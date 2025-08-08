“O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2!
Antena Sport, 8 august 2025 21:10
Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză. Faza controversată s-a petrecut în minutul 70.
Acum 5 minute
21:40
Steaua – Concordia Chiajna 4-1! Elevii lui Daniel Oprița s-au distrat cu echipa lui Nicolae Dică # Antena Sport
Echipa Steaua Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2. Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Elevii lui Nicolae Dică au înscris în minutul 6, prin Mihai Bălaşa, cu o lovitură de cap, făcând echipa gazdă să înceapă cursa pentru egalare.
Acum 10 minute
21:30
Puştoaicele României sub 17 ani au reuşit o victorie la scor şi un egal în cele două amicale cu Moldova de la Mogoşoaia. Îndrăgostită de tricolor, o fată venită de la PSG ar juca non-stop pentru naţională. Delia e puştoaica din naţionala sub 17 ani care dă goluri pentru PSG. Junioara joacă în atac!
Acum 30 minute
21:10
“O greșeală majoră!” Cristi Balaj, atac la adresa arbitrajului după CFR Cluj – Braga 1-2! # Antena Sport
Cristi Balaj a ieșit la atac, la o zi după meciul CFR Cluj – Braga, încheiat cu scorul de 1-2. Oficialul formației din Gruia a criticat arbitrajul și este de părere că echipa pe care o reprezintă ar fi trebuit să primească un penalty, în a doua repriză. Faza controversată s-a petrecut în minutul 70.
Acum o oră
21:00
The post Jurnal AntenaSport | Regina mărilor appeared first on Antena Sport.
21:00
Acord total pentru transferul lui Dennis Man! Internaţionalul român a acceptat să meargă la PSV Eindhoven # Antena Sport
Transferul lui Dennis Man la PSV Eindhoven este foarte aproape de a se realiza. Presa olandeză a anunţat că Dennis Man s-a înţeles cu PSV Eindhoven, după ce gruparea olandeză ajunsese la un acord cu Parma. Parma va încasa 9 milioane de euro în schimbul transferului lui Dennis Man. "Cruciaţii" solicitaseră 10 milioane de euro
Acum 2 ore
20:30
Kuai Man – Bernadette Szocs, 12:05, LIVE VIDEO. Românca, duel “de foc” cu a patra jucătoare a lumii! # Antena Sport
Meciul Kuai Man – Bernadette Szocs este în direct în AntenaPLAY sâmbătă, de la ora 12:05 (ora României), în optimile WTT Champions Yokohama 2025. Cea mai valoroasă jucătoare din România, Bernadette Szocs, aflată pe locul 16 mondial, o va întâlni pe chinezoaica ce se află pe locul 4 în clasamentul mondial. Partida are loc în
20:10
Antrenorul echipei FC Barcelona, Hansi Flick, şi secundul său, Marcus Sorg, au fost amendaţi cu câte 20.000 de euro (23.320 de dolari) fiecare şi suspendaţi pentru un meci în competiţiile UEFA pentru abatere disciplinară, a anunţat vineri Comisia de disciplină a forului fotbalistic european, scrie Reuters. Flick s-a manifestat furios din cauza mai multor decizii
19:40
Dan Petrescu a luat o decizie radicală la CFR Cluj, după 1-2 cu Braga. Concret, antrenorul ardelenilor a decis să renunțe la un jucător. Este vorba despre Drilon Islami, mijlocaș care a semnat cu CFR Cluj în această perioadă de mercato. De menționat este faptul că jucătorul din Kosovo nu a debutat în tricoul echipei
19:40
“Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! # Antena Sport
Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC. Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham. Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son „Căpitanul meu
Acum 4 ore
19:20
Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025. Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Italianul în vârstă de 23 de ani a deţinut primul loc timp de 60 de săptămâni consecutive şi îşi va
19:10
Daria Vrînceanu, argint la Campionatele Europene U20! Cea mai bună performanţă din carieră pentru atletă # Antena Sport
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere. Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13.75 metri, cu care a urcat pe podium, alături de sportivele Erika Saraceni (Italia, 14.24 metri) şi Adriana Kruzmane (Letonia, 13.62). Daria Vrînceanu
18:50
FRF a schimbat regulamentul, după ce Gigi Becali s-a revoltat! Prima reacţie a patronului FCSB-ului # Antena Sport
FRF a schimbat regulamentul, care nu îi permitea lui Gigi Becali să îl folosească pe Malcom Edjouma (28 de ani) în Liga 1 pentru că patronul FCSB-ului îl scosese iniţial de pe listă pe mijlocaşul francez. Gigi Becali a jubilat după decizia FRF. Patronul campioanei României se revoltase anterior fiindcă regulamentul nu îi permitea să
18:40
Arsenal și-a asigurat serviciile unui puști cotat la 55 de milioane de euro! Anunțul oficial # Antena Sport
Mijlocaşul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra, Ethan Nwaneri, a semnat un nou contract pe cinci ani, valabil până în 2030, cu gruparea de pe Emirates, scrie DPA. Jucătorul în vârstă de 18 ani a marcat nouă goluri în 37 de apariţii sezonul trecut, unul de succes cu "tunarii". Apoi, a ajutat echipa
18:20
A murit impresarul Robert Vişan, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali! # Antena Sport
Impresarul sportiv Robert Vişan, acţionar la firma Becali Sport, a fraţilor Giovanni şi Victor Becali, a încetat din viaţă. Robert Vişan era grav bolnav, suferind de o formă agresivă de cancer. În trecut, Robert Vişan a lucrat cu israelianul Pini Zahavi (82 de ani), unul dintre cei mai cunoscuţi impresari sportivi din lume. Robert Vişan,
18:10
Caz incredibil în Anglia! Un suporter, interzis pe viață pe stadion, urmărește meciurile echipei dintr-un copac # Antena Sport
Având interdicţie pe viaţă de acces în stadionul clubului Epsom & Ewell, din liga a IX-a engleză, un suporter a găsit soluţia de a urmări toate meciurile echipei sale favorite dintr-un copac, relatează L'Equipe. Fan înrăit al Epsom & Ewell, Richard Lambert a primit interdicţie pe viaţă la stadion în ianuarie, după ce a publicat
17:50
Novak Djokovic, în conflict cu guvernul sârb! Turneul de la Belgrad, organizat de familia lui, mutat la Atena # Antena Sport
Absent de pe terenurile de tenis de la înfrângerea de la Wimbledon, din 11 iulie, Novak Djokovic se află în centrul unei polemici după mutarea turneului de la Belgrad, o competiţie organizată de clanul Djokovic din 2009. „Nu au putut fi îndeplinite condiţiile necesare pentru organizarea turneului în formatul şi calendarul prevăzute", au anunţat organizatorii
17:40
Anunţul lui Mihai Rotaru despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce jucătorul Craiovei a suferit un traumatism # Antena Sport
Patronul Universităţii Craiova, Mihai Rotaru, a dat detalii despre starea lui Nicuşor Bancu, după ce fundaşul echipei sale a suferit un traumatism la meciul câştigat de olteni cu Spartak Trnava. Din fericire, veştile sunt bune în ceea ce îl priveşte pe Nicuşor Bancu. Rotaru a precizat că Universitatea Craiova se gândeşte dacă să îl menajeze
17:40
Cine va arbitra Drita – FCSB. Campioana României, învinsă la ultimul meci oficializat de central # Antena Sport
UEFA a anunțat cine va arbitra partida Drita – FCSB, manșa retur a „dublei" din turul 3 al preliminariilor Europa League. Campioana Românieii nu are amintiri plăcute de la ultimul meci la care a fost delegat centralul. Giorgi Kruashvili va arbitra partida dintre Drita și FCSB, care se va juca pe 14 august, de la
Acum 6 ore
17:20
1. Becali, impresionat de Bîrligea Gigi Becali a vorbit la superlativ despre Daniel Bîrligea, după ce atacantul a plâns la finalul meciului cu Drita: "M-a bucurat. A distrus duşmanul", a declarat patronul campioanei. 2. Mboko, noua campioană de la Montreal Victoria Mboko a câştigat la 18 ani turneul WTA 1000 de la Montreal. Canadianca a
17:20
Grand Prix, ediţia a 23-a | Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei # Antena Sport
Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au analizat Marele Premiu al Ungariei. Lando Norris s-a impus în cursa de la Hungaroring. A fost o nouă "dublă" pentru McLaren, colegul lui Norris, Oscar Piastri, clasându-se pe locul 2. Charles Leclerc, care a plecat din pole-position în Ungaria, a terminat doar pe locul 4 cursa de la Hungaroring.
17:00
Ciprian Marica, semnal de alarmă pentru FCSB înaintea returului cu Drita: “Un lucru e cert” # Antena Sport
Ciprian Marica a tras un semnal de alarmă pentru jucătorii de la FCSB înaintea returului cu Drita. Fostul internațional a venit și cu un verdict despre șansele de calificare în play-off-ul Europa League. Drita a condus-o pe FCSB, pe Arena Națională, cu scorul de 2-0, în manșa tur a „dublei" din turul 3 preliminar al
16:50
Laurențiu Reghecampf, dezvăluiri despre salariul pe care îl primește în Sudan: “Nu am doar 15.000 de euro!” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf a venit cu o serie de declarații, după ce a semnat cu Al-Hilal din Sudan. Românul a făcut dezvăluiri și despre salariul pe care îl încasează la gruparea africană. „Reghe" a ales o nouă „aventură exotică" și a acceptat să o antreneze pe Al-Hilal Omdurman, alături de care și-a propus să câștige Liga
16:30
Ce s-a putut întâmpla între Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, după ce aceasta a depus actele pentru divorţ! # Antena Sport
Ilie Năstase şi soţia lui, Ioana, se află în proces de divorţ. Ioana a depus actele pentru a oficializa despărţirea de fostul lider mondial, iar primul termen al procesului va avea loc după vacanţa magistraţilor. Ar fi al cincilea divorţ pentru Ilie Năstase, care în trecut a fost căsătorit cu Dominique Grazia, Alexandra King, Amalia
16:10
Al Nassr nu se mai opreşte! Echipa lui Cristiano Ronaldo a început negocierile cu o vedetă de la Bayern Munchen # Antena Sport
Al Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo, pare că vrea cu orice preţ titlul de campioană în acest sezon din Arabia Saudită după ce au încheiat pe locul 3 ediţia precedentă şi au ratat calificarea în Liga Campionilor Asiei. Vara aceasta, Al Nassr nu a stat deloc degeaba. Mai întâi, saudiţii l-au adus pe Joao Felix
15:40
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat noi schimbări la campioana României în meciurile din Liga 1. Valentin Creţu, jucător de bază al roş-albaştrilor sezonul trecut, a ajuns rezervă în campionat, pentru a-i face loc lui Ionuţ Cercel, cel care îndeplinea regula jucătorului U21. Creţu s-a plâns că şi-a pierdut ritmul din cauza
15:40
“De când s-a retras Schumacher, Max este cel mai bun pilot din F1”. Declarație îndrăzneață despre Verstappen # Antena Sport
Max Verstappen este cu siguranță unul dintre cei mai buni piloți din actuala generație din Formula 1 și va fi probabil un pretendent pentru titlul de cel mai mare din acest deceniu, însă anumiți specialiști nu se opresc aici. Gino Rosato, o personalitate care și-a petrecut mulți ani din viață la Ferrari, e de părere
Acum 8 ore
15:00
Casa Pia – Sporting LIVE VIDEO (22:15, AntenaPLAY). Campioana din Liga Portugal deschide balul în noul sezon # Antena Sport
Noul sezon din Portugalia începe astăzi, 8 august, iar meciul care inagurează stagiunea 2025/26 este cel dintre Casa Pia și Sporting Lisabona, campioana en-titre. "Alb-verzii" au deja un meci oficial la activ, eșecul cu Benfica din Supercupă, astfel că vor vrea cu siguranță să înceapă cu dreptul în Liga Portugal. Partida dintre Casa Pia și
14:50
Noi probleme pentru Barcelona înaintea noului sezon! Robert Lewandowski s-a accidentat # Antena Sport
Robert Lewandowski s-a accidentat chiar înaintea meicului amical pentru Trofeul Gamper, ultimul meci de pregătire al catalanilor înaintea debutului în noul sezon din La Liga. Polonezul are probleme la bicepsul femural al piciorului stâng, motiv pentru care va rata acest meci. Din nefericire, echipa medicală a celor de la Barcelona nu a stabilit încă perioada
14:20
Metaloglobus – Dinamo LIVE TEXT (21:30). “Câinii” vor să continue forma bună după derby # Antena Sport
Meciul dintre Metaloglobus şi Dinamo, partida care deschide etapa cu numărul 5 din Liga 1, se joacă vineri, de la ora 21:30, şi va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro. "Câinii" vin după succesul din derby-ul cu FCSB, în timp ce Metaloglobus este în continuare în căutarea primului suc
14:20
Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: “N-am venit aici pentru asta” # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf și-a ales recent o nouă destinație exotică pentru a antrena, și anume în Sudan, o țară măcinată de diverse probleme socio-economice. Fostul antrenor de la FCSB sau Universitatea Craiova a semnat cu echipa campioană din țara aflată în nord-estul Africii, și anume Al-Hilal Omdurman, alături de care a semnat un contract pe un […] The post Laurențiu Reghecampf, primele declarații după ce a semnat în țara cu un război civil: “N-am venit aici pentru asta” appeared first on Antena Sport.
14:00
Arne Slot nu a scăpat de întrebările despre Alexander Isak! Reacţia antrenorului de la Liverpool # Antena Sport
Antrenorul Arne Slot a refuzat să fie implicat în speculaţiile privind transferul la Liverpool, pentru o sumă record, a atacantului lui Newcastle, Alexander Isak, declarându-se mulţumit de actualul său lot, transmite Reuters. Campioana Angliei a investit sume uriaşe în mercato de vară, cu un contract record pentru mijlocaşul Florian Wirtz în fruntea unui grup de […] The post Arne Slot nu a scăpat de întrebările despre Alexander Isak! Reacţia antrenorului de la Liverpool appeared first on Antena Sport.
13:50
Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic # Antena Sport
Seara de joi a fost una extrem de importantă pentru fotbalul românesc, în primul rând prin prisma echipelor din Liga 1 care au reprezentat țara în cupele europene. Pe lângă FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, România a fost “prezentă” și pe banca tehnică, grație lui Răzvan Lucescu și Edi Iordănescu. În ceea ce îl […] The post Răzvan Lucescu, în topul audiențelor din Europa League. Câți spectatori au venit la meciul lui PAOK Salonic appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
13:20
Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. […] The post Gigi Becali a văzut lacrimile din ochii lui Daniel Bîrligea și a reacționat: “A distrus dușmanul” appeared first on Antena Sport.
13:00
Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a vorbit despre victoria campioanei României, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. FCSB i-a învins pe kosovarii de la Drita cu 3-2, asta după ce oaspeţii au condus cu 2-0. FCSb a reuşit o repriză secundă foarte bună şi a înscris […] The post Mihai Stoica a numit forţa din spatele remontadei FCSB-ului cu Drida: “S-a datorat în primul rând lor” appeared first on Antena Sport.
12:50
Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB # Antena Sport
FCSB urmează să îl cedeze pe Andrei Gheorghiță la Universitatea Cluj, după ce Gigi Becali a decis că mijlocașul stânga nu mai intră în planurile echipei. Fotbalistul de 23 de ani va fi împrumutat un an la echipa lui Ioan Ovidiu Sabău, iar ardelenii vor avea ocazia inclusiv să îl transfere definitiv, însă în schimbul […] The post Cât cere Gigi Becali pentru a-l ceda definitiv pe Andrei Gheorghiță la “U” Cluj. Clauza fixată de patronul FCSB appeared first on Antena Sport.
12:20
Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi” # Antena Sport
Cristiano Ronaldo s-a arătat extrem de deranjat de reacţia presei din Portugalia după ce s-a scris că Al Nassr, echipa la care este legitimat, l-a “furat” pe Joao Felix. Joao Felix a ajuns vara aceasta la Al Nassr, asta după ce a avut mai multe opţiuni, mai multe echipe fiind interesate de serviciile sale. În […] The post Cristiano Ronaldo a răbufnit după ce s-a spus că Al Nassr l-a “furat” pe Joao Felix: “Voi nu îl cunoaşteţi” appeared first on Antena Sport.
12:20
The post Bernadette Szocs şi Ying Han, punctul turneului la WTT Champions Yokohama 2025 appeared first on Antena Sport.
11:30
Presa din Kosovo l-a “înțepat” pe Gigi Becali după FCSB – Drita: “Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. […] The post Presa din Kosovo l-a “înțepat” pe Gigi Becali după FCSB – Drita: “Aproape că i-a lăsat echipa fără cuvinte” appeared first on Antena Sport.
11:10
După sesiunea de calificări din Ungaria, când a ieșit din Q2, Lewis Hamilton s-a prezentat la interviuri ca o lămâie stoarsă. ”Poate că Ferrari ar trebui să schimbe pilotul” și ”Sunt inutil, absolut inutil” au fost cuvintele sale. După cursă, a dat de înțeles chiar că s-ar putea ca după vacanța de vară s-ar putea […] The post Ar trebui Hamilton să se retragă? Analiza lui Adrian Georgescu appeared first on Antena Sport.
11:00
Bernadette Szocs – Ying Han LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Românca debutează la WTT Champions Yokohama 2025 # Antena Sport
Bernadette Szocs intră și ea în concurs la turneul de tenis de masă de la Yokohama, la o zi după ce Elizabeta Samara a fost eliminată în primul tur. Cel mai bine clasată româncă va concura în fața lui Ying Han, o sportivă pe care nu a reușit să o învingă până acum în cariera […] The post Bernadette Szocs – Ying Han LIVE VIDEO (11:30, AntenaPLAY). Românca debutează la WTT Champions Yokohama 2025 appeared first on Antena Sport.
10:40
“Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL # Antena Sport
Edi Iordănescu a suferit primul eșec în meciurile oficiale pe banca Legiei Varșovia, după ce polonezii au fost învinși în manșa tur a “dublei” cu AEK Larnaca, scor 1-4. În Cipru, formația fostului selecționer a încasat trei goluri în partea a doua, iar românul și-a asumat responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat. În plus, Iordănescu […] The post “Nu putem fi atât de naivi”. Edi Iordănescu, discurs fără ezitare după ce Legia Varșovia a fost dărâmată în UEL appeared first on Antena Sport.
10:40
Gigi Becali a anunţat primul 11 pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” # Antena Sport
Gigi Becali a dezvăluit cum va arăta FCSB în returul cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României s-a impus cu 3-2 în primul meci, de pe Arena Naţională, după ce a revenit de la 0-2. Calificarea este însă departe, Drita reuşind să pună mari probleme campioanei din Liga 1. Bîrligea a marcat […] The post Gigi Becali a anunţat primul 11 pentru returul cu Drita: “Şansele de calificare sunt de 100%” appeared first on Antena Sport.
10:00
Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical # Antena Sport
Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de AL-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv […] The post Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical appeared first on Antena Sport.
10:00
Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei # Antena Sport
Tenismanul american Ben Shelton a câştigat Openul Canadei, în finala căruia l-a învins în trei seturi, 6-7 (5/7), 6-4, 7-6 (7/3), pe rusul Karen Hacianov, joi la Toronto, trecându-şi cu această ocazie în palmares primul titlu ATP Masters 1.000. Shelton, numărul 7 mondial, s-a impus după două ore şi 48 de minute de joc în […] The post Ben Shelton a cucerit turneul ATP Masters 1000 de la Toronto! Americanul, la al treilea titlu al carierei appeared first on Antena Sport.
09:20
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii # Antena Sport
Seara de joi a fost una plină pentru fotbalul românesc, ținând cont că trei echipe au reprezentat țara în cupele europene. FCSB și CFR Cluj au evoluat în turul 3 preliminar Europa League, în timp ce Universitatea Craiova a jucat în aceeași fază, dar în Conference League. După victoria FCSB-ului și a Universității Craiova, respectiv […] The post Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii appeared first on Antena Sport.
09:10
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Victorie în finala cu Naomi Osaka # Antena Sport
Tânăra jucătoare canadiană de tenis Victoria Mboko (18 ani) a câştigat turneul WTA 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale de 5.152.599 dolari, în finala căruia a învins-o în trei seturi, 2-6, 6-4, 6-1, pe japoneza Naomi Osaka, fostul lider al clasamentului mondial. Încurajată de un public înflăcărat, Mboko a reuşit performanţa de a […] The post Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Victorie în finala cu Naomi Osaka appeared first on Antena Sport.
08:50
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului # Antena Sport
Andrei Raţiu a devenit jucătorul lui Rayo Vallecano în totalitate. Formaţia din Madrid a cumpărat procentul de 50% deţinut de Villarreal din drepturile federative ale lui Andrei Raţiu. Rayo Vallecano a plătit suma de 5 milioane de euro către Villarreal pentru acest lucru. Presa din Spania a anunţat însă că această mutare s-a făcut pe […] The post Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului appeared first on Antena Sport.
08:50
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa” # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. […] The post Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
08:30
Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență” # Antena Sport
Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa poate câștiga la două goluri diferență în retur. Manșa a doua a duelului dintre campioana României […] The post Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență” appeared first on Antena Sport.
08:20
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita # Antena Sport
FCSB a obținut prima ei victorie după patru înfrângeri consecutive, iar momentul de descătușare al “roș-albaștrilor” a venit chiar când aveau nevoie mai mult. Echipa campioană s-a impus în fața celor de la Drita cu 3-2 în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League, deși kosovarii au condus cu 2-0 până în minutul 64. […] The post “Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita appeared first on Antena Sport.
