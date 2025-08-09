Bihorul, sub cod portocaliu de caniculă duminică: 39 de grade și noapte tropicală. Pompierii avertizează asupra pericolelor și fac recomandări
Bihoreanul, 9 august 2025 17:00
Bihorul se va topi duminică sub un val de căldură extremă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat pentru județ.
• • •
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
15:40
Ilie Bolojan le cere miniștrilor să își publice declarațiile de avere și interese, ca „gest de responsabilitate” față de cetățeni # Bihoreanul
Premierul României, Ilie Bolojan, le-a solicitat tuturor miniștrilor să trimită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
Acum 4 ore
14:50
1. Șefa protocolului de înhumare ar fi fost Anca Alexandrescu pentru că are experiență. Ea a mai „îngropat” deja trei președinți: Adrian Năstase, Victor Ponta și Călin Georgescu. 2. În loc de „Deșteaptă-te române”, fanfara ar fi intonat Imnul Golanilor. 3. Florile de pe mormânt ar fi fost săpate, ca pe peluza Teatrului Național la Mineriadă, de un grup de ortaci.
14:40
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei foste fabrici din Arad. UPDATE: Un pilot și un tânăr de 18 ani au murit # Bihoreanul
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei foste fabrici din Arad, de pe Calea Aurel Vlaicu, iar două persoane au murit, informează publicația locală Glasul Aradului.
13:40
Marco Leu, fiul regretatului campion de raliuri Mihai Leu, a fost implicat duminică într-un accident în deschiderea competiției Super Rally de la Timișoara, eveniment dedicat chiar tatălui său.
Acum 6 ore
12:30
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea unei foste fabrici din Arad. Doi bărbați au murit # Bihoreanul
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit, sâmbătă, în curtea unei foste fabrici din Arad, de pe Calea Aurel Vlaicu, iar două persoane - doi bărbați de 45, respectiv 47 de ani - au murit, informează publicația locală Glasul Aradului.
12:10
Floare de... folk. Ducu Bertzi și-a încântat fanii în grădina Muzeului Țării Crișurilor, cu cântece și amintiri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Grădina Muzeului Țării Crișurilor s-a transformat într-un colț cu povești și iubiri cântate, sâmbătă seara, când a găzduit concertul folkistului Ducu Bertzi, în cadrul programului estival Tipografia de idei | #hailamuzeu, ajuns la a treia ediție.
Acum 8 ore
11:20
Mirajul cu pasajul: Primăria Oradea anunță pe TikTok lansarea unor șantiere care sunt încă în faza contestațiilor (VIDEO) # Bihoreanul
Primăria Oradea construiește pasaje subterane... pe TikTok. Municipalitatea, care a atras finanțarea europeană de 38 milioane euro pentru construirea viitoarelor subtraversări din dreptul magazinului Crișul și din zona Gării, a lansat campania de publicitate a proiectului încă din luna iunie, anunțând printr-un filmuleț rostogolit pe TikTok și creat de firma Amazing Visual (plătită cu aproape 22.000 euro) că „demarăm curând lucrările pentru coridorul de mobilitate Magheru - Gară”.
10:00
Planuri ambițioase la Oșorhei: Un mega-parc de distracții, cu sat western și safari, ar putea fi amenajat pe terenul unui fost poligon # Bihoreanul
Comuna Oșorhei speră să devină în următorii ani o destinație turistică. Consiliul Local și-a dat acordul de principiu pentru concesionarea a 100 de hectare de teren către o firmă care vrea să împrumute banii necesari pentru a amenaja aici un parc de distracții cu 9 zone tematice, inclusiv un sat western, o tabără indiană, un safari, o fabrică de ciocolată și un castel pentru Dracula.
Acum 24 ore
21:00
Victorie pentru FC Bihor la Satu Mare: Fotbaliștii bihoreni s-au impus cu 4-1 și au punctaj maxim după două etape! (FOTO) # Bihoreanul
Fotbaliștii de la FC Bihor au făcut un joc foarte bun vineri seară și s-au impus categoric la Satu Mare, în fața gazdelor de la CSM Olimpia, cu scorul de 4-1, instalându-se în fruntea clasamentului, cel puțin până la următoarele jocuri ale etapei. Andreas Chirițoiu a fost omul primei reprize, iar în partea a doua, Ioan Hora, Angelo Cocian și Albert Stahl au înscris celelalte trei goluri, pentru a aduce o victorie reconfortantă.
20:20
Alți pompieri bihoreni intervin în sprijinul celor afectați de inundațiile din Suceava (FOTO) # Bihoreanul
Un nou contingent format din 20 de pompieri ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana” Bihor a plecat, joi dimineață, la ora 06, spre localitatea Broșteni, județul Suceava, pentru a sprijini intervențiile în urma inundațiilor severe din zonă.
19:20
Pui de liliac salvat pe malul Crișului, în Oradea, după ce s-a agățat într-un cârlig de pescuit # Bihoreanul
Operațiune inedită de salvare, vineri, pe malul Crișului Repede, în Oradea. Un pui de liliac agățat într-un cârlig de pescuit, care la rândul lui era prins cu un nailon de o creangă de copac, a fost salvat de specialiștii Direcției Județene de Mediu, ajutați de voluntari și de angajații ABA Crișuri. Pățania ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru pescari, care adesea lasă în urma lor deșeuri, fără să se gândească la consecințe.
18:20
Taxă de camping și pentru rulote în Glăvoi. Primarul din Pietroasa: „Nu am avut de ales, se adună prea multe gunoaie” # Bihoreanul
Turiștii care au urcat vara aceasta pe platoul Glăvoi cu cortul sau cu rulota au aflat că nu mai pot campa gratuit. Primăria Pietroasa, proprietara terenurilor din zonă, a introdus o taxă de camping de 20 de lei/zi pentru fiecare cort și 40 lei/zi pentru o rulotă. Primarul Alin Laza a explicat că taxa a fost necesară pentru că turiștii lasă în urmă prea multe gunoaie, iar salubrizarea zonei este costisitoare.
18:20
Traficul rutier pe DN 19E, între Biharia și Marghita, este blocat, vineri după-amiază, în zona localității Cauaceu, din cauza unui accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme.
Ieri
17:10
Barajul Leșu, singurul din țară reabilitat cu fonduri din PNRR. Vicepremierul Tánczos Barna: „ABA Crișuri este un exemplu de «uite că se poate»” # Bihoreanul
Vicepremierul Tánczos Barna a afirmat vineri că Barajul Leșu este singurul din România care beneficiază de reabilitare cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență. La Leșu, lucrările în valoare totală de 206 milioane de lei au ajuns la un stadiu de circa 20% și vor trebui finalizate până în august 2026.
16:10
Constructorii se pot apuca de lucru la pasajele din Calea Aradului! Unul va fi pe sub centură, celălalt între ERA Park și Oradea Shopping Center (FOTO) # Bihoreanul
Reprezentanții Consiliului Județean Bihor și cei ai firmelor care au câștigat licitația anume organizată în acest scop au semnat contractele pentru construirea pasajelor rutiere de sub și peste DN 79 Oradea - Arad la ieșirea din Calea Aradului. În schimbul a peste 25,38 milioane lei, cele două pasaje trebuie finalizate până în luna iunie a anului viitor.
16:00
15:40
Formația FC Bihor va întâlni echipa Viitorul Cluj-Napoca, în turul 3 al Cupei României, a stabilit vineri Federația Română de Fotbal. Meciul va avea loc săptămâna viitoare, marți, 12 august, de la ora 17:30, pe terenul clujenilor, care activează în Liga a III-a.
14:20
Vicepremierul Tánczos Barna, vizită în Bihor: „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista” # Bihoreanul
Aflat într-o vizită în Bihor, vicepremierul Tánczos Barna a vorbit vineri într-o conferință de presă la Prefectură despre proiectele PNRR, care trebuie finalizate până în august 2026, dar s-a referit și la viitoarele reforme din administrația locală, inclusiv reducerea posturilor. Întrebat de BIHOREANUL despre stilul de lucru al premierului Ilie Bolojan, în această perioadă de reforme, vicepremierul a subliniat „abordarea necesară, rațională și consecventă” a acestuia. „Fără un premier ca Bolojan, reformele nu vor exista”, a spus UDMR-istul.
13:50
Dezvăluire PressHub: Mesaj de îndemn la vot pentru George Simion, descoperit de poliția din Republica Moldova în telefoanele membrilor rețelei pro-ruse Șor # Bihoreanul
Un mesaj care îndemna cetățenii români din Republica Moldova să voteze cu liderul AUR, George Simion, la alegerile prezidențiale din România, a fost descoperit de Poliția Republicii Moldova în telefoanele unor persoane considerate coordonatori ai rețelei pro-ruse controlate de oligarhul fugar Ilan Șor.
13:00
Schimbări numeroase şi în echipa de handbal feminin CSU Oradea, care continuă pregătirile pe plan local # Bihoreanul
Cu numeroase modificări în lot, echipa de handbal feminin CSU Oradea se pregăteşte în aceste zile pe plan local, după ce a efectuat un cantonament la Arieşeni. Antrenorul Sebastian Tudor este ajutat de acum de fostul căpitan Adela Bochiş, care a decis să renunţe la activitatea de jucătoare. Primele jocuri amicale ale handbalistelor sunt programate la jumătatea acestei luni.
12:00
Va fi din nou căldură sufocantă în Bihor. Sâmbătă, județul va fi vizat de cod galben, iar începând de duminică și până luni dimineață, de cod portocaliu de caniculă, cu temperaturi ce ar putea ajunge până la 37 de grade la umbră!
11:20
Orădeanca Giula Popa a contribuit din plin la câştigarea Summer Cup U16 din Cehia de către echipa României # Bihoreanul
Orădeanca Giulia Safina Popa a fost una dintre protagonistele competiţiei europene de tenis pe echipe Summer Cup U16, turneu care a avut loc în Cehia şi care a fost câştigat de reprezentativa ţării noastre. Prin evoluţia care a avut-o, Giulia a contribuit din plin la cucerirea trofeului, fapt care îi asigură României calificarea la Campionatul Mondial U16 din Chile.
09:30
Case la negru: Cum crește un cartier cu construcții ilegale sub nasul primarului „patriot” din Giriș # Bihoreanul
Intrat în gura lumii fiindcă luna trecută și-a petrecut concediul de odihnă într-un resort all inclusive din Antalya împreună cu viceprimarul Călin Pop, coleg din Partidul Patrioților Români, care pentru asta și-a tras concediu medical fictiv, primarul din Girișu de Criș, Dan Babău, a atras nemulțumirea unor localnici prin generozitatea cu care își răsplătește unii alegători.
08:10
Pagubă-n conturi: Primăriile din Bihor nu își colectează impozitele, dar își plătesc angajații regește. Raport al Curții de Conturi # Bihoreanul
Administrațiile locale din Bihor, greoaie la încasarea veniturilor, sprintene la cheltuirea banilor. Cel mai recent raport al Camerei de Conturi reflectă ineficiența primăriilor, care nu reușesc să-și colecteze taxele și impozitele, dar își plătesc angajații chiar și peste limitele legale, deși unii dintre ei le-au produs pagube de milioane.
7 august 2025
21:00
Oana Țoiu s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Kiev: „I-am transmis un nou mesaj de susținere din partea României” (VIDEO) # Bihoreanul
Oana Țoiu a început joi prima vizită bilaterală a unui ministru de Externe al României în capitala Ucrainei de la începutul invaziei Rusiei din 2022. După ce a vizitat spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost bombardat de ruși, Oana Țoiu s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski, cu care a discutat despre parteneriatul dintre România și Ucraina, precum și despre război.
19:40
Ritmuri din diferite colțuri ale lumii, la Posticum Oradea, într-un concert dat de Juan, Maelle și Óscar (VIDEO) # Bihoreanul
O seară cu parfum de călătorii și acorduri din toate colțurile lumii se anunță la centrul cultural Posticum din Oradea, unde orădenii sunt invitați la un concert acustic susținut de trei artiști internaționali cu experiență pe scene din Europa și America Latină.
19:00
Accidentele rutiere în Bihor: Este Centura Aleșd un „punct negru” pe harta accidentelor? Care e cea mai riscantă zonă și când se petrec acestea? # Bihoreanul
Este Centura Aleșd - unde au avut loc recent, mai multe accidente cu victime, inclusiv decedați - un punct „negru” pe harta accidentelor rutiere din Bihor? Care sunt zonele cu cele mai frecvente accidente rutiere, când se produc acestea și cum a evoluat de-a lungul anilor numărul accidentelor din județ? Sunt doar câteva dintre informațiile obținute de BIHOREANUL după ce ziarul a vrut să afle cât adevăr se ascunde în spatele „folclorului” privind erori de proiectare ale Centurii Aleșd, care intersectează zone locuite ale orașului. Datele furnizate ziarului nu confirmă ipoteza, însă dezvăluie aspecte interesante.
18:20
Două reclame ale brandului Zara au fost interzise de Autoritatea pentru Standardele Publicității din Marea Britanie, pentru că modelele din imagini aveau o înfățișare „nesănătos de slabă”. Totuși, firma a spus că ambele modele implicate aveau certificate medicale care atestau starea lor bună de sănătate la momentul realizării fotografiilor.
18:10
Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024. Mai exact, chiriile au crescut în țara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.
17:30
Donald Trump și Vladimir Putin s-ar putea întâlni în următoarele zile, pentru discuții despre războiul din Ucraina # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump și cel rus, Vladimir Putin, au convenit să se întâlnească în „următoarele zile”, a declarat un consilier de la Kremlin. Anunțul vine după ce chiar șeful de la Casa Albă a spus că există „șanse mari” să se întâlnească în persoană „foarte curând” cu omologii săi rus și ucrainean pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina, informează BBC.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Parcul 22 Decembrie din Oradea a intrat în lucrări de modernizare de 1,7 milioane euro (FOTO) # Bihoreanul
Constructorii desemnaţi de municipalitatea orădeană au început lucrările de modernizare a Parcului 22 Decembrie din centrul Oradiei. Pentru început, executanţii au dezafectat mobilierul urban, au desfăcut aleile şi au început săpăturile pentru amenajarea noilor reţele de utilităţi. Lucrările, în valoare de 1,7 milioane euro, vor trebui finalizate în primăvara anului viitor.
16:20
Proiectil din al Doilea Război Mondial, descoperit pe o stradă din Cheriu. A fost ridicat de pompierii pirotehniști # Bihoreanul
Un proiectil funcțional, rămas neexplodat din cel de-al Doilea Război Mondial, a fost descoperit joi pe o stradă din localitatea Cheriu, comuna Oșorhei, în timpul unor lucrări la rețeaua de canalizare. Muniția a fost ridicată în siguranță de echipa pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Crișana.
15:40
Tribunalul Bihor a decis: 5 ani într-un centru de detenție pentru eleva care și-a înjunghiat pedagogul cu un cuțit, la Colegiul „Traian Vuia” # Bihoreanul
Tribunalul Bihor a pronunțat joi sentința în dosarul fetei care, pe când avea 17 ani și era elevă la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” din Oradea, și-a înjunghiat pedagogul cu un cuțit cu lamă de 21 de centimetri. Judecătorii au stabilit că Bianca B. este vinovată de tentativă de omor calificat, cu premeditare, și i-au stabilit „măsura educativă a internării într-un centru de detenție pe o perioadă de 5 ani”.
14:30
Bambi, salvat de pompieri. Un căprior a fost scos dintr-un canal în localitatea Josani (FOTO) # Bihoreanul
Intervenție inedită joi dimineață pentru pompierii Stației Aleșd, chemați să salveze un căprior care căzuse într-un canal din localitatea Josani, comuna Măgești. „În momentul sosirii salvatorilor, animalul se afla în apă, în canalul de fugă din localitate, epuizat și în pericol de înec”, a precizat locotenent-colonel Camelia Roșca, purtătoarea de cuvânt a ISU Bihor.
13:50
Ion Iliescu, înmormântat cu onoruri militare. Între timp, protest la Cluj cu Imnul Golanilor răsunând din telefoane și boxe din oră în oră (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Fostul președinte Ion Iliescu, decedat marți la 95 de ani, a fost înmormântat, joi, cu onoruri militare. De la ceremonia care a început la Palatul Cotroceni, a lipsit președintele Nicușor Dan. În aceeași zi, clujenii au fost invitați să participe la un protest neobișnuit, difuzând, la orele fixe, în telefoane și boxe „Imnul Golanilor” - simbol al manifestațiilor din Piața Universității din 1990.
13:40
Aventurile unui tânăr din Prisaca: Beat criță, fără permis și cu tractorul neînmatriculat, a lovit o mașină parcată # Bihoreanul
Un tânăr de 27 de ani din localitatea bihoreană Prisaca este cercetat penal, după ce a provocat un accident rutier în timp ce conducea un tractor neînmatriculat, fără să dețină permis și sub influența alcoolului.
12:50
GOAT Rally Tour: Mașini Lamborghini, Ferrari, McLaren și Maserati vor parca în Cetatea Oradea # Bihoreanul
Cetatea Oradea devine în august platformă pentru bolizi de lux. 25 de mașini în valoare de totală de milioane de euro, printre care Lamborghini, Ferrari, McLaren, Maserati, vor putea fi admirate, fotografiate și filmate în cadrul unei noi ediții a GOAT Rally Tour 2025.
11:50
Un incendiu a izbucnit miercuri seară într-o casă din comuna Abram în care erau amenajate două locuințe. Totul a pornit din cauza unui cablu defect.
10:40
De 31 de ani, Oradea promovează pacea cu muzică rock: Concertul „Give peace a chance” a adunat sute de orădeni în curtea Muzeului (FOTO) # Bihoreanul
Oradea a comemorat victimele atacului nuclear de la Hiroshima printr-un concert care a invocat pacea. Ajuns la a 31-a ediție, concertul „Give peace a chance”, organizat de Rock Filarmonica, a strâns câteva sute de oameni în curtea Muzeului Țării Crișurilor, care timp de aproape 4 ore au ascultat și aplaudat artiști și trupe locale.
10:10
Întrucât în spațiul public au avut loc schimburi de replici între Președintele României, pe de-o parte, și Consiliul Superior al Magistraturii, pe de altă parte, cred că este important să se cunoască mecanismul constituțional al relației între Președintele României și magistrați.
09:10
Pușca polițistului: A cui era arma găsită de anchetatori în casa braconierului din Cuieșd # Bihoreanul
Abia ieşit la pensie, comisarul-şef (r) Ovidiu Vancea, fost şef al Serviciului de Investigaţii Criminale Aleşd, n-a apucat să-şi savureze liniştea. L-a deranjat propria puşcă, pe care, deşi ar fi trebuit s-o ţină sub lacăt, foştii săi colegi din Poliţie au găsit-o în casa unui braconier din Cuieşd.
08:10
Surpare la canalizare! De ce se produc avarii repetate în rețeaua menajeră din Oradea și ce fac autoritățile? # Bihoreanul
Compania de Apă Oradea se luptă cu avariile repetate din rețeaua menajeră, care se surpă și refulează la ploile abundente pentru că orașul nu are și canalizare pluvială. Cu investiții de peste 200 milioane lei programate pentru anul acesta, CAO se confruntă cu o înmulțire a numărului de reclamații din partea clienților, din cauza vechimii conductelor de canalizare menajeră, care adesea dau pe dinafară în beciuri.
6 august 2025
22:40
România a învins Ungaria, la Oradea Arena! Baschetbaliștii țării noastre sunt lideri în Grupa E, în precalificările Cupei Mondiale # Bihoreanul
Reprezentativa de baschet masculin a României a făcut un joc bun, miercuri seara, și s-a impus la Oradea Arena, în fața Ungariei, cu scorul de 76-64, distanțându-se în clasamentul grupei fazei secunde a precalificărilor Cupei Mondiale FIBA 2027. În fața a aproximativ 2.500 de spectatori, echipa Ungariei a câștigat primul sfert, după care tricolorii au revenit și și-au adjudecat următoarele trei, obținând o victorie în fața favoritei grupei.
22:30
Baschet: România a învins Ungaria, la Oradea Arena! Tricolorii sunt lideri în Grupa E, în precalificările Cupei Mondiale # Bihoreanul
20:00
Peste 680 de locuri de muncă vacante în Bihor. Se caută de la muncitori necalificați la ingineri și manageri # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor a publicat miercuri o nouă listă a locurilor de muncă vacante în județ. Potrivit documentului, sunt disponibile 683 de posturi, mai bine de jumătate în Oradea.
19:50
Un accident rutier s-a produs miercuri după-amiază, în jurul orei 18, pe Drumul Național 76, în localitatea Sudrigiu, comuna Rieni. Potrivit informațiilor transmise de agentul șef Alin Laza, purtătorul de cuvânt al Poliției Bihor, evenimentul a fost semnalat printr-un apel la 112 la ora 18.04, fiind implicate două autovehicule.
19:30
„Cel mai lung din lume”. Italia continentală va fi legată de Sicilia printr-un pod suspendat, care va costa 13,5 miliarde de euro (VIDEO) # Bihoreanul
Proiectul pentru realizarea unui pod peste Strâmtoarea Messina, care va lega Italia continentală de insula Sicilia, a fost aprobat miercuri de Comitetul interministerial pentru planificare economică și dezvoltare durabilă (Cipess) din Peninsulă, informează Corriere della Sera.
18:50
17:30
TIFF, din nou la Oradea! Ediția din 2025 va avea loc la final de septembrie, în cinci locații din oraș (VIDEO) # Bihoreanul
Festivalul Internațional de Film Transilvania va reveni la Oradea în perioada 26 – 28 septembrie, au anunțat oficial organizatorii pe pagina de Facebook a evenimentului. Aflat la cea de-a opta ediție, TIFF Oradea va propune publicului local o nouă selecție de filme, invitați speciali și proiecții în cinci locații din oraș: Teatrul de Stat, Piața Unirii, Filarmonica de Stat, Sinagoga Sion și Sala Transilvania.
