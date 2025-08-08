Vitesse Arnhem va dispărea după 133 de ani: 'Oraşul şi-a pierdut o parte din ADN-ul său'
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 22:40
Instanţa civilă olandeză a respins vineri apelul înaintat de clubul olandez Vitesse Arnhem, care şi-a pierdut astfel statul profesional şi va fi desfiinţat, conform news.ro. Citește mai departe...
Acum 5 minute
23:00
Echipa Gloria Bistriţa a învins vineri, la un turneu amical în Cehia, formaţia germană Thüringer HC, scor 34-27, scrie news.ro.În primul meci al zilei, DHK Banik Most - KPR Gminy Kobierzyce, scor 34-36. Citește mai departe...
23:00
Un greu al PSD, întrebare de 1000 de puncte pentru Ilie Bolojan: `Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?` # Stiripesurse.ro
Președintele CJ Vîlcea și lider județean al PSD, Constantin Rădulescu, îi adresează o întrebare premierului Ilie Bolojan: ”Dacă-i dăm afară pe toți, cine o să mai lucreze?”. Citește mai departe...
Acum 10 minute
22:50
Andrei Caramitru a identificat 2 probleme în legea privind pensiile private: Este furt! # Stiripesurse.ro
Andrei Caramitru a analizat proiectul care modifică modul în care va funcționa Pilonul II al pensiilor private și a identificat două mari probleme. Caramitru susține că vei avea opțiunea unei pensii pe 10 ani, iar dacă mori înainte, banii nu vor fi lăsați moștenitorilor. Citește mai departe...
22:50
O femeie a fost înjunghiată, vineri seară, pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei, fiind dusă spital. Agresorul, care conform primelor informaţii a atacat-o din senin, a fost reţinut de către procurori, fiind acuzat de tentativă de omor. Citește mai departe...
Acum 30 minute
22:40
22:40
Începe haosul în Europa: S-a închis Strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută de transport. Prețurile vor exploda # Stiripesurse.ro
Un incendiu de vegetație izbucnit în nord-vestul Turciei a forțat autoritățile să închidă traficul maritim prin strâmtoarea Dardanele, cea mai importantă rută comercială dintre Europa și Asia, măsură ce riscă să provoace perturbări majore și posibile creșteri de prețuri la Citește mai departe...
22:30
Fraudă cibernetică uriașă: Peste 100.000 de conturi ale Fiscului britanic, sparte de o grupare de români # Stiripesurse.ro
O rețea organizată de români a comis un jaf cibernetic de proporții, furând aproape 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic (HMRC). Aproape 100.000 de persoane au fost afectate, conturile lor PAYE fiind compromise și folosite pentru a transfera ilegal fonduri în România. Citește mai departe...
22:30
Incident grav la un spital din Charleston. Un bărbat agresiv, care a atacat un angajat şi a ameninţat cu un cuţit mai multe persoane, a fost împuşcat mortal # Stiripesurse.ro
Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP, citat de news.ro. Citește mai departe...
Acum o oră
22:20
Înotătorul Avram Iancu a stabilit un record greu de imaginat: A traversat toată Europa înot, fără costum de neopren # Stiripesurse.ro
Înotătorul în ape deschise Avram Iancu a anunţat, vineri, că a reuşit să traverseze înot Europa pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră. Pe parcursul celor 40 de zile de înot, el nu a folosit costum de neopren, informează News.ro. Citește mai departe...
22:20
Tânăr ucrainean recuperat din munți într-o operaţine comună Salvamont - Poliţia de Frontieră # Stiripesurse.ro
Un cetăţean ucrainean care a trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului a fost recuperat în urma unei operaţiuni care a durat mai multe ore, a informat, vineri seara, directorul Serviciului Public Judeţean (SPJ) Salvamont Maramureş, Dan Benga. Citește mai departe...
22:10
Ciprian Ciucu se teme că PSD-ul își caută pretext pentru a ieși de la guvernare: Nu fac gesturi doar ca să le facă # Stiripesurse.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, susține că se teme pentru faptul că PSD își caută un pretext să iasă de la guvernare. Citește mai departe...
Acum 2 ore
22:00
Câinii de la Cernobîl nu mai sunt simple animale. Radiațiile au produs schimbări majore în ADN-ul patrupezilor # Stiripesurse.ro
Au trecut aproape patru decenii de la accidentul nuclear de la Cernobîl, iar zona de excludere încă poartă amprentele dezastrului. Citește mai departe...
21:50
Suma fabuloasă pentru care s-ar putea vinde vila familiei Iliescu, din Moliere: SPP-istul fostului președinte, moștenire fabuloasă # Stiripesurse.ro
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a cumpărat vila din Moliere în anul 1996 cu suma de 7.000 de dolari. La vremea respectivă a fost un scandal foarte mare pentru că mulți politicieni au cumpărat vile la prețuri foarte mici. Citește mai departe...
21:50
Hansi Flick, antrenorul german al clubului spaniol FC Barcelona, a fost suspendat un meci de către UEFA, pentru contestarea unor decizii de arbitraj în sezonul trecut, a anunţat vineri forul european, informează news.ro. Citește mai departe...
21:40
Lovitură după lovitură primită de festivalul UNTOLD: După Paraziții și trupa Vama anunță că se retrage în acest an # Stiripesurse.ro
Trupa Vama a anunțat că se retrage de la ediția din acest an a festivalului UNTOLD, invocând neînțelegeri cu organizatorii. Înaintea acestui anunț, și formația Paraziții comunicase că, din motive independente de voința lor, nu va putea participa la eveniment. Citește mai departe...
21:40
Echipa Steaua Bucureştti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Concordia Chiajna, în etapa a doua din Liga 2, potrivit news.ro.Concordia Chiajna a deschis repede scorul pe Ghencea. Citește mai departe...
21:30
Dominic Fritz, replică pentru deputatul PSD care i-a numit pe USR-iști 'neterminați': Nu este prima oară # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, i-a răspuns, vineri seară, deputatului PSD de Alba Voicu Vuşcan care i-a numit pe membrii USR ”neterminaţi”, într-o postare pe Facebook. Citește mai departe...
21:20
Negocierile dintre SUA și Rusia ar putea transforma harta Europei. Zelenski impune condiția unui referendum # Stiripesurse.ro
Statele Unite şi Rusia încearcă să ajungă la o înțelegere pentru oprirea conflictului în Ucraina şi care ar oficializa ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate sub controlul armatei ruse, potrivit Bloomberg News. Citește mai departe...
21:10
Mexicul acuză Adidas de plagiat pentru modelul inspirat de încălțămintea tradițională 'huaraches' # Stiripesurse.ro
Autoritățile mexicane acuză compania Adidas de plagiat, susținând că un nou model de sandale al brandului seamănă cu încălțămintea tradițională indigenă cunoscută sub numele de huaraches, scrie AP. Citește mai departe...
21:10
Germania își schimbă poziția față de Israel: Berlinul suspendă exporturile de armament # Stiripesurse.ro
Germania a anunţat vineri o schimbare semnificativă de poziţie faţă de Israel, ţară pe care a sprijinit-o constant de-a lungul timpului. Potrivit AFP, Berlinul va suspenda exporturile de armament care ar putea fi utilizate în războiul din Fâşia Gaza. Citește mai departe...
21:10
Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen, victorii în prima zi a Turneului Memorial 'Constantin Tită' # Stiripesurse.ro
Echipele de handbal feminin Rapid Bucureşti şi DVSC Debrecen au obţinut victorii, vineri, în prima zi a Turneului Memorial ”Constantin Tită”, de la Râmnicu Vâlcea, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 4 ore
21:00
Europa ridică ziduri în jurul libertății presei: Jurnaliștii vor fi protejați de spionaj și dezvăluirea surselor, noile reguli se aplică din 2027 # Stiripesurse.ro
UE a pus oficial în mișcare unul dintre cele mai ambițioase proiecte legislative pentru protejarea presei: Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare, oferind jurnaliștilor din întreaga Uniune garanții fără precedent împotriva programelor spion, Citește mai departe...
20:50
Liderul USR, confruntat direct cu ipoteza ieșirii PSD-ului de la guvernare: Este regretabil! Țara așteaptă reforme # Stiripesurse.ro
Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat, vineri seară, că PSD a semnat de curând un acord de constituire a coaliţiei şi nu s-a întâmplat nimic care contravine acestui document, de aceea nu crede în scenariul retragerii social-democraţilor de la guvernare. Citește mai departe...
20:50
Surse din Rusia dezvăluie când va avea loc marea întâlnire dintre Trump și Putin: Ucraina pică între scaune # Stiripesurse.ro
Întâlnirea dintre președinții Rusiei și Statelor Unite ale Americii, Vladimir Putin și Donald Trump, ar putea avea loc la sfârșitul săptămânii următoare, a declarat sursa agenției ruse de presă TASS. Citește mai departe...
20:40
Planul Israelului de a prelua controlul asupra orașului Gaza provoacă o îngrijorare și critici unanime pe scena internațională: 'Trebuie să fie oprit imediat' # Stiripesurse.ro
Cabinetul de Securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un plan de preluare a controlului orașului Gaza, decizie care a stârnit condamnări unanime la nivel internațional. Citește mai departe...
20:40
Tragedie pe două roți: Un tânăr și-a pierdut viața în timpul unui curs de motocicliști # Stiripesurse.ro
Un tânăr din Alba a murit, vineri, în timp ce participa la un curs pentru motociclişti, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba. Citește mai departe...
20:40
VIDEO Țara foarte mică din Europa care este luată cu asalt de turiști: Toți vizitatorii rămân impresionați # Stiripesurse.ro
Pe o suprafață restrânsă, Andorra, această mică națiune europeană reușește să ofere o experiență turistică ce depășește orice așteptări. Citește mai departe...
20:30
Echipa FC Bihor a dispus vineri, în deplasare, scor 4-1, de formaţia Olimpia Satu Mare, în primul meci al etapei a doua din Liga 2, potrivit news.ro. Citește mai departe...
20:20
Ilie Bolojan bate cu pumnul în masă și cere tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită declarațiile de avere și de interese către Cancelaria Prim-Ministrului, iar ulterior să-și dea acordul pentru publicarea acestora. Citește mai departe...
20:20
Anchetă deschisă în Franța după amenințările unui rabin israelian la adresa președintelui Macron # Stiripesurse.ro
O anchetă a fost deschisă în Franţa după afirmaţiile ameninţătoare ale unui rabin israelian la adresa preşedintelui Emmanuel Macron, într-un video difuzat pe YouTube, a anunţat vineri Parchetul din Paris, potrivit AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
20:20
Operațiune de amploare în SUA: Ordinul secret al lui Trump care ar putea declanșa un 'război' în Americi # Stiripesurse.ro
Preşedintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forţa militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, scrie vineri The New York Times, citând surse despre care afirmă că au cunoştinţă de această Citește mai departe...
20:10
Doliu imens în fotbalul românesc: A murit un cunoscut impresar - Era acționar la firma fraților Becali # Stiripesurse.ro
Robert Vișan, impresar român și unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fraților Giovanni și Victor Becali, a murit pe 8 august 2025, după o luptă cu o formă agresivă de cancer. Citește mai departe...
20:10
Campioana CSM Bucureşti câştigă în faţa vicecampioanei Corona Braşov, la Cupa Dunărea # Stiripesurse.ro
Campioana CSM Bucureşti obţine a doua victorie la Cupa Dunărea, în partida cu vicecampioana Corona Braşov, scor 31-28 (19-14), scrie news.ro.Tot vineri este programată şi disputa dintre gazda Dunărea Brăila şi Nykøbing Falster Håndboldklub. Citește mai departe...
20:10
Economistul Iancu Guda, opinie împotriva curentului: De ce este bună măsura Guvernului pentru pensiile private # Stiripesurse.ro
Economistul Iancu Guda vine cu o nouă perspectivă în scandalul legat de pensiile private și reglementarea Guvernului de a nu mai avea posibilitatea de a scoate toți bani într-o singură tranșă din fond. Citește mai departe...
20:10
Sony anunță livrarea a peste 80 de milioane de console PlayStation 5, dominând piața de gaming # Stiripesurse.ro
Sony a anunțat oficial că a livrat până în prezent 80,3 milioane de unități din consola PlayStation 5, inclusiv vânzările realizate în al doilea trimestru al anului. Citește mai departe...
20:00
Claudiu Târziu, atac la proiectul Bolojan privind Pilonul II: 'Paravanul unui jaf național de mari proporții' # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul Claudiu Târziu critică dur proiectul de lege inițiat de Ilie Bolojan care ar elimina posibilitatea retragerii integrale a sumelor acumulate în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
19:50
Jucătorul italian de tenis Jannik Sinner a devenit vineri al doilea jucător calificat pentru Turneul Campionilor, Nitto ATP Finals 2025, informează news.ro.Jannik Sinner este liderul clasamentului ATP şi este singurul jucător care a ocupat această poziţie în cursul anului 2025. Citește mai departe...
19:50
Crin Antonescu: 'Nu mă miră tăcerea lui Nicușor Dan, dar este nedemnă pentru un președinte' # Stiripesurse.ro
Crin Antonescu a lansat un val de critici la adresa președintelui Nicușor Dan și a fostului șef de stat Traian Băsescu, în contextul controverselor legate de funeraliile cu onoruri de stat ale lui Ion Iliescu și de redobândirea privilegiilor de către Băsescu. Citește mai departe...
19:40
Cinci moduri în care se poate încheia războiul din Ucraina: CNN, analiză amplă despre conflictul sângeros de la granița României # Stiripesurse.ro
De ceva vreme, ideea unui summit între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin este discutată de ambele părți. Citește mai departe...
19:40
Studenţi români la arhitectură şi voluntari germani descoperă secretele meşteşugurilor tradiţionale la Apold # Stiripesurse.ro
Aproape 20 de studenţi din România şi Republica Moldova, precum şi voluntari din Germania, coordonaţi de specialistul german în conservarea patrimoniului Sebastian Bethge, cel care se îngrijeşte de biserica fortificată din Apold de peste două decenii, participă la Şcoala de Vară Citește mai departe...
19:40
Daria Vrînceanu, medalie de argint la triplusalt, la Campionatele Europene U20, cu cea mai bună performanţă din carieră # Stiripesurse.ro
Atleta Daria Vrînceanu a obţinut, vineri, medalia de argint în finala probei de triplusalt, la Campionatele Europene U20, de la Tampere, potrivit news.ro.Cea mai bună săritură a Dariei Vrînceanu (17 ani) a măsurat 13. Citește mai departe...
19:40
Probleme mari cu vacanțele în Grecia: Acces interzis pe cea mai frumoasă plajă. În alt loc 2 turiști au fost găsiți morți # Stiripesurse.ro
Grecia, una dintre destinațiile preferate ale românilor, se confruntă cu probleme serioase în plin sezon turistic. Pe Insula Milos, două persoane și-au pierdut viața, iar legăturile maritime au fost perturbate de rafale violente de vânt. Citește mai departe...
19:30
Creșterea de TVA lovește și festivalurile. Cât scot românii din buzunar pentru apă sau bere la UNTOLD # Stiripesurse.ro
Untold 2025, unul dintre cele mai așteptate festivaluri din România, aduce anul acesta nu doar muzică de top, ci și prețuri de festival, care țin cont și de creșterea TVA-ului. Citește mai departe...
19:20
Alertă în sudul Franței: Un alt val de caniculă a cuprins țara - temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică # Stiripesurse.ro
Un nou val de caniculă sufocantă a cuprins vineri Franţa, peste zece departamente din sudul ţării fiind plasate sub alertă, în condiţiile în care temperaturile ar putea depăşi 40 de grade Celsius duminică, informează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:20
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele # Stiripesurse.ro
La Guvern a fost deja pregătit Pachetul 2 de măsuri și a fost pus în transparență publică. Acest nou pachet de măsuri vizează în special administrația locală, iar Ilie Bolojan, cel care a fost primar și președinte de consiliu județean, se pregătește să taie chirurgical și va Citește mai departe...
19:20
Tânărul atacant englez Ethan Nwaneri a semnat vineri prelungirea contractului său cu gruparea londoneză Arsenal, au anunţat „tunarii” pe site-ul oficial, scrie news.ro. Citește mai departe...
19:10
VIDEO Tragedie fără margini în lumea fotbalului: 'Pele al Palestinei' a fost ucis, în timp ce încerca să obțină mâncare pentru cei 5 copii # Stiripesurse.ro
Suleiman Al-Obeid, fostul fotbalist palestinian cunoscut ca „Pele al Palestinei”, a fost ucis miercuri într-un atac israelian asupra unei zone din sudul Fâșiei Gaza, unde aștepta ajutor umanitar pentru familia lui. Acesta avea o soție și 5 copii, informează Mediafax. Citește mai departe...
19:10
Pierderi uriașe și bonusuri generoase: Șase direcții silvice pe minus timp de cinci ani, sub lupa Ministerului Mediului # Stiripesurse.ro
Raportul întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) arată că șase direcții silvice – Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea – au înregistrat pierderi financiare semnificative, în fiecare an, timp de cinci ani Citește mai departe...
Acum 6 ore
19:00
Traficul este blocat vineri după-amiază pe DN 19E în județul Bihor din cauza unui accident în care au fost implicate trei mașini. O persoană este rănită.Potrivit Centrului Infotrafic, accidentul a avut loc pe DN 19E Biharia - Marghita, în zona localității Cauaceu, județul Bihor. Citește mai departe...
18:50
Arbitrii Radu Petrescu şi Rareş George Vidican vor conduce la centru partidele UTA Arad – Farul şi Universitatea Cluj – Petrolul, programate sâmbătă, în etapa a cincea a Superligii, informează news.ro. Citește mai departe...
