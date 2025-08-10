România, locul 21 la Campionatul European U17 de handbal feminin » Două victorii clare în finalul turneului

12:50

Gigi Becali, patronul FCSB, susține că statul român îi blochează o afacere care i-ar aduce 13 milioane de euro. E vorba de vânzarea unei fabrici de armament.Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani. Iar de ceva timp încearcă să vândă fabrica de armament unei companii americane. Becali încearcă de ani să scape de firma care se află în insolvență, dar spune că-i lipsesc anumite aprobări care blochează tranzacția de 13 milioane de euro. ...