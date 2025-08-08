Fotbalistul de la Dinamo care a ieșit accidentat explică: „Nu am mai jucat din aprilie”. Care e situația lui
Gazeta Sporturilor, 9 august 2025 00:20
Fundașul Jordan Ikoko (31 de ani) a debutat la Dinamo, în victoria cu Metaloglobus, 1-0. Iar la final a vorbit despre meci și despre situația sa.Francezul a bifat primele minute pentru „câini”, dar a ieșit în minutul 85, acuzând probleme medicale. La final a spus doar că este obosit și a vorbit și despre venirea sa la echipa alb-roșie.Ce a spus Jordan Ikoko după debutul la Dinamo„E o victorie importantă după meciul cu FCSB. ...
• • •
Mihai Teja n-are niciun dubiu: „N-am văzut-o pe Dinamo! Am dominat la toate capitolele” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma insuccesului de la Clinceni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (22 de ani).Antrenorul gazdelor susține că echipa lui trebuia să obțină cel puțin un rezultat de egalitate în condițiile în care a prestat un fotbal mai bun. În viziunea lui, Metaloglobus a dominat repriza a doua. ...
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria la limită cu Metaloglobus, 1-0, din etapa a 5-a din Superligă.Tehnicianul croat al „câinilor” și-a felicitat echipa pentru victorie și pentru cum au jucat în prima jumătate de oră. Apoi a explicat ce s-a întâmplat cu jocul echipei.Concluziile lui Zeljko Kopic după Metaloglobus - Dinamo: „Contează că am luat cele 3 puncte”„Concluzia e că am luat 3 puncte. ...
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost desemnat omul meciului de la Clinceni. Acesta a oferit prima reacție și a dezvăluit cui a dedicat golul din minutul 14, primul din acest sezon pentru el.A recunoscut că reușita este pentru familia lui, care l-a susținut întotdeauna, dar și pentru Casian Soare (18 ani). Mijlocașul dinamoviștilor s-a accidentat destul de grav și va lipsi în următoarele luni. ...
Panduru, nemilios cu Dinamo: „Nu înțelegi! În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat jocul prestat de „câini” la Clinceni. Dinamo venea după succesul entuziasmant obținut cu FCSB săptămâna trecută, 4-3, însă n-a impresionat vineri seară și a tremurat pe final.Panduru nu și-a putut explica motivul pentru care formația lui Zeljko Kopic a arătat atât de rău. Chiar dacă s-a referit la starea gazonului, Dinamo trebuia să arate mult mai bine în viziunea lui. ...
Gicu Grozav (34 de ani) și-a prelungit contractul cu Petrolul până în 2027. Anunțul a fost făcut de clubul ploieștean, prin intermediul rețelelor de socializare. Aflat în al patrulea sezon la Petrolul, Grozav a ales să continue în tricoul galben-albastru.În iunie 2027, Grozav se va apropia de împlinirea vârstei de 37 de ani. Doar Valentin Țicu și Alin Boțogan se află de mai mult timp la Petrolul decât Grozav. ...
Dinamo, salvată după intervenția VAR! Golul de generic marcat de Metaloglobus a fost anulat # Gazeta Sporturilor
În minutul 46, la 36 de secunde de la reluarea reprizei secunde, Metaloglobus a marcat, egalând scorul. Dar reușita lui Desley Ubbink a fost anulată cu ajutorul VAR, pentru un fault, iar Dinamo a rămas în avans, 1-0.La câteva secunde după ce a intrat pe teren, Desley Ubbink a marcat un supergol. Mijlocașul de 32 de ani a primit o minge în apropiere de centrul terenului și a plecat nestingherit spre poarta lui Espassy. ...
Metaloglobus - Dinamo, primul meci al etapei 5 din Superliga, s-a jucat în această seară, la Clinceni, în condiții incredibile. Gazonul micuței arene s-a prezentat în condiții deplorabile.„Tăpșanul” de la Clinceni, care a exasperat majoritatea echipelor din Superligă, n-a trecut nici „testul Dinamo”. ...
Ultrașii lui Dinamo l-au înjurat pe Ion Iliescu » „Imnul Golanilor”, cântat înainte de meciul cu Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul meciului Metaloglobus – Dinamo, fanii „câinilor” au avut o reacție dură cu privire la fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat pe 5 august. Pe lângă înjurături, cu opt minute înainte de startul partidei, dinspre Peluza Cătălin Hîldan au început să se audă trivialități la adresa lui Ion Iliescu, scandările fiind preluate și de restul stadionului. ...
Titularul de la FCSB, incert pentru returul cu Drita: „Dacă-ți arăt piciorul..” # Gazeta Sporturilor
Probleme de efectiv pentru FCSB înaintea returului cu Drita din Europa League. Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata partida din Kosovo din cauza unei accidentări. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României.FCSB a învins-o în tur pe Drita, scor 3-2. Returul a fost programat joi, 14 august, de la 21:00.Italianul a fost titular în linia de mijloc a campioanei în meciul de pe Arena Națională. ...
Ter Stegen răspunde acuzațiilor: „Multe lucruri spuse despre mine sunt complet nefondate” # Gazeta Sporturilor
La doar câteva zile după ce banderola de căpitan i-a fost luată, Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) a reacționat, publicând un mesaj despre tensiunile apărute între el și Barcelona.Germanul a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care își prezintă versiunea și respinge acuzațiile că ar fi refuzat să ajute clubul în procesul de înregistrare a altor jucători. ...
Zece super-stadione care se vor ridica și care îți vor tăia răsuflarea » „Catedrala”, noul stadion al lui Inter și Milan, va arăta demenţial # Gazeta Sporturilor
Din ce în ce mai multe cluburi sunt interesate să își modernizeze stadioanele, pentru a obține venituri mai mari și a oferi o experiență îmbunătățită fanilor, însă nu toate își permit aceste investiții. Manchester United, Flamengo și Roma sunt doar câteva dintre echipele cu proiecte ambițioase pe termen lung, dar există și nume surprinzătoare pe această listă. ...
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrația de la FCSB, a anunțat că mijlocașul de 31 de ani și-a reziliat în această seară contractul cu echipa roș-albastră.Lăsat în afara lotului roș-albaștrilor, după decizia lui Gigi Becali, Alexandru Băluță a ajuns la un acord cu FCSB și a semnat rezilierea contractului, scadent în vara anului viitor.Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB„Băluță a încheiat azi contractul. ...
Fostul colaborator al lui Reghecampf, șocat la impactul cu Sudan: „Toate bolile lumii intră în tine! Nu credeam că mai ieșim teferi” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Manu (43 de ani), fostul „secund” al lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a fost chestionat despre alegerea tehnicianului. Acesta a preluat-o pe Al Hilal Omdurman, campioana Sudanului, țară cu probleme grave din cauza unui război civil.În ciuda acestui aspect, Reghecampf susține că are condiții bune în Sudan, fiind ferit de sărăcie și de conflicte. Nu de aceeași părere este și Manu, cel care a povestit o întâmplare șocantă petrecută în Sudan. ...
Dennis Man a bătut palma cu PSV! » Extrema română va zbura la Eindhoven pentru vizita medicală # Gazeta Sporturilor
Dennis Man a acceptat condițiile oferite de PSV Eindhoven, încheind astfel transferul în Țările de Jos anunțat încă de miercuri seara în exclusivitate de GSP.ro. Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român de 26 de ani devine, chiar în acest weekend, a opta achiziție multimilionară a campioanei din Eredivisie.Potrivit Eindhovens Daglab, PSV a convins extrema dreaptă română să-și dea acordul de principiu pentru oferta făcută în urmă cu mai multe zile. ...
Două noutăți la Dinamo pentru meciul cu Metaloglobus: în lot în PREMIERĂ în acest sezon # Gazeta Sporturilor
Dinamo se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus, primul din etapa 5 a Superligii. Partida se joacă în această seară, de la 21:30, iar Zeljko Kopic a pregătit două noutăți în echipa „câinilor”.Croatul i-a oferit șansa debutului lui Jordan Ikoko (31 de ani), fundașul dreapta din RD Congo legitimat în această vară. El îi ia locul în primul „11” francezului Maxime Sivis (27 de ani), ușor accidentat. ...
Mauro Pederzoli, primul scandal de când a venit la Rapid: „M-am certat cu el! I-am spus că pun avocații...” » Ce a provocat „scurtcircuitul” # Gazeta Sporturilor
Mauro Pederzoli (63 de ani), noul director sportiv de la Rapid, a făcut cunoștință cu temperamentul coleric al lui Ioan Becali. Impresarul s-a certat cu noul oficial din Giulești din cauza lui Andrei Borza (19 ani).Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că Mauro Pederzoli, directorul sportiv al Rapidului, a dorit să îl amendeze pe Andrei Borza (19 ani), pentru că a mers la festivalul „Beach, Please!”. ...
Moment tensionat înainte de Metaloglobus - Dinamo » Forțele de ordine au intervenit imediat după sosirea autocarului # Gazeta Sporturilor
Dinamo deschide runde a 5-a din Superliga, cu un meci cu Metaloglobus, care se joacă la Clinceni. La sosirea „câinilor” la stadion, un fan a provocat un mic moment tensionat.Banalul moment în care autocarul parchează în fața stadionului s-a transformat într-o mică încăierare între un suporter mult prea îndrăzneț al lui Dinamo și stewarzii angajați de clubul gazdă. ...
Ce se întâmplă cu Maxime Sivis, de ce e absent din primul 11 al lui Dinamo: „N-am vrut să risc” # Gazeta Sporturilor
Maxime Sivis, 27 de ani, unul dintre cei mai buni dinamoviști în Derby de România, 4-3 cu FCSB, a resimțit probleme medicale în ultimele zile, iar Zeljko Kopic n-a vrut să riște. Jordan Ikoko va fi titular, în premieră, diseară cu MetaloglobusMetaloglobus - Dinamo este diseară, de la ora 21:30, la Clinceni. ...
Se reia întrecerea națională la rugby » Timișoara și Dinamo joacă un meci restanță # Gazeta Sporturilor
SCM Timisoara și CS Dinamo București joacă sâmbătă de la ora 11.00 pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din Ronaț într-un meci restanță din prima etapă a Ligii de Rugby Kaufland.Întrecerea internă se reia cu un meci restanță din prima etapă, cea dintre SCM Timisoara, campioana en-titre, și CS Dinamo București, câștigătoarea Cupei, o partidă disputată pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din Ronaț. ...
UEFA a anunțat azi sancțiunile pe care le-a dictat împotriva Universității Craiova, despre care GSP.ro a scris de marți. De sancțiuni nu a scăpat nici Mirel Rădoi.La o zi după victoria categorică împotriva celor de la Spartak Trnava, 3-0 în turul 3 al preliminariilor Conference League, UEFA a anunțat ce sancțiuni a dictat împotriva oltenilor. ...
Ralf Schumacher: „Îmi pot imagina clar că Lewis Hamilton se va retrage la sfârșitul anului. Poate decide să facă filme” # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de Formula 1, Ralf Schumacher (50 de ani), a declarat că își poate imagina un scenariu în care Lewis Hamilton (40 de ani) își încheie cariera la sfârșitul acestui sezon, după prestațiile dezamăgitoare din ultimul timp ale pilotului de la Ferrari.La începutul anului, cel mai titrat pilot din ultimul deceniu s-a alăturat echipei Ferrari, sperând să-și regăsească forma care i-a adus atâtea succese cu Mercedes. ...
„Căpitanul meu!” » Drăgușin, afectat de plecarea lui Son de la Tottenham: „Ești unic” # Gazeta Sporturilor
După un deceniu petrecut la Tottenham, Heung-Min Son (33 de ani) a plecat și a semnat cu Los Angeles FC, echipă din MLS. Radu Drăgușin (23 de ani), fostul său coleg, i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, prin care și-a luat rămas bun de la internaționalul sud-coreean.Drăgușin a semnat cu Tottenham în ianuarie 2024, iar românul a recunoscut vineri că Son a fost unul dintre jucătorii care au încercat să-l integreze cât mai rapid în grup. ...
Doliu în fotbalul românesc: s-a stins un impresar care era și acționar la firma fraților Becali! # Gazeta Sporturilor
Robert Vișan, un impresar român și unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali, a murit astăzi, 8 august 2025, răpus de o formă agresivă de cancer.Robert Vișan a avut o carieră apreciată în lumea fotbalului. Înainte de a se alătura firmei de impresariat „Becali Sport”, la care era și acționar, el a colaborat cu celebrul agent israelian Pini Zahavi, unul dintre cei mai influenți din lume. ...
Vito Kopic (18 ani), fiul lui Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, a semnat cu Olympic Charleroi, formație care a promovat în a doua ligă din Belgia. Anunțul a fost făcut de noul club al croatului, prin intermediul rețelelor de socializare.Vito, atacant de 1,85m, a jucat în sezonul trecut la echipa de tineret a Universității Cluj. Vara aceasta a făcut pasul în străinătate și va evolua la seniori, în liga secundă din Belgia. ...
Eroul meciului, lovit de suporterii săi cu o rachetă! » Mijlocașul a părăsit terenul cu arsuri # Gazeta Sporturilor
Juan Godoy, mijlocașul ofensiv al lui The Strongest, a fost nimerit în testicule de o rachetă lansată de fanii echipei sale, la finalul jocului de acasă cu Blooming (3-2). Paraguayanul de 32 de ani a căzut secerat, alegându-se cu un hematom și cu arsuri de gradul I în zona testiculară, după cum a scris publicația El Deber. ...
Jannik Sinner s-a calificat deja la Turneul Campionilor, deși a jucat doar cinci turnee anul acesta # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (23 ani, 1 ATP) și-a asigurat calificarea la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie) Italianul a fost suspendat trei luni și a disputat doar cinci turnee în 2025: Australian Open, Roma, Roland Garros, Halle și Wimbledon.ATP a anunțat vineri că Jannik Sinner are asigurată calificarea la ATP Finals, turneu care îi reunește pe cei mai buni opt jucători din sezon la finalul anului. ...
A lucrat cu Gâlcă și e sigur: „Aduce echilibru la Rapid, dar probabil că nu va sta mult” » Ce spune despre Mirel Rădoi # Gazeta Sporturilor
Claudiu Keșeru (38 de ani), fost atacant în Superligă, a vorbit despre doi dintre cei mai importanți antrenori din campionatul intern: Costel Gâlcă și Mirel Rădoi.Rapid și Universitatea Craiova sunt echipele care au început cel mai bine noul sezon din Superligă. Ambele au 10 puncte în 4 etape, fiind pe primele două locuri. Iar Claudiu Keșeru a lucrat cu Costel Gâlcă și Mirel Rădoi și a vorbit despre cei doi, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.VIDEO. ...
UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB: amintiri neplăcute pentru campioana României # Gazeta Sporturilor
FCSB a învins-o joi pe Drita, scor 3-2, în prima manșă din turul III preliminar Europa League. UEFA a anunțat cine va conduce la centru returul de la Priștina, programat joi, 14 august.Drita - FCSB, returul din turul III preliminar al Europa League, se joacă joi, 14 august, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo.Giorgi Kruashvili (Georgia) va arbitra Drita - FCSB, potrivit anunțului făcut de UEFA. ...
Boris Cmijlanic (29 de ani), atacant muntenegrean, ultima oară la Karmiotissa (Cipru), a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Anunțul a fost făcut de clubul covăsnean, prin intermediul rețelelor de socializare.Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, explicase sâmbătă pentru GSP.ro că formația din Liga 2 va legitima un atacant în perioada următoare. Cmiljanic era liber de contract după despărțirea de Karmiotissa, locul 12 în campionatul din Cipru în sezonul trecut. ...
Nicușor Bancu a primit verdictul! Concluzia medicilor după accidentarea din Universitatea Craiova - Spartak Trnava # Gazeta Sporturilor
Accidentat în minutul 60 al partidei cu Spartak Trnava, Nicușor Bancu a făcut azi mai multe analize medicale. Rezultatul a fost unul îmbucurător pentru Universitatea Craiova. Accidentarea nu e una gravă, dar oltenii îl vor proteja în următorul meci. ...
LPF și FRF au modificat regulamentul care o încurca pe FCSB! Gigi Becali, reacție pentru GSP: „Dacă nu țipam eu...” # Gazeta Sporturilor
LPF și FRF au modificat, într-un Comitet de Urgență, regulamentul care o oprea pe FCSB să-l înscrie pe Malcom Edjouma, așa cum a dezvăluit Gigi Becali că Gino Iorgulescu, președintele Ligii, i-a promis.În ultimele zile, Gigi Becali a criticat în spațiul public faptul că nu-l poate înregistra pe Malcom Edjouma pe lista pentru meciurile din Superligă. ...
Ce a putut spune antrenorul lui PSV despre Dennis Man, la 5 zile de la momentul „Habar n-am” # Gazeta Sporturilor
Dennis Man (26 de ani) e aproape de un transfer la PSV, campioana Olandei. Peter Bosz (61 de ani), tehnicianul olandezilor, și-a schimbat discursul cu privire la situația internaționalului român. În urmă cu 5 zile, acesta mărturisea că nu-l cunoaște pe fotbalistul Parmei.Întrebat vineri despre Man, Bosz „și-a făcut temele” și a precizat că știe cine este Man și, de asemenea, a aflat de interesul lui PSV pentru internaționalul român. ...
Adrian Mutu (46 de ani) a avut astăzi o intervenție în care i s-a cerut părerea în legătură cu decizia lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani) de a antrena Al-Hilal Omdurman, cea mai titrată echipă din Sudan (31 de titluri de campioană). ...
Săptămână excelentă pentru România: am devansat Ungaria în clasamentul coeficienților UEFA! Care este miza # Gazeta Sporturilor
Rezultatele înregistrate de echipele românești joi seara, în preliminariile Europa League și Conference League, fac ca România să fi urcat pe locul 23 în clasamentul coeficienților UEFA, devansând adversara directă pentru acel loc, Ungaria!FCSB și Universitatea Craiova au câștigat, 3-2 cu Drita, respectiv 3-0 cu Spartak Trnava, în vreme ce vicecampioana CFR Cluj a fost învinsă de Braga, 1-2. ...
„Nu e bun deloc!” » Dănuț Lupu, atac dur la fotbalistul-revelație din Superligă: „Noi resuscităm jucători pe care nimeni nu-i vrea!” # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a obținut o victorie clară, 3-0, în fața slovacilor de la Spartak Trnava, în turul 3 preliminar din Conference League. Oltenii au controlat jocul de la un capăt la altul, iar Assad Al-Hamlawi (24 de ani) a reușit să marcheze din nou, continuându-și astfel startul de sezon excelent.Cu toate acestea, Dănuț Lupu nu a fost deloc impresionat. ...
Jefte Betancor a semnat în Spania, după ce a fost golgheterul Greciei sezonul trecut # Gazeta Sporturilor
Jefte Betancor, 32 de ani, ex-Voluntari, Farul și CFR Cluj, cel mai bun străin din campionatul României în 2021, a semnat cu Albacete, echipă din liga secundă a Spaniei. Olympiakos l-a cumpărat în ianuarie cu 500.000 de euro, iar acum l-a cedat sub formă de împrumut.În ultima lui aventură în fotbalul românesc, între iulie 2022 și ianuarie 2024 la CFR Cluj, Jefte Betancor nu a avut randamentul scontat, cu doar 5 goluri în 32 de meciuri. ...
Dintre reprezentantele noastre angajate joi în cupele europene, singura care a pierdut, ba și pe teren propriu, a fost CFR. Ea a avut două ghinioane. Nu i-a putut alinia, fiind accidentați, pe Emerllahu, Muhar și Kamara, cărora li s-a adăugat și Păun, pentru ca, în plus, să întâlnească și cel mai puternic adversar. Căci Braga s-a dovedit, părerea mea, dintr-o categorie superioară. ...
Deranjat că n-a fost nominalizat? Reacția lui Cristiano Ronaldo când a fost întrebat despre Balonul de Aur # Gazeta Sporturilor
După hat-trick-ul din amicalul Al Nassr - Rio Ave 4-0, Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost întrebat despre Balonul de Aur, 3 dintre conaționalii lui fiind printre cei 30 de nominalizați. Răspunsul lui Ronaldo a făcut valuri.Joi, France Football a anunțat cei 30 de jucători dintre care va fi votat următorul Balon de Aur. 10% dintre aceștia sunt portughezi: Joao Neves, Nuno Mendes și Vitinha, toți titulari la PSG, campioana Franței și a Europei. ...
Relație schimbată între Stefanos Tsitsipas și tatăl său: „Nu mai urlăm unul la altul așa cum o făceam” # Gazeta Sporturilor
Grecul Stefanos Tsitsipas (26 de ani, 29 ATP) a vorbit despre relația cu Apostolos, tatăl său, alături de care a reînceput să lucreze, după încheierea colaborării cu croatul Goran Ivanisevic.Stefanos Tsitsipas are parte de un sezon complicat, cu multe înfrângeri neașteptate. În plus, colaborarea cu Goran Ivanisevic nu a funcționat, relația fiind înrăutățită de niște comentarii dure ale antrenorului în vârstă de 53 de ani. ...
Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a mărtusirit că ar dori să mizeze pe un fundaș dreapta veritabil, Dino Mikanovic, croatul ar fi la prima apariție în acest sezon în etapa cu Petrolul de sâmbătă, de la ora 21:30. Antrenorul a oferit detalii despre echipa saExilată la Sibiu, întrucât pe Cluj Arena este vremea UNTOLD-ului, formația lui Ioan Ovidiu Sabău are meci mâine, sâmbătă, cu Petrolul, de la ora 21:30. ...
Panică la FCSB! » Drita a terorizat un fotbalist al roș-albaștrilor: avem raportul # Gazeta Sporturilor
FCSB a învins-o pe Drita, scor 3-2, în prima manșă din turul 3 preliminar Europa League. Raportul Wyscout validează succesul campioanei României, care a avut însă și un mare minus pe Arena Națională: flancul stâng al apărării, unde Pantea a pierdut 8 din 10 dueluri defensive.Condusă cu 0-2 în minutul 50, FCSB a reușit până la final să întoarcă tabela și e acum favorită la calificarea în play-off-ul UEL. Returul cu Drita e programat joi, 14 august, de la 21:00. ...
Superstarul danez Niklas Landin (36 de ani) s-a accidentat la genunchi și va fi operat la menisc. Dacă nu vor apărea complicații, portarul lui Aalborg va reveni pe teren în luna octombrie a acestui an.Considerat unul dintre cei mai buni portari din lume, Niklas Landin va fi operat la menisc și este așteptat să revină pe teren la sfârșitul lunii octombrie. ...
Transfer șocant: un titular pleacă gratis de la Barcelona, dintr-un motiv halucinant # Gazeta Sporturilor
Inigo Martinez, 34 de ani, o va părăsi pe FC Barcelona după doi ani în Catalonia. El va deveni coleg cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr, în Arabia Saudită.Un jucător de bază la FC Barcelona, fundașul central titular Inigo Martinez, se pregătește să schimbe echipa.Deși mai avea un an de contract, bascul în vârstă de 34 de ani va pleca gratis la Al Nassr, echipa saudită care-l are legitimat pe Cristiano Ronaldo. ...
Dan Șucu a primit verdictul în procesul cu americanii » Decizia procurorului despre preluarea clubului Genoa! # Gazeta Sporturilor
Procurorul adjunct Alberto Landolfi a solicitat joi clasarea anchetei inițiate în martie 2025 pentru presupusa infracțiune de fraudă, referitoare la transferul de proprietate de la grupul de asigurări A-Cap către antreprenorul român Dan Șucu. „Noul președinte al lui Genoa a semnat o majorare de capital în sumă de 40 de milioane de euro, care a salvat de la faliment cel mai vechi club de fotbal din Italia. ...
Tragedie în handbal: un sportiv în vârstă de 22 de ani, care lucra și în poliție, a decedat! # Gazeta Sporturilor
Alexandru Muraru (22 de ani), handbalist al echipei CSM Focșani 2007, a decedat în urma unui accident care a avut loc în weekend. Originar din Jariștea, acesta lucra în paralel în cadrul Poliției Transporturi Feroviare și era student la Drept.Vineri, 8 august, s-a aflat de decesul lui Alexandru Muraru, handbalist al echipei CSM Focșani 2007, formație ce a luat decizia de a se retrage din Liga Zimbrilor. ...
