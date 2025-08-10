DJ Bamfi la Afterparty-ul de la Rock Revolution Fest Bobâlna
Profit.ro, 10 august 2025 07:00
Pregătiți-vă pentru un weekend de neuitat! După ce concertele se încheie, energia nu se stinge. DJ Bamfi preia controlul și duce distracția la un alt nivel, la afterparty-urile din 22 și 23 august!
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
07:00
Pregătiți-vă pentru un weekend de neuitat! După ce concertele se încheie, energia nu se stinge. DJ Bamfi preia controlul și duce distracția la un alt nivel, la afterparty-urile din 22 și 23 august!
Acum 12 ore
22:40
FOTO Nicușor Dan, vizită surpriză în Republica Moldova. Cu Maia Sandu la festival de muzică # Profit.ro
Președintele Nicușor Dan a mers în Republica Moldova, în vizită privată.
22:30
Avertisment în România, chiar din Guvern: Vin sute de mii de tone produse marcate ca second hand, în realitate deșeuri # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, atenționează că în România intră sute de mii de tone de produse marcate ca fiind second hand, dar care, de fapt, sunt deșeuri.
20:10
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor-Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 – 8 august 2025, amenzi contravenționale în sumă de 620.000 lei, conform unui comunicat al ANPC, transmite Agerpres.
19:50
350 de practicanți de Karate Kyokushin, din România și străinătate, se antrenează pentru marele concurs de mâine.
19:30
„Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni”, a afirmat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, pe fondul unor intense manevre diplomatice în perspectiva summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters.
18:20
Preocupările legate de poluarea cu PFAS – prescurtarea de la substanțe per- și polifluoroalchilice – sunt în creștere în întreaga Europă, deoarece studiile arată că aceste „substanțe chimice veșnice” toxice sunt prezente în sângele, alimentele și apa noastră, adesea la niveluri nesigure, potrivit unei analize Europeannewsroom.com, un proiect comun al agențiilor AFP, BTA, Belga, dpa, STA.
Acum 24 ore
17:50
Mexicul a declarat că armata americană nu va intra pe teritoriul său, în urma unor informații potrivit cărora președintele Donald Trump ar fi ordonat Pentagonului să vizeze cartelurile de droguri din America Latină, transmite BBC.
17:20
Austriecii de la Verbund își fac instalație de stocare de energie la parcul lor eolian din Tulcea # Profit.ro
Subisidiara lor românească deține și operează un ansamblu eolian cu putere instalată totală de peste 226 MW la Casimcea, în județul Tulcea, pus în funcțiune în 2012.
17:10
Apă radioactivă dintr-o bază care adăpostește bombele nucleare ale Regatului Unit a fost lăsată să se scurgă în mare. Guvernul a vrut să țină incidentul secret # Profit.ro
Materialul radioactiv a fost deversat în Loch Long, un lac marin situat lângă Glasgow, în vestul Scoției, pentru că Marina Regală nu a întreținut corespunzător rețeaua de conducte de apă de la o bază nucleară, arată documentele unei autorități de reglementare, potrivit The Guardian.
16:30
Lucrări Magritte, Warhol, Dali de mai multe milioane de lire sterline vor fi scoase la licitație la Londra # Profit.ro
Opere de artă prestigioase, între care tablouri de René Magritte, Andy Warhol și desene de Salvador Dali, vor fi scoase la licitație la Londra în 17, 18 și 19 septembrie, a anunțat casa de licitații Sotheby's.
15:50
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 170,8 miliarde lei, la finalul lunii iunie 2025, în creștere cu 19% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024, potrivit statisticii Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), transmite Agerpres.
15:30
Producătorul ChatGPT, OpenAI, l-a învins pe Grok, creat de Elon Musk, în finala unui turneu pentru desemnarea celui mai bun jucător de șah AI (inteligență artificială), relatează BBC.
15:10
Prima locomotivă electrică nou construită, achiziționată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF), cu finanțare asigurată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a finalizat cu succes testele de la Inelul de la Făurei.
15:00
Investigație - Mașini întregi „recreate” din componente falsificate. Peste 1,5 milioane de piese auto contrafăcute au fost confiscate # Profit.ro
Investigațiile făcute de o echipă specializată a companiei Mercedes-Benz pentru depistarea pieselor de schimb falsificate au adus în 2024 o creștere cu aproape jumătate a numărului de anunțuri de vânzare online și a generat un număr uriaș de componente confiscate împreună cu autoritățile.
14:30
Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' în cadrul unui viitor acord Rusia-Ucraina. Zelenski promite că ucrainenii „nu își vor abandona pământul” # Profit.ro
Președintele SUA Donald Trump a menționat un posibil 'schimb de teritorii' între Ucraina și Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două țări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părțile implicate, relatează AFP.
14:00
Universitatea publică din California a anunțat că guvernul american îi cere o amendă uriașă de un miliard de dolari pentru manifestațiile pro-palestiniene din 2024, o nouă ofensivă a administrației Donald Trump împotriva învățământului superior, relatează AFP.
13:50
Chiar și modelele cu cip M-series pot începe să gâfâie după luni de utilizare intensă, dacă spațiul de stocare se umple sau procesele de fundal scapă de sub control. Urmează pașii de mai jos și readu tableta la viteza inițială fără să pierzi datele.
13:30
Companiile de pensii administrate privat: Proiectul ce prevede plăți eșalonate este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din UE și OECD # Profit.ro
Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR) anunță, printr-un comunicat, că salută apariția proiectului de lege de plată a pensiilor private și precizează că proiectul de lege aflat acum în dezbatere publică este inspirat de cele mai bune practici în domeniu ale statelor dezvoltate din Uniunea Europeana și OECD, cu principii clare și rezonabile de organizare a sistemului de plată a pensiilor private.
13:30
Cum recuperezi fotografiile șterse din Google Photos înainte să fie eliminate definitiv pe Android # Profit.ro
Google Photos păstrează elementele în coș timp de 60 de zile. După această perioadă, fișierele se șterg ireversibil, deci fiecare zi contează dacă ai șters ceva din greșeală
13:00
Imagini sunt prezentate acum cu avionul de mici dimensiuni care s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
13:00
Programarea clipurilor te ajută să menții prezența constantă chiar când nu poți filma zilnic. TikTok oferă un scheduler oficial în versiunea web, iar de la primăvara 2025 funcția permite programarea la 30 de zile în avans. Nu ai nevoie de cont Business, doar de un browser la zi și fișiere pregătite în format corect.
12:50
Un schimb de focuri a fost semnalat în New York, chiar în zona turistică populară Time Square.
12:50
Sindicat: Poșta Română a plătit penalități de milioane lei, în urma contractului de citiri contoare. Reacția conducerii # Profit.ro
Poșta Română a plătit penalități de milioane lei fiind trecute pe pierderi, în loc să îi fie imputate directorului general al companiei, Valentin Ștefan, ca urmare a unui management defectuos, a afirmat Florin Daniel Gheorghiu, președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), citat de Agerpres.
12:30
Gemini, chatbot-ul de inteligență artificială dezvoltat de Google, și-a surprins utilizatorii în ultimele zile cu o serie de mesaje autocritice.
12:20
Corpul de Control al Ministerului Mediului a descoperit pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi la șase direcții silvice din cadrul Romsilva # Profit.ro
Șase direcții silvice (Bistrița-Năsăud, Constanța, Dolj, Mehedinți, Teleorman și Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi, în perioada 2020 - 2024, relevă concluziile raportului întocmit de Corpul de Control al Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), citat de Agerpres.
12:10
Noul model lingvistic proaspăt lansat de OpenAI inventează informații mai rar decât versiunile anterioare, conform producătorului.
12:10
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în curtea fabricii Astra Vagoane, din Arad.
11:50
CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declarațiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI și Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.
11:20
Noile taxe vamale americane ar urma să aibă un impact major asupra economiei și exporturilor Bulgariei, cu un declin estimat de 32,8% al livrărilor către piața americană, a anunțat adjunctul ministrului Economiei și Industriei, Doncho Barbalov, informează Novinite, preluată de Agerpres.
10:40
Prețul aurului a atins un nou record istoric; Tarifele americane ar putea zgudui piața metalelor prețioase # Profit.ro
Aurul a atins vineri un nou maxim istoric, pe fondul incertitudinilor legate de aplicarea unor tarife vamale impuse de SUA asupra lingourilor de aur importate, în special din Elveția, cel mai mare rafinator de aur din lume, transmite CNBC.
10:10
Norvegia pregătește prima rundă majoră de licențiere pentru petrol și gaze din ultimii ani # Profit.ro
Norvegia se pregătește să lanseze o nouă rundă de acordare a licențelor de exploatare pentru petrol și gaze în zonele neexplorate de pe platoul continental norvegian – prima inițiativă de acest fel din 2021 încoace, a anunțat vineri ministrul Energiei, Terje Aasland, transmite Reuters.
09:40
Declin al acțiunilor companiilor europene de apărare, după informații privind un posibil acord SUA–Rusia pentru oprirea războiului din Ucraina # Profit.ro
Acțiunile principalelor companii europene din industria de apărare au scăzut vineri, contrar evoluției generale pozitive a burselor, după ce Bloomberg a relatat că oficiali din Statele Unite și Rusia lucrează la un posibil acord pentru încetarea războiului din Ucraina, transmite CNBC.
09:20
Autoritatea britanică pentru concurență aprobă preluarea Spirit AeroSystems de către Boeing # Profit.ro
Autoritatea britanică pentru concurență a aprobat vineri preluarea companiei Spirit AeroSystems de către Boeing, după ce a decis să nu inițieze o investigație aprofundată privind posibile efecte anticoncurențiale ale tranzacției, transmite Reuters.
09:10
Vinul zilei: un roșu obținut din struguri Corvina Veronese, un vin cu note de fructe roșii, vanilie, ciocolată și condimente. Savuros alături de gnocchi cu sos de carne sau preparate din carne de vânat # Profit.ro
Amicale Corvina Verona 2020 este un vin roșu elegant și expresiv. Cu o culoare rubinie intensă și arome complexe de fructe roșii, condimente și note fine de vanilie, acest vin a fost distins cu Medalia de Bronz la Decanter 2024.
07:40
Concediere de angajați și restructurare. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
07:40
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuții privind Ucraina # Profit.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni la 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.
Ieri
00:40
Furnizorul mexican din industria auto Nemak, printre cei mai mari din lume, specializat în dezvoltarea și producția de componente din aluminiu, cumpără afacerea din România cu componente ușoare a elvețienilor de la Georg Fischer (GF) și intră pe piața locală.
8 august 2025
22:30
O nouă pastilă pentru slăbit cu administrare zilnică este prezentată ca având bune rezultate.
22:00
Înotătorul român în ape deschise Avram Iancu a reușit să traverseze înot Europa, pe celebra rută navigabilă Rin–Main–Dunăre, de la Marea Nordului la Marea Neagră.
21:30
SUA și Rusia încearcă la acest moment să ajungă la un acord pentru încetarea războiului în Ucraina, dar care ar cimenta ocuparea de către Rusia a teritoriilor ucrainene aflate acum sub controlul armatei ruse, conform Bloomberg.
21:00
Indicele BET a bătut un nou record într-o sesiune în care acțiunile celei maqi importante bănci românești au întrunit peste jumătate din volumele de la BVB.
20:40
Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să-și publice declarațiile de avere și de interese # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a solicitat tuturor miniștrilor să transmită către Cancelaria Prim-Ministrului declarațiile de avere și de interese depuse după numirea în funcție, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului.
20:30
Când procentajul de încărcare se oprește la 95 % și rămâne acolo minute întregi, problema nu este conexiunea, ci fișierul ori cache-ul aplicației.
20:00
Compania britanică Garagisti & Co a dezvăluit prima sa mașină cu ocazia evenimentului Monterey Car Week. Primul model al noii companii este un model exotic propulsat de un motor V12 aspirat natural și cuplat la o cutie manuală.
19:30
Fidelis – Subscrieri cu puțin peste 300 milioane euro în oferta de titluri de stat pentru populație. Peste o treime din plasamente au mers către emisiunea inedită cu scadența la 10 ani # Profit.ro
Oferta de august din programul Fidelis a fost în parametrii de participare apropiați de cei de la ediția precedentă.
19:30
Ministrul Economiei, Radu Miruță, anunță că a semnat o hotărâre de guvern care permite României să exploateze zăcămintele de grafit din județul Gorj.
19:10
FOTO Elvețienii de la Elma Electronic ridică în România cel mai mare hub industrial al Elma din Europa pentru producția de componente electronice și comutatoare rotative # Profit.ro
Compania elvețiană Elma Electronic, furnizor de soluții de calcul embedded și componente hardware pentru configurații standard și personalizate, a lansatconstrucția unei noi fabrici, în Timișoara.
19:00
BBC: De ce discuțiile dintre Trump și Putin nu vor duce la încetarea rapidă a războiului din Ucraina # Profit.ro
Războiul din Ucraina, declanșat de invazia rusă la scară largă din februarie 2022, nu dă semne de încetare. În estul Ucrainei, Rusia își continuă avansul său sângeros și istovitor.
18:50
Sony a anunțat că a livrat până acum 80,3 milioane de exemplare din cea mai nouă consolă de jocuri a companiei, PlayStation 5.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.