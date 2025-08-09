Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul
Opinie Gheorgeh Băcanu: Dacă intrăm într-un sediu de bancă, vom constata că sunt ghişee goale, etaje întregi cu luminile stinse, angajaţi puţini comparativ cu acum 10 ani, şi apoi dacă intrăm într-o instituţie publică, vom găsi birouri pline, mai multe persoane pe un PC, persoane care plimbă dosare de la un birou la altul # Ziarul Financiar
Schimbarea de generaţie: cum arată vânzările Lego în România în comparaţie cu Electronic Arts România, care dezvoltă jocuri video. Businessul Lego generează 280 mil. lei vânzări anuale pe piaţa locală, în vreme ce Electronic Arts face aproape dublu. # Ziarul Financiar
Jocurile video prind din ce în ce mai mult avânt şi iau faţa celor tradiţionale, după cum arată vânzările a două companii internaţionale care au activitate şi în România – danezii de la Lego şi americanii de la Electronic Arts.
Profitul net al distribuitorului Amigo & Intercost din Odorheiu Secuiesc a scăzut cu aproximativ 20% în 2024, la afaceri de 569 mil. lei # Ziarul Financiar
Amigo & Intercost, companie distribuitoare de băuturi din Odorheiu Secuiesc, judeţul Harghita, a realizat anul trecut un profit net de 12,4 mil. lei (2,5 mil. euro), în scădere cu aproximativ 20% faţă de anul anterior, când compania a obţinut un câştig net de 15,5 mil. lei (3,1 mil. euro), potrivit datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Producătoul belgian de ambalaje din carton VPK Packaging a finalizat primul semestru din acest an cu afaceri de peste 91 mil. lei, plus 10% # Ziarul Financiar
Producătoul belgian de ambalaje din carton VPK Packaging, parte a grupului belgian cu acelaşi nume, a finalizat primul semestru din acest an cu o cifră de afaceri de peste 91 mil. lei (aproximativ 18 mil. euro), în creştere cu aproape 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit informaţiilor transmise de companie. VPK Packaging a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproape 213 mil. lei (42,8 mil. euro), un profit net de 8,5 mil. lei (1,7 mil. euro), având un număr mediu de 242 de angajaţi, potrivit informaţiilor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Noul CEO al Renault, François Provost, a prezentat primele direcţii ale mandatului său: accelerarea electrificării, reducerea costurilor şi consolidarea rolului Dacia în portofoliul grupului. România rămâne un pilon-cheie, dar viitorul său depinde de competitivitatea locală. # Ziarul Financiar
François Provost, care a preluat oficial conducerea Renault Group pe 31 iulie, şi-a conturat public primele priorităţi în cadrul primei conferinţe organizate exact în ziua în care a preluat mandatul la care a participat şi ZF.
Topul primelor 20 de cooperative agricole din România după cifra de afaceri din 2024: împreună au venituri de 1,7 miliarde de lei, aproape dublu faţă de acum cinci ani # Ziarul Financiar
Cele mai mari 20 de cooperative agricole din România au realizat în 2024 o cifră de afaceri totală de 1,74 miliarde de lei, în creştere cu 90% faţă de cât aveau în urmă cu cinci ani, când se apropiau de primul miliard de lei, arată o analiză ZF pe baza datelor oferite de Registrul Comerţului.
Piaţa muncii în primele cinci luni din an. Angajările se fac cu măsură, salariile cresc cu moderaţie: cel mai lent avans al angajărilor şi salariilor din ultimii 10 ani, în afară de pandemie # Ziarul Financiar
Piaţa muncii din România dă semne de încetinire în primele cinci luni din 2025, atât ca ritm de recrutare, cât şi ca dinamică salarială, arată calculele ZF pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică (INS).
Mesaj dur al şefului Deutsche Telekom Tim Hottges către Bruxelles: SUA a activat modul turbo în revoluţia AI, China apasă pe acceleraţie, iar Europa ce face? Dă lumii reguli de 144 de pagini. Europa nu are deloc încredere în inovatorii săi! Viitorul nu se naşte din frică # Ziarul Financiar
Pentru că spiritul din care s-a născut acest set de reguli nu este cel al progresului, ci al precauţiei - caracterizat prin neîncredere în tehnologie, în actorii de pe piaţă şi în propria voinţă creatoare. Obligaţia de a dezvălui datele de antrenament, clasificarea pe clase de risc, lipsa forţei juridice obligatorii la nivel internaţional - toate acestea transmit un semnal clar: Europa nu are deloc încredere în inovatorii săi.
Analiză ZF. România, pe locul 21 între economiile emergente, pe harta celor mai atrăgătoare destinaţii pentru ISD-uri. Resursa umană, uşurinţa de a face afaceri şi resursele naturale, top trei motive invocate de investitorii străini care aleg România. În acelaşi clasament, Polonia se află pe locul şapte, iar Ungaria pe 17. # Ziarul Financiar
România se află pe locul 21 - în coborâre cu patru poziţii - între economiile emergente, pe harta celor mai atrăgătoare destinaţii pentru ISD-uri, arată datele din raportul World at Inflection - The 2025 FDI Confidence Index, realizat de compania de cercetare Kearney.
ASF: Un produs de tip pensie presupune plăţi eşalonate pe o perioadă de timp sau pe toată viaţa şi nu plata unei sume o singură dată. Are şi un rol social, care se realizează tocmai prin asigurarea unei plăţi eşalonate în perioada de pensionare, pentru a asigura un venit pe o perioadă cât mai mare pentru cei care nu mai sunt activi # Ziarul Financiar
ZF Live. Cristian Păun, profesor universitar, ASE Bucureşti: Tichetele de valoare au impact direct în economie. Pe lângă funcţia socială, ele sunt instrumente care susţin consumul # Ziarul Financiar
Tichetele de valoare reprezintă un instrument utilizat pe scară largă în politicile publice din multe economii, având atât o funcţie socială, cât şi una economică, prin susţinerea consumului intern. În România, aceste tichete – în special cele de masă şi cele sociale – contribuie la menţinerea puterii de cumpărare pentru angajaţii cu venituri mici şi au un impact indirect asupra produsului intern brut, este de părere Cristian Păun, profesor universitar la ASE Bucureşti.
Absolvenţii ies din şcoală, dar nu intră în câmpul muncii: România, la coada clasamentului european la angajarea tinerilor. Cu o pondere de 70,1% a tinerilor absolvenţi care aveau un loc de muncă în 2024, România se află cu 10 puncte procentuale sub media Uniunii Europene # Ziarul Financiar
În 2024, România înregistrează cea mai scăzută rată de ocupare a forţei de muncă în rândul proaspeţilor absolvenţi din Uniunea Europeană, potrivit datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică.
Comisionul de administrare pe Pilonul II este de 0,02%-0,03% pe lună, spune un analist. „În cazul furnizorilor de plată a pensiei, comisionul de administrare este de 0,05% pe lună, în condiţiile în care fondul de plată are voie să investească doar în depozite şi obligaţiuni/titluri de stat. Un comision dublu doar pentru a constitui depozite şi a cumpăra titluri de stat” # Ziarul Financiar
Bucureştiul rămâne speranţă pe piaţa de co-working: cu doar 2,3% din stocul de birouri, Capitala mizează pe agilitate pentru a atrage companii în era muncii hibride # Ziarul Financiar
Într-o piaţă în care munca hibridă s-a impus drept noua normalitate, spaţiile de birouri flexibile devin o soluţie tot mai atractivă la nivel european pentru companiile care doresc să-şi optimizeze costurile, să-şi păstreze mobilitatea şi să rămână relevante pentru angajaţi.
Cum a ajuns România să fie „pe hârtie“ una dintre cele mai exclusiviste destinaţii din Europa, mai scumpă decât Elveţia sau Italia? Evaziunea fiscală din turism ascunde cel puţin două milioane de turişti străini # Ziarul Financiar
Engleza, franceza, spaniola, chiar şi turca au devenit noile limbi vorbite în centrul vechi al Capitalei, pe Calea Victoriei şi în toate hotspot-urile din Bucureşti. Aproape în fiecare weekend, dar şi în timpul săptămânii, centrul Bucureştiului a devenit un furnicar de turişti străini, iar uneori Calea Victoriei e mai populată de englezi, francezi, spanioli şi alte naţionalităţi decât de români, iar asta arată cât de populară a devenit Capitala în rândul turiştilor veniţi de peste graniţe.
Dispută privind schimbările propuse de ASF la Pilonul II de pensii, pe care guvernul Bolojan voia să le treacă printr-o hotărâre de guvern: Proiectul, care prevede că nu mai poţi să îţi retragi toţi banii din Pilonul II în momentul în care ieşi la pensie, este criticat. În joc sunt conturile a 8,3 mil. români, care au acum active de 171 mld. lei. Filmul evenimentelor. # Ziarul Financiar
