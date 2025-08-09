Ce facem astăzi, 10 august 2025, în Timișoara?
Timis Online, 10 august 2025 00:20
Duminică puteți merge la spectacole, la expoziții sau la cinema în aer liber.
FOTO. Un pieton și un șofer au ajuns la spital după ce două mașini s-au ciocnit în zona centrală a Timișoarei # Timis Online
Două mașini au fost implicate sâmbătă după-masă într-un accident rutier pe Bulevardul Mihai Viteazu din Timișoara. Un pieton și unul dintre șoferi au ajuns la spital, iar pompierii și echipajele medicale au intervenit pentru acordarea primului ajutor și asigurarea măsurilor de siguranță. UPDATE. În accident au fost implicați doi șoferi de 22 și 35 de ani
VIDEO. Scandal în plină stradă, la Dumbrăvița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie # Timis Online
ATENȚIE! Imagini video care vă pot afecta! O ceartă de familie a degenerat, vineri seară, în fața unei societăți comerciale din Dumbrăvița. În scandal au fost implicați o tânără de 21 de ani, mama acesteia și soțul tinerei. Polițiștii au fost sesizați și, după ce i-au identificat pe cei implicați, au deschis un dosar penal pentru violență în familie.
FOTO. Locuitorii din zona Gării de Nord au ieșit să protesteze pașnic, cu jucării, pentru un mediu mai sigur # Timis Online
Sâmbătă, 9 august, zeci de locuitori din zona Gării de Nord din Timișoara au organizat un protest pașnic inedit pentru a atrage atenția asupra problemelor sociale și de siguranță din cartier.
O femeie a ajuns la spital în urma unui accident produs într-o intersecție din Timișoara # Timis Online
Un nou accident rutier a avut loc sâmbătă, 9 august, în Timișoara, la intersecția străzii Aristide Demetriade cu Bulevardul Antenei. Două autoturisme au fost implicate în coliziune, iar o femeie de 53 de ani a fost rănită în urma impactului.
Accident lângă Facultatea de Arte din Timișoara. O femeie a acroșat trei mașini parcate și s-a oprit într-un stâlp # Timis Online
Accident rutier produs sâmbătă, 9 august, în Timișoara, în apropiere de Punctele Cardinale. O șoferiță de 40 de ani a acroșat trei autoturisme parcate regulamentar, apoi a intrat cu mașina într-un stâlp. În urma impactului, femeia a fost rănită și a necesitat îngrijiri medicale.
Incident aviatic, produs sâmbătă, la Arad, unde un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe Calea Aurel Vlaicu. Doi bărbați au murit.
VIDEO. Doi tineri de 15 ani și unul de 23 au furat o mașină din Giroc pentru a da o spargere la Timișoara # Timis Online
Polițiștii au prins vineri trei tineri, dintre care doi minori, care în luna iulie au furat o mașină din Giroc, cu ajutorul căreia au spart o alta, din Timișoara, din care au furat mai multe scule electrice.
Un atentat antisemit comis de Garda de Fier, o grenadă care a explodat în sala Teatrului German din Timișoara, un eveniment real, aproape uitat, dar care anunța ororile ce aveau să urmeze în Al Doilea Război Mondial. Sidy Thal, spectacolul documentar inspirat de acel moment și produs de TGST va fi jucat la începutul stagiunii în Germania.
România va împrumuta 140 milioane de euro pentru restaurarea a 14 monumente naționale. Niciunul nu e din vestul țării # Timis Online
Guvernul a fost aprobat vineri acordul-cadru de împrumut între România şi BDCE, în valoare de 140 de milioane de euro, care va finanța restaurarea completă a 14 obiective culturale de importanţă naţională şi europeană. Banii vor fi direcționați în București, Târgu-Jiu, Alba Iulia, Iași, Mamaia, Tescani. Pe listă nu se află niciun obiectiv din Timișoara sau din vestul țării.
Accident la Super Rally, în Timișoara. Fiul lui Mihai Leu a intrat într-o mașină parcată, iar copilotul său a fost rănit # Timis Online
Un incident neprevăzut a avut loc în etapa de sâmbătă a Campionatului Național de Super Rally din Timișoara. Pilotul Marco Leu, fiul regretatului campion Mihai Leu, a ieșit cu mașina de pe traseul amenajat pe Bulevardul I.C. Brătianu și a lovit un autoturism parcat, rănindu-și copilotul.
Regulamentul european privind libertatea mass-mediei a intrat în vigoare: protecție suplimentară pentru jurnaliști # Timis Online
Regulamentul european privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare, aducând garanții extinse pentru jurnaliști, redacții și publicul din întreaga Uniune Europeană. Noul cadru legislativ este conceput pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul mass-mediei în cadrul pieței interne.
Cod de conduită împotriva discriminării și instigării la ură în școli. Reguli, obligații și sancțiuni pentru elevi și profesori # Timis Online
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de Cod de conduită pentru prevenirea și sancționarea xenofobiei, antisemitismului, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului în mediul preuniversitar.
Locuitorii județului Timiș se pregătesc pentru un weekend cu temperaturi extreme. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben valabil pentru ziua de sâmbătă, și unul Portocaliu pentru duminică. Acestea vin cu temperaturi foarte ridicate și cu o „noapte tropicală” – fenomen în care temperaturile nu scad sub 20 de grade Celsius pe timpul nopții.
Alergia la pisică este una dintre cele mai frecvente cauze de disconfort pentru iubitorii de animale, dar și una plină de mituri. Specialiștii Asociației Române de Educație în Alergii explică faptul că, deși mulți cred că părul este principalul vinovat, realitatea este diferită.
Accident produs sâmbătă dimineață, pe Autostrada A1, pe sensul Lugoj - Timișoara. O mașină s-a izbit violent de un parapet, iar o persoană a necesitat îngrijiri medicale la fața locului. Se circulă dirijat până în jurul orei 11.
În data de 9 august, are loc Luna Plină în Vărsător. Luna Plină este întotdeauna un punct culminant care arată o opoziție între Soare și Lună. De data aceasta, Soarele se află în Leu, iar Luna în Vărsător, sunt două energii care, deși par opuse, ne învață împreună o lecție esențială: echilibrul între individualitate și umanitate, între expresia sinelui și implicarea în viața celorlalți.
Sâmbătă, 9 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Sâmbătă puteți merge la mai multe concerte, la ateliere, inclusiv unul pentru copii sau la un tur ghidat
8 august 2025
Apartamente noi mai ieftine în trei mari orașe din țară, mai puțin la Timișoara. Predicții la prețuri până la finalul verii # Timis Online
Piața imobiliară a traversat în ultimele săptămâni o perioadă ridicată de efervescență, generată de numărul mare de români care au intrat în cursa contra cronometru pentru semnarea antecontractelor de vânzare-cumpărare până la 1 august, dar și de acei dezvoltatorii care au venit în întâmpinarea lor cu discounturi și oferte speciale. În acest context, segmentul rezidențial nou a cunoscut unele corecții la nivelul prețurilor.
Hub industrial strategic în Timișoara pentru piața europeană, construit de Elma Electronic România # Timis Online
Mediul economic beneficiază de o investiție de 15 milioane de euro într-o fabrică dedicată tehnologiilor avansate. Elma Electronic, lider mondial în soluții de calcul embedded și componente hardware de înaltă precizie pentru configurații standard și personalizate, a demarat oficial construcția unei noi facilități industriale la ieșire din Timișoara în apropiere de zona Incontro.
Fritz crede că PSD reacționează „emoțional” după moartea lui Iliescu. „Decizia USR de a nu participa la funeralii a fost corectă!” # Timis Online
PSD se va întruni în biroul politic național luni pentru a se discuta inclusiv posibila ieșire de la guvernare. Decizia a fost anunțată de Sorin Grindeanu ca urmare „a poziționării unor parteneri” față de funeraliile dedicate lui Ion Iliescu. Pe de altă parte, președintele USR Dominic Fritz consideră că poziția a fost în continuare cea corectă și crede că social-democrații se vor întoarce la negocieri.
Un cititor Tion ne-a reclamat că trotineta sa a fost furată din Timișoara. Cei care pot oferi informații sunt rugați să ia legătura proprietarul sau cu poliția.
Din cauza măsurilor de austeritate de la nivel național, și Primăria Timișoara va trebui să se reorganizeze. Astfel, vor fi desființate peste 40 de posturi, dintre care peste 30 sunt ocupate în prezent. Se vor astfel economii de peste 7 milioane de lei pe an, estimează municipalitatea.
PSD se gândește dacă mai stă în guvernare după ce USR nu a participat la funerariile lui Ion Iliescu # Timis Online
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a convocat Biroul Permanent Național al partidului pentru ziua de luni, pentru a stabili poziția clară a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, scrie Agerpres.
Vești bune: vaccinul anti-HPV devine gratuit pentru tinerii până la 26 de ani. Iată cum te poți imuniza # Timis Online
Programul național de vaccinare gratuită împotriva HPV a fost extins, astfel încât atât femeile, cât și bărbații cu vârsta de până la 26 de ani pot beneficia de acest vaccin fără costuri. Serul va putea fi ridicat din farmacie pe baza unei rețete eliberate de medic, fiind integral decontat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, potrivit HotNews.ro.
Proiect de lege: Casele de cultură studențești și direcțiile pentru tineret trec la autoritățile locale # Timis Online
Casele de Cultură ale Studenților (CCS) și Direcțiile Județene de Familie și Tineret (DJFT) ar urma să fie transferate, „în regim de urgență”, din subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) către administrația publică locală, adică primării sau consilii județene.
Un nou proiect, adoptat prin Legea nr. 141/2025, modifică regulile privind organizarea claselor în învățământul preuniversitar, prin creșterea numărului minim de elevi în fiecare clasă.
Weekend de foc în Banat. Avertizare de caniculă extremă, cu temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale # Timis Online
Banatul se confruntă cu un nou val de caniculă în acest weekend, când temperaturile vor urca până la 39 de grade, iar disconfortul termic va fi accentuat. Meteorologii avertizează că nopțile vor rămâne tropicale, fără răcoare, iar populația este sfătuită să ia măsuri de protecție.
Sindicatele profesorilor anunță un demers pentru strângerea a 100.000 de semnături în vederea susținerii unui proiect de lege care să elimine măsurile din „Legea Bolojan” care au adus schimbări pentru sistemul educațional.
Se extinde rețeaua electrică în Ghiroda și Giarmata Vii. Peste 500 de locuințe conectate # Timis Online
Ionul Stănușoiu, primarul Ghirodei, anunță semnarea mai multor contracte pentru extinderea rețelei electrice în comună – atât în Ghiroda, cât și în Giarmata Vii. În cele trei noi zone vor fi 500 de locuri de consum care se vor putea conecta acum la rețea.
Un bărbat din Giroc a fost reținut de poliție după ce și-a amenințat fosta soție cu un pistol pe care îl deținea ilegal. În urma plângerii femeii, oamenii legii au emis un ordin de protecție, iar la percheziții au descoperit arma ascunsă în locuința acestuia.
A murit Prof. Univ. Dr. Marius Teodorescu, personalitate marcantă a chirurgiei timișorene # Timis Online
Prof. univ. dr. Marius Teodorescu, fost șef al Clinicii I Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” și al Clinicii Universitare Chirurgie I din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, a murit la vârsta de 81 de ani.
În prima săptămână din august, în județul Timiș au izbucnit 25 de incendii de vegetație uscată și miriște, care au afectat peste 120 de hectare de teren. Autoritățile trag un semnal de alarmă și le cer oamenilor să fie mai prudenți cu focul și mai responsabili.
În plin sezon al vacanțelor, medicii Spitalului Victor Babeș din Timișoara atrag atenția asupra importanței vaccinării, mai ales în cazul deplasărilor către destinații cu risc epidemiologic crescut, cum sunt zonele exotice.
Modificări de circulație la trenuri în vestul țării, din cauza lucrărilor CFR din septembrie # Timis Online
Între 9 și 13 septembrie, CFR va desfășura lucrări la calea ferată dintre Timișoara și Remetea, iar în 24 și 25 septembrie – la cea dintre Mintia – Branișca, județul Hunedoara. În ambele cazuri, vor fi trasee și orare modificate pentru mai multe trenuri care circulă prin vestul țării.
Autobuz electric pe linia M44, până la Dudeștii Noi și Becicherecu Mic. A fost lansată licitația # Timis Online
Primăria Timișoara a lansat o licitație pe sistemul electronic de achiziții publice (SEAP) pentru achiziția unui singur autobuz electric. Acesta va deservi linia M44, care face legătura cu comunele Becicherecu Mic și Dudeștii Noi. Noul autobuz va avea 18 metri lungime și, împreună cu două stații de încărcare, va costa aproximativ 3,4 milioane de lei, fără TVA, bani din PNRR.
FOTO. Un nou capitol pentru cea mai veche clădire din Timișoara. Încep lucrările de renovare la Castelul Huniade # Timis Online
În sfârșit, cea mai veche clădire din Timișoara, Castelul Huniade, va fi consolidată și reabilitată. Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, instituție care administrează imobilul, a anunțat, vineri, că a semnat contractul pentru execuția lucrările. Pe șantier vor lucra angajații de la Construcții Erbașu S.A-lider și EURAS SRL – asociat.
Localitatea Șag va îmbrăca straie de sărbătoare. De Sfânta Maria, comunitatea este invitată să petreacă la un dublu eveniment: „Zilele Culturale ale Comunei Șag – Ruga Bănățeană”.
Vineri, 8 august, au loc mai multe lucrări realizate de SDM Timișoara care vizează reparații rutiere.
Vineri puteți merge la mai multe concerte sau la cinema în aer liber.
7 august 2025
Parcul Copiilor din Lugoj va găzdui, sâmbătă, 9 august, evenimentul Retroparada Verii.
Guvernul va aproba, în ședința de joi, schimbarea destinației unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” din locuință de protocol în reședință oficială pentru Traian Băsescu, scrie Agerpres.
FOTO. Sziget Festival, explozie de culoare, dans și voie bună alături de zeci de mii de participanți, în prima zi # Timis Online
Miercuri, 6 august, în Budapesta, pe Insula Obuda, a început Sziget Festival. Prima zi a adunat zeci de mii de participanți la concerte și activități.
Primăria Timișoara anunță închideri de circulație în vederea înființării noilor Piețe Volante # Timis Online
Comisia de circulație din cadrul Primăriei Timișoara a avizat închiderea circulației rutiere în două zone din oraș, în vederea înființării a două noi piețe volante. Solicitarea a fost făcută de S.C Piețe S.A.
Te-ai întrebat vreodată cum ar fi dacă un film nu s-ar expune pe ecran, ci ar fi transpus în timp real, pe o pânză, cu sunet live acompaniindu-l? Răspunsul îl poți descoperi până în 1 septembrie, la Muzeul Național de Artă Timișoara, în Sala Barocă, unde este expus proiectul interdisciplinar Curtea, conceput de către reputatul regizor Adrian Sitaru, în colaborare cu grupul de pictori Noima.
FOTO. Firmă din Timișoara, amendată cu 50.000 de lei de Garda de Mediu pentru colectare ilegală de deșeuri # Timis Online
Comisarii Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Timiș au amendat cu 50.000 lei un operator economic care desfășoară activități de colectare a deșeurilor, deși nu deținea autorizație de mediu.
Gara de Nord din Timișoara, în vizorul autorităților. Primăria intensifică măsurile de siguranță # Timis Online
După ce locuitorii din zona Gării de Nord din Timișoara s-au plâns, luni, de „insecuritatea galopantă” și „degradarea socială” ale cartierului și au anunțat un protest inedit pentru sâmbătă, 9 august, autoritățile au reacționat. Astfel, viceprimarul Ruben Lațcău a mers, marți, să stea de vorbă cu locatarii, iar miercuri polițiștii de la IPJ Timiș au descins acolo. Joi, a avut loc o ședință la sediul municipalității.
Incident grav, în noaptea de miercuri spre joi, la Timișoara. Un tânăr de 25 de ani s-ar fi aruncat de la etaj, pe strada Gheorghe Lazăr. A fost transportat de urgență la spital.
