
Cătălin Cîrjan, după ce Dinamo a învins-o la limită pe Metaloglobus: “Nu ştiu ce s-a întâmplat cu noi” # Antena Sport
Căpitanul "câinilor", Cătălin Cîrjan, a marcat singurul gol al meciului Metaloglobus – Dinamo 0-1, în minutul 14. El a înscris cu noroc, balonul fiind deviat. Cîrjan a avut ulterior o bară. Căpitanul "câinilor" a recunoscut că Dinamo a suferit. El nu a putut explica de ce Dinamo a avut acea cădere în a doua repriză.
00:10
Zeljko Kopic, prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1! Ce a spus despre prestația jucătorilor săi # Antena Sport
Zeljko Kopic a oferit prima reacție după Metaloglobus – Dinamo 0-1. Antrenorul „câinilor" s-a arătat nemulțumit de prestația elevilor săi, din a doua repriză a partidei din etapa a 5-a a sezonului de Liga 1. În opinia lui Kopic, Dinamo a avut, în a doua repriză, un joc sub nivelul echipei. Totuși, tehnicianul s-a declarat
Acum 24 ore
23:10
Gicu Grozav și-a trecut semnătura pe un nou contract. Reprezentanții clubului au făcut anunțul oficial, în decursul zilei de 8 august. Concret, veteranul a semnat prelungirea contractului cu Petrolul Ploiești. Căpitanul „lupilor" va rămâne la echipă până cel puțin în vara lui 2027. Gicu Grozav și-a prelungit contractul cu Petrolul Oficialii clubului din Ploiești au
23:10
The post Trincao a marcat primul gol al noului sezon de Liga Portugal! appeared first on Antena Sport.
22:00
Mihai Stoica a anunțat o plecare de ultimă oră de la FCSB. Oficialul campioanei nu s-a ferit de cuvinte și a dezvăluit cine este jucătorul care a părăsit echipa lui Elias Charalambous. Este vorba despre Alexandru Băluță, jucător ajuns pe „lista neagră" a lui Gigi Becali. Mihai Stoica a transmis că acesta a semnat rezilierea
21:40
Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică # Antena Sport
Echipa Steaua Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2. Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Elevii lui Nicolae Dică au înscris în minutul 6, prin Mihai Bălaşa, cu o lovitură de cap, făcând echipa gazdă să înceapă cursa pentru egalare.
21:30
Puştoaicele României sub 17 ani au reuşit o victorie la scor şi un egal în cele două amicale cu Moldova de la Mogoşoaia. Îndrăgostită de tricolor, o fată venită de la PSG ar juca non-stop pentru naţională. Delia e puştoaica din naţionala sub 17 ani care dă goluri pentru PSG. Junioara joacă în atac! „(n.r:
21:10
“O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2! # Antena Sport
Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză. Faza controversată s-a petrecut în minutul 70.
21:00
The post Jurnal AntenaSport | Regina mărilor appeared first on Antena Sport.
21:00
Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven # Antena Sport
Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven este foarte aproape de a se realiza. Presa olandeză a anunţat că Dennis Man s-a înţeles cu PSV Eindhoven, după ce gruparea olandeză ajunsese la un acord cu Parma. Parma va încasa 9 milioane de euro în schimbul transferului lui Dennis Man. "Cruciaţii" sol
20:30
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii! # Antena Sport
Meciul Kuai Man – Bernadette Szocs este în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 12:05 (ora României), în optimile WTT Champions Yokohama 2025. Cea mai valoroasă jucătoare din România, Bernadette Szocs, aflată pe locul 16 mondial, o va întâlni pe chinezoaica ce se află pe locul 4 în clasamentul mondial. Partida are loc în […] The post Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii! appeared first on Antena Sport.
20:10
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, şi secundul său, Marcus Sorg, au fost amendaţi cu câte 20.000 de euro (23.320 de dolari) fiecare şi suspendaţi pentru un meci în competiţiile UEFA pentru abatere disciplinară, a anunţat vineri Comisia de disciplină a forului fotbalistic european, scrie Reuters. Flick s-a manifestat furios din cauza mai multor decizii […] The post Lovitură pentru Barcelona! Ce se va întâmpla la primul meci din Champions League appeared first on Antena Sport.
19:40
Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător. Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei […] The post Dan Petrescu s-a decis. Un jucător e OUT de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
19:40
“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! # Antena Sport
Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC. Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham. Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son „Căpitanul meu […] The post “Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! appeared first on Antena Sport.
19:20
Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025. Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Italianul în vârstă de 23 de ani a deţinut primul loc timp de 60 de săptămâni consecutive şi îşi va […] The post Jannik Sinner, al doilea jucător care s-a calificat la Turneul Campionilor 2025 appeared first on Antena Sport.
19:10
Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă # Antena Sport
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13.75 metri, cu care a urcat pe podium, alături de sportivele Erika Saraceni (Italia, 14.24 metri) şi Adriana Kruzmane (Letonia, 13.62). Daria Vrînceanu […] The post Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă appeared first on Antena Sport.
18:50
FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului # Antena Sport
FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez. Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să […] The post FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului appeared first on Antena Sport.
18:40
Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial # Antena Sport
Mijlocaşul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, Ethan Nwaneri, a semnat un nou contract pe cinci ani, valabil până în 2030, cu gruparea de pe Emirates, scrie DPA. Jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat nouă goluri în 37 de apariţii sezonul trecut, unul de succes cu “tunarii”. Apoi, a ajutat echipa […] The post Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial appeared first on Antena Sport.
18:20
A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali! # Antena Sport
Impresarul sportiv Robert Vişan, acţionar la firma Becali Sport, a fraţilor Giovanni şi Victor Becali, a încetat din viaţă. Robert Vişan era grav bolnav, suferind de o formă agresivă de cancer. În trecut, Robert Vişan a lucrat cu israelianul Pini Zahavi (82 de ani), unul dintre cei mai cunoscuţi impresari sportivi din lume. Robert Vişan, […] The post A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali! appeared first on Antena Sport.
18:10
Caz incredibil în Anglia! Un suporter, interzis pe viață pe stadion, urmărește meciurile echipei dintr-un copac # Antena Sport
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L’Equipe. Fan înrăit al Epsom & Ewell, Richard Lambert a primit interdicţie pe viaţă la stadion în ianuarie, după ce a publicat […] The post Caz incredibil în Anglia! Un suporter, interzis pe viață pe stadion, urmărește meciurile echipei dintr-un copac appeared first on Antena Sport.
17:50
Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena # Antena Sport
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovic din 2009. „Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute”, au anunţat organizatorii […] The post Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena appeared first on Antena Sport.
17:40
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dat detalii despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce fundaşul echipei sale a suferit un traumatism la meciul câştigat de olteni cu Spartak Trnava. Din fericire, veştile sunt bune în ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Bancu. Rotaru a precizat că Universitatea Craiova se gândeşte dacă să îl menajeze […] The post Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism appeared first on Antena Sport.
17:40
Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central # Antena Sport
UEFA a anunțat cine va arbitra partida Drita – FCSB, manșa retur a „dublei” din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana Românieii nu are amintiri plăcute de la ultimul meci la care a fost delegat centralul. Giorgi Kruashvili va arbitra partida dintre Drita și FCSB, care se va juca pe 14 august, de la […] The post Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central appeared first on Antena Sport.
17:20
1. Becali, impresionat de Bîrligea Gigi Becali a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea, după ce atacantul a plâns la finalul meciului cu Drita: “M-a bucurat. A distrus duşmanul”, a declarat patronul campioanei. 2. Mboko, noua campioană de la Montreal Victoria Mboko a câştigat la 18 ani turneul WTA 1000 de la Montreal. Canadianca a […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 august appeared first on Antena Sport.
17:20
Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei # Antena Sport
Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei. Lando Norris s-a impus în cursa de la Hungaroring. A fost o nouă “dublă” pentru McLaren, colegul lui Norris, Oscar Piastri, clasându-se pe locul 2. Charles Leclerc, care a plecat din pole-position în Ungaria, a terminat doar pe locul 4 cursa de la Hungaroring. The post Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei appeared first on Antena Sport.
17:00
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert” # Antena Sport
Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League. Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al […] The post Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert” appeared first on Antena Sport.
16:50
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a venit cu o serie de declarații, după ce a semnat cu Al-Hilal din Sudan. Românul a făcut dezvăluiri și despre salariul pe care îl încasează la gruparea africană. „Reghe” a ales o nouă „aventură exotică” și a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman, alături de care și-a propus să câștige Liga […] The post Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!” appeared first on Antena Sport.
16:30
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! # Antena Sport
Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor. Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia […] The post Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! appeared first on Antena Sport.
16:10
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen # Antena Sport
Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei. Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix […] The post Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen appeared first on Antena Sport.
15:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1. Valentin Creţu, jucător de bază al roş-albaştrilor sezonul trecut, a ajuns rezervă în campionat, pentru a-i face loc lui Ionuţ Cercel, cel care îndeplinea regula jucătorului U21. Creţu s-a plâns că şi-a pierdut ritmul din cauza […] The post “Gata!” Gigi Becali schimbă jucătorul U21 la FCSB: “Dacă vrea să joace, ce să fac?” appeared first on Antena Sport.
