Debutantul de 19 ani al lui Dinamo: „Un sentiment unic! Am încercat să aduc plusvaloare”

Ioan Ovidiu Sabău, 57 de ani, a mărtusirit că ar dori să mizeze pe un fundaș dreapta veritabil, Dino Mikanovic, croatul ar fi la prima apariție în acest sezon în etapa cu Petrolul de sâmbătă, de la ora 21:30. Antrenorul a oferit detalii despre echipa saExilată la Sibiu, întrucât pe Cluj Arena este vremea UNTOLD-ului, formația lui Ioan Ovidiu Sabău are meci mâine, sâmbătă, cu Petrolul, de la ora 21:30. ...