Incident reprobabil pe Wembley: au huiduit în timpul momentului de reculegere pentru Diogo Jota
Gazeta Sporturilor, 10 august 2025 20:30
Suporterii lui Crystal Palace au avut un comportament scandalos în timpul momentului de reculegere pentru Diogo Jota și André Silva, înainte de Supercupa Angliei cu LiverpoolLiverpool și Crystal Palace s-au întâlnit pe Wembley în Supercupa Angliei. După 2-2 în primele 90 de minute, londonezii au câștigat cu 3-2 la penalty-uri. ...
• • •
Acum 5 minute
20:50
Viciere de rezultat?! Decizie controversată de arbitraj în Craiova - Hermannstadt, chiar în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova a învins-o pe Hermannstadt, scor 1-0, în primul meci al zilei din etapa 5 a Superligii. În prelungirile partidei, în minutul 90+2, Aurelian Chițu (34 de ani) a crezut că a înscris pentru sibieni, însă reușita lui nu a fost validată.Motivul? „Centralul” Andrei Chivulete a considerat că balonul n-a depășit în totalitate linia porții, spre nemulțumirea oaspeților, care au protestat vehement.FOTO. ...
20:40
România, locul 21 la Campionatul European U17 de handbal feminin » Două victorii clare în finalul turneului # Gazeta Sporturilor
Naționala feminină de handbal a României a reușit să evite dezastrul la Campionatul European U17, după 2 victorii clare în fața Turciei (27-41) și Macedoniei de Nord (25-40), care au salvat-o de la retrogradare.În primele 6 meciuri de la Campionatul European U17 de handbal feminin, România a înregistrat un bilanț de 2 egaluri și 4 înfrângeri, ajungând să lupte pentru locurile 21-24 și să-i fie serios amenințat locul în primul eșalon al competiției. ...
Acum 15 minute
20:30
Incident reprobabil pe Wembley: au huiduit în timpul momentului de reculegere pentru Diogo Jota # Gazeta Sporturilor
20:30
Acum 30 minute
20:20
Cui a mulțumit Alexandru Băluță, după ce a fost mazilit de Becali: „Nu pot pleca fără să vă spun” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Băluță (31 de ani) nu mai este fotbalistul celor de la FCSB. Mijlocașul dreapta a transmis un mesaj de „adio”, prin intermediul paginii personale de Instagram. Contractul acestuia cu campioana României urma să expire în vara lui 2026, însă Gigi Becali (67 de ani) l-a convins să semneze rezilierea, fiind nemulțumit de evoluțiile lui.Fotbalistul le-a mulțumit suporterilor pentru suportul pe care i l-au arătat în cele două sezoane petrecute la FCSB. ...
20:20
Uluitor! Ce avea scris Dean Henderson pe sticla de apă, înainte să pareze două penalty-uri cu Liverpool # Gazeta Sporturilor
După triumful din FA Cup, Crystal Palace continuă să scrie istorie pe Wembley, devenind prima debutantă din ultimele cinci decenii care reușește să cucerească Supercupa Angliei, cunoscută drept „Community Shield” în Albion. „Vulturii” au revenit de două ori cu Liverpool, apoi s-au impus la loviturile de departajare, un mare merit în acest sens avându-l Dean Henderson, goalkeeper-ul londonezilor. 2-2 a fost după 90 de minute, 3-2 la loviturile de departajare. ...
Acum o oră
20:10
Bianca Andreescu, sfaturi pentru noua vedetă a tenisului: „E important să aibă un anturaj redus. Să aibă încredere în intuiția ei” # Gazeta Sporturilor
Bianca Andreescu (25 de ani, 174 WTA), câștigătoarea US Open din 2019, a avut mai multe sfaturi pentru compatrioata Victoria Mboko (18 ani, 24 WTA), care a avut o evoluție excelentă la Montreal, reușind să obțină primul titlu WTA al carierei. ...
19:50
Echipă pentru Ianis Hagi! Unde ar putea ajunge românul, în cele din urmă: „Soluția ideală” # Gazeta Sporturilor
Conform presei din Polonia, pista Legia Varșovia s-a redeschis pentru Ianis Hagi, în continuare liber de contract, după despărțirea de Rangers.Din această vară, trupa din capitala Poloniei este pregătită de Edi Iordănescu, aspect ce ar putea facilita ajungerea în Polonia a decarului României de la Campionatului European din 2024.În cele din urmă, Ianis Hagi ar putea ajunge sub comanda lui Edi IordănescuÎn aceste zile, pista Ianis Hagi la Legia s-a redeschis. ...
Acum 2 ore
19:40
Emma Răducanu e mulțumită de colaborarea cu fostul antrenor al lui Rafa Nadal: „Comunicăm foarte bine și ne înțelegem reciproc” # Gazeta Sporturilor
Britanica Emma Răducanu (22 de ani, locul 39 WTA) s-a calificat în turul 3 al turneului de categorie WTA 1000 de la Cincinnati, după un meci bun, 6-3, 6-2 cu Olga Danilovic (24 de ani, numărul 43 WTA). Ea a vorbit apoi despre cum merge colaborarea cu noul ei antrenor, Francisco Roig.Emma Răducanu o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul mondial, în turul 3 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. ...
19:30
Un baschetbalist cu experiență în Euroligă, la Panathinaikos și Pinar Karsiyaka, a semnat cu CS Vâlcea 1924 # Gazeta Sporturilor
Kenny Gabriel (36 de ani), un baschetbalist cu 140 de meciuri în Euroligă și EuroCup, a semnat cu CS Vâlcea 1924, după un sezon petrecut la Fortitudo Bologna, în liga a doua a Italiei.CS Vâlcea 1924 este aproape de finalizarea lotului, iar duminică, 10 august, a anunțat un transfer important. Este vorba de Kenny Gabriel, jucător care a evoluat, de-a lungul carierei sale, în campionate importante ale Europei. ...
19:20
Italienii s-au convins după meciul catastrofal făcut de românul lui Milan: „Șocant!” # Gazeta Sporturilor
AC Milan a pierdut duminică meciul de pregătire de pe terenul celor de la Chelsea, scor 1-4. Românul Andrei Coubiș (21 de ani) a avut o după-amiază de uitat. Și-a dat autogol și a primit cartonașul roșu după 18 minute, iar italienii nu s-au ferit de cuvinte atunci când i-au analizat prestația.Celălalt român de la Milan, fundașul central Matteo Duțu (19 ani), a fost introdus pe teren de Allegri în minutul 73, în locul lui Yunus Musah. ...
19:00
Tragedie în boxul mondial: doi pugiliști au decedat în urma aceluiași eveniment # Gazeta Sporturilor
Doi boxeri japonezi au decedat în decurs de câteva zile, după niște meciuri care au avut loc în 2 august, în Tokyo, capitala Japoniei. Fiind grav răniți, Hiromasa Urakawa și Shigetoshi Kotari au fost spitalizați, însă nu au supraviețuit.Sâmbătă, 2 august, atât Hiromasa Urakawa (28 de ani), cât și Shigetoshi Kotari (28 de ani) au luptat în cadrul aceluiași eveniment, organizat în Sala Korakuen din Tokyo. Primul s-a duelat cu Yoji Saito și al doilea cu Yamato Hata. ...
19:00
Gigi Becali, prim răspuns tăios în scandalul cu șefii de la Rapid și Craiova: „Ca să pricepi asta, îți trebuie inteligență” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, 66 de ani, patronul celor de la FCSB, a oferit prima reacție, în exclusivitate pentru GSP, după ce, prin vocea lui Victor Angelescu, Rapid și Craiova au anunțat că se opun modificării regulii FRF conform căreia un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superligă, după ce a început competiția. ...
18:50
Deturnat din drumul către Dinamo! Jucătorul e aproape să semneze: „Negocieri avansate” # Gazeta Sporturilor
Fundașul central portughez Tomas Ribeiro (26 de ani) s-a aflat în negocieri avansate cu Dinamo în această perioadă de transferuri. Andrei Nicolescu, președintele clubului, anunțase zilele trecute că „sunt 70% șanse să-l luăm”.În cele din urmă, fotbalistul ar urma să ajungă în Israel, la Beitar Ierusalim, formație care a terminat pe locul 4 în competiția internă. ...
18:50
Acum 4 ore
18:40
Rapid și Craiova fac scandal, după ce „legea Becali” a fost adoptată de urgență: „Ăsta nu e fotbal corect! Mergem până la capăt!” # Gazeta Sporturilor
Rapid și Universitatea Craiova se opun schimbării regulii FRF, conform căreia un jucător poate fi reintrodus pe lista pentru Superliga, după ce a început competiția. Protestul comun al celor două cluburi a venit după ce FCSB, prin vocea lui Gigi Becali, a cerut schimbarea regulii, pentru a-l putea pune pe Malcom Edjouma pe lista pentru Liga 1. ...
18:00
A vrut să sărbătorească victoria, dar a căzut și și-a rupt clavicula: „Sunt recunoscător tuturor medicilor” # Gazeta Sporturilor
Connor Zilisch (19 ani), un pilot NASCAR în vârstă de 19 ani, și-a rupt clavicula, în urma unui accident suferit sâmbătă, 9 august, după ce s-a impus în Xfinity Series. În timp ce sărbătorea victoria, americanul a căzut și a aterizat prost, având nevoie de îngrijiri medicale. ...
17:50
Declarația surprinzătoare a lui Tadej Pogacar, la 2 săptămâni după triumful din Turul Franței: „Număr anii până la retragere” # Gazeta Sporturilor
La două săptămâni după câștigarea celui de-al 4-lea Tur al Franței din carieră, Tadej Pogacar (26 de ani) a oferit o declarație neașteptată, declarând că numără anii până la retragere.În 27 iulie, Tadej Pogacar a câștigat din nou Turul Franței, consolidând un palmares deja extrem de bogat, care îl plasează în topul celor mai buni cicliști din toate timpurile. ...
17:50
Românul lui Milan, meci de coșmar în amicalul cu Chelsea: autogol și „roșu” în primele 20 de minute # Gazeta Sporturilor
Andrei Coubiș (21 de ani), fundașul central român al celor de la AC Milan, a avut parte duminică de un meci de uitat pe terenul celor de la Chelsea. Acesta și-a dat autogol și a primit cartonaș roșu în primele 18 minute.Născut la Milano, fundașul central de 1.89m înălțime se află la juniorii lui Milan din august 2019. A urcat treptat până la echipa de tineret a „diavolilor”, unde a fost căpitan. ...
17:50
Deși sunt interzise în competițiile europene, cluburile din Rusia încă primesc bani de la UEFA: ucrainenii s-au revoltat # Gazeta Sporturilor
Un raport al The Guardian arată că UEFA a direcționat peste 10.8 milioane de euro în „plăți de solidaritate” către cluburi din Rusia, începând din 2022, deși acestea sunt interzise în competițiile europene după invazia Ucrainei. Sumele, menite să susțină cluburile care nu se califică în competițiile continentale și să mențină echilibrul competitiv, au fost virate Federației Ruse de Fotbal, după cum urmează: 6.2 milioane de euro în sezonul 2021-223. ...
16:50
Alexandru Mitriță, gol și assist în China » Echipa lui a condus de două ori, dar nu a câștigat # Gazeta Sporturilor
Ajuns în această vară în China, Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul celor de la Zhejiang FC. Azi, a mai reușit un gol și o pasă de gol. Echipa lui a pierdut meciul cu Beijing Guoan, 3-4.Extrema de 30 de ani pare să se simte excelent la noua sa formație. Iar în primele 6 meciuri în prima divizie din China are cifre excelente: 7 goluri și 3 pase de gol. ...
16:50
Daniel Bîrligea și Mihai Popescu își avertizează coechipierii: „Colegii mei știu lucrul ăsta” # Gazeta Sporturilor
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, și Mihai Popescu (32), fundaș central, și-au avertizat colegii înainte de meciul cu Unirea Slobozia, care se va juca de la 21:30, în runda 5 din Superliga. Victoria împotriva celor de la Drita a pus capăt unei serii rușinoase, de 4 eșecuri la rând. Daniel Bîrligea le-a transmis colegilor că trebuie să intre concentrați la maxim în fiecare partidă, iar nimeni nu îi va putea învinge. VIDEO. ...
Acum 6 ore
16:30
„Surprinzătoare și nu prea” » Reacția lui Balint după plecarea lui Bicfalvi de la Oțelul # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul cu Rapid, programat luni, Laszlo Balint, antrenorul Oțelului, a vorbit despre plecarea lui Eric Bicfalvi de la formația sa.Pe 5 august, Oțelul anunța într-un comunicat de presă că Eric Bicfalvi (37 de ani), unul dintre cei mai importanți oameni din lot, revenit iarna trecută în Superliga, a plecat de la echipă. Decizia a fost una de comun acord, iar azi Laszlo Balint a vorbit despre despărțire. ...
16:00
Chelsea e aproape să dea lovitura! » S-a înțeles cu starul lui Manchester United # Gazeta Sporturilor
Chelsea a bătut palma cu Alejandro Garnacho (21 de ani), aripa stângă de la Manchester United. Mai trebuie doar ca cele două cluburi să ajungă la un acord în privința sumei de transfer. Din cauza regulilor legate de fair-play-ul financiar, conducerea lui Chelsea trebuie să vândă câțiva jucători pentru a putea trimite o ofertă oficială către Manchester United pentru Alejandro Garnacho, conform jurnalistului italian Fabrizio Romano. ...
15:10
Nou venitul de la FCSB a dat detalii din vestiar » Ce s-a întâmplat la meciul cu Drita: „Atunci ne-am panicat” # Gazeta Sporturilor
Venit în vară la FCSB, Daniel Graovac a vorbit în presa din Bosnia despre debutul carierei sale la formația roș-albastră.Adus liber de la CFR Cluj, fundașul central bosniac are trei meciuri la FCSB. Recent, a adăugat un interviu în presa din țara natală. A vorbit despre adaptarea la noua formație, despre eliminarea din preliminariile Ligii Campionilor și despre patronul Gigi Becali. ...
15:10
Interviu spectaculos cu șeful lui Cristi Chivu: un transfer cu năbădăi, „mustrat” de propriul fiu pentru că i-a lăsat rivalei un jucător + Marele regret # Gazeta Sporturilor
Directorul sportiv al lui Inter, Piero Ausilio, a făcut câteva dezvăluiri interesante din lunga lui carieră la Inter. Șeful pe partea sportivă a numit transferul care a salvat echipa, a admis regretul de a nu-l fi semnat pe Khvicha Kvaratskhelia în trecut și a dezvăluit că a fost mustrat de fiul lui cu privire la cea mai recentă achiziție a rivalilor de la AC Milan, Ardon Jashari. ...
15:00
România a încheiat cu o medalie de aur și una de bronz Campionatele Mondiale de canotaj juniori din Lituania # Gazeta Sporturilor
Barca feminină de dublu rame, Teodora Lehaci și Denisa Vasilică, s-a impus în finala Mondialelelor U19 de la Trakai (Lituania), iar cea de 8 plus 1 rame feminin a cucerit medalia de bronz. România a ocupat locul 5 în clasamentul pe medalii.Ultima zi a Campionatelor Mondiale U19, desfășurate pe lacul Galve, în orășelul Trakai, a început mai devreme decât programul inițial. ...
15:00
Adrian Petre a semnat! » Incredibil unde a ajuns atacantul pe care FCSB dădea 800.000 de euro: „Are probleme, dar e pe drumul cel bun” # Gazeta Sporturilor
Negocierile dintre Adrian Petre și CS Păulești s-au finalizat. Iar atacantul de 27 de ani a semnat cu formația din Liga 3.Rămas liber de contact după despărțirea de Concordia Chiajna, pentru care a bifat 14 meciuri atacantul pe care FCSB plătea 800.000 de euro în 2020, va juca în acest sezon în Liga 3.Adrian Petre a semnat în Liga 3, cu CS Păulești„În momentul acesta, Adi Petre a semnat un contract cu CS Păulești. ...
15:00
Antrenorul român Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a avut parte de o sedință foto spectaculoasă, după ce a preluat-o pe Al Hilal Omdurman, campioana din Sudan.Imediat după ce a semnat cu campioana din Sudan, Laurențiu Reghecampf a părăsit țara. Tehnicianul a zburat în Zanzibar, pentru a urmări meciurile echipei naționale de la Campionatul Națiunilor Africane.GALERIE FOTO. ...
14:50
Fostul cunoscut internațional turc dezvăluie: „Locul 3 al Turciei la Mondialul din 2002 i se datorează și lui Lucescu” # Gazeta Sporturilor
Emre Aşık, 51 de ani, a povestit pentru Gazeta Sporturilor ce impact a avut Mircea Lucescu asupra vieții lui și a fotbalului din Țara Semilunei. Fostul stoper „otoman” a dezvăluit cum l-a cucerit antrenorul și cum i-a cucerit și pe alți coechipieriVă aduceți aminte de Emre Așık? Numele fostului fundaș central turc spune ceva microbistului român, celui trecut de 40 de ani. Nu doar pentru că a jucat la cele trei mari din Turcia, Fener, Galata și Beșiktaș. ...
14:50
Palestinienii cer ca FIFA să ia măsuri împotriva Israelului: „În cazul Rusiei le-au trebuit două zile!” # Gazeta Sporturilor
Suleiman al-Obeid, cunoscut drept Pelé al Palestinei, a fost ucis de forțele israeliene în timp ce căuta ajutor umanitar în Fâșia Gaza. Conform UNICEF, 28 de copii mor zilnic în această zonă din cauza ofensivei Israelului. Numărul victimelor este devastator: peste 60.000 de oameni au fost uciși, susține gruparea paramilitară Hamas. ...
Acum 8 ore
14:40
Declarație aiuritoare a jucătorului dat afară gratis de Real Madrid: „Nimeni nu poate spune că nu am reușit” # Gazeta Sporturilor
Reinier Jesus (23 de ani) a costat-o pe Real Madrid 30 de milioane de euro și a fost cedat gratis 5 ani mai târziu. Deși nu s-a impus la vicecampioana Spaniei, care l-a tot împrumutat în diferite campionate, el se bate cu pumnii în piept că „nu se poate spune că nu am reușit la Madrid”. Reinier s-a întors în Brazilia fără niciun meci jucat pentru prima echipă a lui Real Madrid. ...
14:40
14:30
Leclerc și Vasseur au reacționat după declarațiile alarmante ale lui Hamilton: „Nu am nicio îndoială!” # Gazeta Sporturilor
Primul sezon la Ferrari e unul complicat pentru britanicul Lewis Hamilton. După Marele Premiu al Ungariei, a fost apărat de colegul Charles Leclerc și de șeful Fred Vasseur.După calificările de la Hungaroring, pe care le-a terminat pe 12, Lewis Hamilton a fost extrem de dezamăgit, declarând că „Sunt inutil, absolut inutil. Echipa nu are nicio problemă. Ați văzut mașina în pole. Așa că probabil trebuie să schimbăm pilotul”. ...
14:30
A fost ispită la „Insula Iubirii” și i-a eclipsat pe fotbaliști la amicalul de gală al Europei: „Ești cea mai frumoasă femeie din lume, Maria” # Gazeta Sporturilor
Jurnalista Marialuisa Jacobelli (33 de ani) a fost prezentă la amicalul dintre Chelsea și Bayer Leverkusen, scor 2-0, disputat pe „Stamford Bridge”, casa echipei londoneze.Chiar dacă pe gazon s-au aflat două dintre cele mai bune echipe din Europa, de multe ori atenția fanilor s-a îndreptat spre marginea terenului, acolo unde se afla Marialuisa.GALERIE FOTO. ...
14:20
Kingsley Coman, 29 de ani, a bătut palma cu clubul lui Cristiano Ronaldo. „Negocierile cu Bayern sunt avansate” - asigură Fabrizio Romano.Bayern a mai încercat și-n trecut să-l vândă pe Kingsley Coman. Nu s-a materializat nimic, fiindcă internaționalului francez nu i-a oferit nimeni măcar echivalentul salariului pe care-l are la Munchen: 9 milioane de euro net pe sezon. ...
14:10
Ce debut în SUA pentru Heung-Min Son! Cu tribunele în extaz, a contribuit decisiv la rezultat # Gazeta Sporturilor
Heung-Min Son (33 de ani) a debutat noaptea trecută la Los Angeles FC, în remiza din MLS cu Chicago Fire, scor 2-2. Internaționalul sud-coreean și-a lăsat amprenta de la primul joc, obținând penalty-ul din care echipa lui a egalat și s-a ales cu un punct. Son a intrat în minutul 61, când tabela arăta 1-1. ...
13:50
Enzo Maresca, antrenorul lui Chelsea, vrea să rămână cu doar 25 de jucători sub comanda lui, în condițiile în care albaștrii au început pregătirea de vară cu 55 de fotbaliști legitimați la prima echipă. Din acest motiv, pe Stamford Bridge se lucrează din greu și la capitolul plecărilor, nu doar la cel al sosirilor, unde Chelsea a punctat deja consistent. ...
13:40
Gică Hagi, star în revista France Football! » „Am fost la două degete să-l înlocuiesc pe Maradona” + „Înaintea meciului cu Suedia, eu aveam Balonul de Aur” # Gazeta Sporturilor
Prestigioasa revistă France Football l-a vizitat la Constanța pe Gică Hagi, publicând un reportaj pe 7 pagini în numărul dedicat anunțării nominalizaților pentru „Balonul de Aur”. Ancheta în care „Regele” a terminat pe locul al patrulea în 1994, după cel mai bun Campionat Mondial făcut de naționala României. „M-a costat scump că am ratat calificarea în semifinale în America!”, le-a spus francezilor. ...
13:40
Aberdeen - Celtic, meci „infernal” pentru posibila adversară a celor de la FCSB » Echipele de start # Gazeta Sporturilor
Aberdeen, posibila adversară a celor de la FCSB, din play-off-ul Europa League, joacă de la 14:30 împotriva lui Celtic. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Digi Sport 1. FCSB o va întâlni pe Aberdeen în play-off-ul Europa League în cazul în care campioana României va trece de kosovarii de la Drita. În turul de pe Arena Națională, bucureștenii au învins cu 3-2, într-un meci în care au fost conduși cu 0-2. ...
13:40
Toto Wolff mizează pe o echipă surpriză în lupta pentru titlu în 2026: „Nimeni nu știe concret, dar răspunsul e simplu” # Gazeta Sporturilor
Sezonul de Formula 1 se află în pauza de vară, după Marele Premiu al Ungariei. Cu 10 curse rămase până la final, cei implicați în Marele Circ sunt deja cu gândul la noul sezon.Din 2026 vor intra în vigoare o serie de modificări de regulament, menite să relanseze lupta la vârf, acolo unde în acest moment McLaren s-a instalat și are un avans considerabil. ...
13:20
Jucătorul PSG-ului face un pas în față: „Merit Balonul de Aur! Câți fundași mai reușesc așa ceva?” # Gazeta Sporturilor
„Merit Balonul de Aur”, crede fundașul dreapta Achraf Hakimi, câștigător al triplei interne și al Ligii Campionilor alături de PSG.Pe 22 septembrie, France Football va desemna noul Balon de Aur, într-o ceremonie care va avea loc la Paris. Casele de pariuri îl cotează pe Ousmane Dembele ca favorit, dar un alt jucător de la PSG, fundașul dreapta Achraf Hakimi, se consideră îndreptățit să intre și el în această discuție. ...
13:20
Fără gol primit în ultima repetiție a verii! Faro de Vigo: „Cea mai bună versiune a lui Radu” # Gazeta Sporturilor
Celta Vigo a învins-o cu 1-0 pe Wolverhampton, în deplasare, în ultimul amical dinaintea startului în noul sezon, duminica viitoare, cu Getafe. Criticat pentru evoluțiile din două meciuri-test, în care gafat iar adversarii au profitat, Ionuț Radu s-a revanșat în amicalul disputat de Celta Vigo în Anglia, contra lui Wolverhampton. ...
13:00
Monika Kobylinska a schimbat-o pe CSM București cu Gloria Bistrița: „Sunt fericită că am rămas în România, într-o ligă foarte puternică” # Gazeta Sporturilor
Monika Kobylinska (30 de ani), inter dreapta, va juca la Gloria Bistrița, după ce a petrecut două sezoane la CSM București. Într-un interviu pentru Federația Poloneză de Handbal, căpitanul naționalei a vorbit despre această schimbare din cariera sa, dar și despre handbalul din România.Monika Kobylinska s-a transferat de la CSM București la Gloria Bistrița. „Schimbările adesea se dovedesc a fi în bine. ...
12:50
Ce face Keseru la 6 luni de la retragere: „Program haotic, biroul e unde te duce vântul” » Cum vrea s-o ducă pe FC Bihor în Superligă # Gazeta Sporturilor
Retras din activitate la finalul lui 2024, Claudiu Keșeru e de la începutul anului director sportiv la FC Bihor. Într-un interviu acordat Gazetei Sporturilor, fostul atacant a dezvăluit ce planuri are la formația din Oradea și cum e viața după ce a agățat ghetele în cui.Ajuns la 38 de ani, fostul atacant de la Nantes, FCSB sau Ludogoreț se află acasă, la Oradea. ...
12:50
Ofertă de 13 milioane de euro primită de Gigi Becali » Ce blochează tranzacția: „Cum să pui condiții, nebunule?” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali, patronul FCSB, susține că statul român îi blochează o afacere care i-ar aduce 13 milioane de euro. E vorba de vânzarea unei fabrici de armament.Din mai 2004, Gigi Becali deține Uzina Mecanică de la Drăgășani. Iar de ceva timp încearcă să vândă fabrica de armament unei companii americane. Becali încearcă de ani să scape de firma care se află în insolvență, dar spune că-i lipsesc anumite aprobări care blochează tranzacția de 13 milioane de euro. ...
Acum 12 ore
12:40
Ce „țeapă” a luat Mihai Rotaru! » L-a refuzat, iar acum se transferă pe 35 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Fundașul central Renato Veiga (22 de ani), de la Chelsea, ar urma să devină noul fotbalist al celor de la Atletico Madrid. În trecut, acesta putea ajunge la Universitatea Craiova, însă oltenii nu l-au dorit.Renato Veiga a făcut junioratul la Sporting Lisabona, iar în acea perioadă putea ajunge la Universitatea Craiova, conform spuselor impresarului Pedro Torrao. Acum, Veiga este cu bagajele făcute pentru a merge la Atletico Madrid. ...
12:30
În așteptarea lui Man, Eindhoven a făcut set cu Sparta » Aluzia antrenorului: „Știm că s-ar putea să mai vină” # Gazeta Sporturilor
PSV Eindhoven, campioana en titre a Olandei, a învins-o cu 6-1 pe Sparta Rotterdam în prima etapă a noului sezon. PSV Eindhoven îl așteaptă pe Dennis Man la vizita medicală la începutul săptămânii care vine. ...
12:20
Cum a fost „dezlănțuit” MVP-ul acestui început de sezon: „Nu l-am îngrădit. Are o calitate rară” # Gazeta Sporturilor
Alin Roman este singurul jucător din Superligă care se laudă cu 5 contribuții decisive în acest punct al sezonului. De 3 ori marcator, de două ori pasator decisiv, mijlocașul în vârstă de 31 de ani are un început excelent la UTA.Ajuns la UTA în această vară, Alin Roman pare că joacă, în sfârșit, aproape de potențialul lui. Mijlocașul bănățean a început sezonul excelent, cu 3 goluri și două pase decisive în primele 5 etape. ...
