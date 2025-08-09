“Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială”

În vârstă de 79 de ani, Rică Răducanu își petrece timpul pe litoral, acolo unde se ocupă de restaurantul său din Neptun! Fostul jucător spune că lumea încă nu l-a uitat și că își așteaptă clienții la terasa sa, acolo unde prețurile sunt avantajoase. De asemenea, Rică Răducanu a dezvăluit că are mereu timp de […] The post “Mă cunoaște lumea, mă iubește!” Ce prețuri are Rică Răducanu la restaurantul din Neptun: “Am față comercială” appeared first on Antena Sport.

