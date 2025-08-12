Audi RS6, vânzări record în prima jumătate a anului 2025

11:10

Constructorul german tocmai a dezvăluit un nou plan de a lansa mai multe modele noi în următorii 2 ani. Despre acest plan, care prevede lansarea a nu mai puțin de 32 de modele noi până în 2027, Mercedes-Benz spune că este "cel mai mare program de lansare de produse din istoria mărcii."Pentru anul 2026, Mercedes-Benz va lansa 18 modele noi. Două dintre ele au fost deja prezentate în acest an, fiind vorba de noua generație CLA, prezentată atât în...