Gigi Becali, prim răspuns tăios în scandalul cu șefii de la Rapid și Craiova: „Ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență”

U Cluj nu mai este U Cluj din ediția precedentă, mai ales departe de stadionul propriu unde sute de mii de oameni se distrează la UNTOLD. Ioan Ovidiu Sabău a fost foc și pară după un nou semieșec, 1-1 cu Petrolul la Sibiu, în exil, dar meseriașul din el ar avea de ce să stea cu pieptul în fațăFă rai din ce ai. Este o expresie care are diverse „declinări", dar ideea, generală, ar fi aceea să te bucuri și să fii recunoscător pentru ceea ce ai. Indiferent de rezultat. ...