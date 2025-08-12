Hyundai pregătește un rival pentru Renault 4 electric: debut la Munchen
Automarket.ro, 12 august 2025 17:00
Constructorul sud-coreean pregătește pentru lansare un nou model electric. Din informațiile pe care le avem până acum, noul model va fi prezentat oficial cu ocazia Salonului Auto de la Munchen, care se va desfășura în perioada 9 – 14 septembrie.Noul model electric Hyundai va avea dimensiuni apropiate de cele ale lui Bayon și ar urma să fie un rival pentru Renault 4 E-Tech. Mai mult, acesta va fi înrudit și cu viitoarea Kia EV2, care ar urma să-și facă...
• • •
Alte ştiri de Automarket.ro
Acum 30 minute
17:00
Acum 2 ore
15:30
Constructorul german a dezvăluit o versiune cu tracțiune integrală pentru versiunea electrică a lui Grandland. SUV-ul compact al mărcii de la Russelsheim este primul model Opel care este electric și care primește tracțiune integrală în același timp.AUTONOMIE DE PESTE 500 KM Astfel, propulsorul noului Grandland Electric AWD, așa cum este botezată noua versiune, este alcătuit din două motoare electrice. Împreună, cele două motoare dezvoltă 325 cai putere și...
Acum 4 ore
13:20
Constructorul suedez va prezenta cele mai noi modele din gama sa complet electrică într-un stand amplasat în centrul orașului München. Între timp, modelele EX90 și ES90 vor fi expuse și pe scena separată a Volvo din complexul expozițional din estul orașului München.Volvo va folosi, de asemenea, evenimentul pentru a prezenta un prim teaser al modelului EX60. SUV-ul complet electric este programat să își facă debutul oficial la începutul anului...
Acum 6 ore
12:30
Majoritatea mașinilor nu înregistrează o creștere a comenzilor atunci când se apropie de sfârșitul ciclului lor de viață. De fapt, dacă o gândim la rece, cererea scade de obicei în ultimul an de producție. Iată totuși că Audi RS6 nu se supune acestor reguli. Break-ul rapid de familie a înregistrat cele mai bune rezultate din istoria sa pentru prima jumătate a anului, în ciuda faptului că urmează să fie înlocuit anul viitor....
12:00
În urmă cu doar câteva zile, Ford anunțase că va amâna dezvoltarea de camionete și utilitare electrice pentru a se concentra mai mult pe viitoare modele electrice accesibile. Unul dintre aceste modele va fi un pick-up electric nou, de dimensiuni medii, care urmează să-și facă debutul în 2027.Despre noua camionetă, încă fără nume, Ford spune că va fi bazat o arhitectură complet nouă. Botezată Ford Universal EV Platform, noua arhitectură va fi...
11:40
Acum 8 ore
10:40
Șeful Mercedes-Benz critică planul UE de interzicere a mașinilor cu motoare termice din 2035 # Automarket.ro
Planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea de mașini noi cu motoare termice începând din 2035 atrage și mai multe critici din partea constructorilor europeni. Lista mărcilor care au criticat acest plan include acum și Mercedes-Benz. Într-un interviu acordat presei germane, Ola Kallenius, șeful Mercedes-Benz și președintele ACEA, a criticat planul Uniunii Europene de a permite doar mașini electrice să fie vândute începând din 2035....
Acum 12 ore
09:10
Audi a plecat la drum, alături de un grup mic de jurnaliști, într-o călătorie de peste 1000 de kilometri prin cele mai pitorești drumuri din Scandinavia. Această călătorie, cu punctul de plecare în Copenhaga, capitala Danemarcei și cu linia de sosire în orașul norvegian Bergen, a fost străbătută 100% electric cu Audi A6 Sportback e-tron...
Ieri
16:50
Începând de anul viitor, posesorii de mașini mai vechi de 15 ani vor plăti un impozit mai mare. Noile taxe de poluare vor fi cu până la 60% mai mari decât în prezent și vor fi afectați proprietarii cu mașini cu motoare Euro 4 sau mai mici.În prezent, impozitul auto crește cu 10 lei pentru fiecare 200 cmc. Asta înseamnă că mașinile care au motoare cu o capacitate cuprinsă între 1401 cmc și 1600 cmc sunt supuse unui impozit anual...
15:10
Constructorul britanic de mașini de lux sărbătorește 100 de ani de la prima lansare a modelului său etalon, Phantom. Prima generație a fost lansată în 1925 și a înlocuit vechiul model de lux Silver Ghost, primul model al mărcii, lansat în 1906. De-a lungul celor 100 de ani de producție, Rolls-Royce Phantom a cunoscut 8 generații. Cea mai recentă datează din 2017 și este modelul etalon al constructorului în prezent.Rolls-Royce Phantom a fost, în...
12:40
Mai devreme în primăvara acestui an, DS Automobiles a dezvăluit oficial noul N°4, un model de clasă compactă. Cel mai nou model al constructorului francez de mașini premium a ajuns acum și în România și este disponibil în 4 niveluri de echipare și cu 3 motorizări diferite.Astfel, noul DS N°4 poate avea sub capotă un motor hibrid convențional, alcătuit dintr-un propulsor termic de 1.2 litri pe benzină și un motor electric. Acest propulsor dezvoltă...
10:50
A mai rămas mai puțin de o lună până când Salonul Auto de la Munchen 2025 își va deschide porțile. Cel mai important salon auto din Europa se va desfășura între 9 și 14 septembrie, iar acolo vor fi dezvăluite numeroase modele noi, precum și concepte care anunță viitoare planuri pentru mai multe mărci.Un producător care nu va fi prezent la eveniment este Tesla. Constructorul american de mașini electrice a renunțat să mai participe la Salonul Auto de la...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Noua generație Dodge Charger, prezentată anul trecut, este prima care a fost lansată ca model electric. Inițial, constructorul american a plănuit ca celebrul model de performanță să fie doar electric. Însă, din cauza vânzărilor mai mici decât era așteptat și datorită cererii mari pentru revenirea unei versiuni cu motoare termice, Dodge lansează acum noul Charger Sixpack, versiune care are sub capotă un motor pe benzină.Noul Charger Sixpack este oferit la...
9 august 2025
13:00
Constructorul american își amână planurile de dezvoltare a viitoarelor sale camionete și utilitare electrice. Inițial, Ford avea în plan să lanseze două pick-up-uri noi în 2027, însă lansarea acestora ar urma să aibă loc în 2028. De asemenea, o nouă versiune a lui Ford E-Transit trebuia să apară tot în 2027, iar acum va apărea cu 2 ani mai târziu.Ford a luat această decizie din cauza cererii mai mici pentru acest tip de vehicule....
10:20
Constructorul german a prezentat o versiune actualizată a lui 911 GT3 R. Aceasta este o mașină de competiție care concurează în mai multe serii GT3 din lume, cum ar fi GT World Challenge, Intercontinental GT Challenge și în categoriile GT3 din Campionatul Mondial de Anduranță și din Campionatul IMSA.Noul Porsche 911 GT3 R actualizat va avea debutul competițional în 2026. Față de modelul din prezent, care concurează începând din 2023, noua versiune...
8 august 2025
16:40
Mai devreme în acest an, Ford a sărbătorit 60 de ani de la debutul primei generații Transit. Primul exemplar a ceea ce avea să devină una dintre cele mai emblematice modele utilitare din toate timpurile a fost produs în data de 9 august 1965.De atunci și până în prezent, Ovalul Albastru a produs peste 13 milioane de exemplare Transit la nivel mondial. Dintre acestea, 10.1 milioane de unități au fost produse în Europa și în Turcia. Cea mai de...
16:20
Mașinile exotice cu motoare V12 și cu o cutie manuală sunt extrem de rare în zilele noastre, însă nu au dispărut complet din peisaj. Astăzi, cu ocazia evenimentului Monterey Car Week din Statele Unite, tocmai a fost prezentat un astfel de model exotic din partea unui constructor nou, cu sediul în Marea Britanie și care poartă un nume italian.Noua marcă se numește Garagisti & Co, iar primul său model este botezat GP1. Primul model al acestei mărci este...
15:50
Polestar, marca de mașini electrice înființată de Volvo și co-deținută chinezii de la Geely, se retrage tocmai de pe piața unde produce cele mai multe mașini. Constructorul suedez nu va mai fi prezent în China din cauza vânzărilor aproape inexistente pe această piață, în ciuda faptului că modelele Polestar sunt produse în această țară.Datele de vânzări pentru Polestar în China raportate la prima jumătate a lui 2025 sunt sumbre....
14:00
Constructorul american de mașini electrice efectuează ultimele teste cu un nou model de conducere autonomă. Noul model Full Self-Driving este un sistem care permite ca mașina să ruleze de una singură fără ca șoferul să intervină decât în caz de urgență. Chiar și cu sistemul FSD activat, șoferul trebuie să țină mâinile pe volan și să fie pregătit în situațiile în care sistemul nu poate să evite un incident iminent.Sistemul FSD al celor de la...
13:30
Începând cu sezonul viitor, piloții din Supercupa Porsche, seria monomarcă suport pentru cursele de Formula 1, vor concura la volanul unei mașini noi. Mai exact, este vorba despre noul Porsche 911 Cup, bazat pe facelift-ul generației 992 a modelului de performanță.Pentru sezonul 2026 al seriilor monomarcă Porsche, constructorul german a pregătit o serie de noutăți pentru noul 911 Cup. În primul rând, pachetul aerodinamic este nou, ușor mai agresiv față...
11:50
Constructorul britanic de mașini de lux a prezentat primul exemplar al noului Batur Convertible by Mulliner. Modelul exclusivist urmează să fie produs în serie limitată și este expus public în cadrul evenimentului Monterey Car Week din Statele Unite.La fel ca varianta Coupe, noua variantă decapotabilă a lui Batur este creată de către divizia de personalizare Mulliner. Primul exemplar al lui Batur Convertible este vopsit în culoarea specială Opalite și care...
10:40
Constructorul francez de mașini exotice tocmai a dezvăluit cea mai nouă creație a sa. Noul Bugatti Brouillard este un model unicat și este primul model din istoria mărcii creat de noua divizie de personalizare Programme Solitaire. Acest program de personalizare este diferit față de Sur Mesure, divizia de personalizare principală a mărcii. Prin noul Programme Solitaire, clienții mărcii își pot crea propriul lor model Bugatti de la zero.Noul Bugatti Brouillard este...
7 august 2025
16:10
Dacia și Renault: campanie de rechemare pentru modelele cu motorul hibrid de 1.6 litri # Automarket.ro
Toate mașinile Dacia și Renault produse între aprilie 2019 și septembrie 2022, care au sub capotă motorizarea hibridă de 1.6 litri, sunt supuse unei campanii de rechemare din partea celor doi constructori. Mai exact, sunt afectate 4 modele din partea Renault, în speță Clio, Megane, Captur și Arkan, precum și un singur model Dacia, Jogger.Campania a fost inițiată după ce au fost raportate probleme la cutia de viteze cuplată la acest motor. Cu timpul, există...
15:00
Modern vs retro! Liniuță între Volkswagen Golf 8 R și Dodge Viper Cât de mult au avansat mașinile? Asta au vrut să afle și cei de la The Fast Lane Car. Astfel, aceștia au realizat o liniuță între noul Volkswagen Golf 8 R Black Edition și un Dodge Viper din 1994. Aflați în video care model a câștigat. drag race, liniuță, dodge, dodge viper, volkswagen, volkswagen golf, golf 8 r, volkswagen golf 8 r, golf 8 r black edition, volkswagen drag race, dodge drag race...
14:50
General Motors și Hyundai realizează un parteneriat pentru dezvoltarea a cinci vehicule # Automarket.ro
Dintre cele 5 modele anunțate, 4 vehicule sunt programate pentru lansare în America Centrală și de Sud în 2028 și vor susține atât motoare cu ardere internă, cât și sisteme hibride. GM și Hyundai nu au specificat unde vor fi produse aceste modele, dar au afirmat că se așteaptă să ajungă la o producție de cel puțin 800.000 de unități pe an, la capacitate maximă.Parteneriatul va ajuta GM și Hyundai să înfrunte competiția tot mai dură din...
14:00
Constructorul japonez are planuri mari pentru următorul deceniu. Mai exact, Toyota vrea să înființeze o uzină nouă în Japonia pentru a mări și mai mult producția sa. Despre această uzină nouă, constructorul nipon precizează că activitatea sa este programată să înceapă în prima jumătate a anilor 2030.Noua uzină Toyota va fi înființată chiar în Toyota City, mai exact în zona din Teihoucho. Viitoarea uzină a japonezilor promite să...
12:40
Constructorul japonez de mașini de lux a dezvăluit mai multe imagini oficiale sugestive cu 3 concepte noi. Cele 3 concepte sunt SUV-uri bazate pe modelele de serie QX80 și QX65, modele care nu sunt comercializate în Europa. Unul dintre concepte anunță o viitoare mașină de teren, în timp ce restul conceptelor anunță un SUV de lux, respectiv un SUV pregătit pentru circuit.Primul concept se numește Infiniti QX80 Terrain Spec, pregătit pentru off-road. În imaginea...
12:20
Grupul Jaguar Land Rover a dezvăluit noul Range Rover Sport SV Carbon, o versiune axată pe performanță a vârfului de gamă, care va fi vândută alături de variantele SV și SV Black anunțate recent.Disponibil în 4 culori exterioare standard, dar și într-o gamă mai largă din paleta exclusivă SV Premium Palette, SV Carbon se remarcă prin pachetul Forged Carbon Exterior și jantele forjate ultra-ușoare de 23 de inch, asortate cu etriere de frână Negru...
11:00
După o pauză de 2 ani, Nissan a readus la viață modelul Micra, de data aceasta sub forma unui model complet electric, care împarte multe elemente cu fratele francez Renault 5. Acest lucru îl putem vedea și la preț, deoarece prețul de pornire pentru modelul japonez este asemănător cu cel pentru Renault 5.Astfel, Micra are un preț de pornire competitiv de 26.964 de euro în Marea Britanie. Acest preț se aplică nivelului de echipare Engage, care vine la pachet cu o...
10:50
Constructorul japonez are planuri de a lansa mai multe modele de performanță care să fie comercializate sub numele Nismo. Divizia de performanță a celor de la Nissan are în prezent doar un singur model electric, Ariya Nismo.Pentru viitoarele modele de performanță Nismo, Nissan ar urma să contribuie la dezvoltarea acestora prin intermediul echipei sale care concurează în Formula E. Tommaso Volpe, șeful echipei Nissan de Formula E, a dezvăluit pentru publicația Autocar...
6 august 2025
16:40
Noul Opel Frontera este și mai pregătit pentru segmentul SUV-urilor de familie. Spun asta deoarece noul Frontera poate oferi acum spațiu pentru până la 7 persoane. Pachetul pentru 7 persoane este o opțiune care îi va costa pe clienți în plus doar 800 de euro (în Germania). Ca variantă cu cinci locuri, prețurile pentru Frontera încep de la 24.190 €.În varianta cu 5 locuri, Frontera oferă un volum de încărcare de 460 de litri cu scaunele...
16:00
Constructorul german a confirmat că va retrage din producție unul dintre modelele sale electrice. Mai exact, este vorba despre ID.5, care este în esență varianta SUV Coupe a modelului electric ID.4. Modelul a fost lansat în 2021, inițial pentru piața din China, acolo unde Volkswagen spera la vânzări mari pentru acest model.Ulterior, Volkswagen ID.5 a ajuns și în Europa, însă a fost depășit în vânzări de către ID.4 atât pe...
15:40
Chinezii de la Leapmotor pregătesc o nouă versiune pentru SUV-ul electric C10. Noua versiune este botezată C10 Design AWD și, așa cum reiese din numele său, este o versiune care primește tracțiune integrală.Lansarea oficială a noii versiuni va avea loc în această toamnă. Până atunci, cunoaștem detaliile importante ale noului Leapmotor C10 Design AWD. Astfel, noua versiune primește două motoare electrice care dezvoltă împreună 585 de cai putere și care sunt...
14:00
După ce a fost prezentată oficial în iunie, noua generație Audi Q3 este acum disponibilă în România. Pe piața noastră, noul SUV de dimensiuni compacte al constructorului german este disponibil în 3 linii de echipare și cu 5 motorizări diferite.Echiparea de bază Advanced poate fi împerecheată cu un motor pe benzină pur termic, un motor diesel și un alt motor pe benzină cu tehnologie mild-hybrid. Cea mai accesibilă versiune a noului Audi Q3 primește...
12:50
Supercar vs pick-up! Lamborghini Revuelto vs Ram TRX de 1.200 CP Cei de la CarExpert au realizat o liniuță destul de nonconformistă. Spun asta deoarece au pus față în față un supercar și un pick-up. Este vorba despre noul Lamborghini Revuelto și un Ram TRX de 1.200 de cai putere. Aflați liniuta, drag race, lamborghini, revuelto, lamborghini revuelto, ram, ram trx, ram trx drag race, revuelto drag race, lamborghini drag race...
12:20
OFICIAL: Final de drum pentru Volkswagen Touareg. SUV-ul va fi retras din producție în 2026 # Automarket.ro
După 24 de ani de producție, Volkswagen Touareg urmează să fie "pensionat" în 2026. Producția primului SUV al mărcii de la Wolfsburg va lua sfârșit anul viitor, iar acesta nu va mai primi o generație nouă. Locul său în segmentul SUV-urilor de dimensiuni mari va fi preluat de către Volkswagen Tayron, lansat pe piața europeană în 2024.Prima generație Volkswagen Touareg a fost lansată în 2002 și a fost dezvoltată în comun cu prima generație...
11:50
Vânzările de mașini noi din Marea Britanie au suferit o scădere de 5% în luna iulie, după ce au fost vândute 140.154 de vehicule noi, potrivit datelor oficiale ale celor de la SMMT. Dintre cele peste 140.100 de mașini vândute, 29.825 au fost electrice, ceea ce reprezintă o creștere de 9.7% pe piața britanică.În ultimele 7 luni, cel mai bine vândut model pe această piață a fost Ford Puma. SUV-ul de clasă subcompactă produs în...
10:30
Constructorul britanic și-a confirmat oficial prezența la Salonul Auto de la Munchen. Cel mai mare salon auto din acest an își va deschide porțile în 9 septembrie, iar accesul publicului va fi deschis până în 14 septembrie.În cadrul ediției din acest an a Salonului Auto de la Munchen, Mini va dezvălui două modele unicate. Despre aceste modele nu avem încă multe informații, însă cunoaștem că ambele showcar-uri vor purta emblema John Cooper...
5 august 2025
20:20
Chiar dacă Honda Civic Type R a fost retrasă recent de pe piața europeană, versiunea de performanță a modelului japonez continuă să stabilească recorduri în segmentul mașinilor cu tracțiune față pe circuitele lumii. Hot hatch-ul nipon a ajuns și pe un circuit românesc, mai exact pe MotorPark România, aflat la aproape 60 de kilometri de București.Astfel, Honda Civic Type R a stabilit un record pentru cea mai rapidă mașină de serie cu punte motoare pe...
19:50
La 46 de ani de la debutul pe piață, Mercedes-Benz Clasa G a atins oficial borna de 600.000 de exemplare produse. Unul dintre cele mai apreciate modele de teren din istorie este acum disponibil și într-o versiune pur electrică, botezată G 580 cu Tehnologie EQ.Exemplarul cu numărul 600.000 al lui Mercedes-Benz Clasa G este chiar această versiune și a ieșit de pe porțile uzinei Magna Steyr din Graz, Austria. Cel de-al 600.000-lea exemplar al Clasei G este vopsit...
16:50
Nissan începe negocierile cu sindicatul muncitorilor pentru reducerea locurilor de muncă # Automarket.ro
Producătorul auto japonez, aflat în dificultate și angajat într-un amplu proces de restructurare, a confirmat că a demarat consultările cu reprezentanții personalului de la Nissan Automotive Europe, biroul său regional din Montigny-le-Bretonneux, Franța, care are aproximativ 560 de angajați.Acest birou coordonează și operațiunile Nissan din Africa, Orientul Mijlociu, India și Oceania și urmează să treacă prin schimbări majore.Se pare că sindicatul și...
16:40
Constructorul german trebuia să lanseze un model de performanță în urmă cu aproape un deceniu. Acest lucru tocmai a fost dezvăluit de către o schiță oficială care datează din 2017 și în care este desenat un coupe. Schița a fost dezvăluită de către Stepan Rehak, purtătorul de cuvânt pentru design și concepte Volkswagen pe pagina sa de LinkedIn.Potrivit oficialului, modelul de performanță pe care Volkswagen ulterior l-a abandonat fusese desenat de către...
14:50
Imaginea teaser prezintă o caroserie elegantă și sculptată, despre care se crede că aparține unui model unicat. Există zvonuri care sugerează că ar putea fi bazat pe Chiron, însă detaliile sunt foarte puține în acest moment.Ceea ce se știe este că mașina a fost comandată de omul de afaceri olandez Michel Perridon, de la Perridon Holdings. Așa cum se poate observa, automobilul este vopsit într-o nuanță de verde metalizat.Secțiunea închisă la...
14:40
13:50
Segmentul premium nu este deloc simplu. Ca să te bați cu producătorii consacrați ai nevoie de experiență, resurse financiare considerabile, talent și, nu în ultimul rând, modele corespunzătoare, construite ca la carte și cu motoare mari. Japonezii de la Mazda știau toate aceste lucruri, în 2022, atunci când au decis să atace segmentul premium, odată cu lansarea SUV-ului CX-60. Ulterior, niponii s-au aventurat și mai mult, atunci când au prezentat CX-80. Revenind, însă, la CX-60, Mazda a nimerit...
13:20
În urmă cu 60 de ani, mai exact în 11 august 1965, Ford a lansat oficial prima generație Bronco, un model de teren de dimensiuni mici care a dat naștere segmentului SUV-urilor pe piața nord-americană. Pentru a marca această aniversare specială, marca americană a pregătit un pachet special pentru noua generație Bronco.Noul pachet aduce numeroase noutăți vizuale exclusive care aduc o notă vizuală retro noii generații Bronco. În primul rând, mașinile...
13:10
Mazda a anunțat că se așteaptă la un impact negativ de 987 de milioane de dolari asupra profitului operațional din acest an fiscal, ca urmare a tarifelor de import impuse de Statele Unite, în timp ce constructorul auto japonez implementează măsuri pentru a reduce efectele acestora.Compania adoptă mai multe strategii pentru a atenua impactul, inclusiv schimbarea rutelor de transport maritim, creșterea producției la uzina sa din Alabama și ajustarea volumelor de producție...
11:30
Chevrolet Corvette Z06, unul dintre cele mai rapide modele de serie de pe Nurburgring! ... # Automarket.ro
Chevrolet Corvette Z06, unul dintre cele mai rapide modele de serie de pe Nurburgring! Urmăriți turul aici Noul Chevrolet Corvette Z06 a realizat un tur pe legendarul circuit Nurburgring Nordschleife în 7 minute și 11 secunde. Astfel, este printre cele mai rapide modele de serie de pe acest circuit. Urmăriți turul complet de la bordul mașinii în acest video. nurburgring, nordschleife, nurburgring nordschleife, corvette, chevrolet, corvette z06, chevrolet corvette z06, z06 nurburgring...
