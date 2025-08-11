Karol Nawrocki începe mandatul cu o inițiativă pro-familie: scutire de impozit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii

Noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat joi un proiect de lege care prevede scutirea de la plata impozitului pe venit pentru părinții care au doi sau mai mulți copii, pentru veniturile anuale de până la 140.000 de zloti.

