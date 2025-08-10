Noul Dodge Charger Sixpack: versiune cu motor termic de 550 cai putere
Automarket.ro, 10 august 2025 11:30
Noua generație Dodge Charger, prezentată anul trecut, este prima care a fost lansată ca model electric. Inițial, constructorul american a plănuit ca celebrul model de performanță să fie doar electric. Însă, din cauza vânzărilor mai mici decât era așteptat și datorită cererii mari pentru revenirea unei versiuni cu motoare termice, Dodge lansează acum noul Charger Sixpack, versiune care are sub capotă un motor pe benzină.Noul Charger Sixpack este oferit la...
• • •
Acum 15 minute
11:30
Acum 24 ore
13:00
Constructorul american își amână planurile de dezvoltare a viitoarelor sale camionete și utilitare electrice. Inițial, Ford avea în plan să lanseze două pick-up-uri noi în 2027, însă lansarea acestora ar urma să aibă loc în 2028. De asemenea, o nouă versiune a lui Ford E-Transit trebuia să apară tot în 2027, iar acum va apărea cu 2 ani mai târziu.Ford a luat această decizie din cauza cererii mai mici pentru acest tip de vehicule....
Ieri
10:20
Constructorul german a prezentat o versiune actualizată a lui 911 GT3 R. Aceasta este o mașină de competiție care concurează în mai multe serii GT3 din lume, cum ar fi GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge și în categoriile GT3 din Campionatul Mondial de Anduranță și din Campionatul IMSA.Noul Porsche 911 GT3 R actualizat va avea debutul competițional în 2026. Față de modelul din prezent, care concurează începând din 2023, noua versiune...
8 august 2025
16:40
Mai devreme în acest an, Ford a sărbătorit 60 de ani de la debutul primei generații Transit. Primul exemplar a ceea ce avea să devină una dintre cele mai emblematice modele utilitare din toate timpurile a fost produs în data de 9 august 1965.De atunci și până în prezent, Ovalul Albastru a produs peste 13 milioane de exemplare Transit la nivel mondial. Dintre acestea, 10.1 milioane de unități au fost produse în Europa și în Turcia. Cea mai de...
16:20
Mașinile exotice cu motoare V12 și cu o cutie manuală sunt extrem de rare în zilele noastre, însă nu au dispărut complet din peisaj. Astăzi, cu ocazia evenimentului Monterey Car Week din Statele Unite, tocmai a fost prezentat un astfel de model exotic din partea unui constructor nou, cu sediul în Marea Britanie și care poartă un nume italian.Noua marcă se numește Garagisti & Co, iar primul său model este botezat GP1. Primul model al acestei mărci este...
15:50
Polestar, marca de mașini electrice înființată de Volvo și co-deținută chinezii de la Geely, se retrage tocmai de pe piața unde produce cele mai multe mașini. Constructorul suedez nu va mai fi prezent în China din cauza vânzărilor aproape inexistente pe această piață, în ciuda faptului că modelele Polestar sunt produse în această țară.Datele de vânzări pentru Polestar în China raportate la prima jumătate a lui 2025 sunt sumbre....
14:00
Constructorul american de mașini electrice efectuează ultimele teste cu un nou model de conducere autonomă. Noul model Full Self-Driving este un sistem care permite ca mașina să ruleze de una singură fără ca șoferul să intervină decât în caz de urgență. Chiar și cu sistemul FSD activat, șoferul trebuie să țină mâinile pe volan și să fie pregătit în situațiile în care sistemul nu poate să evite un incident iminent.Sistemul FSD al celor de la...
13:30
Începând cu sezonul viitor, piloții din Supercupa Porsche, seria monomarcă suport pentru cursele de Formula 1, vor concura la volanul unei mașini noi. Mai exact, este vorba despre noul Porsche 911 Cup, bazat pe facelift-ul generației 992 a modelului de performanță.Pentru sezonul 2026 al seriilor monomarcă Porsche, constructorul german a pregătit o serie de noutăți pentru noul 911 Cup. În primul rând, pachetul aerodinamic este nou, ușor mai agresiv față...
11:50
Constructorul britanic de mașini de lux a prezentat primul exemplar al noului Batur Convertible by Mulliner. Modelul exclusivist urmează să fie produs în serie limitată și este expus public în cadrul evenimentului Monterey Car Week din Statele Unite.La fel ca varianta Coupe, noua variantă decapotabilă a lui Batur este creată de către divizia de personalizare Mulliner. Primul exemplar al lui Batur Convertible este vopsit în culoarea specială Opalite și care...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Constructorul francez de mașini exotice tocmai a dezvăluit cea mai nouă creație a sa. Noul Bugatti Brouillard este un model unicat și este primul model din istoria mărcii creat de noua divizie de personalizare Programme Solitaire. Acest program de personalizare este diferit față de Sur Mesure, divizia de personalizare principală a mărcii. Prin noul Programme Solitaire, clienții mărcii își pot crea propriul lor model Bugatti de la zero.Noul Bugatti Brouillard este...
7 august 2025
16:10
Dacia și Renault: campanie de rechemare pentru modelele cu motorul hibrid de 1.6 litri # Automarket.ro
Toate mașinile Dacia și Renault produse între aprilie 2019 și septembrie 2022, care au sub capotă motorizarea hibridă de 1.6 litri, sunt supuse unei campanii de rechemare din partea celor doi constructori. Mai exact, sunt afectate 4 modele din partea Renault, în speță Clio, Megane, Captur și Arkan, precum și un singur model Dacia, Jogger.Campania a fost inițiată după ce au fost raportate probleme la cutia de viteze cuplată la acest motor. Cu timpul, există...
14:50
General Motors și Hyundai realizează un parteneriat pentru dezvoltarea a cinci vehicule # Automarket.ro
Dintre cele 5 modele anunțate, 4 vehicule sunt programate pentru lansare în America Centrală și de Sud în 2028 și vor susține atât motoare cu ardere internă, cât și sisteme hibride. GM și Hyundai nu au specificat unde vor fi produse aceste modele, dar au afirmat că se așteaptă să ajungă la o producție de cel puțin 800.000 de unități pe an, la capacitate maximă.Parteneriatul va ajuta GM și Hyundai să înfrunte competiția tot mai dură din...
14:00
Constructorul japonez are planuri mari pentru următorul deceniu. Mai exact, Toyota vrea să înființeze o uzină nouă în Japonia pentru a mări și mai mult producția sa. Despre această uzină nouă, constructorul nipon precizează că activitatea sa este programată să înceapă în prima jumătate a anilor 2030.Noua uzină Toyota va fi înființată chiar în Toyota City, mai exact în zona din Teihoucho. Viitoarea uzină a japonezilor promite să...
12:40
Constructorul japonez de mașini de lux a dezvăluit mai multe imagini oficiale sugestive cu 3 concepte noi. Cele 3 concepte sunt SUV-uri bazate pe modelele de serie QX80 și QX65, modele care nu sunt comercializate în Europa. Unul dintre concepte anunță o viitoare mașină de teren, în timp ce restul conceptelor anunță un SUV de lux, respectiv un SUV pregătit pentru circuit.Primul concept se numește Infiniti QX80 Terrain Spec, pregătit pentru off-road. În imaginea...
12:20
Grupul Jaguar Land Rover a dezvăluit noul Range Rover Sport SV Carbon, o versiune axată pe performanță a vârfului de gamă, care va fi vândută alături de variantele SV și SV Black anunțate recent.Disponibil în 4 culori exterioare standard, dar și într-o gamă mai largă din paleta exclusivă SV Premium Palette, SV Carbon se remarcă prin pachetul Forged Carbon Exterior și jantele forjate ultra-ușoare de 23 de inch, asortate cu etriere de frână Negru...
11:00
După o pauză de 2 ani, Nissan a readus la viață modelul Micra, de data aceasta sub forma unui model complet electric, care împarte multe elemente cu fratele francez Renault 5. Acest lucru îl putem vedea și la preț, deoarece prețul de pornire pentru modelul japonez este asemănător cu cel pentru Renault 5.Astfel, Micra are un preț de pornire competitiv de 26.964 de euro în Marea Britanie. Acest preț se aplică nivelului de echipare Engage, care vine la pachet cu o...
10:50
Constructorul japonez are planuri de a lansa mai multe modele de performanță care să fie comercializate sub numele Nismo. Divizia de performanță a celor de la Nissan are în prezent doar un singur model electric, Ariya Nismo.Pentru viitoarele modele de performanță Nismo, Nissan ar urma să contribuie la dezvoltarea acestora prin intermediul echipei sale care concurează în Formula E. Tommaso Volpe, șeful echipei Nissan de Formula E, a dezvăluit pentru publicația Autocar...
6 august 2025
16:40
Noul Opel Frontera este și mai pregătit pentru segmentul SUV-urilor de familie. Spun asta deoarece noul Frontera poate oferi acum spațiu pentru până la 7 persoane. Pachetul pentru 7 persoane este o opțiune care îi va costa pe clienți în plus doar 800 de euro (în Germania). Ca variantă cu cinci locuri, prețurile pentru Frontera încep de la 24.190 €.În varianta cu 5 locuri, Frontera oferă un volum de încărcare de 460 de litri cu scaunele...
16:00
Constructorul german a confirmat că va retrage din producție unul dintre modelele sale electrice. Mai exact, este vorba despre ID.5, care este în esență varianta SUV Coupe a modelului electric ID.4. Modelul a fost lansat în 2021, inițial pentru piața din China, acolo unde Volkswagen spera la vânzări mari pentru acest model.Ulterior, Volkswagen ID.5 a ajuns și în Europa, însă a fost depășit în vânzări de către ID.4 atât pe...
15:40
Chinezii de la Leapmotor pregătesc o nouă versiune pentru SUV-ul electric C10. Noua versiune este botezată C10 Design AWD și, așa cum reiese din numele său, este o versiune care primește tracțiune integrală.Lansarea oficială a noii versiuni va avea loc în această toamnă. Până atunci, cunoaștem detaliile importante ale noului Leapmotor C10 Design AWD. Astfel, noua versiune primește două motoare electrice care dezvoltă împreună 585 de cai putere și care sunt...
14:00
După ce a fost prezentată oficial în iunie, noua generație Audi Q3 este acum disponibilă în România. Pe piața noastră, noul SUV de dimensiuni compacte al constructorului german este disponibil în 3 linii de echipare și cu 5 motorizări diferite.Echiparea de bază Advanced poate fi împerecheată cu un motor pe benzină pur termic, un motor diesel și un alt motor pe benzină cu tehnologie mild-hybrid. Cea mai accesibilă versiune a noului Audi Q3 primește...
12:50
Supercar vs pick-up! Lamborghini Revuelto vs Ram TRX de 1.200 CP Cei de la CarExpert au realizat o liniuță destul de nonconformistă. Spun asta deoarece au pus față în față un supercar și un pick-up. Este vorba despre noul Lamborghini Revuelto și un Ram TRX de 1.200 de cai putere. Aflați liniuta, drag race, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, ram, ram trx, ram trx drag race, revuelto drag race, lamborghini drag race...
12:20
OFICIAL: Final de drum pentru Volkswagen Touareg. SUV-ul va fi retras din producție în 2026 # Automarket.ro
După 24 de ani de producție, Volkswagen Touareg urmează să fie "pensionat" în 2026. Producția primului SUV al mărcii de la Wolfsburg va lua sfârșit anul viitor, iar acesta nu va mai primi o generație nouă. Locul său în segmentul SUV-urilor de dimensiuni mari va fi preluat de către Volkswagen Tayron, lansat pe piața europeană în 2024.Prima generație Volkswagen Touareg a fost lansată în 2002 și a fost dezvoltată în comun cu prima generație...
11:50
Vânzările de mașini noi din Marea Britanie au suferit o scădere de 5% în luna iulie, după ce au fost vândute 140.154 de vehicule noi, potrivit datelor oficiale ale celor de la SMMT. Dintre cele peste 140.100 de mașini vândute, 29.825 au fost electrice, ceea ce reprezintă o creștere de 9.7% pe piața britanică.În ultimele 7 luni, cel mai bine vândut model pe această piață a fost Ford Puma. SUV-ul de clasă subcompactă produs în...
10:30
Constructorul britanic și-a confirmat oficial prezența la Salonul Auto de la Munchen. Cel mai mare salon auto din acest an își va deschide porțile în 9 septembrie, iar accesul publicului va fi deschis până în 14 septembrie.În cadrul ediției din acest an a Salonului Auto de la Munchen, Mini va dezvălui două modele unicate. Despre aceste modele nu avem încă multe informații, însă cunoaștem că ambele showcar-uri vor purta emblema John Cooper...
5 august 2025
20:20
Chiar dacă Honda Civic Type R a fost retrasă recent de pe piața europeană, versiunea de performanță a modelului japonez continuă să stabilească recorduri în segmentul mașinilor cu tracțiune față pe circuitele lumii. Hot hatch-ul nipon a ajuns și pe un circuit românesc, mai exact pe MotorPark România, aflat la aproape 60 de kilometri de București.Astfel, Honda Civic Type R a stabilit un record pentru cea mai rapidă mașină de serie cu punte motoare pe...
19:50
La 46 de ani de la debutul pe piață, Mercedes-Benz Clasa G a atins oficial borna de 600.000 de exemplare produse. Unul dintre cele mai apreciate modele de teren din istorie este acum disponibil și într-o versiune pur electrică, botezată G 580 cu Tehnologie EQ.Exemplarul cu numărul 600.000 al lui Mercedes-Benz Clasa G este chiar această versiune și a ieșit de pe porțile uzinei Magna Steyr din Graz, Austria. Cel de-al 600.000-lea exemplar al Clasei G este vopsit...
16:50
Nissan începe negocierile cu sindicatul muncitorilor pentru reducerea locurilor de muncă # Automarket.ro
Producătorul auto japonez, aflat în dificultate și angajat într-un amplu proces de restructurare, a confirmat că a demarat consultările cu reprezentanții personalului de la Nissan Automotive Europe, biroul său regional din Montigny-le-Bretonneux, Franța, care are aproximativ 560 de angajați.Acest birou coordonează și operațiunile Nissan din Africa, Orientul Mijlociu, India și Oceania și urmează să treacă prin schimbări majore.Se pare că sindicatul și...
16:40
Constructorul german trebuia să lanseze un model de performanță în urmă cu aproape un deceniu. Acest lucru tocmai a fost dezvăluit de către o schiță oficială care datează din 2017 și în care este desenat un coupe. Schița a fost dezvăluită de către Stepan Rehak, purtătorul de cuvânt pentru design și concepte Volkswagen pe pagina sa de LinkedIn.Potrivit oficialului, modelul de performanță pe care Volkswagen ulterior l-a abandonat fusese desenat de către...
14:50
Imaginea teaser prezintă o caroserie elegantă și sculptată, despre care se crede că aparține unui model unicat. Există zvonuri care sugerează că ar putea fi bazat pe Chiron, însă detaliile sunt foarte puține în acest moment.Ceea ce se știe este că mașina a fost comandată de omul de afaceri olandez Michel Perridon, de la Perridon Holdings. Așa cum se poate observa, automobilul este vopsit într-o nuanță de verde metalizat.Secțiunea închisă la...
14:40
La 46 de ani de la debutul pe piață, Mercedes-Benz Clasa G a atins oficial borna de 600.000 de exemplare produse. Unul dintre cele mai apreciate modele de teren din istorie este acum disponibil și într-o versiune pur electrică, botezată G 580 cu Tehnologie EQ.Exemplarul cu numărul 600.000 al lui Mercedes-Benz Clasa G este chiar această versiune și a ieșit de pe porțile uzinei Magna Steyr din Graz, Austria. Cel de-al 600.000-lea exemplar al Clasei G este vopsit într-un...
13:50
Segmentul premium nu este deloc simplu. Ca să te bați cu producătorii consacrați ai nevoie de experiență, resurse financiare considerabile, talent și, nu în ultimul rând, modele corespunzătoare, construite ca la carte și cu motoare mari. Japonezii de la Mazda știau toate aceste lucruri, în 2022, atunci când au decis să atace segmentul premium, odată cu lansarea SUV-ului CX-60. Ulterior, niponii s-au aventurat și mai mult, atunci când au prezentat CX-80. Revenind, însă, la CX-60, Mazda a nimerit...
13:20
În urmă cu 60 de ani, mai exact în 11 august 1965, Ford a lansat oficial prima generație Bronco, un model de teren de dimensiuni mici care a dat naștere segmentului SUV-urilor pe piața nord-americană. Pentru a marca această aniversare specială, marca americană a pregătit un pachet special pentru noua generație Bronco.Noul pachet aduce numeroase noutăți vizuale exclusive care aduc o notă vizuală retro noii generații Bronco. În primul rând, mașinile...
13:10
Mazda a anunțat că se așteaptă la un impact negativ de 987 de milioane de dolari asupra profitului operațional din acest an fiscal, ca urmare a tarifelor de import impuse de Statele Unite, în timp ce constructorul auto japonez implementează măsuri pentru a reduce efectele acestora.Compania adoptă mai multe strategii pentru a atenua impactul, inclusiv schimbarea rutelor de transport maritim, creșterea producției la uzina sa din Alabama și ajustarea volumelor de producție...
11:30
Chevrolet Corvette Z06, unul dintre cele mai rapide modele de serie de pe Nurburgring! ... # Automarket.ro
Chevrolet Corvette Z06, unul dintre cele mai rapide modele de serie de pe Nurburgring! Urmăriți turul aici Noul Chevrolet Corvette Z06 a realizat un tur pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife în 7 minute și 11 secunde. Astfel, este printre cele mai rapide modele de serie de pe acest circuit. Urmăriți turul complet de la bordul mașinii în acest video. nurburgring, nordschleife, nurburgring nordschleife, corvette, chevrolet, corvette z06, chevrolet corvette z06, z06 nurburgring...
11:10
Constructorul german tocmai a dezvăluit un nou plan de a lansa mai multe modele noi în următorii 2 ani. Despre acest plan, care prevede lansarea a nu mai puțin de 32 de modele noi până în 2027, Mercedes-Benz spune că este "cel mai mare program de lansare de produse din istoria mărcii."Pentru anul 2026, Mercedes-Benz va lansa 18 modele noi. Două dintre ele au fost deja prezentate în acest an, fiind vorba de noua generație CLA, prezentată atât în...
10:30
Săptămâna trecută, Grupul JLR a anunțat oficial plecarea CEO-ului său, Adrian Mardell, de la șefia companiei, o mutare care va avea loc la sfârșitul anului. Mardell, care conduce Grupul JLR din 2022, se va pensiona și va fi înlocuit de un oficial care este în prezent directorul financiar al constructorului indian Tata Motors, cel care deține Grupul JLR.Noul CEO al Grupului JLR va fi P. B. Balaji. El va prelua funcția de CEO al grupului britanic...
4 august 2025
17:20
Continentul european s-a dovedit a fi o zonă de expansiune puternică pentru Alfa Romeo, cu o creștere de 33.3% a înmatriculărilor față de anul trecut. Rezultatele spectaculoase au venit din piețele strategice. De exemplu, în Franța, vânzările au crescut cu 51%, impulsionate de succesul modelului Junior.Totodată, în Regatul Unit s-a înregistrat o creștere de 50%, iar Italia a urcat cu 35%. Performanța cea mai spectaculoasă vine din Olanda, unde...
15:50
Această scădere marchează o nouă scădere lunară consecutivă pentru producătorul auto cu sediul în Suedia, deținut majoritar de compania chineză Geely.Vehiculele electrice au continuat să afecteze performanța generală. Vânzările de vehicule complet electrice au scăzut cu 26%, până la 10.511 unități, în timp ce livrările de modele hibride plug-in au scăzut cu 21%, ajungând la 11.461 de unități. În total, modelele electrificate au...
14:30
În luna iulie, românii au cumpărat 16.362 de mașini noi, potrivit celui mai nou raport al celor de la ACAROM. Concret, asta înseamnă o creștere de 25.31% față de iulie 2024.Situația nu este la fel de bună, în schimb, dacă ne uităm la primele 7 luni. De la începutul anului până în ultima zi din iulie, românii au cumpărat 80.718 mașini noi, ceea ce reprezintă o scădere de 16.4% față de același interval din 2024. În...
14:00
Porsche Macan în versiunea cu motoare termice nu mai este vândută pe piața europeană încă de anul trecut. Chiar și așa, modelul continuă să facă parte din oferta mărcii pe piețele din Asia, America și Australia.Succesorul versiunii termice a lui Macan va fi lansat în 2028. Informația a fost dezvăluită chiar de către Oliver Blume, CEO-ul Porsche. El a precizat că viitorul model va fi oferit cu motoare termice și hibride, fără să ofere mai multe...
13:00
Constructorul german continuă campania de promovare pentru viitoarea versiune electrică a SUV-ului GLC. Înainte de lansarea oficială din septembrie, Mercedes-Benz a publicat o nouă imagine oficială cu viitorul model electric, care promite să aducă un limbaj de design complet nou.Imaginea oficială dezvăluie noul design al grilei acoperite. Aceasta are în jurul său o ramă cromată și o suprafață care imită o sticlă fumurie și pe care sunt vizibile numeroase lumini...
11:40
Concret, juriul a acordat daune compensatorii în valoare de 59 de milioane de dolari familiei tinerei și 70 de milioane de dolari iubitului acesteia. De asemenea, juriul a acordat daune punitive în valoare de 200 de milioane de dolari.Tesla a fost găsită vinovată în proporție de 33% pentru accident, iar compania va fi obligată să plătească o treime din daunele compensatorii. În plus, va fi obligată să achite întreaga sumă stabilită ca daune punitive....
11:30
A 14-a etapă a sezonului 2025 de Formula 1 a adus piloții și echipele pe Hungaroring pentru Marele Premiu al Ungariei. În acest an, cursa din Ungaria a fost ultima etapă înainte de pauza de vară. La finalul unei curse lungi, marcată de strategii opuse pentru principalii piloți, Lando Norris a obținut o nouă victorie în fața lui Oscar Piastri. Cu această victorie, Norris a redus din diferența de puncte față de coechipierul său australian în clasamentul...
10:30
Cum s-a descurcat noul Ford Mustang GT la testul elanului? Spaniolii de la km77 au luat noul Ford Mustang GT pentru a vedea cum se descurcă la bine cunoscutul test al elanului. Aflați în video cum a performat unul dintre cele mai iubite modele la acest test de manevrabilitate. km77, ford, ford mustang, mustang gt, ford mustang gt, ford mustang testul elanului, mustang gt testul elanului, ford mustang gt km77...
3 august 2025
11:40
VIDEO: Liniuță între BMW M2, Porsche Cayman GT4 RS, Mercedes-AMG A45 S și Volkswagen Golf R ... # Automarket.ro
Liniuță între BMW M2, Porsche Cayman GT4 RS, Mercedes-AMG A45 S și Volkswagen Golf R și Audi RS3 Britanicii de la carwow au luat noul BMW M2, și pentru a vedea cât de rapid este, aceștia l-au pus față în față cu alte 4 modele germane pentru o liniuță. Astfel, acesta s-a duelat cu Porsche Cayman GT4 RS, Mercedes-AMG A45 S, Volkswagen Golf R și Audi RS drag race, carwow, liniuta, audi, mercedes-benz, amg, bmw, bmw m2, porsche, audi rs3, bmw m2, volkswagen golf...
11:00
Comisia Europeană de Justiție: Volkswagen rămâne răspunzătoare pentru manipularea emisiilor # Automarket.ro
Curtea Europeană de Justiție a decis vineri că producătorii auto, precum Volkswagen, rămân răspunzători pentru utilizarea dispozitivelor de manipulare ilegale, chiar dacă vehiculele respectă standardele UE, ceea ce nu garantează legalitatea tehnologiei folosite.Cazul ajuns în fața celei mai înalte instanțe a Uniunii Europene provine din două procese inițiate în Germania, care implică vehicule diesel Volkswagen echipate cu dispozitive de manipulare, fie...
2 august 2025
13:00
VIDEO: Mașină de curse vs mașină de stradă! Liniuță între Ferrari 296 GT3 și Ferrari ... # Automarket.ro
Cei de la CarExpert au luat același model, doar că în două versiuni diferite, pentru a afla care este mai rapidă. Astfel, aceștia au pus față în față un Ferrari 296 GT3 de curse și modelul de stradă Ferrari 296 GTB. Aflați în video care mașină a câștigat drag race, liniuta, ferrari, ferrari 296, ferrari 296 gtb, ferrari 296 gt3, ferrari drag race, ferrari 296 drag race, ferrari 296 liniuta...
10:50
Compania a semnat o scrisoare de intenție obligatorie pentru a-și vinde participația în echipa Aston Martin de Formula 1 către un cumpărător care nu a fost încă dezvăluit.Deși nu va avea un impact major asupra diviziei de curse, deoarece compania-mamă deținea de fapt doar 4.6% din această divizie sportivă, vânzarea, care va aduce 146 milioane de dolari, va reprezenta o infuzie de capital binevenită pentru afacerea auto, care continuă să se confrunte cu...
