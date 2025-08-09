10 august: 22 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Constantin Galeriu, unul din marii stâlpi ai Bisericii Ortodoxe în București. Despre Ortodoxie și Națiune: Sunt unii care vor să ne ignorăm valorile și să le dăm pe sticlele colorate ale altora
ActiveNews.ro, 9 august 2025 23:20
Pe 10 august se împlinesc 22 ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Constantin Galeriu. La înmormântarea sa au participat mii de persoane, în frunte cu Patriarhul Teoctist, însuși. Este înhumat la Biserica Sfântul Silvestru din Capitală.
• • •
Acum 15 minute
23:20
Acum o oră
23:00
9 august: 80 de ani de la atacul nuclear american de la Nagasaki. 74.000 de oameni au murit în explozia inițială # ActiveNews.ro
Un clopot răsună la ora locală 11.02 (5.02 ora României), ora exactă când a explodat bomba atomică, pe 9 august 1945. Tot orașul ține un moment de reculegere.
23:00
Sean Duffy, directorul interimar al NASA, a anunțat că instalarea de reactoare nucleare pe Lună este un obiectiv prioritar al Washingtonului. Statele Unite vor să ajungă acolo înaintea chinezilor sau a rușilor.
23:00
Ce e verde s-a uscat, industria Europei capul a plecat: China domină piața mondială de baterii pentru mașini electrice # ActiveNews.ro
Companiile chineze CATL și BYD reprezintă în prezent 55,7% din bateriile instalate în automobilele electrice din întreaga lume.
Acum 2 ore
22:10
ERA ELECTRONICĂ A VENIT. România renunță la cardul național de sănătate: Cartea electronică de identitate devine singurul validător al serviciilor medicale # ActiveNews.ro
România renunță definitiv la cardul național de sănătate. În mai puțin de un an, cartea electronică de identitate va deveni singurul instrument de validare a serviciilor medical.
Acum 6 ore
19:10
Pe 9august 1945, în timp ce înaltul comandament japonez se reunea pentru a discutaplanurile de capitulare, Statele Unite au lansat o a doua bombă atomică asupraNagasaki, care a ucis instantaneu 74.000 de persoane. O decizie care nu a fostniciodată explicată.
19:00
Trump îngroapă definitiv era COVID: ordin federal pentru ștergerea tuturor datelor de vaccinare ale angajaților # ActiveNews.ro
Într-o acțiune amplă menită să pună capăt restricțiilor impuse în perioada pandemiei, administrația Trump a ordonat vineri tuturor agențiilor federale să șteargă definitiv toate informațiile legate de statutul de vaccinare anti-COVID-19.
18:10
Putin și-a sunat aliații înainte de întâlnirea sa cu Trump. Ce le-a spus liderul de la Kremlin # ActiveNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu omologul chinez Xi Jinping și cu cel din Belarus, Alexandr Lukașenko, înainte de întâlnirea pe care o va avea cu Trump săptămâna viitoare.
18:10
China prezintă lupi roboți ucigași. Beijingul conduce cursa armelor care pot înlocui soldații # ActiveNews.ro
Lupii roboți se pot deplasa pe terenuri variate și pot efectua lovituri de precizie de la o distanță de până la 100 de metri.
17:40
Asul din mâneca lui Erdogan: Turcia a testat cele mai puternice bombe non-nucleare. Ce sunt „Furia” și „Fantoma” # ActiveNews.ro
Noile bombe Gazap și Hayalet ale Turciei ar putea revoluționa strategiile militare.
Acum 8 ore
16:30
Blasfemie la Untold 2025: Cruci întoarse și imagini ofensatoare pe scenă, în timp ce Armata Română defilează în incinta festivalului - VIDEO # ActiveNews.ro
Festivalul Untold a început și anul acesta cu momente care au stârnit indignare în rândul românilor credincioși. În timpul concertului susținut de traperul Ian, pe ecranele din spatele scenei au fost proiectate imagini considerate...
Acum 12 ore
15:20
Președintele rus Vladimir Putin a înaintat administrației Trump o propunere pentru încetarea războiului din Ucraina, care implică cedarea de către Kiev a întregii regiuni Donețk, alături de Lugansk și Crimeea, în schimbul unei încetări...
15:00
Ion Cristoiu: Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia # ActiveNews.ro
Pastila lui Ion Cristoiu pentru Gândul: „Momentul istoric din 15 august 2025. E o întâlnire ruso-americană dedicată tuturor problemelor dintre America și Rusia, și nu doar războiului din Ucraina, care e doar un punct din agenda...
14:30
14:00
Se termină războiul, reîncepe teroarea COVID? China în carantină cu drone pentru "Chikungunya", boala țânțarilor. România - propaganda oficială alarmează privind "creșterea cazurilor COVID la copii în spitale" # ActiveNews.ro
După mai bine de trei ani în care atenția lumii a fost distrasă de războaie și crize geopolitice, vechii „inamici invizibili” revin pe scenă. În China, autoritățile au scos din sertar manualul de măsuri draconice, aplicat pe vremea pandemiei.
14:00
Interviu cu Ion Iliescu: "Credeți în Dumnezeu, măcar acum, la 80 de ani?". I.I.: "Nu cred în Dumnezeu, eu cred în forța omului" # ActiveNews.ro
În 2010 am făcut un interviu cu Ion Iliescu, după mai bine de zece ani în care îl ironizasem în articole. În acel interviu Ion Iliescu mi-a arătat (involuntar) că imaginația mea în privința lui era totuși sub capacitatea sa de a reduce totul la...
13:50
13:40
Diferență uriașă între Polonia și România: Nawrocki primit de Trump luna viitoare, în timp ce Nicușor Dan rămâne pe hold # ActiveNews.ro
Despre o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan nu există informații oficiale, dar diplomația românească forțează un astfel de moment. În cel mai fericit scenariu, Nicușor Dan va fi primit la Casa Albă la începutul anului 2026.
13:20
George Simion pune umărul la reconstrucția Broșteniului! Președintele AUR lansează o nouă provocare susținătorilor lui Nicușor Dan: ”Mândruță, lasă sarmala aia că ți-a rămas în gât și vino” # ActiveNews.ro
Președintele AUR, George Simion, participă la reconstrucția orașului Broșteni, grav afectat de inundațile devastatoare de la finalul lunii iulie și a lansat, sâmbătă, o nouă provocare pentru influencerii care l-au susținut pe Nicușor Dan.
13:00
Gușă: De ce anume Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Mizele și probabilele consecințe pentru Rusia și Ucraina, respectiv pentru SUA, UE, China # ActiveNews.ro
După ce s-a speculat, la sugestia lui Vladimir Putin, că întâlnirea sa cu Donald Trump ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, zonă supra-caniculară în această perioadă a anului, azi-noapte s-a anunțat că locația va fi, de fapt...
12:00
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska, vineri 15 august - Zelenski, pe un ton amar: "Foarte departe de Ucraina..." # ActiveNews.ro
Întâlnireadintre cei doi a fost confirmată atât de către Donald Trump cât și de cătreKremlin. Uimitor este că aceasta nu are loc pe „teren neutru”, ci în SUA.
12:00
11:40
Acum 24 ore
01:00
9 august: Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici care au pătimit pentru icoana lui Hristos # ActiveNews.ro
Sfântul Apostol Matia era cu neamul din Betleem, din seminția lui Iuda. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe cei 10 mucenici care au pătimit pentru icoana de aramă a Mântuitorului Iisus Hristos, ce era așezată deasupra „Porții de aramă”
01:00
9 august: 424 ani de la asasinarea mișelească a lui Mihai Viteazul Întregitorul. Cum și-au dat mâna puterile din Vest și din Est ca să-l ucidă pe Marele Voievod Întregitor. VIDEO: MIHAI VITEAZUL - FILMUL # ActiveNews.ro
Mihai Viteazul sau Mihai Bravu (n. 1558 - d. 9 august 1601, Turda) a fost bănișor de Strehaia, stolnic domnesc și ban al Craiovei, apoi Domn al Țării Românești și, pentru o perioadă (în 1600), conducător de facto al tuturor celor trei țări medievale care formează România de astăzi: Țara Românească, Transilvania și Moldova.
00:00
Sihăstria - România: ”O căruță de țărani a ținut în șah imperii” și ”Doi moșnegi au strâns atâta omenire” # ActiveNews.ro
Doi moșnegi au strâns atâta amar de lume! Pentru ei Dumnezeu a comutat temperatura zilei la maxima de 27 de grade Celsius, a trimis ploaia și vântul peste munți și văi, a hrănit mulțimea cu pachețele albe, a umplut Sihastria de jandarmi, preoți și voluntari, a organizat circuite, pază, parcări, prim ajutor, ca în final să ne trimită pe toți cu pace
Ieri
23:00
După ani grei în care am privit cu invidie vecinii care au fotovoltaice, am aplicat pentru finanțare și mi-am făcut planuri cum o să cheltuiesc eu banii ce vor veni din curentul livrat în REȚEA, mi-am văzut visul cu ochii: sunt prostumator.
22:10
Și-a aprins țigara de la flacăra Soldatului Necunoscut de sub Arcul de Triumf (VIDEO) # ActiveNews.ro
Un bărbat a fost filmat în timp ce își aprindea țigara de la flacăra Soldatului Necunoscut de sub Arcul de Triumf, în Paris. Scena, filmată de o turistă, a provocat o undă de șoc în rândurile armatei, până la vârful guvernului francez.
22:10
† 8 august: 35 de ani de la nașterea în Ceruri a Maicii Teodosia (Zorica Lațcu) - Perla monahismului românesc și a poeziei detenției. Evocare făcută de mărturisitoarea Aspazia Oțel Petrescu (VIDEO) # ActiveNews.ro
Zorica era dăruită cu harul de a aduce prin arta sa și pe alții la întâlnirea cu Dumnezeu. Ea știa să întindă cărări de simpatie de la o inimă la alta, adeverind că cel ce iubește poate multe. Poezia ei ne așează în misterul iubirii, stilul său, inconfundabil este de-o frumusețe clasică.
20:50
Un INTERVIU de colecție cu Ștefan Andrei: ”Iliescu? Ăsta a fost un pui de lele! El și-a ucis părinții, domnule! Familia Ceauseșcu a fost ca și familia lui!” Rețeaua NKVD, de la ”Ciungul” Tismăneanu la Gogu Rădulescu # ActiveNews.ro
Fostul ministru de Externe al Romaniei socialiste, Stefan Andrei, detronat in 1985 de Elena Ceausescu, ne-a acordat un amplu interviu despre culisele diplomatiei romanesti. Considerat unul dintre cei mai straluciti ministri de Externe din istoria recenta a lumii, Stefan Andrei ne-a revelat amanunte si dedesubturi privind numeroase momente epocale
20:00
Europenii răspund taxelor lui Trump. Spania nu mai cumpără F-35. Elveția ar putea decide la fel # ActiveNews.ro
Spania suspendă achiziția de avioane de luptă F-35 din SUA și se reorientează către industria europeană, o schimbare strategică neașteptată. O decizie similată ar putea fi luată și de Elveția.
20:00
Sondaj: Ucrainenii nu mai vor să lupte, 69% doresc o încetare negociată a războiului cât mai curând posibil # ActiveNews.ro
Sprijinul ucrainean pentru efortul de război se prăbușește. Opinia publică se îndârjește față de Washington și își pierde speranța unei aderări rapide la NATO.
18:50
Mircea Snegur i-a transmis de doua ori lui Ion Iliescu propunerea de Unire a Basarabiei cu Romania. Snegur a trimis la Bucuresti doi emisari care sa-i propuna lui Iliescu realizarea Unirii.
18:00
Pe marginea prăpastiei nucleare. Ce ar putea declanșa retragerea Rusiei din Tratatul INF # ActiveNews.ro
Riscul global al unui conflict nuclear crește pe măsură ce Rusia a anunțat că se retrage din tratatul privind forțele nucleare intermediare (INF), semnat cu SUA.
17:20
Occidentul(mai cu seamă SUA) este bântuit de un curent care tinde să ia o amploare totmai mare: folosirea de către oamenii maturi a suzetelor sau tetinelor pentru ascăpa de stres.
15:40
Confirmare! CIA îl considera pe Ion Iliescu ca fiind “omul Moscovei”, pe care Gorbaciov îl va folosi pentru distrugerea lui Ceaușescu # ActiveNews.ro
Ion Iliescu a fost obiectul mai multor informări ale CIA în timpul regimului comunist, fiind văzut drept posibil succesor al lui Nicolae Ceaușescu încă de la începutul anilor ’80.
14:50
Petrișor Peiu (senator AUR): Guvernul Bolojan joacă teatru cu reforma administrației, în timp ce sufocă românii cu taxe uriașe # ActiveNews.ro
Senatorul AUR Petrișor Peiu acuză guvernul Bolojan că, în loc să reformeze cu adevărat administrația publică, aplică doar măsuri simbolice și economii infime, în timp ce românii suportă povara unor taxe în continuă creștere.
14:30
George Simion, din nou alături de locuitorii din Broșteni - Apel la autorități pentru motorină și acte pentru cei afectați # ActiveNews.ro
George Simion a revenit la Broșteni, așa cum a promis. Liderul AUR a făcut un apel către autorități să asigure motorină pentru utilaje și a solicitat înființarea unor echipe mobile care să elibereze acte persoanelor rămase fără...
13:20
Justiție à la România: Patrick André de Hillerin, obligat să plătească 50.000 de lei daune morale pentru publicarea unor informații adevărate despre Sebastian Burduja # ActiveNews.ro
Jurnalistul de investigație Patrick André de Hillerin, obligat să plătească 50.000 de lei daune morale pentru că a publicat informații adevărate despre Sebastian Burduja.
12:20
Unbun prieten al legendei wrestlingului mondial, care a participat la înmormântareaacestuia, a postat pe Instagram o imagine cu silueta lui Hogan formată dinnori, chiar în timpul serviciului funerar care a avut loc marți.
12:20
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului vor semna vineri la Washington un acord de pace 'istoric', mediat de Statele Unite, pentru a pune capăt conflictului teritorial de zeci de ani dintre cele două foste republici sovietice.
12:00
8 august: Sf. Preot Mucenic Alexandru din Basarabia, Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului, apărător al sfintelor icoane în fața ereziei iconoclaste și Sfântul Miron, Episcopul Cretei # ActiveNews.ro
Sfântul Emilian, mărturisitor al dreptei credințe, a fost ierarh al Bisericii din Cizic pe vremea împăratului iconoclast Leon Armeanul
11:30
Dilema suveranistelor de bucătărie: De ce PREȘEDINTELE ALES Călin Georgescu nu s-a închinat la Iliescu? Și nici Patriarhul României? APORIA LUI NICUȘOR! # ActiveNews.ro
Argumentul maxim al suveranistei de bucătărie, înainte de a bagă o sărmăluță la cuptior: așa cerea „protocolul de bază” care „trebuia respectat”. Hopaaa, unde am mai auzit noi de „respectarea protocolului”? Și-uite-așa am descoperit că în fustele suveranistelor de bucătărie se pot ascunde niște mici arahați...
11:10
Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 8 august 2025, decretul prin care se constată vacanța unei funcții de membru al Guvernului, ca urmare a demisiei viceprim-ministrului Michael-Dragoș Anastasiu.
10:50
Mesajul lui Țoiu după întâlnirea cu Zelenski: Parteneriatul militar e în interesul românilor # ActiveNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski au discutat joi, la Kiev, despre o colaborare mai puternică în domeniul militar, dar și cel economic.
10:30
Din nou, ultimatumul lui Donald Trump devine elastic. Se va mai prelungi cu câteva zile. Până când cei doi lideri se vor întâlni, față în față. Și se vor confrunta. Și abia mai târziu vom ști dacă acestui război sângeros, care durează de...
09:50
Tensiuni în interiorul Coaliției! Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a anunțat, vineri, pe Facebook, că Biroul permanent al partidului se va reuni luni pentru a discuta situația creată în coaliție, după ce USR a decis să nu...
09:40
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat planul lui Netanyahu. Orașul Gaza va fi ocupat # ActiveNews.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan al prim-ministrului Benjamin Netanyahu de ocupare a orașului Gaza, a anunțat vineri Biroul Primului Ministru.
09:20
Administrația președintelui Donald Trump a ordonat diplomaților americani din Europa să lanseze o campanie de lobby menită să genereze opoziție față de Legea privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene.
08:50
Trump se întâlnește cu Putin chiar dacă acesta refuză întâlnirea cu Zelenski - VIDEO # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că este dispus să se întâlnească cu liderul rus Vladimir Putin chiar dacă acesta nu va avea mai întâi o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
