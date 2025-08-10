George Pușcaș, din nou pe drumuri. Atacantul a plecat de Bodrumspor după un singur sezon
Adevarul.ro, 10 august 2025 10:00
Internaționalul are cu 46 de selecții sub tricolor.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
10:00
„Va deveni mormântul mercenarilor lui Trump”. Iranul amenință SUA cu blocarea coridorului strategic din Caucaz # Adevarul.ro
Iranul va opri înființarea unui coridor de tranzit sprijinit de SUA în Caucazul de Sud chiar și fără ajutorul Moscovei, deoarece acesta ar pune în pericol securitatea regională și ar modifica harta geopolitică, a declarat sâmbătă Ali Akbar Velayati, consilier principal al liderului suprem iranian.
10:00
Poliția a arestat 474 de persoane la Londra, la protestul împotriva interzicerii „Palestine Action” # Adevarul.ro
Numărul arestărilor a fost cel mai mare înregistrat în cadrul unei singure operațiuni în ultimul deceniu, potrivit poliției metropolitane.
10:00
George Pușcaș, din nou pe drumuri. Atacantul a plecat de Bodrumspor după un singur sezon # Adevarul.ro
Internaționalul are cu 46 de selecții sub tricolor.
Acum o oră
09:30
Sportiva milionară care a dat anunț că își caută iubit a dezvăluit ce s-a întâmplat după inedita acțiune # Adevarul.ro
Avalanșă de propuneri pentru jucătoare de tenis.
09:30
Emma Thompson dezvăluie că Donald Trump a invitat-o la o întâlnire în ziua pronunțării divorțului ei: „Aş fi putut schimba cursul istoriei americane!” # Adevarul.ro
Donald Trump a invitat-o pe Emma Thompson la o întâlnire, a dezvăluit actriţa câştigătoare a premiului Oscar la Festivalul de Film de la Locarno, unde a fost distinsă cu Leopard Club, realtează Variety.
09:30
Nu cred că cineva îşi face iluzii pentru rezultatele întâlnirii Putin-Trump din Alaska. Totul se derulează ca între doi samsari de teritorii şi afaceri murdare, pe care Ucraina şi Europa nu le pot accepta.
09:15
Cele mai ridicate temperaturi, de până la 39 de grade, se vor înregistra în vestul și în sud-vestul României, iar cel mai răcoare o să fie în nordul extrem al litoralului, 28 de grade.
Acum 2 ore
09:00
Zbor Otopeni - Creta, amânat din cauza unor probleme tehnice. Pasagerii au fost dați jos din avion # Adevarul.ro
Un avion care trebuia să plece vineri noaptea de la București spre Heraklion, Creta, nu a mai decolat din cauza unor probleme tehnice.
09:00
Rafael Nadal, tătic pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul mare tenismen pentru copilul său # Adevarul.ro
Ibericul are doi urmași, ambii băieți.
09:00
Adrian Năstase, ironic cu modul cum a fost marcată ziua de doliu național pentru Ion Iliescu: „Se recomandă festivalurile de tip Untold” # Adevarul.ro
Fostul premier Adrian Năstase a comentat, pe blogul său, modul în care a fost marcată ziua de 7 august, declarată zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.
09:00
Cum a scăzut acoperirea vaccinală în România. Ce se întâmplă în județele cu cea mai mică rată, versus județul cu cele mai bune cifre # Adevarul.ro
Rujeola revine în forță în Europa, iar creșterea numărului de cazuri merge mână în mână cu scăderea acoperirii vaccinale. Un studiu calitativ realizat de INSP și Biroul de țară al OMS în România a identificat barierele în calea vaccinării în comunitățile vulnerabile, dar și modalitățile de acțiune.
08:45
Trump, imprevizibil. Liderul american „ia în considerare” posibilitatea de a-l invita pe Zelenski la întâlnirea cu Putin din Alaska # Adevarul.ro
Aceste informații au apărut la o zi după ce Washingtonul și Moscova au confirmat că președinții SUA și Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
08:30
Gigi Becali și-a expus fizicul, la 67 de ani. Apariție la bustul gol pe șantier, printre muncitori # Adevarul.ro
Patronul FCSB a inspectat lucrările la biserica din Pipera.
08:15
Un politician francez a anunțat lansarea unei aplicații numite „Nu, mulțumesc!” pentru boicotarea produselor americane. Aceasta vine ca reacție la taxele vamale impuse de președintele american Donald Trump asupra produselor europene.
Acum 4 ore
08:00
Situație incredibilă: UEFA dă bani cluburilor rusești, dar cele ucrainene sunt refuzate pentru că „se află în zonă de război” # Adevarul.ro
Decizii bulversante ale forului continental.
08:00
Secretul perfecțiunii la 50 de ani al unei celebre actrițe de la Hollywood: „Ard mai multe calorii decât alergând o oră. Mi-a schimbat viața” # Adevarul.ro
Descoperă metoda simplă prin care Eva Longoria arată senzațional la 50 de ani — arde mai multe calorii decât alergatul și întărește oasele.
07:15
Sorana Cîrstea, magistrală. Românca e în turul 3 la Cincinnati, după o revenire de poveste contra favoritei 22 # Adevarul.ro
La 35 de ani, Sori ține steagul sus pentru România.
07:15
De ce ar putea fi declarată neconstituțională noua lege pentru plata pensiilor private. „Dacă o făceau la timp, nu am mai fi avut această dezbatere” # Adevarul.ro
Noua lege pentru plata pensiilor din pilonul II aduce mai multe probleme, de la neînțelegeri în coaliție la modificări care ar putea întoarce legea la CCR, chiar dacă aceasta trece acum de un eventual control de constituționalitate.
06:15
De la miliardari din Silicon Valley până la cetățeni obișnuiți, pregătirile pentru un așteptat sau temut sfârșit al lumii au cunoscut o explozie a interesului, dacă nu o fascinație de-a dreptul macabră, relatează The Guardian.
Acum 6 ore
05:15
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși" # Adevarul.ro
Ar fi trebuit să fie o excursie de vis: Luxor, temple antice, Nilul, povestea faraonilor spusă de un ghid egiptean vorbitor de română. În schimb, călătoria unei turiste a devenit o lecție despre cum se comportă românii în vacanțe.
04:45
Fantasmagoriile antisemite ale lui Stalin. Povestea dramatică și misterioasă a „nopții poeților asasinați” # Adevarul.ro
Antisemitismul lui Stalin este una dintre cele mai controversate chestiunii legate de dictatorul sovietic. Deși oficial condamna antisemitismul și milita pentru înfrățirea între națiuni și popoare, evident sub aripa socialismului, Stalin a persecutat și ucis evreii în URSS.
04:15
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri” # Adevarul.ro
Probabil că cel mai mare impact al măsurilor de austeritate se va manifesta la nivelul firmelor mici. Un om de afaceri clujean explică modul în care pot dispărea micile businessuri, deși sunt administrate de antreprenori harnici și generează produse valoroase.
Acum 8 ore
03:15
Deși sistemul public a traversat numeroase încercări de reformă și digitalizare, portretul funcționarului rămâne ancorat într-o cultură instituțională învechită, marcată de imobilism profesional, reticență față de schimbare și lipsă de inițiativă.
02:45
De ce s-au scumpit atât de mult apartamentele în România. „Avem foarte mulți români cu venituri mari” # Adevarul.ro
Apartamentele s-au scumpit substanțial în ultimul an, cu 11% la nivel național și cu 16% în București, potrivit statisticilor furnizate de experți, creșterile de preț fiind chiar mai mari decât media UE. Experții consultați de „Adevărul” au explicat care sunt cauzele.
02:15
Alimentele surprinzătoare care pot reduce riscul de 6 tipuri de cancer și boli de inimă. Concluziile neașteptate ale unui studiu amplu # Adevarul.ro
Un studiu amplu arată cum lactatele, în special cele fermentate, pot reduce riscul de boli de inimă, diabet de tip 2 și 6 tipuri de cancer.
Acum 12 ore
01:15
10 august, ziua în care Japonia a cerut pace și a pus capăt celui mai sângeros război al omenirii # Adevarul.ro
Pe 10 august 1945, Japonia a anunțat că se predă, punând capăt celui mai devastator război din istorie. Decizia a marcat sfârșitul unui conflict global și începutul unei noi ordini mondiale.
01:15
Mizele întâlnirii Trump-Putin. „Cheia opririi războiului constă în succesul forțelor armate ucrainene” # Adevarul.ro
Războiul tarifelor inițiat de Trump îl pune într-o „situație impozantă” în fața oricărei țări, inclusiv a Rusiei, Chinei și Indiei, spune expertul în politici de securitate Hari Bucur Marcu. Cu toate acestea, el crede că niciun consilier nu va avea curajul să-i spună lui Putin realitatea.
00:15
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7 la Titularizare anul acesta” # Adevarul.ro
Și ultimele speranțe ale profesorilor că măsurile anunțate în educație vor fi amânate s-au spulberat. Actele normative care pun în aplicare măsurile de reformă au fost publicate vineri. În școli se reface încadrarea, fiind extrem de puțini titularii care pot sta liniștiți.
9 august 2025
23:15
Orașul cu cea mai înaltă clădire din Transilvania. Cu ce seamănă primul zgârie-nori construit în epoca Ceaușescu la Satu Mare # Adevarul.ro
Cea mai înaltă clădire din Transilvania se înalță la aproape 100 de metri și este punctul de reper al orașului Satu Mare. Arhitectura Palatului Administrativ a stârnit numeroase controverse, dar unii specialiști au considerat-o drept una dintre cele mai reușite astfel de construcții.
22:45
O lecție pentru staruri de la Post Malone. Distanța de la România înjurată la „România, ești extraordinară!” # Adevarul.ro
Post Malone, artistul nominalizat de 9 ori la premiile Grammy, a fost un monument de modestie și dedicare la Untold X. El a demonstrat unor staruri de moment, precum Albert NBN, că artist adevărat nu este cel care înjură și jignește, ci cel care atinge mințile și inimile publicului său.
22:00
Ucraina ar pierde „centura fortificată” din Donbas dacă acceptă propunerea Rusiei. Riscurile sunt majore, spun experții # Adevarul.ro
Propunerea Kremlinului ca Ucraina să cedeze Rusiei teritorii din regiunea Donețk, în schimbul unui armistițiu, ar putea oferi Moscovei un avantaj semnificativ pe câmpul de luptă, apreciază analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului (ISW), relatează Newsweek.
22:00
Accident între două mașini pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara. Unul din autoturisme, la un pas să cadă în râul Bega # Adevarul.ro
Un accident între două autoturisme s-a produs sâmbătă, 9 august, pe Podul Mihai Viteazul din Timișoara, în urma căruia una dintre mașini a lovit balustrada și a fost aproape să cadă în râul Bega.
21:45
Val de ironii după ce Poliția Română a publicat un videoclip în care cere nuntașilor să spună „«nu» folosirii armelor la furatul miresei” # Adevarul.ro
Un clip publicat de Ministerul Afacerilor Interne, în care românii sunt avertizați să nu meargă cu arme neletale la nunți, pentru furtul miresei, a stârnit un val de ironii pe rețelele de socializare.
21:30
Președintele Nicușor Dan, baie de mulțime la Festivalul Lupilor, în Republica Moldova. Este împreună cu Maia Sandu # Adevarul.ro
Președintele României se Nicușor Dan alături președinta Republicii Moldova este sâmbătă seara, la Festivalul Lupilor organizat în Rezervația Naturală "Orheiul Vechi".
21:15
Macron avertizează că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, după anunțul despre întâlnirea dintre Trump și Putin # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat sâmbătă, 9 august, că „viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”.
21:15
Constănțenii, prima înfrângere în acest sezon, arădenii, neînvinși.
Acum 24 ore
21:00
Coreea de Nord a lansat „Burger Kim”, pentru turiștii ruși. Este creat după „o rețetă a marelui lider însuși” # Adevarul.ro
Turiştii ruși aflați pe un zbor programat de la Vladivostok la Phenian au avut parte de un „Burger Kim”, alături de cârnați și dulciuri. Pentru mult timp, hamburgerul a fost dezaprobat în imperiul lui Kim: pentru a preveni influența occidentală.
21:00
Ștefania Uță, aur la Campionatul European de atletism. Cursă senzațională, încheiată cu recordul competiției # Adevarul.ro
Sportiva noastră, campioană la 400 m garduri.
20:45
Forțele Aeriene ale SUA plănuiesc să testeze rezistența vehiculelor Tesla Cybertruck în cadrul unor exerciții cu foc real, a relatat publicația de specialitate The War Zone.
20:15
Moscova avertizează asupra „provocărilor” înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump: „Forțe din Europa și Ucraina au un interes direct în continuarea războiului” # Adevarul.ro
Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump.
20:15
Al doilea copil dispărut de pe Litoralul românesc. Un băiat de 9 ani a plecat de pe o plajă din Mamaia Nord # Adevarul.ro
Polițiștii sunt în alertă, după ce un alt copil de 9 ani a dispărut de pe o plajă din Mamaia Nord. El este din județul Argeș și venise cu părinții în vacanță, la mare.
20:15
NASA a descoperit care sunt cele mai fierbinți puncte de pe Pământ: temperaturile pot ajunge până la 80 de grade # Adevarul.ro
Cercetătorii au descoperit cele mai fierbinți zone de pe Pământ, detronând Valea Morții din California, considerată până acum locul cu cele mai ridicate temperaturi.
20:15
Ministrul Alexandru Rogobete: România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galațiul este un exemplu de performanță # Adevarul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vizitat sâmbătă, 9 august, mai multe spitale din județul Galați. „Ceea ce altădată părea imposibil, devine realitate”, a spus oficialul.
19:45
Imagini cu cel mai urât câine din lume. Nu are păr, are picioarele scurte și fața ridată # Adevarul.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului „Cel mai urât câine din lume”, care a avut loc în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970.
19:45
Un anti-vaccinist a deschis focul asupra Centrului pentru Controlul și prevenirea bolilor din Atlanta # Adevarul.ro
Angajații Centrului pentru Controlul și prevenirea Bolilor din SUA (CDC), au fost victimele unui atac armat vineri seară, 8 august. În urma anchetei, s-a stabilit posibilul motiv pentru care autorul atacului a comis acest gest.
19:45
„Patimile lui Hristos”, filmul regizat de Mel Gibson, va avea două continuări. Când se lansează „Învierea lui Hristos” # Adevarul.ro
Mult așteptata continuare a filmului „Patimile lui Hristos” al lui Mel Gibson va fi împărțită în două filme, fiecare parte urmând să fie lansată în 2027.
19:30
ANPC, în control pe litoral: amenzi de peste 600.000 de lei și 21 de operatori economici închiși # Adevarul.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)- Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 - 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei.
19:15
O vidră a ajuns într-un coafor din Carei. Jandarmii au ajutat-o să ajungă pe malul râului Crasna, în mediul ei natural # Adevarul.ro
Misiune inedită pentru jandarmii din Satu Mare, care au intervenit pentru a captura o vidră a care a pătruns într-un salon de coafură. Animalul a fost salvat și relocat în mediul natural.
19:00
Putin și-a sunat aliații, înainte de întâlnirea cu Trump. Ce a discutat cu liderul chinez # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a purtat discuții telefonice cu președintele chinez Xi Jinping și dictatorul belarus Alexander Lukashenko pe 8 august, cu câteva zile înainte de întâlnirea sa preconizată cu președintele american Donald Trump.
19:00
Ministrul de Externe britanic, David Lammy, și vicepreședintele SUA, JD Vance, vor avea sâmbătă, 9 august, o întâlnire în Marea Britanie cu partenerii ucraineni și europeni pentru a discuta despre eforturile de pace din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al Downing Street.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.