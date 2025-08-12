Elena-Ancuţa Ifrim a primit avizul ASF pentru un nou mandat în funcţia de membru al Directoratului Omniasig VIG
Ziarul Financiar, 13 august 2025
Elena-Ancuţa Ifrim a primit avizul ASF pentru un nou mandat în funcţia de membru al Directoratului Omniasig VIG, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii Autorităţii de Supraveghere Financiare (ASF).
Mihaela Stroia, CEO al Uniqa Asigurări de Viaţă, are aprobarea ASF pentru un nou mandat de membru al Consiliului de Supraveghere în cadrul Uniqa Asigurări # Ziarul Financiar
Mihaela Stroia, CEO al Uniqa Asigurări de Viaţă, a primit aprobarea ASF pentru un nou mandat în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere în cadrul Uniqa Asigurări, potrivit informaţiilor transmise de reprezentanţii ASF.
O nouă premieră de la Garanti BBVA: creditul de nevoi personale de până la 500.000 lei, fără garanţie imobiliară. La maturittea de 5 ani maxim nu există restricţii privind destinaţia fondurilor, pentru refinanţare sau pentru capital nou # Ziarul Financiar
Garanti BBVA a anunţat că lansează pe piaţa bancară din România o ofertă unică pentru creditul de nevoi personale, de până la 500.000 lei, acordat fără garanţii imobiliare.
Premierul italian Georgia Meloni caută să reducă deţinerile chinezilor din companii locale cheie # Ziarul Financiar
Guvernul italian analizează planuri de restrângere a deţinerilor investitorilor chinezi din cadrul unor companii locale cheie pentru a evita potenţiale tensiuni cu SUA, scrie Bloomberg.
O nouă tranzacţie imobiliară: Yellow Tree consolidează portofoliul din Bucureşti cu achiziţia clădirii istorice Dionisie Lupu de la Teddy Sagi. Grupul britanic devine unul dintre cei mai activi investitori în piaţa de birouri premium din capitală # Ziarul Financiar
Grupul imobiliar Yellow Tree, controlat indirect de omul de afaceri britanic Carl Bossino, şi-a extins prezenţa pe piaţa de birouri din Bucureşti prin achiziţia clădirii istorice Dionisie Lupu de la Smartown Group, companie deţinută indirect de miliardarul israelian Teddy Sagi. Tranzacţia, realizată prin vehiculul de investiţii LFG Real Estate potrivit datelor ANCPI, marchează cea de-a treia achiziţie majoră a grupului britanic în capitală în ultimii trei ani.
ZF Real Estate by Storia. Cosmin Savu-Cristescu, CEO, Redport: Preţurile locuinţelor nu pot merge decât în sus. În următorul deceniu Capitala se va alinia la marile oraşe europene din perspectiva preţurilor locuinţelor, cu valori de până la de trei ori mai mari decât cele actuale # Ziarul Financiar
„Preţurile nu pot să meargă decât în sus. Costurile materialelor şi ale manoperei cresc constant, iar odată ce ating un nivel, nu mai scad. Bucureştiul rămâne principalul magnet de populaţie activă din România, iar nevoia de locuinţe moderne este constantă“, descrie Cosmin Savu-Cristescu, CEO al Redport, perspectivele sale legate de evoluţia pieţei rezidenţiale în continuare.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Aldea, Investimental: Bursa păstrează inerţia de creştere, susţinută de maxime pentru jumătate din companiile din BET. Se conturează o posibilă consolidare # Ziarul Financiar
Piaţa de capital menţine un ritm constant de creştere, fără semne clare de corecţii majore pe termen scurt.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Cum a ajuns Mabó Coffee la afaceri de peste 1,5 mil. euro cu o prăjitorie, trei cafenele şi parteneri inclusiv la export. „Ţinta este să ajungem la 10 mil. euro“ # Ziarul Financiar
Mabó Coffee, brand de cafea de specialitate lansat în 2019, an în care fondatorul Bogdan Georgescu a câştigat titlul de vicecampion mondial la prăjit cafea , a ajuns anul trecut la o cifră de afaceri totală de circa 7,7 milioane de lei (1,5 mil. euro) având trei cafenele şi o prăjitorie în Bucureşti.
Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Matild Gavrilă, cofondatoarea restaurantului La Cuptor: În sezon, avem circa 100 de oaspeţi care ne trec pragul într-o zi, iar dintre aceştia 80% vin din afara Sibiului # Ziarul Financiar
Restaurantul la Cuptor, unul dintre cele mai cunoscute din Sibiu, a fost deschis în urmă cu un deceniu de antreprenorii Matild Gavrilă şi Vasile Manta. Pentru Matild Gavrilă a fost un pariu după ce anterior îşi încercase norocul în antreprenoriat cu un cuptor pe lemne pe roţi.
Când va aduce liberalizarea şi scăderi de preţuri? Pentru că în energie ele cresc fără control indiferent dacă plouă sau e secetă # Ziarul Financiar
Inflaţia comunicată ieri de INS este pe tot anul, dar examinează şi evoluţia ei în iulie faţă de iunie. Pe şapte luni din an, inflaţia este de 7,8% (iulie curent la iulie trecut), dar iulie curent faţă de iunie este, în ansamblu, de 2,7%, un salt enorm de la o lună la alta. Iar vinovatul principal este energia electrică, al cărei preţ a săltat cu 62% faţă de luna precedentă.
Isărescu, BNR: Suntem campioni la inflaţie şi la dobânzi de la deficitul bugetar mare. „Orice încercare de a reduce dobânzile fără să te uiţi la cauza principală e un efort inutil, chiar periculos“. # Ziarul Financiar
Dobânda de politică monetară, care staţionează de un an la 6,5%, nu va fi diminuată în acest an, având în vedere creşterea semnificativă a inflaţiei, însă pe piaţa interbancară dobânzile au început să scadă, după cum a spus Mugur Isărescu, guvernatorul BNR. „Scădere a dobânzii de politică monetară nu o să vedeţi anul acesta, dar pe piaţă ROBOR a scăzut. Treptat condiţiile monetare şi de lichiditate
Volker Raffel, CEO al E.ON România: Este simplu să dai vina pe UE pentru lipsa unor investiţii corecte făcute de tine în trecut # Ziarul Financiar
Atâta vreme cât va fi dependentă de importurile de energie, România va avea preţuri mai mari decât pieţele vest-europene. Pe termen lung, există perspective ca această situaţie să se schimbe, dar pentru asta sunt necesare investiţii în tot lanţul de energie, de la producţie la distribuţie, investiţii făcute, nu doar anunţate, spune Volker Raffel, CEO al E.ON România, unul dintre cei mai mari jucători din piaţa de energie locală.
Valea Doftanei, noul magnet din turism. Două hoteluri vor fi construite de la zero, iar complexul Atra se extinde. Două dintre proiecte sunt realizate cu bani din Tranziţie Justă # Ziarul Financiar
Valea Doftanei devine un punct important pe harta investitorilor în turism, în condiţiile în care în zonă sunt proiecte noi de hoteluri sau de extindere a celor existente.
Andrei Ursulescu, CEO al Scandia Food, unul dintre cele mai mari grupuri din industria alimentară, spune că în România contextul economic a rămas volatil, alimentat de creşterea TVA la alimente şi de o povară fiscală în creştere.
În ce ţară trăim. Renovarea şcolilor din Bucureşti se mişcă, dar doar cu viteza întâi. Muncitorii sunt prezenţi la datorie, dar lucrează după modelul „mai e şi mâine o zi“, în timp ce mii de elevi aşteaptă de ani buni să revină în sălile de clasă. Când vor fi gata? Primăriile nu răspund # Ziarul Financiar
Joi, 7 august, ora 14:00. O zi în care temperatura sărea de 35 de grade, iar printre blocurile şi betoanele din cartierul Militari căldura se simţea cu mult mai intens. Nu părea nicidecum o zi potrivită pentru muncă, mai ales în bătaia soarelui, însă un grup de trei-patru muncitori lucrau de zor în curtea Şcolii Gimnaziale nr. 309 din zona Gorjului din sectorul 6 al Capitalei.
ZF Agropower. Pombis, producător de mere din Bistriţa-Năsăud, trece de la industrializare la lupta pentru rafturile supermarketurilor româneşti, unde intră în competiţie directă cu producătorii din Polonia şi Republica Moldova # Ziarul Financiar
Aurel Onigaş, proprietarul companiei Pombis din Bistriţa-Năsăud, este un antreprenor român care răspunde concurenţei din Polonia şi Republica Moldova pe piaţa merelor şi care îşi pune produsele pe rafturile supermarketurilor româneşti.
Misterele legii plăţii pensiilor private. Care este suma minimă necesară pentru a primi pensia viageră? De ce retragerea programată este pe 10 ani, nu pe 5 sau pe 20 de ani? Cine vrea să fie furnizor pentru pensia viageră când cerinţele de capital sunt triple faţă de pensia programată, iar costurile la fel? # Ziarul Financiar
Proiectul de lege a plăţii pensiilor private, de 45 de pagini, dezbătut intens în ultimele zile, este redactat într-un limbaj tehnic, greoi, destinat să reglementeze plăţile pentru milioane de viitori pensionari, dintre care mulţi nici măcar nu ştiu că au astfel de economii, şi nu oferă exemple concrete, simulări sau scenarii care să arate clar cum s-ar putea aplica în practică cele două modalităţi de plată propuse: retragerea programată şi pensia viageră (până la finalul vieţii).
Ungaria şi Polonia sunt campioni europeni la dezvoltarea unui tip de energie ieftină şi sigură, care poate înlocui gazele şi este folosită la încălzirea locuinţelor: apa termală, caldă, scoasă din pământ # Ziarul Financiar
În Ungaria, o ţară săracă în resurse naturale, peste 90% dintre localităţi şi peste 76% dintre gospodării au acces la gaze naturale aduse prin conducte. Gazele sunt folosite pentru gătit şi apă caldă. În acest peisaj, orăşelul de provincie Mórahalom, de lângă Serbia, este unic. În aproape toate clădirile publice şi ale satului boilerele pe gaze au fost înlocuite cu instalaţii geotermale.
The Wall Street Journal, cel mai important ziar de business al Americii are o opinie extrem de surprizătoare: SUA se îndreaptă către un capitalism de stat cu caracteristici americane. Donald Trump încearcă să imite Partidul Comunist Chinez prin extinderea controlului politic din ce în ce mai adânc în economie # Ziarul Financiar
Preşedintele american imită Partidul Comunist chinez prin extinderea controlului politic din ce în ce mai adânc în economie, scrie Greg Ip, comentator-şef pe economie la The Wall Street Journal.
Cum se anunţă finalul de an după măsurile de austeritate fiscală, creşterea inflaţiei, majorarea taxelor? Poate economia să evite recesiunea, cum reacţionează pieţele financiare? Cum se poate relansa economia? Urmăriţi ZF Live miercuri, 13 august, ora 12.00, o discuţie cu Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al BNR # Ziarul Financiar
Cele mai profitabile trei bănci - au fost în anul 2024 Banca Transilvania, BCR şi Raiffeisen, câştigurile cumulate ale acestora urcând la 8 mld. lei, reprezentând peste jumătate (56%) din câştigul întregului sistem bancar # Ziarul Financiar
Băncile par să o ducă bine şi în vremuri grele, acomodându-se la contextul caracterizat de încetinirea economiei, inflaţie persistentă, dobânzi încă mari şi deficite consistente (ce trebuie ajustate), câştigul sistemului bancar fiind de neclintit.
Nicuşor Dan, după discuţia cu Zelenski: „Pacea nu se poate construi fără respectarea suveranităţii Ucrainei” # Ziarul Financiar
Nicuşor Dan a reafirmat, marţi, în timpul unei discuţii telefonice avute cu Volodimir Zelenski, sprijinul României pentru o pace justă şi durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a acesteia.
Turismul, tot mai puţin profitabil. Companiile care operează hoteluri şi pensiuni au avut o scădere de 33% a profitului faţă de anul anterior, cel mai mic rezultat din ultimii ani # Ziarul Financiar
Unităţile de cazare locale au devenit tot mai puţin profitabile în ultimii ani, având o marjă de profit în scădere de la an la an. Anul trecut, cazările din România au avut un profit net de 974 milioane lei, potrivit datelor de pe platforma SMARTreports powered by BRIDGE-to-INFORMATION.
Donald Trump anunţă o anchetă împotriva şefului Fed, Jerome Powell. Preşedintele îl acuză pe şeful băncii centrale americane că a cheltuit prea mult pentru renovarea unei clădiri. „Trei miliarde de dolari pentru o lucrare care ar fi trebuit să fie o simplă renovare de 50 de milioane. Nu e bine!” # Ziarul Financiar
Britanicii care produc Nurofen au avut vânzări aproape duble în ultimii cinci ani, la un volum similar de cutii de medicamente pe piaţa locală. Preţul unei cutii de Nurofen răceală şi gripă, 24 de comprimate, a crescut cu 1,5 lei în ultimele cinci luni, de la 36 lei în martie la 37,5 în au # Ziarul Financiar
Ultimii cinci ani le-au adus britanicilor de la Reckitt Benckiser vânzări duble pe piaţa locală de medicamente către pacienţii români, la un număr similar de unităţi.
Vehiculele comerciale înregistrează contracţii de până la 12,7% în iulie, pe fondul întârzierii programului Rabla şi a volatilităţii macroeconomice # Ziarul Financiar
Piaţa vehiculelor comerciale din România înregistrează evoluţii mixte în 2025, datele APIA pentru luna iulie indicând scăderi de 12,7% la vehiculele comerciale uşoare şi minibus, respectiv 5,9% la segmentul vehiculelor grele şi autobuze, comparativ cu perioada similară din 2024.
Bucureşti, 2025: un sfert din vehiculele Societăţii de Transport Bucureşti nu au aer condiţionat, în timp ce în Capitală temperaturile sunt de 35°C. Ce spune Daniel Istrate, directorul general al STB # Ziarul Financiar
Miercuri seară, la ora 19:00, în staţia Calea Moşilor din Bucureşti, termometrul arăta 34°C, însă temperatura resimţită era de 36°C. Presiunea şi umiditatea crescute amplificau disconfortul, iar cel puţin 15 persoane încercau să găsească o pată de umbră pe asfaltul din care ieşeau aburi, în timp ce aşteptau cu speranţă un autobuz sau troleibuz cu aer condiţionat. În zece minute, au venit nouă vehicule, iar şapte dintre ele nu aveau aer condiţionat. Situaţia nu este una izolată
Oglinda energiei la şase luni: cum au evoluat cele mai importante pieţe energetice, care dau indicii despre funcţionarea economiei. Stagnare pare a fi cuvântul care caracterizează cel mai bine evoluţia pieţelor de energie din prima jumătate a anului # Ziarul Financiar
Potrivit datelor OMV Petrom, cea mai mare companie din România, în primul semestru al anului, cererea de carburanţi a fost stabilă faţă de perioada similară a anului trecut, la fel şi cea de energie. Pe partea de gaze naturale, a fost înregistrată o creştere a volumelor de 4%, indiciu al temperaturilor mai scăzute, mai ales din primele trei luni.
Interviu ZF. Gabriela Lupaş-Ţicu, NN Asigurări: Segmentul asigurărilor generale rămâne strategic pentru NN, prin potenţialul său de creştere şi inovare. Piaţa RCA are specificităţi operaţionale şi riscuri sistemice care nu sunt în linie cu strategia noastră de business centrată pe protecţie personală şi inovaţie digitală # Ziarul Financiar
Segmentul asigurărilor generale rămâne strategic pentru NN, prin potenţialul său de creştere şi inovare. În ceea ce priveşte piaţa RCA, segmentul are specificităţi operaţionale şi riscuri sistemice care nu sunt în linie cu strategia NN de business centrată pe protecţie personală şi inovaţie digitală, spune Gabriela Lupaş-Ţicu, director general al NN Asigurări, fostul chief customer officer la NN Asigurări de Viaţă. Ea a preluat conducerea NN Asigurări în iulie 2025, primind avizul din partea Autorităţii de Supraveghere Financiară(ASF).
Nu e bine deloc: România, pe traiectorie descendentă a natalităţii: uşoară creştere în iunie faţă de luna precedentă, dar trendul anual rămâne descendent. În iunie 2025 s-au născut 11.758 de copii, mai mulţi decât în lună precedentă, însă statisticile din ultimele 12 luni arată clar un trend descedent # Ziarul Financiar
În iunie 2025 s-au născut 11.758 de copii în România, în creştere cu 877 (plus 8,1%) faţă de luna mai 2025, dar în scădere cu 223 (1,9%) faţă de luna iunie din anul 2024, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS). Sporul natural s-a menţinut negativ în luna iunie 2025, numărul deceselor înregistrate fiind de 1,6 ori mai mare decât cel al nou-născuţilor, mai arată datele INS.
Schimbări importante la reînnoirea vizelor pentru SUA: Tot mai puţine categorii de aplicanţi vor „scăpa” de interviu # Ziarul Financiar
Ambasada SUA la Bucureşti anunţă marţi modificări privind reînnoirea vizei fără interviu. Modificările se vor aplica începând din septembrie.
Merge contra curentului. Producătorul de îmbrăcăminte Pandora Prod din Vrancea şi-a bugetat afaceri mai mari cu 16,7% şi un profit în creştere cu 60%, pe o piaţă unde mii de fabrici se închid # Ziarul Financiar
Producătorul de îmbrăcăminte Pandora Prod din Focşani, unul dintre cei mai mari actori din piaţa locală de profil, şi-a bugetat pentru anul acesta afaceri de 255 mil. lei, ceea ce reprezintă o creştere de 16,7% versus 2024. Totuşi, nivelul businessului este sub cel din 2023, care a fost cel mai bun de până acum pentru compania din Vrancea, care are mai bine de trei decenii de activitate.
România e campioană europeană la creşterea salariului minim în 2025, dar pentru foarte mulţi tineri visul unei locuinţe rămâne departe şi sunt forţaţi să locuiască cu părinţii. Eurofound, agenţia UE specializată în cercetarea condiţiilor de muncă şi trai: 40% din salariul minim al românilor se duce pe taxe, în Belgia şi Estonia doar 5% # Ziarul Financiar
