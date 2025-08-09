Avram Iancu a devenit primul om din lume care a traversat un continent înot!

15:40

Max Verstappen este cu siguranță unul dintre cei mai buni piloți din actuala generație din Formula 1 și va fi probabil un pretendent pentru titlul de cel mai mare din acest deceniu, însă anumiți specialiști nu se opresc aici. Gino Rosato, o personalitate care și-a petrecut mulți ani din viață la Ferrari, e de părere […] The post “De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen appeared first on Antena Sport.