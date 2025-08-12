Cum se anunţă finalul de an după măsurile de austeritate fiscală, creşterea inflaţiei, majorarea taxelor? Poate economia să evite recesiunea, cum reacţionează pieţele financiare? Cum se poate relansa economia? Urmăriţi ZF Live miercuri, 13 august, ora 12.00, o discuţie cu Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al BNR
Ziarul Financiar, 12 august 2025 20:30
Cele mai profitabile trei bănci - au fost în anul 2024 Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen, câştigurile cumulate ale acestora urcând la 8 mld. lei, reprezentând peste jumătate (56%) din câştigul întregului sistem bancar # Ziarul Financiar
Băncile par să o ducă bine şi în vremuri grele, acomodându-se la contextul caracterizat de încetinirea economiei, inflaţie persistentă, dobânzi încă mari şi deficite consistente (ce trebuie ajustate), câştigul sistemului bancar fiind de neclintit.
Nicuşor Dan, după discuţia cu Zelenski: „Pacea nu se poate construi fără respectarea suveranităţii Ucrainei” # Ziarul Financiar
Nicuşor Dan a reafirmat, marţi, în timpul unei discuţii telefonice avute cu Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia.
Turismul, tot mai puţin profitabil. Companiile care operează hoteluri şi pensiuni au avut o scădere de 33% a profitului faţă de anul anterior, cel mai mic rezultat din ultimii ani # Ziarul Financiar
Unităţile de cazare locale au devenit tot mai puţin profitabile în ultimii ani, având o marjă de profit în scădere de la an la an. Anul trecut, cazările din România au avut un profit net de 974 milioane lei, potrivit datelor de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION.
Donald Trump anunţă o anchetă împotriva şefului Fed, Jerome Powell. Preşedintele îl acuză pe şeful băncii centrale americane că a cheltuit prea mult pentru renovarea unei clădiri. „Trei miliarde de dolari pentru o lucrare care ar fi trebuit să fie o simplă renovare de 50 de milioane. Nu e bine!” # Ziarul Financiar
Britanicii care produc Nurofen au avut vânzări aproape duble în ultimii cinci ani, la un volum similar de cutii de medicamente pe piaţa locală. Preţul unei cutii de Nurofen răceală şi gripă, 24 de comprimate, a crescut cu 1,5 lei în ultimele cinci luni, de la 36 lei în martie la 37,5 în au # Ziarul Financiar
Ultimii cinci ani le-au adus britanicilor de la Reckitt Benckiser vânzări duble pe piaţa locală de medicamente către pacienţii români, la un număr similar de unităţi.
Vehiculele comerciale înregistrează contracţii de până la 12,7% în iulie, pe fondul întârzierii programului Rabla şi a volatilităţii macroeconomice # Ziarul Financiar
Piaţa vehiculelor comerciale din România înregistrează evoluţii mixte în 2025, datele APIA pentru luna iulie indicând scăderi de 12,7% la vehiculele comerciale uşoare şi minibus, respectiv 5,9% la segmentul vehiculelor grele şi autobuze, comparativ cu perioada similară din 2024.
Bucureşti, 2025: un sfert din vehiculele Societăţii de Transport Bucureşti nu au aer condiţionat, în timp ce în Capitală temperaturile sunt de 35°C. Ce spune Daniel Istrate, directorul general al STB # Ziarul Financiar
Miercuri seară, la ora 19:00, în staţia Calea Moşilor din Bucureşti, termometrul arăta 34°C, însă temperatura resimţită era de 36°C. Presiunea şi umiditatea crescute amplificau disconfortul, iar cel puţin 15 persoane încercau să găsească o pată de umbră pe asfaltul din care ieşeau aburi, în timp ce aşteptau cu speranţă un autobuz sau troleibuz cu aer condiţionat. În zece minute, au venit nouă vehicule, iar şapte dintre ele nu aveau aer condiţionat. Situaţia nu este una izolată
Oglinda energiei la şase luni: cum au evoluat cele mai importante pieţe energetice, care dau indicii despre funcţionarea economiei. Stagnare pare a fi cuvântul care caracterizează cel mai bine evoluţia pieţelor de energie din prima jumătate a anului # Ziarul Financiar
Potrivit datelor OMV Petrom, cea mai mare companie din România, în primul semestru al anului, cererea de carburanţi a fost stabilă faţă de perioada similară a anului trecut, la fel şi cea de energie. Pe partea de gaze naturale, a fost înregistrată o creştere a volumelor de 4%, indiciu al temperaturilor mai scăzute, mai ales din primele trei luni.
Interviu ZF. Gabriela Lupaş-Ţicu, NN Asigurări: Segmentul asigurărilor generale rămâne strategic pentru NN, prin potenţialul său de creştere şi inovare. Piaţa RCA are specificităţi operaţionale şi riscuri sistemice care nu sunt în linie cu strategia noastră de business centrată pe protecţie personală şi inovaţie digitală # Ziarul Financiar
Segmentul asigurărilor generale rămâne strategic pentru NN, prin potenţialul său de creştere şi inovare. În ceea ce priveşte piaţa RCA, segmentul are specificităţi operaţionale şi riscuri sistemice care nu sunt în linie cu strategia NN de business centrată pe protecţie personală şi inovaţie digitală, spune Gabriela Lupaş-Ţicu, director general al NN Asigurări, fostul chief customer officer la NN Asigurări de Viaţă. Ea a preluat conducerea NN Asigurări în iulie 2025, primind avizul din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară(ASF).
Nu e bine deloc: România, pe traiectorie descendentă a natalităţii: uşoară creştere în iunie faţă de luna precedentă, dar trendul anual rămâne descendent. În iunie 2025 s-au născut 11.758 de copii, mai mulţi decât în lună precedentă, însă statisticile din ultimele 12 luni arată clar un trend descedent # Ziarul Financiar
În iunie 2025 s-au născut 11.758 de copii în România, în creştere cu 877 (plus 8,1%) faţă de luna mai 2025, dar în scădere cu 223 (1,9%) faţă de luna iunie din anul 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al nou-născuţilor, mai arată datele INS.
Schimbări importante la reînnoirea vizelor pentru SUA: Tot mai puţine categorii de aplicanţi vor „scăpa” de interviu # Ziarul Financiar
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă marţi modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Modificările se vor aplica începând din septembrie.
Merge contra curentului. Producătorul de îmbrăcăminte Pandora Prod din Vrancea şi-a bugetat afaceri mai mari cu 16,7% şi un profit în creştere cu 60%, pe o piaţă unde mii de fabrici se închid # Ziarul Financiar
Producătorul de îmbrăcăminte Pandora Prod din Focşani, unul dintre cei mai mari actori din piaţa locală de profil, şi-a bugetat pentru anul acesta afaceri de 255 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere de 16,7% versus 2024. Totuşi, nivelul businessului este sub cel din 2023, care a fost cel mai bun de până acum pentru compania din Vrancea, care are mai bine de trei decenii de activitate.
România e campioană europeană la creşterea salariului minim în 2025, dar pentru foarte mulţi tineri visul unei locuinţe rămâne departe şi sunt forţaţi să locuiască cu părinţii. Eurofound, agenţia UE specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai: 40% din salariul minim al românilor se duce pe taxe, în Belgia şi Estonia doar 5% # Ziarul Financiar
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare: Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă situaţii de tergiversare a plăţii obligaţiilor fiscale. Eşalonarea trebuie să fie un sprijin, nu o scuză pentru abuzuri fiscale # Ziarul Financiar
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: Noi sprijinim corecţia fiscal-bugetară, dar să fie realistă şi să asigure pace socială şi stabilitate politică. Măsurile de reducere a cheltuielilor sunt mult mai grele decât cele de majorare a impozitelor. Dai cu capul de legi când vrei să eliberezi oameni din sistem # Ziarul Financiar
