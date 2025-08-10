Mizele întâlnirii Trump-Putin. „Cheia opririi războiului constă în succesul forțelor armate ucrainene”
Adevarul.ro, 10 august 2025 01:15
Războiul tarifelor inițiat de Trump îl pune într-o „situație impozantă” în fața oricărei țări, inclusiv a Rusiei, Chinei și Indiei, spune expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu. Cu toate acestea, el crede că niciun consilier nu va avea curajul să-i spună lui Putin realitatea.
• • •
Acum 15 minute
02:15
Alimentele surprinzătoare care pot reduce riscul de 6 tipuri de cancer și boli de inimă. Concluziile neașteptate ale unui studiu amplu # Adevarul.ro
Un studiu amplu arată cum lactatele, în special cele fermentate, pot reduce riscul de boli de inimă, diabet de tip 2 și 6 tipuri de cancer.
Acum 2 ore
01:15
10 august, ziua în care Japonia a cerut pace și a pus capăt celui mai sângeros război al omenirii # Adevarul.ro
Pe 10 august 1945, Japonia a anunțat că se predă, punând capăt celui mai devastator război din istorie. Decizia a marcat sfârșitul unui conflict global și începutul unei noi ordini mondiale.
01:15
Acum 4 ore
00:15
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7 la Titularizare anul acesta” # Adevarul.ro
Și ultimele speranțe ale profesorilor că măsurile anunțate în educație vor fi amânate s-au spulberat. Actele normative care pun în aplicare măsurile de reformă au fost publicate vineri. În școli se reface încadrarea, fiind extrem de puțini titularii care pot sta liniștiți.
9 august 2025
23:15
Orașul cu cea mai înaltă clădire din Transilvania. Cu ce seamănă primul zgârie-nori construit în epoca Ceaușescu la Satu Mare # Adevarul.ro
Cea mai înaltă clădire din Transilvania se înalță la aproape 100 de metri și este punctul de reper al orașului Satu Mare. Arhitectura Palatului Administrativ a stârnit numeroase controverse, dar unii specialiști au considerat-o drept una dintre cele mai reușite astfel de construcții.
22:45
O lecție pentru staruri de la Post Malone. Distanța de la România înjurată la „România, ești extraordinară!” # Adevarul.ro
Post Malone, artistul nominalizat de 9 ori la premiile Grammy, a fost un monument de modestie și dedicare la Untold X. El a demonstrat unor staruri de moment, precum Albert NBN, că artist adevărat nu este cel care înjură și jignește, ci cel care atinge mințile și inimile publicului său.
Acum 6 ore
22:00
Ucraina ar pierde „centura fortificată” din Donbas dacă acceptă propunerea Rusiei. Riscurile sunt majore, spun experții # Adevarul.ro
Propunerea Kremlinului ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii din regiunea Donețk, în schimbul unui armistițiu, ar putea oferi Moscovei un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), relatează Newsweek.
22:00
Accident între două mașini pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara. Unul din autoturisme, la un pas să cadă în râul Bega # Adevarul.ro
Un accident între două autoturisme s-a produs sâmbătă, 9 august, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, în urma căruia una dintre mașini a lovit balustrada și a fost aproape să cadă în râul Bega.
21:45
Val de ironii după ce Poliția Română a publicat un videoclip în care cere nuntașilor să spună „«nu» folosirii armelor la furatul miresei” # Adevarul.ro
Un clip publicat de Ministerul Afacerilor Interne, în care românii sunt avertizați să nu meargă cu arme neletale la nunți, pentru furtul miresei, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare.
21:30
Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova. Este împreună cu Maia Sandu # Adevarul.ro
Președintele României se Nicușor Dan alături președinta Republicii Moldova este sâmbătă seara, la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală "Orheiul Vechi".
21:15
Macron avertizează că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, după anunțul despre întâlnirea dintre Trump și Putin # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat sâmbătă, 9 august, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”.
21:15
Constănțenii, prima înfrângere în acest sezon, arădenii, neînvinși.
21:00
Coreea de Nord a lansat „Burger Kim”, pentru turiștii ruși. Este creat după „o rețetă a marelui lider însuși” # Adevarul.ro
Turiştii ruși aflați pe un zbor programat de la Vladivostok la Phenian au avut parte de un „Burger Kim”, alături de cârnați și dulciuri. Pentru mult timp, hamburgerul a fost dezaprobat în imperiul lui Kim: pentru a preveni influența occidentală.
21:00
Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției # Adevarul.ro
Sportiva noastră, campioană la 400 m garduri.
20:45
Forțele Aeriene ale SUA plănuiesc să testeze rezistența vehiculelor Tesla Cybertruck în cadrul unor exerciții cu foc real, a relatat publicația de specialitate The War Zone.
Acum 8 ore
20:15
Moscova avertizează asupra „provocărilor” înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: „Forțe din Europa și Ucraina au un interes direct în continuarea războiului” # Adevarul.ro
Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.
20:15
Al doilea copil dispărut de pe Litoralul românesc. Un băiat de 9 ani a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord # Adevarul.ro
Polițiștii sunt în alertă, după ce un alt copil de 9 ani a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. El este din județul Argeș și venise cu părinții în vacanță, la mare.
20:15
NASA a descoperit care sunt cele mai fierbinți puncte de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade # Adevarul.ro
Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ, detronând Valea Morții din California, considerată până acum locul cu cele mai ridicate temperaturi.
20:15
Ministrul Alexandru Rogobete: România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galațiul este un exemplu de performanță # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, mai multe spitale din județul Galați. „Ceea ce altădată părea imposibil, devine realitate”, a spus oficialul.
19:45
Imagini cu cel mai urât câine din lume. Nu are păr, are picioarele scurte și fața ridată # Adevarul.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.
19:45
Un anti-vaccinist a deschis focul asupra Centrului pentru Controlul și prevenirea bolilor din Atlanta # Adevarul.ro
Angajații Centrului pentru Controlul și prevenirea Bolilor din SUA (CDC), au fost victimele unui atac armat vineri seară, 8 august. În urma anchetei, s-a stabilit posibilul motiv pentru care autorul atacului a comis acest gest.
19:45
„Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, va avea două continuări. Când se lansează „Învierea lui Hristos” # Adevarul.ro
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos” al lui Mel Gibson va fi împărțită în două filme, fiecare parte urmând să fie lansată în 2027.
19:30
ANPC, în control pe litoral: amenzi de peste 600.000 de lei și 21 de operatori economici închiși # Adevarul.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)- Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 - 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei.
19:15
O vidră a ajuns într-un coafor din Carei. Jandarmii au ajutat-o să ajungă pe malul râului Crasna, în mediul ei natural # Adevarul.ro
Misiune inedită pentru jandarmii din Satu Mare, care au intervenit pentru a captura o vidră a care a pătruns într-un salon de coafură. Animalul a fost salvat și relocat în mediul natural.
19:00
Putin și-a sunat aliații, înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a discutat cu liderul chinez # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții telefonice cu președintele chinez Xi Jinping și dictatorul belarus Alexander Lukashenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa preconizată cu președintele american Donald Trump.
19:00
Ministrul de Externe britanic, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance, vor avea sâmbătă, 9 august, o întâlnire în Marea Britanie cu partenerii ucraineni și europeni pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.
19:00
Ghidul care a adus din nou turiști străini în cramele dobrogene: „Străinii știu să bea vin, nu cer niciodată apă minerală, la ei nu există expresia șpriț“ # Adevarul.ro
La una dintre cele mai vestite crame ale României, situată între Dunăre și Marea Neagră, vin mii de turiști străini și români pentru asculta povești despre ținutul dobrogean.
19:00
Trei copii și doi adulți transportați la spital, în urma unui accident grav pe Centura Capitalei. Traficul este blocat # Adevarul.ro
Trei copii și doi adulți au fost transportați la spital, în urma unui accident grav care s-a produs sâmbătă, 9 august, la Glina, pe Centura București.
18:45
Diplomatul Teodor Baconschi: „Lui Ion Iliescu nu-i datorăm libertatea și nici democrația: ambele au fost obținute în pofida lui“ # Adevarul.ro
Teodor Baconschi, diplomat, scriitor și fost ministru de Externe, analizează rolul istoric al lui Ion Iliescu fără menajamente. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, el vorbește despre „comunismul cu față umană“, pactul cu nomenclatura și vina morală din spatele tranziției lente și dureroase.
18:45
Președintele ANAT este mulțumit de cazările din România: „Niciodată, noi nu vorbim de bine. Suntem singura țara care are bocitoare” # Adevarul.ro
Alin Burcea, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), spune că „este mulțumit de cazările din România”, acesta afirmând că prețurile din România la cazări sunt mai ieftine la noi în țară. „În România, se vinde drama. Niciodată noi nu vorbim de bine”,a spus acesta.
18:45
Imaginea inconștienței: un șofer întoarce mașina pe Autostrada A1 București - Pitești și lovește un alt autovehicul. Ce amendă a primit # Adevarul.ro
Un bărbat de 64 de ani s-a ales sâmbătă, 9 august, cu permisul suspendat după ce a efectuat manevra de întoarcere pe Autostrada A1 București – Râmnicu Vâlcea, pe sensul de deplasare către Capitală. În timpul manevrei, șoferul a lovit alt autoturism, care circula regulamentar.
Acum 12 ore
17:45
Cine a fost George Pomuț, românul care s-a implicat în achiziționarea statului Alaska de la ruși de către SUA # Adevarul.ro
În 1867, SUA au achiziționat statul Alaska de la Imperiul Rus pentru 7.2 milioane de dolari (129 de milioane de dolari în 2023). La negocieri a participat și George Pomuț, general româno-american.
17:30
Localnicii, terifiați după ce Marea Galileii s-a înroșit ca pe vremea lui Moise. „Ar trebui ca oamenii să se împace cu Iisus” # Adevarul.ro
Localnicii israelieni și internauții s-au arătat șocați de faptul că, zilele acestea, apele Mării Galileii s-au înroșit în mod misterios, stârnind îngrijorări de natură religioasă.
17:15
La Est, prin Nord - Vest. 7 probabilități posibile înainte de întâlnirea Trump - Putin # Adevarul.ro
Soarta Ucrainei s-ar putea decide departe de ochii lumii, în îndepărtata Alaska, fosta gubernie rusă, actual stat american. Până la urmă, încetarea războiului din Ucraina a rămas o problemă bilaterală, dar din care lipsește Kievul.
17:15
Putin a primit încă un cadou de la Trump. Cum va folosi liderul rus întâlnirea din Alaska pentru a-și promova speranțele de a domina Ucraina # Adevarul.ro
Vladimir Putin a primit încă un cadou din partea președintelui SUA Trump: un summit bilateral, fără prezența vreunei alte părți. Mai mult, cel mai probabil, Putin va primi anumite teritorii cerute.
17:00
Președintele polonez, invitat la Casa Albă, imediat după învestire. Nicușor Dan nu știe încă data la care se va întâlni cu Trump # Adevarul.ro
Noul președinte polonez Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunțat sâmbătă șeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X.
17:00
Ucrainenii țintesc apărarea aeriană din Crimeea. Sistemul avansat S-500 „Prometeu”, luat la țintă # Adevarul.ro
Forțele ucrainene au lovit cu drone un radar al sistemului avansat de apărare aeriană S-500 Prometeu în urma unei serii de atacuri efectuate în Crimeea ocupată, au confirmat serviciile de informații militare ucrainene (HUR), relatează presa ucraineană.
16:45
Ucraina a lovit o fabrică de drone iraniene Shahed din Republica Tatarstan. Potrivit imaginilor, cel puțin o dronă a lovit direct fabrica de producție, iar în urma impactului a izbucnit un incendiu.
16:30
Atacatorul care a înjunghiat o femeie aleasă la întâmplare arestat preventiv. Recidivistul a urmărit victima câteva minute pe stradă # Adevarul.ro
Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Anchetatorii au stabili că agresorul nu avut un motiv pentru atac, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă.
16:30
Sute de protestatari pro-Palestina, arestați la Londra. Manifestanții au invadat Piața Parlamentului # Adevarul.ro
Susținătorii mișcării Palestine Action au invadat Piața Parlamentului din Londra, în timp ce sute de ofițeri de poliție au început să efectueze arestări. Protestele migranților din întreaga țară au stârnit temeri legate de haos.
16:30
Poliția Rutieră monitorizează traficul din elicoptere. Sute de abateri descoperite pe șoselele patriei # Adevarul.ro
Drumurile naționale cu risc rutier crescut au fost monitorizate de Poliție cu elicoptere, ajutând astfel la supravegherea traficului rutier, la un răspuns rapid la situații de urgență, controlul traficului în situații speciale și la măsurarea fluxului de trafic, informează, sâmbătă, IGPR.
16:15
Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă în costum de baie. Și-a sărbătorit aniversarea pe plajă: „La mulți ani, zeiță!” # Adevarul.ro
Mădălina Ghenea a împlinit pe 8 august, 38 de ani și a marcat evenimentul cu o serie de fotografii incendiare pe Instagram. Ea și-a etalat silueta impecabilă în costum de baie.
16:00
Învață ca un student la Harvard. Zece trucuri care funcționează, potrivit unui psiholog # Adevarul.ro
Deși există numeroase stiluri de învățare, Jessie Schwab, psiholog și preceptor la Programul de Scriere al Colegiului Harvard, subliniază că avem tendința să ne evaluăm greșit propriul stil de învățare.
15:45
Fetiță de 9 ani, dispărută de pe plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a o găsi # Adevarul.ro
O fetiță de nouă ani din Dâmbovița a dispărut sâmbătă, 9 august, de pe o plaja din Năvodari. Polițiștii cer ajutorul populației pentru a găsi copila.
15:30
Fotografia publicată de tatăl tânărului mort în accidentul aviatic de la Arad cu 10 minute înainte de tragedie: „Copilul meu bun, o parte din mine se stinge” # Adevarul.ro
Tatăl lui Vlad Popescu, tânărul de 18 ani, care și-a pierdut viața în accidentul aviatic din Arad, a transmis un mesaj sfâșietor pe rețelele de socializare și a publicat ultima imagine cu pilotul și băiatul său, înainte de tragedie.
15:15
Pilotul avionului prăbușit la Arad era angajat WizzAir și avea 10 ani experiență de zbor. „Accepți să mori doar pentru ceea ce te face să trăiești” # Adevarul.ro
Una dintre victimele accidentului aviatic de sâmbătă, 9 august, de la Arad, este un pilot cu vastă experiență. Vlad Zgărdău era pilot al Wizz Air de mai bine de un deceniu și fost pilot la Tarom și Carpatair.
14:45
Cât valorează activele fondurilor de pensii private obligatorii. Guvernul Bolojan intenționa să limiteze accesul românilor la acești bani # Adevarul.ro
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creştere cu 19% faţă de nivelul înregistrat la aceeaşi dată din 2024.
14:45
Președintele rus Vladimir Putin a trimis prin trimisul special al președintelui Trump Steve Witkoff medalia Ordinul lui Lenin, destinată unui oficial CIA de rang înalt al cărui fiu a fost ucis în Ucraina în timp ce lupta alături de forțele rusești, potrivit unor surse familiarizate cu situația.
14:45
Organizatorii UNTOLD nu par afectați că trupele VAMA și Paraziții și-au anunțat retragerea din festival: „Îi așteptăm edițiile următoare” # Adevarul.ro
Organizatorii UNTOLD au transmis un comunicat după ce trupele VAMA și Paraziții au anunțat că nu vor participa la ediția din acest an.
14:30
Plajele din Italia, goale din cauza prețurilor. Italienii nu mai au bani de vacanțe: „Multe familii se luptă să ajungă la sfârșitul lunii” # Adevarul.ro
Mersul la plajă și închirierea de cabine, șezlonguri și umbrele de soare – de obicei în același loc – a fost mult timp o obișnuință înrădăcinată în cultura italiană a vacanțelor de vară.
