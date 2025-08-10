PRO TV Chișinău susține că Nicușor Dan se află în concediu în Republica Moldova. Realitate: președintele României nu își poate lua concediu
Impact.ro, 10 august 2025 20:30
Acest aspect al meseriei de președinte al României a fost lămurit pe vremea lui Iohannis, când acesta, acuzat de toată lumea că stă prea mult în vacanță, a dat următorul comunicat: „În conformitate cu dispozițiile […]
• • •
Acum 30 minute
20:30
Acum o oră
20:20
Domnul Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, fost partener de pescuit la știucă al lui Liviu Dragnea, a descris corect mecanismul reformei din proprie inițiativă: „Să îi ceri cuiva să își taie de unul singur […]
Acum 2 ore
19:40
PSD a scăzut atât de mult în sondaje încât ar trebui să își schimbe numele în Partidul Și Alții, după categoria la care o să apară în curând în sondaje # Impact.ro
PSD organizează mâine o ședință de urgență unde va decide mâine dacă rămâne la guvernare. Pretextul oficial e că USR, partener de guvernare, nu a venit la funeraliile lui Ion Iliescu. Motivul real? PSD se […]
Acum 4 ore
17:40
Luni începe sesiunea a doua a Bacalaureatului. Cei mai mulți speră să le pice din George Călinescu și soția lui, Cristela # Impact.ro
Peste 30.000 de elevi vor susţine, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Dacă pică replici din „Game of […]
Acum 6 ore
16:20
7 ani de la gazele din 10 august. Niciun vinovat și vine și prescrierea. Independența justiției cere pensii speciale # Impact.ro
Activistul Marian Rădună a descris cel mai bine situația în care ne găsim la ceas de „aniversare": "10 August. Au trecut 7 ani şi vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale şi angajaţi ulterior prin […]
15:10
Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la noua echipă din Sudan. În curând, va ajunge și el călugăr la Becali # Impact.ro
Domnul Reghecampf este ținta unor mici ironii pe internet din cauza faptului că a ajuns să antreneze în Sudan, țară aflată în război civil. Apăruseră zvonuri că mărimea salariului, destul de mic, înclină mai degrabă […]
Acum 8 ore
13:30
E înghesuială de analiști pe internet – care mai de care interpretează politic, în toate direcțiile, acest eveniment. Dar nimeni nu îl interpretează mai așa, mai omenește. Avem acolo doi președinți dintr-o zonă amenințată de […]
Acum 12 ore
08:40
Universitatea Craiova – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi […]
08:40
FCSB – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, şi va fi transmis în direct de Digi Sport […]
Acum 24 ore
01:10
Nicușor Dan, absent de la înmormântarea lui Iliescu, dar prezent în campania lui din 2000 # Impact.ro
Nicușor Dan, care nu a fost la funeraliile lui Ion Iliescu, a recunoscut că în anul 2000 l-a votat pe fostul președinte și chiar i-a făcut puțină campanie electorală prin fundația pe care o conducea […]
9 august 2025
23:10
Mulți au râs de perspectiva că industria calului ne va scoate economic la liman. Ei bine, iată că a început să miște treaba. Video – aici.
22:40
Robert Turcescu, colonelul poporului, susține că vor ieși 7 milioane de români în stradă pentru Călin Georgescu # Impact.ro
Domnul Robert Turcescu, un jurnalist de renume, dar și un colonel destul de cunoscut, dă de înțeles că urmează a avea loc în România un fel de revoluție: e posibil să iasă 7 milioane de […]
22:00
După ce i-a rezolvat pe Grindeanu, Georgescu și Căcărău, domnul Banciu a ridicat ștacheta și a atacat un țânțar. În acest moment, țânțarul nu mai poate beneficia nici măcar de drept la replică. Video – […]
21:10
Autoritățile au activat câinii anti-drog la Untold, ca să nu le ia zăpada prin surprindere # Impact.ro
La festivalul Untold din Cluj au fost aduși și câini special antrenați pentru depistarea drogurilor. Surprinzător, autoritățile nu au fost luate prin surprindere de situație – un progres notabil într-o țară unde, de obicei, zăpada […]
Ieri
20:00
Boc anunță că încep lucrările la metroul din Cluj. Chiriile se pregătesc să bată noi recorduri mondiale doar de la anunțul ăsta # Impact.ro
Primarul Emil Boc a anunțat că luni, 11 august, pornesc oficial lucrările la metroul din Cluj. Vestea i-a bucurat pe constructori și i-a speriat pe chiriași, care deja se așteaptă ca prețurile să mai sară […]
19:30
Ion Iliescu a fost prezent la concerte în prima seară a festivalului Untold. În mulțime, pe un mic monitor – după cum se poate vedea în videoul de aici. Cu 35 de ani în urmă, […]
19:20
DN1 își consolidează renumele de cea mai mare parcare din lume după ce și-a adăugat în portofoliu Platoul Bucegi. Lăsăm videoul de aici în atenția celor care vor să stea cu orele în trafic ca […]
18:30
Paranormal pe podul de la Brăila: au apărut infiltrații de apă în asfalt, deși nu a plouat. Posibilă explicație: constructorul nu și-a zidit soția # Impact.ro
Scandal la podul de la Brăila: Compania de drumuri, CNAIR, a cerut constructorului să facă o expertiză și să verifice sursa infiltrațiilor de apă din asfalt. Care sursă nu are cum să fie cerul, deoarece […]
18:00
Înmormântarea lui Ion Iliescu a costat doar 6000 de euro, dar dacă venea și Iohannis cu avionul de la Sibiu sarea de milion # Impact.ro
Experții spun că de înmormântarea lui Ion Iliescu s-a ocupat Asociația Serviciilor Funerare și că ar fi costat doar 6000 de euro. Însă acest preț nu conține și îmbălsămarea, care ar fi fost făcută la […]
17:30
O idee foarte practică și foarte modernă pentru a nu te murdari pe buricele degetelor de zeama de mici când dai micii prin mustar: îți pui unghii false. Țăranii încă mai folosesc scobitorile. Video – […]
17:20
Stegarul Dac intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Și să umple Bucureștiul de macarale și copaci # Impact.ro
Deși acum se află în arestul preventiv, intenția lui a rămas. De asemenea, intenția a rezistat și anunțului făcut de șefa mișcării suveraniste, doamna Alexandrescu, privind candidatura ei la aceeași primărie. Stegarul Dac nu a […]
16:50
Marian Ceaușescu reamintește că Tăriceanu și Bolojan i-au dat gratis lui Iliescu terenul din spatele casei și Primăverii # Impact.ro
S-a întâmplat pe vremea când Tariceanu era premier, iar Bolojan secretar general. Marian Ceaușescu susține că amândoi ar fi semnat pentru împroprietărirea lui Ion Iliescu cu cei 500 de metri din spatele casei. La prețul […]
15:40
Radu Banciu i-a reamintit lui Crin Antonescu cine l-a adus pe Iohannis, că se cam uitase # Impact.ro
Într-o satiră împănată cu cuvinte destul de dure din manualul de zootehnie, domnul Radu Banciu i-a reproșat domnului Crin Antonescu faptul că se ia doar de absenta lui Nicușor Dan de la funerariile lui Ion […]
13:10
Dani Mocanu, costumație de prințesă pe scenă. Costumația ar putea avea succes și după eventuala condamnare # Impact.ro
Nimeni nu înțelege ce mesaj a vrut să transmită domnul Mocanu îmbrăcând pe scenă haine de prințesă a onlineului. A acelor site-uri care încep cu „only". Poate că nu a vrut să transmită niciun mesaj. […]
12:50
Doamna Șoșoacă face din nou senzație în lumea spirituală. De data asta, chemând popii la nesupunere fațade autorități. Interesant e că unii dintre popi îi asigură și ceva fundal pentru această scenă. Ceea ce înseamnă […]
12:30
Ilie Bolojan îl amână pe Băsescu cu alocarea unei vile de protocol. Practic, e conflict între palatele Victoria și Cireșica # Impact.ro
Domnul Basescu își vrea înapoi privilegiile de fost președinte – privilegii recâștigate printr-o decizie CCR, după ce le pierduse din cauză că a fost dovedit colaborator al Securității ca poliție politică. A făcut și o […]
12:00
Poliția a făcut un clip prin care le cere românilor să nu mai folosească niciun fel de arme – nici măcar arme neletale – la unul dintre obiceiurile tradiționale: furtul miresei. Intenția e cat se […]
11:40
Ilie Bolojan, primul tăietor în stat, explică de ce a tăiat femeile de pe lista miniștrilor PNL # Impact.ro
Domnul Ilie Bolojan a răspuns presei la întrebarea de ce PNL nu a propus femei pentru funcțiile de ministru. Vrând să evite un răspuns misogin – care oricum nu putea fi evitat -, domnul Bolojan […]
11:10
În 2010 am făcut un interviu cu Ion Iliescu, după mai bine de zece ani în care îl ironizasem în articole. În acel interviu Ion Iliescu mi-a arătat (involuntar) că imaginația mea în privința lui […]
06:20
U Cluj vs Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct […]
06:10
UTA – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Francis Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […]
01:20
Gigi Becali la bustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene # Impact.ro
Iată că s-a descoperit cum a reușit FCSB să întoarcă scorul în turul dublei cu kosovarii: a lucrat Gigi Becali la turlele din Pipera. La turlele care anul trecut i-au adus 25 de milioane de […]
01:20
Gigi Becali e acum convins că va câștiga Europa League. Dacă FCSB nu mai pică cu liga a doua din Macedonia de Nord # Impact.ro
Domnul Becali și-a extins mult ambițiile europene după ce FCSB a învins acasă, chinuit, o echipă din Kosovo de care nu a auzit nici Google. După acest eveniment istoric, Gigi Becali a început să gândească […]
00:30
8 august 2025
21:00
Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! # Impact.ro
Domnul Adrian Năstase a fost fotografiat ieșind cu pachet de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Încă nu se știe dacă DNA-ul s-a autosesizat. Dar ce se știe e că la astfel de evenimente se mai […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:30
Dictatorul Lukașenko anunță că vrea să predea puterea. Unii cred că e o cursă pentru cei care vor deschide șampania # Impact.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a anunțat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenționează să obțină un nou mandat în această funcție și a negat că îl pregătește ca succesor pe fiul său cel mai mic, […]
20:10
Capitalismul și moartea lui Ion Iliescu, next level: hamburgeri și bere în loc de colivă # Impact.ro
Un local care vinde hamburgeri și bere a avut ideea de a folosi moartea lui Ion Iliescu drept instrument de marketing. Noi nu suntem aici să judecăm, așa că judecați voi. Sau nu judecați nici […]
18:50
Liviu Dragnea i-a dus o coroană de flori lui Ion Iliescu. Știrea este că era însoțit de o blondă # Impact.ro
De fapt, adevărata știre este că doamna blondă pare din categoria de vârstă a domnului Dragnea. Asta da știre bombă! Faptul că domnul Dragnea nu mai este însoțit de blonde care au nici jumătate din […]
16:30
GEORGE UDILĂ – maestrul lăutar care i-a cantat Reginei Angliei și lui Bill Clinton vine la @printreartisti # Impact.ro
Puțin sunt artiștii care se pot mândrii cu faptul că sunt inițiatorii unei directii artistice care mai apoi a fost urmata de mulști artisti care au dus mai departe iniștiativa sa. Undul dintre aceștia este […]
15:30
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. Dacă iese de la guvernare, măcar nu mai trebuie să-și ascundă ceasul # Impact.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, amenință cu ieșirea de la guvernare după ce partenerii de coaliție de la USR n-au participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Supărare mare. Doar că nici Grindeanu n-a fost […]
14:30
Anca Alexandrescu a mers pe litoralul românesc la „săraci”, cu cearșaful, în timp ce Călin Georgescu era la nămol, dar nu pe litoral, ci prin Suceava # Impact.ro
Doamna Anca Alexandrescu, crucișătoarea presei românești și vârful de lance al doliului national prilejuit de funerariile fostului președinte Ion Iliescu, a fost pe litoralul românesc și s-a și mândrit cu asta. S-a mândrit și cu […]
09:20
Steaua – Concordia, meci contând pentru etapa a 2-a din liga a doua României, este programat, vineri, 8 august 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Steaua in Bucureşti, şi va fi transmis în direct […]
09:20
Metaloglobus – Dinamo, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, vineri, 8 august 2025, de la ora 21:30, pe Arena – 1 din Clinceni, şi va fi transmis în direct de […]
01:00
Penurie de participanți la înmormântarea lui Ion Iliescu, în contrast cu funerariile lui Corneliu Coposu și ale Regelui Mihai # Impact.ro
Găsiți cele câteva zeci de mii de diferențe dintre primele două imagini și ultima.
7 august 2025
22:30
Protest în Piața Universității în ziua funerariilor lui Ion Iliescu. Minerii nu au mai venit # Impact.ro
Protestul a fost unul spontan și s-a declanșat pe fondul lipsei acute de justiție. S-a scandat „Iliescu vinovat pentru sângele vărsat". Minerii au stat acasă. Nu s-au plantat panseluțe. Video – aici.
22:10
Se vede că nu mai e la USR: Elena Lasconi a respectat doliul național la Câmpulung Muscel # Impact.ro
Se tot miră lumea pe internet că Elena Lasconi a atașat doliul de drapelul national la Primăria Câmpulung Muscel (video – aici). Mirarea nu își are însă rostul. Să mai fi fost doamna Lasconi șefă […]
19:30
Pe Internet, în special pe rețeaua chinezească, se face caz că nu a văzut imeni ce era în sicriu, iar pe baza asta se comentează în cheia conspirației următoarele variante: – Iliescu a murit de […]
19:10
Viorica Dăncilă, regina alfabetului, a făcut și la înmormântarea lui Iliescu o boacănă gramaticală # Impact.ro
Doamna Viorica Dăncilă a avut o prezență semnificativă la funeraliile lui Ion Iliescu, participând atât la slujba de înmormântare, cât și la declarațiile de presă. Dacă la slujba de înmormântare nu a fost solicitată să […] The post Viorica Dăncilă, regina alfabetului, a făcut și la înmormântarea lui Iliescu o boacănă gramaticală appeared first on IMPACT.ro.
18:20
Adrian Năstase, cel care a fost condamnat pentru faptele lui, a venit la înmormântarea lui Ion Iliescu, cel care nu a fost # Impact.ro
Iată un exemplu foarte bun de om care nu poartă ciudă: deși a plătit cu ani de libertate pentru faptele lui, Adrian Năstase a venit totuși la înmormântarea lui Ion Iliescu, deși acesta a beneficiat […] The post Adrian Năstase, cel care a fost condamnat pentru faptele lui, a venit la înmormântarea lui Ion Iliescu, cel care nu a fost appeared first on IMPACT.ro.
16:10
Golaniada de tip nou: un șofer bucureștean a întors pe linia continuă în fața cortegiului funerar al lui Ion Iliescu # Impact.ro
Ultimul protest – chiar dacă nu cu intenție – la adresa lui Iliescu: un șofer bucureștean care nu a mai vrut să aștepte în blocajul cauzat de cortegiul lui în Iliescu a întors mașina pe […] The post Golaniada de tip nou: un șofer bucureștean a întors pe linia continuă în fața cortegiului funerar al lui Ion Iliescu appeared first on IMPACT.ro.
