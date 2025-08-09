Val de ironii după ce Poliția Română a publicat un videoclip în care cere nuntașilor să spună „«nu» folosirii armelor la furatul miresei”

18:45

Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), spune că „este mulțumit de cazările din România”, acesta afirmând că prețurile din România la cazări sunt mai ieftine la noi în țară. „În România, se vinde drama. Niciodată noi nu vorbim de bine”,a spus acesta.