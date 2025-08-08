Ce facem astăzi, 9 august 2025, în Timișoara?
Timis Online, 9 august 2025 00:20
Sâmbătă puteți merge la mai multe concerte, la ateliere, inclusiv unul pentru copii sau la un tur ghidat
• • •
Acum 15 minute
00:20
Acum 8 ore
17:20
Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară, mai puțin la Timișoara. Predicții la prețuri până la finalul verii # Timis Online
Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență, generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest context, segmentul rezidențial nou a cunoscut unele corecții la nivelul prețurilor.
Acum 12 ore
16:20
Hub industrial strategic în Timișoara pentru piața europeană, construit de Elma Electronic România # Timis Online
Mediul economic beneficiază de o investiție de 15 milioane de euro într-o fabrică dedicată tehnologiilor avansate. Elma Electronic, lider mondial în soluții de calcul embedded și componente hardware de înaltă precizie pentru configurații standard și personalizate, a demarat oficial construcția unei noi facilități industriale la ieșire din Timișoara în apropiere de zona Incontro.
16:00
Fritz crede că PSD reacționează „emoțional” după moartea lui Iliescu. „Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă!” # Timis Online
PSD se va întruni în biroul politic național luni pentru a se discuta inclusiv posibila ieșire de la guvernare. Decizia a fost anunțată de Sorin Grindeanu ca urmare „a poziționării unor parteneri” față de funeraliile dedicate lui Ion Iliescu. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Fritz consideră că poziția a fost în continuare cea corectă și crede că social-democrații se vor întoarce la negocieri.
15:10
Un cititor Tion ne-a reclamat că trotineta sa a fost furată din Timișoara. Cei care pot oferi informații sunt rugați să ia legătura proprietarul sau cu poliția.
15:00
Din cauza măsurilor de austeritate de la nivel național, și Primăria Timișoara va trebui să se reorganizeze. Astfel, vor fi desființate peste 40 de posturi, dintre care peste 30 sunt ocupate în prezent. Se vor astfel economii de peste 7 milioane de lei pe an, estimează municipalitatea.
15:00
PSD se gândește dacă mai stă în guvernare după ce USR nu a participat la funerariile lui Ion Iliescu # Timis Online
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național al partidului pentru ziua de luni, pentru a stabili poziția clară a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, scrie Agerpres.
14:50
Vești bune: vaccinul anti-HPV devine gratuit pentru tinerii până la 26 de ani. Iată cum te poți imuniza # Timis Online
Programul național de vaccinare gratuită împotriva HPV a fost extins, astfel încât atât femeile, cât și bărbații cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de acest vaccin fără costuri. Serul va putea fi ridicat din farmacie pe baza unei rețete eliberate de medic, fiind integral decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, potrivit HotNews.ro.
14:20
Proiect de lege: Casele de cultură studențești și direcțiile pentru tineret trec la autoritățile locale # Timis Online
Casele de Cultură ale Studenților (CCS) și Direcțiile Județene de Familie și Tineret (DJFT) ar urma să fie transferate, „în regim de urgență”, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) către administrația publică locală, adică primării sau consilii județene.
13:50
Un nou proiect, adoptat prin Legea nr. 141/2025, modifică regulile privind organizarea claselor în învățământul preuniversitar, prin creșterea numărului minim de elevi în fiecare clasă.
13:10
Weekend de foc în Banat. Avertizare de caniculă extremă, cu temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale # Timis Online
Banatul se confruntă cu un nou val de caniculă în acest weekend, când temperaturile vor urca până la 39 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Meteorologii avertizează că nopțile vor rămâne tropicale, fără răcoare, iar populația este sfătuită să ia măsuri de protecție.
12:20
Sindicatele profesorilor anunță un demers pentru strângerea a 100.000 de semnături în vederea susținerii unui proiect de lege care să elimine măsurile din „Legea Bolojan” care au adus schimbări pentru sistemul educațional.
12:00
Se extinde rețeaua electrică în Ghiroda și Giarmata Vii. Peste 500 de locuințe conectate # Timis Online
Ionul Stănușoiu, primarul Ghirodei, anunță semnarea mai multor contracte pentru extinderea rețelei electrice în comună – atât în Ghiroda, cât și în Giarmata Vii. În cele trei noi zone vor fi 500 de locuri de consum care se vor putea conecta acum la rețea.
11:50
Un bărbat din Giroc a fost reținut de poliție după ce și-a amenințat fosta soție cu un pistol pe care îl deținea ilegal. În urma plângerii femeii, oamenii legii au emis un ordin de protecție, iar la percheziții au descoperit arma ascunsă în locuința acestuia.
11:40
A murit Prof. Univ. Dr. Marius Teodorescu, personalitate marcantă a chirurgiei timișorene # Timis Online
Prof. univ. dr. Marius Teodorescu, fost șef al Clinicii I Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” și al Clinicii Universitare Chirurgie I din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a murit la vârsta de 81 de ani.
Acum 24 ore
11:20
În prima săptămână din august, în județul Timiș au izbucnit 25 de incendii de vegetație uscată și miriște, care au afectat peste 120 de hectare de teren. Autoritățile trag un semnal de alarmă și le cer oamenilor să fie mai prudenți cu focul și mai responsabili.
11:10
În plin sezon al vacanțelor, medicii Spitalului Victor Babeș din Timișoara atrag atenția asupra importanței vaccinării, mai ales în cazul deplasărilor către destinații cu risc epidemiologic crescut, cum sunt zonele exotice.
11:10
Modificări de circulație la trenuri în vestul țării, din cauza lucrărilor CFR din septembrie # Timis Online
Între 9 și 13 septembrie, CFR va desfășura lucrări la calea ferată dintre Timișoara și Remetea, iar în 24 și 25 septembrie – la cea dintre Mintia – Branișca, județul Hunedoara. În ambele cazuri, vor fi trasee și orare modificate pentru mai multe trenuri care circulă prin vestul țării.
11:00
Autobuz electric pe linia M44, până la Dudeștii Noi și Becicherecu Mic. A fost lansată licitația # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat o licitație pe sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru achiziția unui singur autobuz electric. Acesta va deservi linia M44, care face legătura cu comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Noul autobuz va avea 18 metri lungime și, împreună cu două stații de încărcare, va costa aproximativ 3,4 milioane de lei, fără TVA, bani din PNRR.
10:00
FOTO. Un nou capitol pentru cea mai veche clădire din Timișoara. Încep lucrările de renovare la Castelul Huniade # Timis Online
În sfârșit, cea mai veche clădire din Timișoara, Castelul Huniade, va fi consolidată și reabilitată. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează imobilul, a anunțat, vineri, că a semnat contractul pentru execuția lucrările. Pe șantier vor lucra angajații de la Construcții Erbașu S.A-lider și EURAS SRL – asociat.
09:20
Localitatea Șag va îmbrăca straie de sărbătoare. De Sfânta Maria, comunitatea este invitată să petreacă la un dublu eveniment: „Zilele Culturale ale Comunei Șag – Ruga Bănățeană”.
08:20
Vineri, 8 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Ieri
00:10
Vineri puteți merge la mai multe concerte sau la cinema în aer liber.
7 august 2025
20:00
Parcul Copiilor din Lugoj va găzdui, sâmbătă, 9 august, evenimentul Retroparada Verii.
19:20
Guvernul va aproba, în ședința de joi, schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuință de protocol în reședință oficială pentru Traian Băsescu, scrie Agerpres.
17:40
FOTO. Sziget Festival, explozie de culoare, dans și voie bună alături de zeci de mii de participanți, în prima zi # Timis Online
Miercuri, 6 august, în Budapesta, pe Insula Obuda, a început Sziget Festival. Prima zi a adunat zeci de mii de participanți la concerte și activități.
17:30
Primăria Timișoara anunță închideri de circulație în vederea înființării noilor Piețe Volante # Timis Online
Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea circulației rutiere în două zone din oraș, în vederea înființării a două noi piețe volante. Solicitarea a fost făcută de S.C Piețe S.A.
17:10
Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă un film nu s-ar expune pe ecran, ci ar fi transpus în timp real, pe o pânză, cu sunet live acompaniindu-l? Răspunsul îl poți descoperi până în 1 septembrie, la Muzeul Național de Artă Timișoara, în Sala Barocă, unde este expus proiectul interdisciplinar Curtea, conceput de către reputatul regizor Adrian Sitaru, în colaborare cu grupul de pictori Noima.
15:20
FOTO. Firmă din Timișoara, amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu pentru colectare ilegală de deșeuri # Timis Online
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au amendat cu 50.000 lei un operator economic care desfășoară activități de colectare a deșeurilor, deși nu deținea autorizație de mediu.
15:10
Gara de Nord din Timișoara, în vizorul autorităților. Primăria intensifică măsurile de siguranță # Timis Online
După ce locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara s-au plâns, luni, de „insecuritatea galopantă” și „degradarea socială” ale cartierului și au anunțat un protest inedit pentru sâmbătă, 9 august, autoritățile au reacționat. Astfel, viceprimarul Ruben Lațcău a mers, marți, să stea de vorbă cu locatarii, iar miercuri polițiștii de la IPJ Timiș au descins acolo. Joi, a avut loc o ședință la sediul municipalității.
14:30
Incident grav, în noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara. Un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etaj, pe strada Gheorghe Lazăr. A fost transportat de urgență la spital.
14:00
14:00
Dialog tensionat cu studenții, după tăierea burselor. Ministerul pasează responsabilitatea universităților # Timis Online
După mai multe critici apărute din cauza noilor măsuri privind bursele studenților, Ministerul Educației și Cercetării a organizat o întâlnire cu cele mai importante organizații studențești din țară, ANOSR, UNSR și USR, pentru a discuta consecințele noii legislații și potențialele soluții.
12:40
Zi de doliu național în memoria lui Ion Iliescu. Astăzi are loc înmormântarea, cu onoruri militare # Timis Online
Fostul președinte Ion Iliescu este înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, potrivit Agerpres.
12:30
12:30
Veste bună pentru părinți. Creșa din Lugoj își deschide porțile și pentru copiii din comunele învecinate # Timis Online
Primăria Lugoj a anunțat, joi, că face un pas important în extinderea accesului la educație timpurie.
11:30
Fundația Comunitară Timișoara a lansat joi trei noi Școli de Vară STEAM gratuite pentru copii în vestul țării, după ce în iulie seria acestora a fost deschisă la Margina, în județul Timiș. Activitățile sunt concepute să aprindă curiozitatea copiilor pentru știință, oferindu-le celor mici metode practice și distractive de a învăța noțiuni de știință, tehnologie, inginerie, artă sau matematică.
11:10
Alertă la Timișoara. Bărbatul care își teroriza fiica și soția a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție # Timis Online
Tânără de 23 de ani din Timișoara, amenințată cu moartea de propriul tată, a primit ordin de protecție provizoriu și monitorizare electronică. Cu toate acestea, el a încălcat ordinul și s-a prezentat la locul de muncă al soției. Polițiștii l-au localizat rapid și l-au reținut.
10:50
Medicii timișoreni avertizează: confuzia între astm și BPOC poate afecta grav tratamentul pacienților # Timis Online
Medicii Spitalului CFR atrag atenția asupra importanței diferențierii corecte între astm bronșic și boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC), două afecțiuni respiratorii frecvent întâlnite, dar cu simptome, evoluții și tratamente diferite.
10:50
Nopțile dintre 11 și 12 august, respectiv 12 și 13 august, sunt cele mai potrivite pentru a observa curentul de meteori Perseide, anunță Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, citat de Agerpres.
10:40
Super Rally revine la Timișoara: 26 de piloți de top se întrec în inima orașului, într-o ediție dedicată fondatorului Mihai Leu # Timis Online
ADVERTORIAL. Cu sprijinul Visit Timiș, a Consiliului Județean Timiș, și a Agenției Naționale pentru Sport, Timișoara devine, pe 8 și 9 august, capitala motorsportului urban, odată cu revenirea spectaculoasă a Campionatului Național de Super Rally powered by Superbet.
10:30
Creșterea numărului de persoane care locuiesc singure determină schimbări profunde pe piața imobiliară, care este nevoită să se adapteze noii realități – locuințelor de dimensiuni mai mici. În România, ponderea gospodăriilor formate dintr-o singură persoană a crescut de la 18% la peste 33%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS), citate de HotNews.ro.
10:30
Acces simplificat la îngrijire medicală. Pacienții cronici merg direct la medicul specialist # Timis Online
Pacienții cu afecțiuni cronice, înrolați în programele naționale de sănătate, vor putea merge direct la medicul specialist din ambulatoriu, fără a mai fi necesar biletul de trimitere de la medicul de familie.
10:20
FOTO. Verile de altădată ale timișorenilor: cu 10 lei, petreceau o zi întreagă la ștrand cu langoși și citro # Timis Online
Muzeul Național al Banatului ne oferă un nou suvenir istoric. Pe vremuri, la Ștrandul Tineretului, timișorenii stăteau la plajă pe nisip adus cu remorca, cumpărau citro cu 0,75 lei și aveau o insulă care ținea loc de vacanță.
09:10
Tradiție și inovație în era inteligenței artificiale. Conferință internațională la UMF „Victor Babeș” din Timișoara # Timis Online
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, prin Catedra de Limbi moderne și Limba română și Centrul de cercetare lingvistică aplicată și studii culturale comparate, organizează între 22 și 24 octombrie prima ediție a conferinței internaționale „Limbă și cultură – Între tradiție și A.I.”.
07:00
În această perioadă, cinci corpuri cerești se află în mișcare retrogradă. Planetele Mercur, Neptun, Saturn, Pluto și Chiron - care este un asteroid situat între Saturn și Uranus.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:10
Joi puteți merge la două petreceri sau la o paradă în care puteți vedea diversitatea culturală.
6 august 2025
22:40
ZF LIFETEC inaugurează showroomul din Timișoara, marcând un nou capitol în inovația sistemelor de siguranță auto # Timis Online
ZF LIFETEC a inaugurat, la începutul acestei săptămâni, primul său showroom din Europa, în Timișoara, un moment definitoriu care subliniază angajamentul companiei față de inovație, excelență și dezvoltare regională în domeniul sistemelor de siguranță pasivă pentru industria auto.
