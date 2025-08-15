Genesis a început să testeze noul său prototip de anduranță pentru Le Mans

17:00

Constructorul sud-coreean pregătește pentru lansare un nou model electric. Din informațiile pe care le avem până acum, noul model va fi prezentat oficial cu ocazia Salonului Auto de la Munchen, care se va desfășura în perioada 9 – 14 septembrie.Noul model electric Hyundai va avea dimensiuni apropiate de cele ale lui Bayon și ar urma să fie un rival pentru Renault 4 E-Tech. Mai mult, acesta va fi înrudit și cu viitoarea Kia EV2, care ar urma să-și facă...