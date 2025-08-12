25 de ani de la prima mare înfrângere a lui Putin

21:00

Domnul Adrian Năstase a fost fotografiat ieșind cu pachet de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Încă nu se știe dacă DNA-ul s-a autosesizat. Dar ce se știe e că la astfel de evenimente se mai […] The post Adrian Năstase a primit pachet la înmormântarea lui Iliescu. Mare atenție să nu îi fi dat zeghea nefolosită a răposatului! appeared first on IMPACT.ro.