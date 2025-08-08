Mihai Teja n-are niciun dubiu: „N-am văzut-o pe Dinamo! Am dominat la toate capitolele”

15:40

Inigo Martinez, 34 de ani, o va părăsi pe FC Barcelona după doi ani în Catalonia. El va deveni coleg cu Cristiano Ronaldo la Al Nassr, în Arabia Saudită.Un jucător de bază la FC Barcelona, fundașul central titular Inigo Martinez, se pregătește să schimbe echipa.Deși mai avea un an de contract, bascul în vârstă de 34 de ani va pleca gratis la Al Nassr, echipa saudită care-l are legitimat pe Cristiano Ronaldo. ...