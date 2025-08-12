Hyundai pregătește un rival pentru Renault 4 electric: debut la Munchen

14:40

La 46 de ani de la debutul pe piață, Mercedes-Benz Clasa G a atins oficial borna de 600.000 de exemplare produse. Unul dintre cele mai apreciate modele de teren din istorie este acum disponibil și într-o versiune pur electrică, botezată G 580 cu Tehnologie EQ.Exemplarul cu numărul 600.000 al lui Mercedes-Benz Clasa G este chiar această versiune și a ieșit de pe porțile uzinei Magna Steyr din Graz, Austria. Cel de-al 600.000-lea exemplar al Clasei G este vopsit într-un...