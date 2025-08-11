Dumitru Dragomir, oracol cu ștate vechi, îi recomandă lui Becali să le facă analize medicale fotbaliștilor FCSB
Impact.ro, 11 august 2025 19:40
Domnul Dumitru Dragomir, vizionar în toate, pare că știe de ce merge FCSB-ul dintr-o înfrângere în alta: de vină trebuie să fie starea de sănătate a jucătorilor. Se sugerează, probabil, că se consumă ceva nepotrivit.
• • •
Domnul Dumitru Dragomir, vizionar în toate, pare că știe de ce merge FCSB-ul dintr-o înfrângere în alta: de vină trebuie să fie starea de sănătate a jucătorilor. Se sugerează, probabil, că se consumă ceva nepotrivit.
A început marele protest suveranist la care sunt așteptați 7-8 milioane de români. Deocamdată au venit vreo 14-15 români
Restul depana la 7-8 milioane de români vor veni și ei în Piața Victoriei, însă doar la nivel telepatic. George Simion a anunțat că nu vine, deoarece Rusca să fie arestat. La terasa din Cipru
Domnul primar Emil Boc a dus tăierea de panglica la un alt nivel: tocmai ce a tăiat panglica la începerea lucrărilor pentru puțul prin care vor fi introduse sub pământ utilajele ce vor săpa tunelul
Liderii PSD s-au întâlnit astăzi într-o ședință de urgență pentru a decide dacă mai rămân la putere, în condițiile în care partenerii de guvernare nu au cinstit cum se cuvine funerariile lui Ion Iliescu. S-a
Gigi Becali, războinicul lanternei roșii, zice că el vrea doar bani, nu și performanță sportivă
Domnul Gigi Becali, patron al unei echipe care se îndreaptă spre titlul de lanterna roșie a clasamentului după înfrângerea cu Unirea Slobozia, declară că pe el nu îl interesează deloc performanța sportivă. El vrea doar
Botoşani – FC Argeş, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, luni, 11 august 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Municipal, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
Oţelul Galaţi – Rapid, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, luni, 11 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Oţelul din Galaţi, şi va fi transmis în direct de
Cerința lui Becali, „Aduceți-ne echipe!", a fost ascultată: a venit Unirea Slobozia și i-a bătut acasă
FCSB a luat bătaie în seara asta, acasă, de la Unirea Slobozia. Scor final: 0-1. Ocazie unică pentru fanii dinamoviști să uite de Foresta Fălticeni și să râdă de adversarii tradiționali. În ce-l privește pe
PRO TV Chișinău susține că Nicușor Dan se află în concediu în Republica Moldova. Realitate: președintele României nu își poate lua concediu
Acest aspect al meseriei de președinte al României a fost lămurit pe vremea lui Iohannis, când acesta, acuzat de toată lumea că stă prea mult în vacanță, a dat următorul comunicat: „În conformitate cu dispozițiile
Domnul Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, fost partener de pescuit la știucă al lui Liviu Dragnea, a descris corect mecanismul reformei din proprie inițiativă: „Să îi ceri cuiva să își taie de unul singur
PSD a scăzut atât de mult în sondaje încât ar trebui să își schimbe numele în Partidul Și Alții, după categoria la care o să apară în curând în sondaje
PSD organizează mâine o ședință de urgență unde va decide mâine dacă rămâne la guvernare. Pretextul oficial e că USR, partener de guvernare, nu a venit la funeraliile lui Ion Iliescu. Motivul real? PSD se
Luni începe sesiunea a doua a Bacalaureatului. Cei mai mulți speră să le pice din George Călinescu și soția lui, Cristela
Peste 30.000 de elevi vor susţine, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat. Prima probă este cea la Limba şi literatura română. Dacă pică replici din „Game of
7 ani de la gazele din 10 august. Niciun vinovat și vine și prescrierea. Independența justiției cere pensii speciale
Activistul Marian Rădună a descris cel mai bine situația în care ne găsim la ceas de „aniversare": "10 August. Au trecut 7 ani şi vinovaţii sunt liniştiţi, unii cu pensii speciale şi angajaţi ulterior prin
Laurențiu Reghecampf a fost prezentat la noua echipă din Sudan. În curând, va ajunge și el călugăr la Becali
Domnul Reghecampf este ținta unor mici ironii pe internet din cauza faptului că a ajuns să antreneze în Sudan, țară aflată în război civil. Apăruseră zvonuri că mărimea salariului, destul de mic, înclină mai degrabă
E înghesuială de analiști pe internet – care mai de care interpretează politic, în toate direcțiile, acest eveniment. Dar nimeni nu îl interpretează mai așa, mai omenește. Avem acolo doi președinți dintr-o zonă amenințată de
Universitatea Craiova – Hermannstadt, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Ion Oblemenco, şi va fi transmis în direct de Digi
FCSB – Unirea Slobozia, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, duminică, 10 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Steaua, şi va fi transmis în direct de Digi Sport
Nicușor Dan, absent de la înmormântarea lui Iliescu, dar prezent în campania lui din 2000
Nicușor Dan, care nu a fost la funeraliile lui Ion Iliescu, a recunoscut că în anul 2000 l-a votat pe fostul președinte și chiar i-a făcut puțină campanie electorală prin fundația pe care o conducea
Mulți au râs de perspectiva că industria calului ne va scoate economic la liman. Ei bine, iată că a început să miște treaba. Video – aici.
Robert Turcescu, colonelul poporului, susține că vor ieși 7 milioane de români în stradă pentru Călin Georgescu
Domnul Robert Turcescu, un jurnalist de renume, dar și un colonel destul de cunoscut, dă de înțeles că urmează a avea loc în România un fel de revoluție: e posibil să iasă 7 milioane de
După ce i-a rezolvat pe Grindeanu, Georgescu și Căcărău, domnul Banciu a ridicat ștacheta și a atacat un țânțar. În acest moment, țânțarul nu mai poate beneficia nici măcar de drept la replică. Video –
Autoritățile au activat câinii anti-drog la Untold, ca să nu le ia zăpada prin surprindere
La festivalul Untold din Cluj au fost aduși și câini special antrenați pentru depistarea drogurilor. Surprinzător, autoritățile nu au fost luate prin surprindere de situație – un progres notabil într-o țară unde, de obicei, zăpada
Boc anunță că încep lucrările la metroul din Cluj. Chiriile se pregătesc să bată noi recorduri mondiale doar de la anunțul ăsta
Primarul Emil Boc a anunțat că luni, 11 august, pornesc oficial lucrările la metroul din Cluj. Vestea i-a bucurat pe constructori și i-a speriat pe chiriași, care deja se așteaptă ca prețurile să mai sară
Ion Iliescu a fost prezent la concerte în prima seară a festivalului Untold. În mulțime, pe un mic monitor – după cum se poate vedea în videoul de aici. Cu 35 de ani în urmă,
DN1 își consolidează renumele de cea mai mare parcare din lume după ce și-a adăugat în portofoliu Platoul Bucegi. Lăsăm videoul de aici în atenția celor care vor să stea cu orele în trafic ca
Paranormal pe podul de la Brăila: au apărut infiltrații de apă în asfalt, deși nu a plouat. Posibilă explicație: constructorul nu și-a zidit soția
Scandal la podul de la Brăila: Compania de drumuri, CNAIR, a cerut constructorului să facă o expertiză și să verifice sursa infiltrațiilor de apă din asfalt. Care sursă nu are cum să fie cerul, deoarece
Înmormântarea lui Ion Iliescu a costat doar 6000 de euro, dar dacă venea și Iohannis cu avionul de la Sibiu sarea de milion
Experții spun că de înmormântarea lui Ion Iliescu s-a ocupat Asociația Serviciilor Funerare și că ar fi costat doar 6000 de euro. Însă acest preț nu conține și îmbălsămarea, care ar fi fost făcută la
O idee foarte practică și foarte modernă pentru a nu te murdari pe buricele degetelor de zeama de mici când dai micii prin mustar: îți pui unghii false. Țăranii încă mai folosesc scobitorile. Video –
Stegarul Dac intenționează să candideze la Primăria Capitalei. Și să umple Bucureștiul de macarale și copaci
Deși acum se află în arestul preventiv, intenția lui a rămas. De asemenea, intenția a rezistat și anunțului făcut de șefa mișcării suveraniste, doamna Alexandrescu, privind candidatura ei la aceeași primărie. Stegarul Dac nu a
Marian Ceaușescu reamintește că Tăriceanu și Bolojan i-au dat gratis lui Iliescu terenul din spatele casei și Primăverii
S-a întâmplat pe vremea când Tariceanu era premier, iar Bo
Radu Banciu i-a reamintit lui Crin Antonescu cine l-a adus pe Iohannis, că se cam uitase # Impact.ro
Într-o satiră împănată cu cuvinte destul de dure din manualul de zootehnie, domnul Radu Banciu i-a reproșat domnului Crin Antonescu faptul că se ia doar de absenta lui Nicușor Dan de la funerariile lui Ion […] The post Radu Banciu i-a reamintit lui Crin Antonescu cine l-a adus pe Iohannis, că se cam uitase appeared first on IMPACT.ro.
Dani Mocanu, costumație de prințesă pe scenă. Costumația ar putea avea succes și după eventuala condamnare # Impact.ro
Nimeni nu înțelege ce mesaj a vrut să transmită domnul Mocanu îmbrăcând pe scenă haine de prințesă a onlineului. A acelor site-uri care încep cu „only”. Poate că nu a vrut să transmită niciun mesaj. […] The post Dani Mocanu, costumație de prințesă pe scenă. Costumația ar putea avea succes și după eventuala condamnare appeared first on IMPACT.ro.
Doamna Șoșoacă face din nou senzație în lumea spirituală. De data asta, chemând popii la nesupunere fațade autorități. Interesant e că unii dintre popi îi asigură și ceva fundal pentru această scenă. Ceea ce înseamnă […] The post Diana cea Mare și Sfântă îi îndeamnă pe popi la nesupunere față de autorități appeared first on IMPACT.ro.
Ilie Bolojan îl amână pe Băsescu cu alocarea unei vile de protocol. Practic, e conflict între palatele Victoria și Cireșica # Impact.ro
Domnul Basescu își vrea înapoi privilegiile de fost președinte – privilegii recâștigate printr-o decizie CCR, după ce le pierduse din cauză că a fost dovedit colaborator al Securității ca poliție politică. A făcut și o […] The post Ilie Bolojan îl amână pe Băsescu cu alocarea unei vile de protocol. Practic, e conflict între palatele Victoria și Cireșica appeared first on IMPACT.ro.
Poliția a făcut un clip prin care le cere românilor să nu mai folosească niciun fel de arme – nici măcar arme neletale – la unul dintre obiceiurile tradiționale: furtul miresei. Intenția e cat se […] The post Poliția recomandă să nu se mai folosească arme la furtul miresei. Să se fure pașnic appeared first on IMPACT.ro.
Ilie Bolojan, primul tăietor în stat, explică de ce a tăiat femeile de pe lista miniștrilor PNL # Impact.ro
Domnul Ilie Bolojan a răspuns presei la întrebarea de ce PNL nu a propus femei pentru funcțiile de ministru. Vrând să evite un răspuns misogin – care oricum nu putea fi evitat -, domnul Bolojan […] The post Ilie Bolojan, primul tăietor în stat, explică de ce a tăiat femeile de pe lista miniștrilor PNL appeared first on IMPACT.ro.
În 2010 am făcut un interviu cu Ion Iliescu, după mai bine de zece ani în care îl ironizasem în articole. În acel interviu Ion Iliescu mi-a arătat (involuntar) că imaginația mea în privința lui […] The post Ion Iliescu: “Iisus a fost un rebel” appeared first on IMPACT.ro.
U Cluj vs Petrolul Ploieşti, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 21:30, pe Stadionul Municipal din Sibiu, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: U Cluj vs Petrolul Ploieşti – Ardelenii, favoriţi la Sibiu appeared first on IMPACT.ro.
UTA – Farul Constanţa, meci contând pentru etapa a 5-a din campionatul României, este programat, sâmbătă, 9 august 2025, de la ora 18:30, pe Stadionul Francis Neuman din Arad, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: UTA vs Farul Constanţa – Duel de play-off la Arad appeared first on IMPACT.ro.
Gigi Becali la bustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene # Impact.ro
Iată că s-a descoperit cum a reușit FCSB să întoarcă scorul în turul dublei cu kosovarii: a lucrat Gigi Becali la turlele din Pipera. La turlele care anul trecut i-au adus 25 de milioane de […] The post Gigi Becali la bustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene appeared first on IMPACT.ro.
Gigi Becali e acum convins că va câștiga Europa League. Dacă FCSB nu mai pică cu liga a doua din Macedonia de Nord # Impact.ro
Domnul Becali și-a extins mult ambițiile europene după ce FCSB a învins acasă, chinuit, o echipă din Kosovo de care nu a auzit nici Google. După acest eveniment istoric, Gigi Becali a început să gândească […] The post Gigi Becali e acum convins că va câștiga Europa League. Dacă FCSB nu mai pică cu liga a doua din Macedonia de Nord appeared first on IMPACT.ro.
Iată că s-a descoperit cum a reușit FCSB să întoarcă scorul în turul dublei cu kosovarii: a lucrat Gigi Becali la turlele din Pipera. La turlele care anul trecut i-au adus 25 de milioane de […] The post Gigi Becali la gustul gol pe șantierul biserici din Pipera – cea cu turlele aducătoare de calificări în cupele europene appeared first on IMPACT.ro.
Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! # Impact.ro
Domnul Adrian Năstase a fost fotografiat ieșind cu pachet de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Încă nu se știe dacă DNA-ul s-a autosesizat. Dar ce se știe e că la astfel de evenimente se mai […] The post Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! appeared first on IMPACT.ro.
Dictatorul Lukașenko anunță că vrea să predea puterea. Unii cred că e o cursă pentru cei care vor deschide șampania # Impact.ro
Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a anunțat, într-un interviu publicat vineri, că nu intenționează să obțină un nou mandat în această funcție și a negat că îl pregătește ca succesor pe fiul său cel mai mic, […] The post Dictatorul Lukașenko anunță că vrea să predea puterea. Unii cred că e o cursă pentru cei care vor deschide șampania appeared first on IMPACT.ro.
Capitalismul și moartea lui Ion Iliescu, next level: hamburgeri și bere în loc de colivă # Impact.ro
Un local care vinde hamburgeri și bere a avut ideea de a folosi moartea lui Ion Iliescu drept instrument de marketing. Noi nu suntem aici să judecăm, așa că judecați voi. Sau nu judecați nici […] The post Capitalismul și moartea lui Ion Iliescu, next level: hamburgeri și bere în loc de colivă appeared first on IMPACT.ro.
Liviu Dragnea i-a dus o coroană de flori lui Ion Iliescu. Știrea este că era însoțit de o blondă # Impact.ro
De fapt, adevărata știre este că doamna blondă pare din categoria de vârstă a domnului Dragnea. Asta da știre bombă! Faptul că domnul Dragnea nu mai este însoțit de blonde care au nici jumătate din […] The post Liviu Dragnea i-a dus o coroană de flori lui Ion Iliescu. Știrea este că era însoțit de o blondă appeared first on IMPACT.ro.
GEORGE UDILĂ – maestrul lăutar care i-a cantat Reginei Angliei și lui Bill Clinton vine la @printreartisti # Impact.ro
Puțin sunt artiștii care se pot mândrii cu faptul că sunt inițiatorii unei directii artistice care mai apoi a fost urmata de mulști artisti care au dus mai departe iniștiativa sa. Undul dintre aceștia este […] The post GEORGE UDILĂ – maestrul lăutar care i-a cantat Reginei Angliei și lui Bill Clinton vine la @printreartisti appeared first on IMPACT.ro.
Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. Dacă iese de la guvernare, măcar nu mai trebuie să-și ascundă ceasul # Impact.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, amenință cu ieșirea de la guvernare după ce partenerii de coaliție de la USR n-au participat la funeraliile lui Ion Iliescu. Supărare mare. Doar că nici Grindeanu n-a fost […] The post Sorin Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare. Dacă iese de la guvernare, măcar nu mai trebuie să-și ascundă ceasul appeared first on IMPACT.ro.
Anca Alexandrescu a mers pe litoralul românesc la „săraci”, cu cearșaful, în timp ce Călin Georgescu era la nămol, dar nu pe litoral, ci prin Suceava # Impact.ro
Doamna Anca Alexandrescu, crucișătoarea presei românești și vârful de lance al doliului national prilejuit de funerariile fostului președinte Ion Iliescu, a fost pe litoralul românesc și s-a și mândrit cu asta. S-a mândrit și cu […] The post Anca Alexandrescu a mers pe litoralul românesc la „săraci”, cu cearșaful, în timp ce Călin Georgescu era la nămol, dar nu pe litoral, ci prin Suceava appeared first on IMPACT.ro.
Steaua – Concordia, meci contând pentru etapa a 2-a din liga a doua României, este programat, vineri, 8 august 2025, de la ora 19:00, pe Stadionul Steaua in Bucureşti, şi va fi transmis în direct […] The post SuperLiga: Steaua vs Concordia – Miza pe roş-albaştri appeared first on IMPACT.ro.
