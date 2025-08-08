Muntele și-a cerut tributul. Un turist și-a găsit sfârșitul în Munţii Făgăraş

Un bărbat de 39 de ani s-a rănit grav, vineri, în timpul unei drumeţii în Munţii Făgăraş, iar salvamontiştii s-au deplasat de urgenţă spre locul incidentului. A fost alertat şi elicopterul SMURD, dar când au ajuns la victimă echipaje de salvare au constatat că este decedată. Citește mai departe...

