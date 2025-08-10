Scene tensionate într-un magazin din Margina. Un bărbat a fost arestat preventiv pentru că și-a amenințat fosta soție

Un bărbat de 37 de ani din Timiș a ajuns în arest preventiv pentru 30 de zile după ce a încălcat un ordin de protecție și și-a amenințat fosta soție. Acesta a intrat în magazinul din Margina unde femeia lucrează, deși măsura restrictivă îi interzicea să se apropie la mai puțin de 200 de metri de ea sau de locul de muncă.

