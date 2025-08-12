Inflaţia anuală IPC şi dobânda de politică monetară în România, ţările din regiune, Marea Britanie, zona euro şi SUA

16:15

Producătorul de îmbră­că­minte Pandora Prod din Focşani, unul dintre cei mai mari actori din piaţa locală de profil, şi-a bugetat pentru anul acesta afa­ceri de 255 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere de 16,7% versus 2024. Totuşi, nivelul busi­nessului este sub cel din 2023, care a fost cel mai bun de până acum pentru compania din Vrancea, care are mai bine de trei decenii de activitate.