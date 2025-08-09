Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul

18:00

Pentru că spiritul din care s-a născut acest set de reguli nu este cel al progresului, ci al precauţiei - caracterizat prin neîncredere în tehnologie, în actorii de pe piaţă şi în propria voinţă creatoare. Obligaţia de a dezvălui datele de antrenament, clasificarea pe clase de risc, lipsa forţei juridice obligatorii la nivel internaţional - toate acestea transmit un semnal clar: Europa nu are deloc încredere în inovatorii săi.