Declarație-bombă a lui RFK Jr.: Vaccinurile anti-COVID transformă corpul într-o fabrică de antigeni. Am văzut epidemii de miocardită și pericardită, în special la copii

Zorica era dăruită cu harul de a aduce prin arta sa și pe alții la întâlnirea cu Dumnezeu. Ea știa să întindă cărări de simpatie de la o inimă la alta, adeverind că cel ce iubește poate multe. Poezia ei ne așează în misterul iubirii, stilul său, inconfundabil este de-o frumusețe clasică.