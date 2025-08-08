Aleksandr Lukașenko își anunță retragerea, după 7 mandate la conducerea Belarusului
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 00:00
Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, aflat la conducerea statului de peste trei decenii, a declarat că acesta ar putea să fie ultimul său mandat și a negat zvonurile privind o posibilă succesiune din partea fiului său, informează Reuters, informează Mediafax. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 30 minute
00:10
Bursa fierbinte a speculațiilor: Suma uriașă la care s-ar putea vinde vila în care locuiește Nina Iliescu # Stiripesurse.ro
Vila din Primăverii, în care locuiește Nina Iliescu, ar putea fi vândută cu o sumă uriașă. Văduva lui Ion Iliescu are și ea o vârstă înaintată și starea ei de sănătate e atât de șubredă încât nu a putut lua parte la înmormântarea soțului său. Citește mai departe...
00:10
Cine este omul care a salvat Bucureștiul: A condus Capitala în cea mai neagră perioadă din istoria orașlui # Stiripesurse.ro
Înainte ca Bucureștiul să capete statutul de capitală a României moderne, înainte ca bulevardele largi, tramvaiele și clădirile impozante să-i transforme radical aspectul, orașul avea o înfățișare dezordonată: ulițe de pământ, iluminat precar și o administrație aproape Citește mai departe...
Acum o oră
00:00
00:00
Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată. Citește mai departe...
8 august 2025
23:50
AUR intervine peste Guvernul Bolojan și cere amânarea plăților la credite pentru fermieri: E nevoie de măsuri urgente # Stiripesurse.ro
Deputatul de AUR Călin Mătieș cere Guvernului Bolojan să suspende de urgență plățile fermierilor pentru creditele luate de la bănci. Mătieș spune că fermierii români se confruntă cu o criză fără precedent din cauza secetei și avertizează că e nevoie de măsuri urgente. Citește mai departe...
23:50
Administrația Trump cere Universității California Los Angeles peste 1 miliard de dolari pentru a restabili finanțarea federală blocată # Stiripesurse.ro
Administrația Trump solicită Universității California Los Angeles o sumă record de peste 1 miliard de dolari pentru a restabili finanțarea federală a cercetării, suspendată recent din cauza unor acuzații de încălcare a drepturilor civile, relatează The New York TimesAdministrația Citește mai departe...
23:40
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență, sâmbătă, pentru a discuta despre planurile Israelului # Stiripesurse.ro
Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență, sâmbătă, pentru a discuta planurile Israelului, anunțate recent și criticate pe plan internațional. Citește mai departe...
23:40
Clubul Petrolul Ploieşti a anunţat vineri oficializarea prelungirii contractului atacantului român Gicu Grozav, căpitanul echipei, potrivit news.ro. Citește mai departe...
23:40
Mergeau cu un autobuz la o înmormântare, iar acesta s-a răsturnat: Peste 20 de oameni au murit, în Kenya # Stiripesurse.ro
Un autobuz care transporta participanți la o înmormântare în sud-vestul Kenyei s-a răsturnat și a căzut într-un șanț vineri seara, ucigând cel puțin 21 de persoane, a declarat poliția, citată de AP, informează Mediafax. Citește mai departe...
Acum 2 ore
23:30
Cursa spre abisul cosmic continuă: Cum vrea un astrofizician să trimită o sondă într-o gaură neagră, ceva de neconceput și aparent imposibil # Stiripesurse.ro
Un plan ambițios care ar putea rescrie manualele de fizică a fost dezvăluit de astrofizicianul Cosimo Bambi, de la Universitatea Fudan, specialist în studiul găurilor negre. Citește mai departe...
23:20
Datoriile la stat nu mai pot fi ascunse: Fiscul vrea să facă publice listele cu restanțieri # Stiripesurse.ro
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, Citește mai departe...
23:20
Rezerviștii cer soldaților israelieni să nu execute ordinele în ofensiva din Gaza: 'Refuzați!' # Stiripesurse.ro
O organizație a rezerviștilor israelieni, Soldiers for the Hostages, și-a reluat apelurile prin care îi îndeamnă pe soldații activi să refuze executarea ordinelor militare, în contextul aprobării de către cabinetul de securitate a unei operațiuni extinse de preluare a controlului Citește mai departe...
23:10
VIDEO Legendarul comandant al misiunii Apollo 13 s-a stins din viață: Atunci s-a rostit celebrul 'Houston, we have a problem!' # Stiripesurse.ro
Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a decedat la vârsta de 97 de ani, potrivit The Associated Press. Cei de la NASA sunt îndurerați de pierderea acestuia, informează News.ro. Citește mai departe...
23:00
Echipa Gloria Bistriţa a învins vineri, la un turneu amical în Cehia, formaţia germană Thüringer HC, scor 34-27, scrie news.ro.În primul meci al zilei, DHK Banik Most - KPR Gminy Kobierzyce, scor 34-36. Citește mai departe...
23:00
Un greu al PSD, întrebare de 1000 de puncte pentru Ilie Bolojan: `Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?` # Stiripesurse.ro
Președintele CJ Vîlcea și lider județean al PSD, Constantin Rădulescu, îi adresează o întrebare premierului Ilie Bolojan: ”Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?”. Citește mai departe...
22:50
Andrei Caramitru a identificat 2 probleme în legea privind pensiile private: Este furt! # Stiripesurse.ro
Andrei Caramitru a analizat proiectul care modifică modul în care va funcționa Pilonul II al pensiilor private și a identificat două mari probleme. Caramitru susține că vei avea opțiunea unei pensii pe 10 ani, iar dacă mori înainte, banii nu vor fi lăsați moștenitorilor. Citește mai departe...
22:50
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor. Citește mai departe...
22:40
Vitesse Arnhem va dispărea după 133 de ani: 'Oraşul şi-a pierdut o parte din ADN-ul său' # Stiripesurse.ro
Instanţa civilă olandeză a respins vineri apelul înaintat de clubul olandez Vitesse Arnhem, care şi-a pierdut astfel statul profesional şi va fi desfiinţat, conform news.ro. Citește mai departe...
22:40
Începe haosul în Europa: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport. Prețurile vor exploda # Stiripesurse.ro
Un incendiu de vegetație izbucnit în nord-vestul Turciei a forțat autoritățile să închidă traficul maritim prin strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută comercială dintre Europa și Asia, măsură ce riscă să provoace perturbări majore și posibile creșteri de prețuri la Citește mai departe...
Acum 4 ore
22:30
Fraudă cibernetică uriașă: Peste 100.000 de conturi ale Fiscului britanic, sparte de o grupare de români # Stiripesurse.ro
O rețea organizată de români a comis un jaf cibernetic de proporții, furând aproape 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic (HMRC). Aproape 100.000 de persoane au fost afectate, conturile lor PAYE fiind compromise și folosite pentru a transfera ilegal fonduri în România. Citește mai departe...
22:30
Incident grav la un spital din Charleston. Un bărbat agresiv, care a atacat un angajat şi a ameninţat cu un cuţit mai multe persoane, a fost împuşcat mortal # Stiripesurse.ro
Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP, citat de news.ro. Citește mai departe...
22:20
Înotătorul Avram Iancu a stabilit un record greu de imaginat: A traversat toată Europa înot, fără costum de neopren # Stiripesurse.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren, informează News.ro. Citește mai departe...
22:20
Tânăr ucrainean recuperat din munți într-o operaţine comună Salvamont - Poliţia de Frontieră # Stiripesurse.ro
Un cetăţean ucrainean care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului a fost recuperat în urma unei operaţiuni care a durat mai multe ore, a informat, vineri seara, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. Citește mai departe...
22:10
Ciprian Ciucu se teme că PSD-ul își caută pretext pentru a ieși de la guvernare: Nu fac gesturi doar ca să le facă # Stiripesurse.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că se teme pentru faptul că PSD își caută un pretext să iasă de la guvernare. Citește mai departe...
22:00
Câinii de la Cernobîl nu mai sunt simple animale. Radiațiile au produs schimbări majore în ADN-ul patrupezilor # Stiripesurse.ro
Au trecut aproape patru decenii de la accidentul nuclear de la Cernobîl, iar zona de excludere încă poartă amprentele dezastrului. Citește mai departe...
21:50
Suma fabuloasă pentru care s-ar putea vinde vila familiei Iliescu, din Moliere: SPP-istul fostului președinte, moștenire fabuloasă # Stiripesurse.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a cumpărat vila din Moliere în anul 1996 cu suma de 7.000 de dolari. La vremea respectivă a fost un scandal foarte mare pentru că mulți politicieni au cumpărat vile la prețuri foarte mici. Citește mai departe...
21:50
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european, informează news.ro. Citește mai departe...
21:40
Lovitură după lovitură primită de festivalul UNTOLD: După Paraziții și trupa Vama anunță că se retrage în acest an # Stiripesurse.ro
Trupa Vama a anunțat că se retrage de la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, invocând neînțelegeri cu organizatorii. Înaintea acestui anunț, și formația Paraziții comunicase că, din motive independente de voința lor, nu va putea participa la eveniment. Citește mai departe...
21:40
Echipa Steaua Bucureştti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2, potrivit news.ro.Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Citește mai departe...
21:30
Dominic Fritz, replică pentru deputatul PSD care i-a numit pe USR-iști 'neterminați': Nu este prima oară # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns, vineri seară, deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan care i-a numit pe membrii USR ”neterminaţi”, într-o postare pe Facebook. Citește mai departe...
21:20
Negocierile dintre SUA și Rusia ar putea transforma harta Europei. Zelenski impune condiția unui referendum # Stiripesurse.ro
Statele Unite şi Rusia încearcă să ajungă la o înțelegere pentru oprirea conflictului în Ucraina şi care ar oficializa ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, potrivit Bloomberg News. Citește mai departe...
21:10
Mexicul acuză Adidas de plagiat pentru modelul inspirat de încălțămintea tradițională 'huaraches' # Stiripesurse.ro
Autoritățile mexicane acuză compania Adidas de plagiat, susținând că un nou model de sandale al brandului seamănă cu încălțămintea tradițională indigenă cunoscută sub numele de huaraches, scrie AP. Citește mai departe...
21:10
Germania își schimbă poziția față de Israel: Berlinul suspendă exporturile de armament # Stiripesurse.ro
Germania a anunţat vineri o schimbare semnificativă de poziţie faţă de Israel, ţară pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului. Potrivit AFP, Berlinul va suspenda exporturile de armament care ar putea fi utilizate în războiul din Fâşia Gaza. Citește mai departe...
21:10
Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial 'Constantin Tită' # Stiripesurse.ro
Echipele de handbal feminin Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen au obţinut victorii, vineri, în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”, de la Râmnicu Vâlcea, scrie news.ro. Citește mai departe...
21:00
Europa ridică ziduri în jurul libertății presei: Jurnaliștii vor fi protejați de spionaj și dezvăluirea surselor, noile reguli se aplică din 2027 # Stiripesurse.ro
UE a pus oficial în mișcare unul dintre cele mai ambițioase proiecte legislative pentru protejarea presei: Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare, oferind jurnaliștilor din întreaga Uniune garanții fără precedent împotriva programelor spion, Citește mai departe...
20:50
Liderul USR, confruntat direct cu ipoteza ieșirii PSD-ului de la guvernare: Este regretabil! Țara așteaptă reforme # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare. Citește mai departe...
20:50
Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune # Stiripesurse.ro
Întâlnirea dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ale Americii, Vladimir Putin și Donald Trump, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii următoare, a declarat sursa agenției ruse de presă TASS. Citește mai departe...
20:40
Planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza provoacă o îngrijorare și critici unanime pe scena internațională: 'Trebuie să fie oprit imediat' # Stiripesurse.ro
Cabinetul de Securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan de preluare a controlului orașului Gaza, decizie care a stârnit condamnări unanime la nivel internațional. Citește mai departe...
20:40
Tragedie pe două roți: Un tânăr și-a pierdut viața în timpul unui curs de motocicliști # Stiripesurse.ro
Un tânăr din Alba a murit, vineri, în timp ce participa la un curs pentru motociclişti, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. Citește mai departe...
20:40
VIDEO Țara foarte mică din Europa care este luată cu asalt de turiști: Toți vizitatorii rămân impresionați # Stiripesurse.ro
Pe o suprafață restrânsă, Andorra, această mică națiune europeană reușește să ofere o experiență turistică ce depășește orice așteptări. Citește mai departe...
Acum 6 ore
20:30
Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2, potrivit news.ro. Citește mai departe...
20:20
Ilie Bolojan bate cu pumnul în masă și cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită declarațiile de avere și de interese către Cancelaria Prim-Ministrului, iar ulterior să-și dea acordul pentru publicarea acestora. Citește mai departe...
20:20
Anchetă deschisă în Franța după amenințările unui rabin israelian la adresa președintelui Macron # Stiripesurse.ro
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri Parchetul din Paris, potrivit AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:20
Operațiune de amploare în SUA: Ordinul secret al lui Trump care ar putea declanșa un 'război' în Americi # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această Citește mai departe...
20:10
Doliu imens în fotbalul românesc: A murit un cunoscut impresar - Era acționar la firma fraților Becali # Stiripesurse.ro
Robert Vișan, impresar român și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fraților Giovanni și Victor Becali, a murit pe 8 august 2025, după o luptă cu o formă agresivă de cancer. Citește mai departe...
20:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea # Stiripesurse.ro
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14), scrie news.ro.Tot vineri este programată şi disputa dintre gazda Dunărea Brăila şi Nykøbing Falster Håndboldklub. Citește mai departe...
20:10
Economistul Iancu Guda, opinie împotriva curentului: De ce este bună măsura Guvernului pentru pensiile private # Stiripesurse.ro
Economistul Iancu Guda vine cu o nouă perspectivă în scandalul legat de pensiile private și reglementarea Guvernului de a nu mai avea posibilitatea de a scoate toți bani într-o singură tranșă din fond. Citește mai departe...
20:10
Sony anunță livrarea a peste 80 de milioane de console PlayStation 5, dominând piața de gaming # Stiripesurse.ro
Sony a anunțat oficial că a livrat până în prezent 80,3 milioane de unități din consola PlayStation 5, inclusiv vânzările realizate în al doilea trimestru al anului. Citește mai departe...
20:00
Claudiu Târziu, atac la proiectul Bolojan privind Pilonul II: 'Paravanul unui jaf național de mari proporții' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul Claudiu Târziu critică dur proiectul de lege inițiat de Ilie Bolojan care ar elimina posibilitatea retragerii integrale a sumelor acumulate în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
19:50
Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025, informează news.ro.Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Citește mai departe...
