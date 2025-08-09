Antrenorul lui Aberdeen a văzut-o pe FCSB și a tras concluzia: „Va fi bine”
Gazeta Sporturilor, 9 august 2025 11:00
Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a văzut FCSB - Drita, scor 3-2, în turul 3 preliminar Europa League. Tehnicianul echipei scoțiene a declarat că nu poate numi o favorită înainte de partida din manșa a doua, din Kosovo.Dacă trece de Drita, FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției în sezonul trecut. Elevii lui Jimmy Thelin vor intra direct în play-off-ul competiției, datorită coeficientului campionatului scoțian. ...
Acum 15 minute
11:00
Jimmy Thelin, antrenorul lui Aberdeen, a văzut FCSB - Drita, scor 3-2, în turul 3 preliminar Europa League. Tehnicianul echipei scoțiene a declarat că nu poate numi o favorită înainte de partida din manșa a doua, din Kosovo.Dacă trece de Drita, FCSB va juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen, câștigătoarea Cupei Scoției în sezonul trecut. Elevii lui Jimmy Thelin vor intra direct în play-off-ul competiției, datorită coeficientului campionatului scoțian. ...
Acum o oră
10:40
U Cluj - Petrolul, în etapa #5 din Superliga » Echipele probabile + Cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
U Cluj - Petrolul este diseară, de la ora 21:30, la Sibiu, în etapa #4 a Superligii, în casa de împrumut a „Șepcilor roșii” cât timp este festivalul UNTOLD pe Cluj Arena. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct la PrimaSport 1 și DigiSport 1.U Cluj - Petrolul este un duel imprevizibil în etapa #4 a Superligii, diseară, de la ora 21:30, pe „Municipalul” din Sibiu. Trupa lui Ioan Ovidiu Sabău va disputa al 3-lea duel oficial consecutiv pe malul Cibinului. ...
10:40
Legenda lui Galatasaray i-a ajutat pe români să evadeze: „Noi suntem «kardeș», ca «frații»” + Turiștii, Becali și portofelul # Gazeta Sporturilor
Faruk Süren, 80 de ani, președintele Cim Bom între 1996 și 2001, respectat și influent om al lui Galatasaray, a povestit pentru GSP.ro un episod amuzant al interacțiunii sale cu impresarul Ioan Becali. Și a rememorat cum i-a ajutat pe câțiva români să fugă din țara lui Nicolae CeaușescuFaruk Suren, 80 de ani, este unul dintre cei mai respectați și iubiți oameni dintre conducătorii lui Galatasaray de-a lungul istoriei. ...
10:40
Succes în inferioritate pentru Cristi Chivu la Inter » „Nu îmi prea pasă de rezultate! Eu nu vreau cupa de august” # Gazeta Sporturilor
Inter a revenit de la 0-1 în amicalul de pe Stade Louis II, câștigând cu 2-1 contra lui Monaco, deși Hakan Calhanoglu a fost eliminat în prima repriză. Antrenorul Cristi Chivu a declarat că pentru el „nu contează rezultatele din perioada de pregătire, ci atitudinea și jocul nerazzurrilor”.Primul meci amical serios din această vară pentru Inter a coincis cu un succes remarcabil. ...
10:30
UTA Arad - Farul se dispută azi, de la 18:30, pe stadionul ”Francisc Neuman”, în etapa a 5-a a Superligii. Meciul va fi liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și va fi transmis la televizor de Prima Sport 1 și Digi Sport 1.UTA și Farul se numără printre cele 4 echipe neînvinse în acest sezon, arădenii având 8 puncte, iar constănțenii 10. Ambele formați au antrenori noi, din aceeași generație, Adrian Mihalcea și Ianis Zicu, care se vor afla la primul duel direct în primul eșalon. ...
Acum 2 ore
10:10
Armă high-tech contra hooligans » Poliția va folosi un spray special cu markeri invizibili, testat pe infractori! # Gazeta Sporturilor
Poliția are un nou mijloc de a combate violența în creștere de pe stadioanele din fotbalul englez. Pentru a-i potoli sau chiar identifica pe fanii turbulenți, începând de astăzi, la meciurile din League One (a treia divizie) agenții vor apela în caz de urgență la un spray special ce pulverizează pe corpul persoanelor certate cu legea particule invizibile de marker ADN, care nu pot fi îndepărtate pentru o perioadă de până la șapte luni!Celebrii hooligans, care, de o bună ...
10:10
Claudiu Răducanu, verdict la ieșirea din stadion: „E cel mai bun antrenor din România la ora actuală! Ce a făcut azi...” # Gazeta Sporturilor
Craioveanul Claudiu Răducanu, 48 de ani, figură emblematică pentru fotbalul local, a asistat la Universitatea Craiova - Spartak Trnava 3-0, iar la ieșirea din stadion a dat verdictul: „Mirel Rădoi e cel mai bun antrenor din România!”.Printre cei aproape 23.000 de spectatori care au asistat la Craiova - Spartak Trnava s-a numărat și Claudiu Răducanu, fostul atacant craiovean cu meciuri la Steaua, FCSB, Espanyol și Armimia Bielefeld, printre altele. ...
10:00
Vitesse, echipa olandeză înființată în 1892, a pierdut în instanță demersul împotriva Comisiei de Licențiere și a Comisiei de Apel din cadrul Federației. Astfel, clubul din Arnhem și-a pierdut statutul de profesionist.Vitesse evolua în liga a doua din Olanda, și-a pierdut licența de club profesionist în această vară, din cauza unor datorii acumulate pe parcursul a mai multor ani, care se ridică la 14 milioane de euro. ...
09:50
PSG l-a trecut pe Donnarumma pe lista de transferuri! Doi coloși sunt interesați # Gazeta Sporturilor
PSG, campioana Franței și a Europei, a trecut unul dintre cei mai importanți jucători, pe portarul Gianluigi Donnarumma, pe lista de transferuri!Se prefigurează ceea ce ar fi o despărțire-șoc. ...
09:40
AC Milan s-a înțeles pentru vârful de 75 de milioane de euro, dar el ezită să-și dea acordul # Gazeta Sporturilor
Cu transferul lui Benjamin Sesko ca și făcut, Manchester United ia în calcul cedarea lui Rasmus Hojlund sub formă de împrumut. AC Milan s-a arătat interesată, dar fotbalistul ezită.Aducerea lui Sesko va însemna ca Hojlund să nu primească atât de multe minute cât și-ar dori. ...
09:30
Haos incredibil în La Liga: Horațiu Moldovan și Ionuț Radu n-au primit încă drept de joc! # Gazeta Sporturilor
Cu o săptămână înaintea reluării campionatului spaniol, mai mult de jumătate din fotbaliștii transferați în această vară n-au fost legitimați de cluburile din La Liga. Printre cei 50 în pericol să rateze prima etapă se află Horațiu Moldovan și Ionuț Radu, pe care Oviedo și Celta Vigo încă nu-i poate înscrie, din motive legate de birocrație, limite salariale ori alte probleme financiare!Situație neverosimilă în Spania, unde multe cluburi din La Liga au ajuns în ...
Acum 4 ore
09:10
Într-un meci meci-test disputat în spatele ușilor închise, Real Madrid a trecut cu 4-1 de divizionara secundă Leganes. Eder Militao a înscris din propria jumătate, de la aproximativ 65 de metri de poartă!După parcursul de la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde a fost oprită în mod usturător de PSG, 0-4 în semifinale, Real Madrid a revenit în acțiune. ...
08:50
Jucătorul remarcat de MM Stoica: „Merită o mențiune specială, mai ales după ce s-a scris” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, 60 de ani, președinte al Consiliului de Administrație la FCSB, a subliniat contribuția lui Dennis Politic (25) la revenirea roș-albaștrilor cu Drita, de la 0-2 la 3-2 în prima manșă a turului 3 preliminar din Europa League.Criticat de Gigi Becali înaintea meciului cu Drita, patronul FCSB afirmând că speră că nu avea să fie nevoie să-l arunce în luptă, Dennis Politic a răspuns cu o contribuție importantă la revenirea campioanei României. ...
08:20
„Țeapă” asumată » Real Madrid l-a trimis înapoi în țara lui, gratis, pe jucătorul care a costat-o 30 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Reinier Jesus, mijlocaș brazilian în vârstă de 23 de ani, a fost cedat de Real Madrid la Atletico Mineiro, ocupanta locului 10 în campionatul Braziliei, fără sumă de transfer. În urmă cu câțiva ani, Reinier Jesus era văzut drept una dintre marile speranțe ale fotbalului brazilian. Cota lui era atât de bună, încât Real Madrid l-a cumpărat în 2020 cu 30 de milioane de euro, o decizie pe care la 5 ani distanță o putem cataloga drept complet neinspirată. ...
07:40
Nu e banderola, uite banderola! Debandadă totală la Barcelona: e din nou căpitan după ce a acceptat să semneze # Gazeta Sporturilor
Marc-Andre ter Stegen, 33 de ani, a fost reinstalat căpitan la FC Barcelona, după ce a semnat ca raportul medical al ultimei lui operații să fie prezentat Ligii Spaniole, ceea ce ajută clubul să elibereze din fondul salarial. Marc-Andre Ter Stegen și-a recăpătat statutul de căpitan al Barcelonei, iar procesul disciplinar pe care clubul îl deschisese împotriva lui a fost închis. ...
Acum 8 ore
03:30
Debutantul de 19 ani al lui Dinamo: „Un sentiment unic! Am încercat să aduc plusvaloare” # Gazeta Sporturilor
Forțat de accidentarea francezului Ikoko, Zeljko Kopic a apelat pentru ultimele zece minute ale meciului cu Metaloglobus, câștigat cu 1-0, la moldoveanul Alexandru Tabuncic, 19 ani, care a bifat astfel debutul la Dinamo. ...
Acum 12 ore
00:30
Mihai Teja n-are niciun dubiu: „N-am văzut-o pe Dinamo! Am dominat la toate capitolele” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Mihai Teja (46 de ani), tehnicianul gazdelor, a oferit prima reacție în urma insuccesului de la Clinceni. Unicul gol al partidei a fost marcat de Cătălin Cîrjan (22 de ani).Antrenorul gazdelor susține că echipa lui trebuia să obțină cel puțin un rezultat de egalitate în condițiile în care a prestat un fotbal mai bun. În viziunea lui, Metaloglobus a dominat repriza a doua. ...
00:20
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre victoria la limită cu Metaloglobus, 1-0, din etapa a 5-a din Superligă.Tehnicianul croat al „câinilor” și-a felicitat echipa pentru victorie și pentru cum au jucat în prima jumătate de oră. Apoi a explicat ce s-a întâmplat cu jocul echipei.Concluziile lui Zeljko Kopic după Metaloglobus - Dinamo: „Contează că am luat cele 3 puncte”„Concluzia e că am luat 3 puncte. ...
00:20
Fotbalistul de la Dinamo care a ieșit accidentat explică: „Nu am mai jucat din aprilie”. Care e situația lui # Gazeta Sporturilor
Fundașul Jordan Ikoko (31 de ani) a debutat la Dinamo, în victoria cu Metaloglobus, 1-0. Iar la final a vorbit despre meci și despre situația sa.Francezul a bifat primele minute pentru „câini”, dar a ieșit în minutul 85, acuzând probleme medicale. La final a spus doar că este obosit și a vorbit și despre venirea sa la echipa alb-roșie.Ce a spus Jordan Ikoko după debutul la Dinamo„E o victorie importantă după meciul cu FCSB. ...
00:10
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Cătălin Cîrjan (22 de ani) a fost desemnat omul meciului de la Clinceni. Acesta a oferit prima reacție și a dezvăluit cui a dedicat golul din minutul 14, primul din acest sezon pentru el.A recunoscut că reușita este pentru familia lui, care l-a susținut întotdeauna, dar și pentru Casian Soare (18 ani). Mijlocașul dinamoviștilor s-a accidentat destul de grav și va lipsi în următoarele luni. ...
8 august 2025
23:50
Panduru, nemilios cu Dinamo: „Nu înțelegi! În repriza a doua a fost o singură echipă pe teren” # Gazeta Sporturilor
Metaloglobus - Dinamo 0-1. Basarab Panduru (55 de ani) a criticat jocul prestat de „câini” la Clinceni. Dinamo venea după succesul entuziasmant obținut cu FCSB săptămâna trecută, 4-3, însă n-a impresionat vineri seară și a tremurat pe final.Panduru nu și-a putut explica motivul pentru care formația lui Zeljko Kopic a arătat atât de rău. Chiar dacă s-a referit la starea gazonului, Dinamo trebuia să arate mult mai bine în viziunea lui. ...
23:20
Gicu Grozav (34 de ani) și-a prelungit contractul cu Petrolul până în 2027. Anunțul a fost făcut de clubul ploieștean, prin intermediul rețelelor de socializare. Aflat în al patrulea sezon la Petrolul, Grozav a ales să continue în tricoul galben-albastru.În iunie 2027, Grozav se va apropia de împlinirea vârstei de 37 de ani. Doar Valentin Țicu și Alin Boțogan se află de mai mult timp la Petrolul decât Grozav. ...
23:10
Dinamo, salvată după intervenția VAR! Golul de generic marcat de Metaloglobus a fost anulat # Gazeta Sporturilor
În minutul 46, la 36 de secunde de la reluarea reprizei secunde, Metaloglobus a marcat, egalând scorul. Dar reușita lui Desley Ubbink a fost anulată cu ajutorul VAR, pentru un fault, iar Dinamo a rămas în avans, 1-0.La câteva secunde după ce a intrat pe teren, Desley Ubbink a marcat un supergol. Mijlocașul de 32 de ani a primit o minge în apropiere de centrul terenului și a plecat nestingherit spre poarta lui Espassy. ...
22:40
Metaloglobus - Dinamo, primul meci al etapei 5 din Superliga, s-a jucat în această seară, la Clinceni, în condiții incredibile. Gazonul micuței arene s-a prezentat în condiții deplorabile.„Tăpșanul” de la Clinceni, care a exasperat majoritatea echipelor din Superligă, n-a trecut nici „testul Dinamo”. ...
Acum 24 ore
22:00
Ultrașii lui Dinamo l-au înjurat pe Ion Iliescu » „Imnul Golanilor”, cântat înainte de meciul cu Metaloglobus # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul meciului Metaloglobus – Dinamo, fanii „câinilor” au avut o reacție dură cu privire la fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat pe 5 august. Pe lângă înjurături, cu opt minute înainte de startul partidei, dinspre Peluza Cătălin Hîldan au început să se audă trivialități la adresa lui Ion Iliescu, scandările fiind preluate și de restul stadionului. ...
22:00
Titularul de la FCSB, incert pentru returul cu Drita: „Dacă-ți arăt piciorul..” # Gazeta Sporturilor
Probleme de efectiv pentru FCSB înaintea returului cu Drita din Europa League. Juri Cisotti (32 de ani) ar putea rata partida din Kosovo din cauza unei accidentări. Anunțul a fost făcut de Mihai Stoica (60 de ani), oficialul campioanei României.FCSB a învins-o în tur pe Drita, scor 3-2. Returul a fost programat joi, 14 august, de la 21:00.Italianul a fost titular în linia de mijloc a campioanei în meciul de pe Arena Națională. ...
22:00
Ter Stegen răspunde acuzațiilor: „Multe lucruri spuse despre mine sunt complet nefondate” # Gazeta Sporturilor
La doar câteva zile după ce banderola de căpitan i-a fost luată, Marc-Andre ter Stegen (33 de ani) a reacționat, publicând un mesaj despre tensiunile apărute între el și Barcelona.Germanul a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care își prezintă versiunea și respinge acuzațiile că ar fi refuzat să ajute clubul în procesul de înregistrare a altor jucători. ...
21:50
21:40
Zece super-stadione care se vor ridica și care îți vor tăia răsuflarea » „Catedrala”, noul stadion al lui Inter și Milan, va arăta demenţial # Gazeta Sporturilor
Din ce în ce mai multe cluburi sunt interesate să își modernizeze stadioanele, pentru a obține venituri mai mari și a oferi o experiență îmbunătățită fanilor, însă nu toate își permit aceste investiții. Manchester United, Flamengo și Roma sunt doar câteva dintre echipele cu proiecte ambițioase pe termen lung, dar există și nume surprinzătoare pe această listă. ...
21:30
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrația de la FCSB, a anunțat că mijlocașul de 31 de ani și-a reziliat în această seară contractul cu echipa roș-albastră.Lăsat în afara lotului roș-albaștrilor, după decizia lui Gigi Becali, Alexandru Băluță a ajuns la un acord cu FCSB și a semnat rezilierea contractului, scadent în vara anului viitor.Alexandru Băluță a semnat rezilierea contractului cu FCSB„Băluță a încheiat azi contractul. ...
21:10
Fostul colaborator al lui Reghecampf, șocat la impactul cu Sudan: „Toate bolile lumii intră în tine! Nu credeam că mai ieșim teferi” # Gazeta Sporturilor
Gabriel Manu (43 de ani), fostul „secund” al lui Laurențiu Reghecampf (49 de ani), a fost chestionat despre alegerea tehnicianului. Acesta a preluat-o pe Al Hilal Omdurman, campioana Sudanului, țară cu probleme grave din cauza unui război civil.În ciuda acestui aspect, Reghecampf susține că are condiții bune în Sudan, fiind ferit de sărăcie și de conflicte. Nu de aceeași părere este și Manu, cel care a povestit o întâmplare șocantă petrecută în Sudan. ...
20:40
Dennis Man a bătut palma cu PSV! » Extrema română va zbura la Eindhoven pentru vizita medicală # Gazeta Sporturilor
Dennis Man a acceptat condițiile oferite de PSV Eindhoven, încheind astfel transferul în Țările de Jos anunțat încă de miercuri seara în exclusivitate de GSP.ro. Presa din Țările de Jos scrie că internaționalul român de 26 de ani devine, chiar în acest weekend, a opta achiziție multimilionară a campioanei din Eredivisie.Potrivit Eindhovens Daglab, PSV a convins extrema dreaptă română să-și dea acordul de principiu pentru oferta făcută în urmă cu mai multe zile. ...
20:30
Două noutăți la Dinamo pentru meciul cu Metaloglobus: în lot în PREMIERĂ în acest sezon # Gazeta Sporturilor
Dinamo se pregătește pentru meciul cu Metaloglobus, primul din etapa 5 a Superligii. Partida se joacă în această seară, de la 21:30, iar Zeljko Kopic a pregătit două noutăți în echipa „câinilor”.Croatul i-a oferit șansa debutului lui Jordan Ikoko (31 de ani), fundașul dreapta din RD Congo legitimat în această vară. El îi ia locul în primul „11” francezului Maxime Sivis (27 de ani), ușor accidentat. ...
20:30
Mauro Pederzoli, primul scandal de când a venit la Rapid: „M-am certat cu el! I-am spus că pun avocații...” » Ce a provocat „scurtcircuitul” # Gazeta Sporturilor
Mauro Pederzoli (63 de ani), noul director sportiv de la Rapid, a făcut cunoștință cu temperamentul coleric al lui Ioan Becali. Impresarul s-a certat cu noul oficial din Giulești din cauza lui Andrei Borza (19 ani).Giovanni Becali (73 de ani) a dezvăluit că Mauro Pederzoli, directorul sportiv al Rapidului, a dorit să îl amendeze pe Andrei Borza (19 ani), pentru că a mers la festivalul „Beach, Please!”. ...
20:20
Moment tensionat înainte de Metaloglobus - Dinamo » Forțele de ordine au intervenit imediat după sosirea autocarului # Gazeta Sporturilor
Dinamo deschide runde a 5-a din Superliga, cu un meci cu Metaloglobus, care se joacă la Clinceni. La sosirea „câinilor” la stadion, un fan a provocat un mic moment tensionat.Banalul moment în care autocarul parchează în fața stadionului s-a transformat într-o mică încăierare între un suporter mult prea îndrăzneț al lui Dinamo și stewarzii angajați de clubul gazdă. ...
20:20
Ce se întâmplă cu Maxime Sivis, de ce e absent din primul 11 al lui Dinamo: „N-am vrut să risc” # Gazeta Sporturilor
Maxime Sivis, 27 de ani, unul dintre cei mai buni dinamoviști în Derby de România, 4-3 cu FCSB, a resimțit probleme medicale în ultimele zile, iar Zeljko Kopic n-a vrut să riște. Jordan Ikoko va fi titular, în premieră, diseară cu MetaloglobusMetaloglobus - Dinamo este diseară, de la ora 21:30, la Clinceni. ...
20:10
20:00
Se reia întrecerea națională la rugby » Timișoara și Dinamo joacă un meci restanță # Gazeta Sporturilor
SCM Timisoara și CS Dinamo București joacă sâmbătă de la ora 11.00 pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din Ronaț într-un meci restanță din prima etapă a Ligii de Rugby Kaufland.Întrecerea internă se reia cu un meci restanță din prima etapă, cea dintre SCM Timisoara, campioana en-titre, și CS Dinamo București, câștigătoarea Cupei, o partidă disputată pe stadionul „Gheorghe Rășcanu” din Ronaț. ...
20:00
UEFA a anunțat azi sancțiunile pe care le-a dictat împotriva Universității Craiova, despre care GSP.ro a scris de marți. De sancțiuni nu a scăpat nici Mirel Rădoi.La o zi după victoria categorică împotriva celor de la Spartak Trnava, 3-0 în turul 3 al preliminariilor Conference League, UEFA a anunțat ce sancțiuni a dictat împotriva oltenilor. ...
19:50
Ralf Schumacher: „Îmi pot imagina clar că Lewis Hamilton se va retrage la sfârșitul anului. Poate decide să facă filme” # Gazeta Sporturilor
Fostul pilot de Formula 1, Ralf Schumacher (50 de ani), a declarat că își poate imagina un scenariu în care Lewis Hamilton (40 de ani) își încheie cariera la sfârșitul acestui sezon, după prestațiile dezamăgitoare din ultimul timp ale pilotului de la Ferrari.La începutul anului, cel mai titrat pilot din ultimul deceniu s-a alăturat echipei Ferrari, sperând să-și regăsească forma care i-a adus atâtea succese cu Mercedes. ...
19:40
„Căpitanul meu!” » Drăgușin, afectat de plecarea lui Son de la Tottenham: „Ești unic” # Gazeta Sporturilor
După un deceniu petrecut la Tottenham, Heung-Min Son (33 de ani) a plecat și a semnat cu Los Angeles FC, echipă din MLS. Radu Drăgușin (23 de ani), fostul său coleg, i-a transmis un mesaj emoționant pe Instagram, prin care și-a luat rămas bun de la internaționalul sud-coreean.Drăgușin a semnat cu Tottenham în ianuarie 2024, iar românul a recunoscut vineri că Son a fost unul dintre jucătorii care au încercat să-l integreze cât mai rapid în grup. ...
19:20
Doliu în fotbalul românesc: s-a stins un impresar care era și acționar la firma fraților Becali! # Gazeta Sporturilor
Robert Vișan, un impresar român și unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai lui Giovanni şi Victor Becali, a murit astăzi, 8 august 2025, răpus de o formă agresivă de cancer.Robert Vișan a avut o carieră apreciată în lumea fotbalului. Înainte de a se alătura firmei de impresariat „Becali Sport”, la care era și acționar, el a colaborat cu celebrul agent israelian Pini Zahavi, unul dintre cei mai influenți din lume. ...
19:10
Vito Kopic (18 ani), fiul lui Zeljko Kopic (47 de ani), antrenorul lui Dinamo, a semnat cu Olympic Charleroi, formație care a promovat în a doua ligă din Belgia. Anunțul a fost făcut de noul club al croatului, prin intermediul rețelelor de socializare.Vito, atacant de 1,85m, a jucat în sezonul trecut la echipa de tineret a Universității Cluj. Vara aceasta a făcut pasul în străinătate și va evolua la seniori, în liga secundă din Belgia. ...
19:00
Eroul meciului, lovit de suporterii săi cu o rachetă! » Mijlocașul a părăsit terenul cu arsuri # Gazeta Sporturilor
Juan Godoy, mijlocașul ofensiv al lui The Strongest, a fost nimerit în testicule de o rachetă lansată de fanii echipei sale, la finalul jocului de acasă cu Blooming (3-2). Paraguayanul de 32 de ani a căzut secerat, alegându-se cu un hematom și cu arsuri de gradul I în zona testiculară, după cum a scris publicația El Deber. ...
18:40
Jannik Sinner s-a calificat deja la Turneul Campionilor, deși a jucat doar cinci turnee anul acesta # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner (23 ani, 1 ATP) și-a asigurat calificarea la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie) Italianul a fost suspendat trei luni și a disputat doar cinci turnee în 2025: Australian Open, Roma, Roland Garros, Halle și Wimbledon.ATP a anunțat vineri că Jannik Sinner are asigurată calificarea la ATP Finals, turneu care îi reunește pe cei mai buni opt jucători din sezon la finalul anului. ...
18:40
A lucrat cu Gâlcă și e sigur: „Aduce echilibru la Rapid, dar probabil că nu va sta mult” » Ce spune despre Mirel Rădoi # Gazeta Sporturilor
Claudiu Keșeru (38 de ani), fost atacant în Superligă, a vorbit despre doi dintre cei mai importanți antrenori din campionatul intern: Costel Gâlcă și Mirel Rădoi.Rapid și Universitatea Craiova sunt echipele care au început cel mai bine noul sezon din Superligă. Ambele au 10 puncte în 4 etape, fiind pe primele două locuri. Iar Claudiu Keșeru a lucrat cu Costel Gâlcă și Mirel Rădoi și a vorbit despre cei doi, într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor.VIDEO. ...
18:40
UEFA a anunțat arbitrul pentru Drita - FCSB: amintiri neplăcute pentru campioana României # Gazeta Sporturilor
FCSB a învins-o joi pe Drita, scor 3-2, în prima manșă din turul III preliminar Europa League. UEFA a anunțat cine va conduce la centru returul de la Priștina, programat joi, 14 august.Drita - FCSB, returul din turul III preliminar al Europa League, se joacă joi, 14 august, de la 21:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo.Giorgi Kruashvili (Georgia) va arbitra Drita - FCSB, potrivit anunțului făcut de UEFA. ...
18:00
Boris Cmijlanic (29 de ani), atacant muntenegrean, ultima oară la Karmiotissa (Cipru), a semnat cu Sepsi Sfântu Gheorghe. Anunțul a fost făcut de clubul covăsnean, prin intermediul rețelelor de socializare.Attila Hadnagy, directorul sportiv al lui Sepsi, explicase sâmbătă pentru GSP.ro că formația din Liga 2 va legitima un atacant în perioada următoare. Cmiljanic era liber de contract după despărțirea de Karmiotissa, locul 12 în campionatul din Cipru în sezonul trecut. ...
