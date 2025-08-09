Ce facem astăzi, 10 august 2025, în Timișoara?

17:10

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă un film nu s-ar expune pe ecran, ci ar fi transpus în timp real, pe o pânză, cu sunet live acompaniindu-l? Răspunsul îl poți descoperi până în 1 septembrie, la Muzeul Național de Artă Timișoara, în Sala Barocă, unde este expus proiectul interdisciplinar Curtea, conceput de către reputatul regizor Adrian Sitaru, în colaborare cu grupul de pictori Noima.