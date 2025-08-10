În loc să fie lângă sinistrați, Nicușor Dan se distrează la Festivalul Lupilor cu Maia Sandu - FOTO

11:30

Argumentul maxim al suveranistei de bucătărie, înainte de a bagă o sărmăluță la cuptior: așa cerea „protocolul de bază” care „trebuia respectat”. Hopaaa, unde am mai auzit noi de „respectarea protocolului”? Și-uite-așa am descoperit că în fustele suveranistelor de bucătărie se pot ascunde niște mici arahați...