Viaductele spectaculoase de pe Autostrada Transilvania. Cum arată cel mai avansat șantier al autostrăzii A3
Adevarul.ro, 9 august 2025 03:45
Cluj-Napoca și Oradea vor fi legate complet prin Autostrada Transilvania (A3) cel mai devreme în 2031, însă unele dintre sectoarele autostrăzii aflate în șantier ar putea fi finalizate chiar în acest an.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 30 minute
04:45
Povestea unui medic oncolog care a devenit pacient. Importanța nutriției în tratarea cancerului # Adevarul.ro
În exclusivitate pentru Adevărul, dr. Radu Serescu, medic oncolog, a vorbit deschis despre propriul diagnostic, în timp ce alți specialiști au tras semnale de alarmă.
Acum o oră
04:15
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor fi răsplătiți în funcție de performanță # Adevarul.ro
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) elaborând în acest sens un proiect de act normativ.
Acum 2 ore
03:45
Viaductele spectaculoase de pe Autostrada Transilvania. Cum arată cel mai avansat șantier al autostrăzii A3 # Adevarul.ro
Cluj-Napoca și Oradea vor fi legate complet prin Autostrada Transilvania (A3) cel mai devreme în 2031, însă unele dintre sectoarele autostrăzii aflate în șantier ar putea fi finalizate chiar în acest an.
Acum 4 ore
02:45
Miza ședinței PSD de luni: amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Liderii din țară, deranjați de tandemul USR-Nicușor Dan | SURSE # Adevarul.ro
Liderii PSD se vor reuni luni pentru a decide viitorul coaliției de guvernare. Social-democrații vor să rămână la putere, însă încearcă să amâne alegerile pentru Primăria Capitalei până în primăvara anului viitor, susțin surse politice pentru Adevărul.
02:15
Gestul banal de dimineață care reduce riscul atacurilor de cord și AVC-urilor. Cum să previi formarea cheagurilor de sânge # Adevarul.ro
Află cum un gest banal de dimineață — un pahar de apă înainte de cafea — poate reduce riscul atacurilor de cord și AVC-urilor, obicei recomandat de cardiologi.
01:45
Noua pastilă zilnică care promite să te ajute să slăbești 12% din greutate – o revoluție în lupta cu obezitatea # Adevarul.ro
Noua pastilă zilnică orforglipron promite să ajute pacienții să piardă până la 12% din greutatea corporală în 72 de săptămâni, oferind o alternativă orală inovatoare la tratamentele injectabile împotriva obezității.
01:15
Stăm sau nu dezbrăcați în fața copiilor? Până la ce vârsta e normal să ne vadă goi. Sfatul psihologilor # Adevarul.ro
Cum gestionăm expunerea corporală în relația cu copilul? Psihologii vorbesc despre imagine de sine, limite sănătoase și sensibilitatea etapelor de dezvoltare ale acestuia. În primii ani, corpul părintelui devine reper și sursă de învățare pentru cel mic.
Acum 6 ore
00:45
Cât de brutali erau foștii grăniceri de pe Fâșia verde: „În sat, unii păreau oameni model. La pichet, deveneau diavoli” # Adevarul.ro
Numeroși români au păstrat amintirile tulburătoare ale abuzurilor la care au fost supuși ori au devenit martori, în timpul încercărilor temerare de a părăsi România, trecând „fâșia verde” din vestul României spre fosta Iugoslavie.
00:15
9 august: A fost detonată cea de-a doua bombă atomică deasupra orașului japonez Nagasaki # Adevarul.ro
La 9 august 1945, a fost detonată cea de-a doua bombă atomică deasupra orașului japonez Nagasaki. În aceiași zi, în 1963 s-a născut celebra cântăreaţă Whitney Houston, iar în 1991 a murit pianista Cella Delavrancea.
00:15
„Colosseumul din România”, redeschis după trei ani de lucrări. Fața complet schimbată a Amfiteatrului din Sarmizegetusa # Adevarul.ro
După aproape trei ani în care s-a aflat în șantier de conservare și restaurare, Amfiteatrul antic din Ulpia Traiana Sarmizegetusa, unul dintre cele mai valoroase monumente din vremea romanilor, a fost redeschis publicului.
00:00
Protest pe 10 august în Piața Victoriei la 7 ani distanță de la violențele Jandarmeriei. „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026” # Adevarul.ro
La șapte ani de la intervențiile violente ale Jandarmeriei împotriva protestului diasporei din 10 august 2018, organizația „Corupția Ucide” anunță o manifestație în Piața Victoriei, duminică, ora 19:00.
8 august 2025
23:45
China deschide primul mall dedicat roboților umanoizi. Se pot cumpăra „servitori” sau „fotbaliști” din metal și silicon. Cât costă și ce pot face # Adevarul.ro
China face un pas major spre viitorul tehnologic prin deschiderea primului centru comercial dedicat exclusiv roboților umanoizi. Robot Mall, inaugurat la Beijing, oferă consumatorilor roboți capabili să servească masa, să cânte la pian, să scaneze produse sau să joace fotbal.
23:30
„Coralul” misterior descoperit pe Marte dezvăluie secrete despre trecutul planetei roșii. Cercetătorii NASA au fost uimiți # Adevarul.ro
Roverul Curiosity al NASA a surprins o fotografie remarcabilă cu o rocă mică, ce pare a avea forma unui coral, în craterul Gale de pe Marte. Deși la prima vedere obiectul a stârnit uimire, cercetătorii au deslușit rapid misterul imaginilor primite de pe planeta roșie.
Acum 8 ore
23:00
Atac brutal în sectorul 3 din București: O femeie a fost înjunghiată pe stradă. Agresorul, reținut pentru tentativă de omor # Adevarul.ro
O femeie în vârstă de aproximativ 48 de ani a fost înjunghiată vineri seara pe o stradă din Sector 3, București, în zona Bulevardului Basarabia. Atacul a avut loc aparent fără motiv, iar victima a suferit o leziune în zona spatelui și a fost transportată de urgență la spital.
22:45
Scandalul PSD-USR se extinde. Senatorul Daniel Zamfir pretinde că niciun proiect nu va mai fi aprobat în Guvern fără acordul PSD. ”Deciziile coaliției, doar în consens” # Adevarul.ro
Scandalul PSD–USR se amplifică, după ce liderul senatorilor social-democrați, Daniel Zamfir, a declarat că niciun proiect nu va mai trece prin Guvern fără acordul PSD. Afirmația, făcută pe fondul tensiunilor provocate de refuzul USR de a susține declararea doliului național.
22:30
Îngrijorare la vârful PNL. Ciprian Ciucu se teme că PSD pregătește ieșirea de la guvernare. „Sper să nu fie un pretext” # Adevarul.ro
Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, avertizează că PSD ar putea căuta un pretext pentru a ieși din coaliția de guvernare. Într-o intervenție la Digi24, Ciucu a subliniat că social-democrații sunt „abili” și acționează doar atunci când urmăresc un câștig politic.
22:15
Horoscop sâmbătă, 9 august. Nativii unei zodii vor avea parte de surprize mai puțin plăcute # Adevarul.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 9 august.
22:15
Românii din Cernăuți cer sprijin pentru salvarea școlilor cu predare în limba română. Răspunsul Oanei Țoiu # Adevarul.ro
Comunitatea românească din Ucraina a apelat la Ministerul de Externe al României să intervină pentru menținerea învățământului în limba română.
22:15
Bujduveanu taie din privilegii la Primăria Capitalei: 1 milion de euro economisiți după scăderea salariilor generoase. Urmează concedieri masive la Poliția locală # Adevarul.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunță o economisire de peste 1 milion de euro pe an la buget, după ce a redus salariile uriașe ale directorilor și indemnizațiile membrilor din consiliile de administrație. Edilul consideră „aberant” un salariu de 8 mii de euro.
22:00
Un polițist din Sebeș a salvat o tânără româncă de la înec în Creta. „Adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine” # Adevarul.ro
Un polițist de la Serviciul Rutier din Sebeș, aflat în concediu în Creta, a salvat o tânără româncă de 20 de ani, luată de valuri și dusă în larg.
22:00
Un tren a izbit cu viteză mare o autoutilitară aflată pe o trecere la nivel cu calea ferată în apropiere de orașul Cracovia din Polonia, vinerea trecută, iar în mod miraculos nimeni nu a fost rănit.
21:45
Jaf istoric în Anglia! O grupare de români au furat 50 de milioane de lire sterline de la Fiscul britanic. Au loc arestări în România # Adevarul.ro
O grupare organizată de români a reușit să spargă aproape 100.000 de conturi ale Fiscului britanic și să fure aproape 50 de milioane de lire sterline, într-un jaf cibernetic fără precedent. Incidentul a declanșat un uriaș scandal în Marea Britanie.
21:30
Agentul avea o fetiță în vârstă de numai trei ani.
21:30
Plata eșalonată pe 10 ani a pensiilor private – avantaje și dezavantaje. Ce spun experții # Adevarul.ro
Proiectul de lege privind plata eșalonată pe 10 ani a pensiilor private a stârnit ample controverse, economiștii și avocații consultați de „Adevărul” prezentând principalele avantaje și dezavantaje ale actului normativ.
21:30
Summitul Trump - Putin ar putea redesena harta Europei de Est, avertizează presa germană # Adevarul.ro
Un editorialist al unei publicații germane avertizează că posibila întrevedere dintre Donald Trump și Vladimir Putin ar putea avea consecințe majore asupra granițelor din Europa de Est, nu doar asupra Ucrainei.
21:30
Lovitură inedită pe teritoriul Rusiei. Ucrainenii au aruncat în aer un pod cu ajutorul muniției rusești # Adevarul.ro
Ucrainenii ar reușit să arunce în aer un pod de pe teritoriul Rusiei detonând mine amplasate chiar de ruși, o premieră pe front, relatează publicația de specialitate Militarnyi.
21:15
Ucraineni evacuați din orașul bombardat Herson. Kievul lovește o brigadă rusă în Krasnodar: 12 soldați uciși # Adevarul.ro
Ucraina evacuează civili din Herson sub bombardamente rusești. În același timp, forțele ucrainene au lansat un atac asupra regiunii Krasnodar, ucigând 12 soldați ruși.
21:15
Misiune de urgență în Grecia: Pompierii români au fost mobilizați pentru a stinge incendii greu de controlat în regiunea Attica # Adevarul.ro
Pompierii români au intervenit vineri pentru prima dată în misiunea de stingere a unui incendiu de vegetație izbucnit în regiunea Attica de Est, Grecia. Cu șapte autospeciale și un rezervor de 30.000 de litri, echipele se confruntă cu un teren dificil și condiții meteo nefavorabile.
Acum 12 ore
21:00
Ilie Bolojan le-a dat ordin miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și interese, pentru transparență totală # Adevarul.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a cerut tuturor miniștrilor să transmită și să publice pe site-urile oficiale ale ministerelor declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, în cadrul unui apel pentru transparență și integritate în Guvern.
20:45
„Înghețarea” războiului din Ucraina ar putea fi aproape, susține Donald Tusk, înainte de întâlnirea între Trump și Putin # Adevarul.ro
O posibilă „înghețare” a războiului din Ucraina ar putea fi iminentă, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, în condițiile în care Casa Albă și Kremlinul fac demersuri pentru organizarea, în următoarele zile, a unui summit la nivel înalt între Donald Trump și Vladimir Putin.
20:30
Zeci de voluntari sud-americani se îndreaptă spre frontul din Ucraina. Ce îi motivează să lupte # Adevarul.ro
Numărul voluntarilor străini care se înrolează în armata ucraineană este în creștere, 40% dintre aceștia provenind doar din America de Sud, potrivit unor cifre dezvăluite de presa ucraineană.
20:30
O pastilă revoluționară pentru slăbit schimbă lupta împotriva obezității. Pacienții pierd până la 12 kilograme în câteva săptămâni # Adevarul.ro
Un nou medicament dezvoltat de compania farmaceutică Eli Lilly promite să revoluționeze tratamentul obezității. Pastila oferă pacienților o alternativă la injecțiile pentru slăbit. Studiile clinice au arătat că orforglipron, administrat zilnic, poate determina o pierdere în greutate medie de 12 kg.
20:15
Dominic Fritz a vorbit despre relația complicată cu PSD din coaliție: „Nu este singura înjurătură pe care ne-am luat-o” # Adevarul.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, a vorbit despre tensiunile din coaliția de guvernare, în special despre relația dificilă cu PSD. El a subliniat nevoia urgentă de reforme și a criticat tonul agresiv folosit în dezbaterile politice.
20:15
Donald Trump ar fi autorizat acțiuni militare secrete împotriva cartelurilor de droguri din America Latină # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump ar fi semnat un ordin secret prin care permite Pentagonului să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină.
20:00
Încă un abandon la Untold. Trupa VAMA își anunță retragerea. Cresc tensiunile dintre artiști și organizatorii festivalului # Adevarul.ro
Tot mai mulți artiști se retrag de la Untold. După șase ani, trupa VAMA anunță, cu regret, că nu va participa la ediția din acest an, invocând neînțelegeri și diferențe de viziune cu organizatorii. În aceeași zi și trupa PARAZIȚII a făcut un anunț asemănător care a șocat fanii.
20:00
Kosovarii i-au dat peste nas lui Becali, după ce patronul „s-a fălit” cu FCSB și a ironizat fotbalul din provincia sârbească # Adevarul.ro
Replica a venit după ce campioana din Kosovo a condus o mare parte din meci.
20:00
Remontada aparține galeriei. Mihai Stoica, mesaj pentru suporteri după victoria FCSB-ului # Adevarul.ro
Miracolul s-a produs în teren, iar FCSB merge cu un avantaj psihologic în manșa retur cu Drita, din Europa League.
19:45
Aleksandr Lukaşenko, la un pas să renunțe la putere. Dictatorul de la Minsk nu vrea un nou mandat și respinge ideea unui succesor din familie # Adevarul.ro
Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat la putere din 1994, a declarat într-un interviu acordat revistei Time că mandatul său actual ar putea fi ultimul. Totodată, liderul de la Minsk neagă că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai.
19:45
Theodor Paleologu, despre posibilitatea unei coaliții PSD-AUR: „Ar fi exact același lucru ca patrulaterul roșu din vremea lui Iliescu” # Adevarul.ro
Profesorul și fost ministru al Culturii, Theodor Paleologu, a comentat posibilele scenarii politice în contextul tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare, afirmând că există doar două variante: actuala formulă cu PSD, PNL, USR și UDMR sau o alianță PSD-AUR.
19:45
Germania a oprit exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza împotriva Israelului. Anunțul cancelarului Merz # Adevarul.ro
Cancelarul Germaniei a indicat o schimbare semnificativă în sprijinul ferm al Berlinului pentru Israel, oprind exportul de echipamente militare care ar putea fi utilizate în Gaza, în timp ce partenerii internaționali au condamnat planurile Israelului de a prelua controlul asupra acestui oraș.
19:15
Ce va coordona Sebastian Burduja la Guvern. Consilierul onorific al premierului Bolojan: „Mă voi ocupa de energie, externe și relația cu SUA” # Adevarul.ro
Sebastian Burduja, numit recent consilier onorific al prim-ministrului Ilie Bolojan, a explicat, în exclusivitate, care vor fi atribuțiile sale în noua poziție. Deși mandatul său nu este formal definit, Burduja a precizat că va avea un rol strategic în anumite domenii unde are experiență.
19:15
O femeie medic militar, decorată de Zelenski, a fost ucisă de o dronă rusească. „A dovedit devotament și curaj” # Adevarul.ro
Marina Grițenko, medic militar care a salvat numeroase vieți pe câmpul de luptă, a fost ucisă pe 7 august în urma unui atac cu dronă efectuat de forțele rusești. Alături de ea și-au pierdut viața doi camarazi.
19:00
Un bărbat de 77 de ani și-a înjunghiat soția. Femeia avusese în trecut ordin de protecție împotriva lui # Adevarul.ro
Un bărbat în vârstă de 77 de ani din Pitești și-a înjunghiat soția, cu un an mai tânără, în casa în care locuiau.
19:00
Sindicaliștii acuză „management defectuos” și avertizează asupra colapsului Poștei Române. Reacția directorului general: „Este o chestie naturală” # Adevarul.ro
Președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Ghiorgiu, susține că Poșta Română este împinsă spre colaps din cauza managementului defectuos al directorului general, Valentin Ștefan.
18:45
Peste 30 de femei, ucise de la începutul anului. De la relații toxice la femicid: un psiholog explică primele semnale de alarmă # Adevarul.ro
„O relație toxică începe înainte de a fi începută”, spune Diana Pîrje, psiholog clinician, autor și trainer pentru femei, într-un interviu pentru Adevărul. Afirmația ei ar putea părea abstractă, dar descrie perfect punctul de pornire al unei traume colective tăcute în România.
18:45
Premierul ungar Viktor Orban consideră că Rusia și Europa ar trebui să organizeze cât mai curând un summit pentru a discuta despre încetarea conflictului din Ucraina.
18:30
Putin a vorbit cu Xi Jinping și Lukașenko înainte de summitul cu Trump. Ce le-a transmis liderul rus # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu președintele chinez Xi Jinping și cu dictatorul belarus Aleksandr Lukașenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea așteptată cu președintele american Donald Trump, au relatat presa de stat din Rusia.
18:30
Recidivist arestat după ce a bătut cu bestialitate un bărbat în plină stradă. Trecătorii asistau neputincioși # Adevarul.ro
Un bărbat de 35 de ani, eliberat din penitenciar în luna martie, a fost arestat preventiv după ce a agresat un alt bărbat, în plină zi, pe o stradă din Reșița.
18:30
Singura comună din județul Bistrița-Năsăud care anulează zilele localității din cauza austerității # Adevarul.ro
O comună din județul Bistrița-Năsăud a anunțat că renunță la organizarea Zilelor localității, programate la mijlocul lunii august, din cauza măsurilor de austeritate.
18:15
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi # Adevarul.ro
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt la zi cu toate plățile către stat, avertizează contabilii, enumerând câteva exemple concrete.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.