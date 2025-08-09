Newcastle – Atletico Madrid, 18:00, LIVE VIDEO. Amical “de lux” al “Coţofenelor” cu echipa lui Simeone

19:40

Radu Drăguşin i-a transmis un mesaj emoţionant lui Heung-min Son, fostul căpitan al lui Tottenham, care a părăsit-o pe Spurs pentru a semna în SUA, cu Los Angeles FC. Drăguşin i-a mulţumit lui Son pentru că l-a ajutat să se integreze atât de bine la Tottenham. Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Heung-min Son „Căpitanul meu […] The post “Căpitanul meu” Mesajul lui Radu Drăguşin pentru Son, după ce starul sud-coreean a plecat de la Tottenham! appeared first on Antena Sport.